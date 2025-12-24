Продуктивность игроков РПЛ, дубль звезды «Баварии». Яркий день на Кубке Африки

Кубок Африки постепенно разгоняется. Первые матчи на турнире провели ещё восемь команд, в том числе одни из фаворитов турнира. Осечек они не допустили: ДР Конго разобралась с Бенином, Сенегал — с Ботсваной, Нигерия — с Танзанией, а Тунис — с Угандой. Теперь обо всём подробнее.

Спартаковец стал ключевым звеном в победе ДР Конго

В составе Бенина заметных представителей европейского футбола нет, а вот у конголезцев их хватает. Например, Аарон Ван-Биссака из «Вест-Хэма», Ноа Садики из «Сандерленда» и Седрик Бакамбу из «Бетиса». А также Тео Бонгонда из «Спартака». Травматичный правый вингер за первую часть сезона Мир РПЛ провёл жалкие 28 минут, вместившие в себя три выхода в концовках. Да и в заявку он попадал не так часто. Зато в сборной ДР Конго тот на ведущих ролях, что и подтвердил дебют команды на Кубке Африки.

Бенинцы поначалу стойко держались, а на 16-й минуте пропустили простой гол. Защитники не разобрались с забросом из центра поля, и мяч, стукнувшись о газон, оказался под контролем Бонгонда. Удар в касание — вынимайте. Причём Йоан Рош зачем-то пригнулся, хотя мог аннулировать опасность выносом головой.

А других голов во встрече и не случилось. По крайней мере, легитимных, поскольку офсайд помешал отпраздновать Бакамбу. Бенин оказался лучше и по владению (62%), и по количеству ударов (12:11), да даже передач раздал сильно больше (452:270). Подкачала реализация. На 90-й минусе Айегун Тосин из убойной позиции не смог переиграть вратаря Лионеля Мпаси-Нзо, поэтому не получилось добыть хотя бы ничью.

Джексон превратил в голы далеко не всё, что мог. Но всё равно оформил дубль

Никто из футболистов сборной Ботсваны не играет в Европе или хотя бы в Саудовской Аравии. Ну а Сенегал — один из самых ярких по ростеру на Кубке Африки: блиставшие в «Челси» Эдуард Менди (последние годы кайфует в саудовском «Аль-Ахли») и Калиду Кулибали («Аль-Хиляль»), Крепен Диатта («Монако»), Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»), Садио Мане («Аль-Наср»), Пап Гейе («Вильярреал»), Илиман Ндиайе («Эвертон») и, конечно, Николас ДжАксон («Бавария»). Ладно-ладно, Джексон.

Матч стал звёздным часом ботсванского вратаря Гоитсеоне Фоко. Низкорослый (точных данных нет) для его позиции, с заметно выпирающим животом — он частенько поправлял спадающие шорты, а между этим, несмотря на неказистую комплекцию, то и дело совершал крутые спасения. Начал, например, с нейтрализации выхода один на один с ним Джексона.

Николас с партнёрами нанесли 28 ударов, попав в створ 17 раз. А забили всего трижды. Джексон настрелял дубль: на 40-й минуте замкнул в касание прострел Исмаила Якобса, на 58-й — технично обошёл защитника и не промахнулся с близкого расстояния. Под конец матча отличился и Шериф Ндиайе. Во 2-м туре Сенегал оспорит лидерство с ДР Конго. Ботсвана же постарается погасить злость Бенина после обидного поражения от конголезцев.

Осимхен забил лишь из офсайда. Зато у Нигерии нашлись другие герои

Абсолютное большинство танзанийцев выступает в родном чемпионате. Про нигерийцев такого не скажешь: у них есть Кэлвин Бейсси, Алекс Айуоби и Саму Чуквезе из «Фулхэма», Фисайо Деле-Баширу из «Лацио» и, конечно, суперсвязка нападающих Адемола Лукман («Аталанта») — Виктор Осимхен («Галатасарай»). Она, впрочем, не помогла Нигерии пробиться на ЧМ-2026 — в группе сильнее оказался Сенегал, в стыках — ДР Конго. Поэтому на Кубок Африки команда приехала вдвойне заряженной.

Нигерийцы не стеснялись лупить по воротам, нанеся 21 удар — против 11 у Танзании. Да, в створ попали всего лишь четыре раза — плюс сотряс перекладину Акор Адамс. Зато дважды — результативно. В первом тайме Айуоби подал в район дальней штанги, а Семи Аджайи точно замкнул.

На старте второй половины ударом пяткой отметился Осимхен — офсайд обнулил радость Виктора. И тут же ответный, но легитимный гол вколотил Чарльз М'Момбва. Лукман оценил это и две минуты спустя безукоризненно прошил дальний угол. Больше голов зрители не увидели, и нигерийцы ожидаемо набрали три очка. В группе С за ним повторил Тунис, сделать это ему удалось куда легче.

Мастури помог Тунису разобраться с Угандой. А Гандри наблюдал со скамейки

В сборной Туниса сразу два представителя РПЛ — Хазем Мастури из махачкалинского «Динамо» и Надер Гандри из «Ахмата». Второму трудно вытеснить из основы Али Абди из «Ниццы» и Монтассара Тальби из «Лорьяна» (кстати, бывшего защитника «Рубина»). Зато первый появился в старте и отыграл весь первый тайм, после чего отправился отдыхать. К тому моменту тунисцы уже вели с комфортным перевесом.

Один из вожаков Туниса — Эллиес Скири из «Айнтрахта». Он и открыл счёт в дебюте матча, рикошетом от штанги сделав подачу Ханнибала Межбри из «Бёрнли» результативной. В финале первого тайма не менее красиво отметился на табло нападающий «Копенгагена» Элиас Ашури, с лёта пальнув в дальний угол.

Танзания чуть больше владела мячом, однако конвертировать территориальное преимущество в удачный исход не смогла. Ещё и пропустила новую пробоину от Ашури. Только в добавленное время гол престижа оформил Денис Омеди. Что уж говорить, Тунис умеет добиваться результата: не зря в квалификационной группе ЧМ-2026 собрал 28 очков из 30 возможных. Вполне возможно, сверкнёт команда и на Кубке Африки. Пока что она подтвердила разницу в классе, но вот дальше на её пути встанет Нигерия.

