«Спартак» выбрал главного тренера. Ждут экс-помощника Эмери — он сотворил сенсацию в ЛЧ

Ветераны «Спартака» постоянно твердят, что клуб должен возглавить кто-то из бывших спартаковцев. Видимо, руководство красно-белых прислушалось. Но не совсем так, как могло. Знакомый с ситуацией источник рассказал «Чемпионату», что руководство красно-белых одобрило кандидатуру 52-летнего испанца Хуана Карлоса Карседо. Того самого многолетнего помощника Унаи Эмери, а ныне тренера сенсационного кипрского «Пафоса». Что ж, давайте знакомиться ближе.

Игровая карьера Карседо не получилась звёздной. Да, он выступал за «Атлетико» и «Ниццу», однако клубы тогда играли в местных аналогах ФНЛ. Главное — Хуан Карлос пересёкся и закрепил дружбу в «Леганесе» с будущим королём Лиги Европы Эмери. Спустя несколько лет надолго став его десницей-ассистентом. Они вместе выходили в полузащите.

Первая их встреча состоялась раньше. Хуан Карлос сам рассказывал об этом: «Мы познакомились до «Леганеса» — вместе изучали спортивное управление в Мадриде. Потом провели год на поле. Дальше он перебрался в «Лорку», а я остался ещё на один сезон. Но мы всё равно оставались на связи и часто созванивались, ведь у нас общие идеи.

В «Лорке» Эмери закончил играть и стал тренировать. Когда его позвали на повышение в «Альмерию», я позвонил бывшему одноклубнику. У меня оставался ещё год контракта, однако появился шанс войти в штаб Унаи, и я согласился».

В сезоне-2006/2007 тренерский тандем вывел «Альмерию» в Ла Лигу, а уже в следующем с ходу занял с ней высокое восьмое место. Руководство «Валенсии» по достоинству оценило великолепный результат и переманило обоих. Хуану Карлосу предложили повышение до главного в «Альмерии», однако он всё равно последовал за боссом.

Эмери и Карседо работали бок о бок аж до ноября 2019 года и взяли множество титулов: три победы в ЛЕ с «Севильей» и все французские трофеи с «ПСЖ». Плюс трижды стали третьими в Ла Лиге с «Валенсией». Заходили они вместе и в «Спартак», однако всего на четыре месяца в 2012-м. Хуана Карлоса «тренеришкой» никто не называл, тем не менее удар по самолюбию получился существенным.

«Мы совершали ошибки, но кто их не совершал? Мы должны были привыкнуть к особенностям российского футбола, к методам здешней работы. Для этого нам было необходимо выучить русский язык. Мы пытались, однако это было очень сложно», — рассуждал тогда Карседо.

В Париже тоже было не всё гладко. Французские СМИ отмечали, что футболистов «ПСЖ» не устраивали агрессивное поведение и вспыльчивость Хуана Карлоса. Однажды на него сорвался Атем Бен Арфа: «Ты меня раздражаешь, Карсе. Ты слишком громко кричишь. Дай нам играть. Перестань так кричать». За чересчур серьёзное отношение к работе Карседо прозвали «психом». Он подтверждал жёсткую репутацию баном за ругань на судью в матче с «Нантом». Подвергался испанец дисквалификации и в родной стране.

«Он не проявлял к нам тепла и был слишком суров по отношению к команде», — цитата одного из футболистов парижан для Mirror.

В тандеме с Эмери Хуан Карлос отвечал не только за стандарты и игру в обороне, но и за дисциплину. Как командную, так и индивидуальную. Журналист Чарли Уоттс писал, как Карседо сразу после финального свистка матча между «Челси» и «Арсеналом» (3:2) рванул в сторону Лукаса Торрейры и принялся на повышенных тонах объяснять, что именно тот сделал не так перед третьим голом соперника.

В Лондоне, к слову, испанец судьбоносно поработал вместе с нынешним спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао.

Когда испанцев уволили из «Арсенала», Карседо предпочёл двигаться дальше уже без соратника и наконец-то самостоятельно возглавить команду. Поначалу успеха это не приносило. В августе 2020-го он принял «Ибицу», сразу поднявшись с ней в Сегунду. Однако там продержался только до декабря 2021-го: семиматчевая серия без побед привела к расставанию.

В «Сарагосе»-2022/2023 Хуан Карлос и вовсе протрудился всего четыре месяца — интересно, накрыли ли его тогда спартаковские флешбэки? Приговором послужили семь поражений и четыре ничьих за 15 туров. Специалист тасовал схемы — 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 5-4-1 — без толку.

Летом 2023 года всё изменилось — Карседо возглавил кипрский «Пафос» Сергея Ломакина. Российский миллиардер — фанат испанского футбола, что не раз доказывал. Ему также принадлежит «Родина» из Лиги Pari. Туда он привозил Франка Артигу, а спустя время — и Хуана Диаса. Несколько лет назад в «Пафосе» должности спортивного директора и исполняющего обязанности тренера занимал Мичел Сальгадо, а техническим директором трудился Гаиска Мендьета.

Хуан Карлос моментально привёл «Пафос» к победе в Кубке Кипра, а через год — и к чемпионству. С впечатляющей разницей голов -«+46». Наладил дела с физической формой футболистов — те практически перестали получать травмы. Эти трофеи — дебютные для молодого клуба, созданного в 2014-м. Сейчас он тоже лидирует. Сказка продолжилась и в квалификации Лиги чемпионов, откуда киприоты поочерёдно высадили тель-авивский «Маккаби» (2:1 по сумме двух матчей), киевское «Динамо» (3:0) и «Црвену Звезду» (3:2).

В основном раунде «Пафосу» предрекали роль безнадёжного аутсайдера. Неудивительно, когда весь состав оценивается в € 25 млн. Как один Эдуард Сперцян. Да, случился разгром от «Баварии» (1:5). «Ювентус» тоже оказался сильнее (2:0) Но вместе с тем хватает и положительного: победа во встрече с «Вильярреалом» (1:0), ничьи с «Монако» (2:2), «Кайратом» и «Олимпиакосом» (по 0:0).

После шести туров «Пафос» 26-й — всего на одно очко позади тех, кто располагается в топ-24. Выезд к «Челси» не сулит ничего хорошего, однако также в расписании остался домашний матч со «Славией». Шансы остаются. Аналитики из Sport Meets Data дают на проход в стыки 21,4%.

Карседо продолжает дело Эмери и тоже предпочитает расстановку 4-2-3-1. А больше всего поражает универсальностью. «Пафос» вполне в состоянии играть от себя, плетя красивые комбинации и забивая много голов. Однако когда нужно, умело закрывается и превращается в контратакующую машину. Меньше киприотов на общем этапе ЛЧ пропустили только 16 из 35 конкурентов.

Также Хуан Карлос здорово реагирует по ходу матчей — его замены делают разницу. В недавней встрече с «Эносисом» (2:0) Бруно вышел на 55-й минуте — и на 60-й открыл счёт. В матче с «Красавой» (3:2) результативно поднялся со скамейки Кина, «Этникос» (4:0) и АЕК (4:2) в аналогичном стиле прибили Драгомир и Силва, никосийский «Олимпиакос» (2:1) — Димата.

В ЛЧ правило «выходи на замену и забивай» тоже работает: Бассуамина так наказал «Маккаби» (1:1), Силва — «Динамо» Киев (1:0), Жажа — «Црвену Звезду» (1:1). Не удивляйтесь, если множество джокеров появится у Карседо и в «Спартаке».

Красно-белым остаётся разве что выплатить отступные в размере € 600 тыс. – и Хуан Карлос вновь приземлится в Москве. Однажды второй тренер «Спартака» сделал клуб чемпионом. Карседо, в отличие от Массимо Карреры, займёт должность не сразу, а 13 с небольшим лет спустя.

Совсем не факт, что у испанца получится повторить за итальянцем. В плане эмоций Хуан Карлос едва ли уступит Деяну Станковичу. Всё-таки «психом» человека просто так не нарекут. Зато тактически он, как кажется, подкован гораздо сильнее. Однако для начала стоит учесть ошибки прошлого и изучить русский язык.