Все новости
ДР Конго — Бенин, Сенегал — Ботсвана, Нигерия — Танзания, Тунис — Уганда, обзор матчей Кубка Африки, видео голов, 23 декабря 2025

Продуктивность игроков РПЛ, дубль звезды «Баварии». Яркий день на Кубке Африки
Георгий Илющенко
Матчи Кубка Африки, 23 декабря 2025 года
Бонгонда забил единственный гол ДР Конго, Мастури поучаствовал в разгроме Уганды. А Джексон стал кошмаром Ботсваны.

Кубок Африки постепенно разгоняется. Первые матчи на турнире провели ещё восемь команд, в том числе одни из фаворитов турнира. Осечек они не допустили: ДР Конго разобралась с Бенином, Сенегал — с Ботсваной, Нигерия — с Танзанией, а Тунис — с Угандой. Теперь обо всём подробнее.

Дайджест вчерашнего игрового дня:
Салах стал героем вечера! Еле-еле додавил аутсайдера в добавленное время! Видео

Спартаковец стал ключевым звеном в победе ДР Конго

Кубок африканских наций . Группа D. 1-й тур
23 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
ДР Конго
Окончен
1 : 0
Бенин
1:0 Бонгонда – 16'    

В составе Бенина заметных представителей европейского футбола нет, а вот у конголезцев их хватает. Например, Аарон Ван-Биссака из «Вест-Хэма», Ноа Садики из «Сандерленда» и Седрик Бакамбу из «Бетиса». А также Тео Бонгонда из «Спартака». Травматичный правый вингер за первую часть сезона Мир РПЛ провёл жалкие 28 минут, вместившие в себя три выхода в концовках. Да и в заявку он попадал не так часто. Зато в сборной ДР Конго тот на ведущих ролях, что и подтвердил дебют команды на Кубке Африки.

Бенинцы поначалу стойко держались, а на 16-й минуте пропустили простой гол. Защитники не разобрались с забросом из центра поля, и мяч, стукнувшись о газон, оказался под контролем Бонгонда. Удар в касание — вынимайте. Причём Йоан Рош зачем-то пригнулся, хотя мог аннулировать опасность выносом головой.

Тео Бонгонда Подробнее

А других голов во встрече и не случилось. По крайней мере, легитимных, поскольку офсайд помешал отпраздновать Бакамбу. Бенин оказался лучше и по владению (62%), и по количеству ударов (12:11), да даже передач раздал сильно больше (452:270). Подкачала реализация. На 90-й минусе Айегун Тосин из убойной позиции не смог переиграть вратаря Лионеля Мпаси-Нзо, поэтому не получилось добыть хотя бы ничью.

Как это было:
Топ-дебют! Звезда «Спартака» принёс победу ДР Конго в первом же матче Кубка Африки! Видео

ВИДЕО

Джексон превратил в голы далеко не всё, что мог. Но всё равно оформил дубль

Кубок африканских наций . Группа D. 1-й тур
23 декабря 2025, вторник. 18:00 МСК
Сенегал
Окончен
3 : 0
Ботсвана
1:0 Джексон – 40'     2:0 Джексон – 58'     3:0 Ндиайе – 90'    

Никто из футболистов сборной Ботсваны не играет в Европе или хотя бы в Саудовской Аравии. Ну а Сенегал — один из самых ярких по ростеру на Кубке Африки: блиставшие в «Челси» Эдуард Менди (последние годы кайфует в саудовском «Аль-Ахли») и Калиду Кулибали («Аль-Хиляль»), Крепен Диатта («Монако»), Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»), Садио Мане («Аль-Наср»), Пап Гейе («Вильярреал»), Илиман Ндиайе («Эвертон») и, конечно, Николас ДжАксон («Бавария»). Ладно-ладно, Джексон.

Матч стал звёздным часом ботсванского вратаря Гоитсеоне Фоко. Низкорослый (точных данных нет) для его позиции, с заметно выпирающим животом — он частенько поправлял спадающие шорты, а между этим, несмотря на неказистую комплекцию, то и дело совершал крутые спасения. Начал, например, с нейтрализации выхода один на один с ним Джексона.

Николас Джексон Подробнее

Николас с партнёрами нанесли 28 ударов, попав в створ 17 раз. А забили всего трижды. Джексон настрелял дубль: на 40-й минуте замкнул в касание прострел Исмаила Якобса, на 58-й — технично обошёл защитника и не промахнулся с близкого расстояния. Под конец матча отличился и Шериф Ндиайе. Во 2-м туре Сенегал оспорит лидерство с ДР Конго. Ботсвана же постарается погасить злость Бенина после обидного поражения от конголезцев.

ВИДЕО

Осимхен забил лишь из офсайда. Зато у Нигерии нашлись другие герои

Кубок африканских наций . Группа C. 1-й тур
23 декабря 2025, вторник. 20:30 МСК
Нигерия
Окончен
2 : 1
Танзания
1:0 Аджайи – 36'     1:1 М'Момбва – 50'     2:1 Лукман – 52'    

Абсолютное большинство танзанийцев выступает в родном чемпионате. Про нигерийцев такого не скажешь: у них есть Кэлвин Бейсси, Алекс Айуоби и Саму Чуквезе из «Фулхэма», Фисайо Деле-Баширу из «Лацио» и, конечно, суперсвязка нападающих Адемола Лукман («Аталанта») — Виктор Осимхен («Галатасарай»). Она, впрочем, не помогла Нигерии пробиться на ЧМ-2026 — в группе сильнее оказался Сенегал, в стыках — ДР Конго. Поэтому на Кубок Африки команда приехала вдвойне заряженной.

Нигерийцы не стеснялись лупить по воротам, нанеся 21 удар — против 11 у Танзании. Да, в створ попали всего лишь четыре раза — плюс сотряс перекладину Акор Адамс. Зато дважды — результативно. В первом тайме Айуоби подал в район дальней штанги, а Семи Аджайи точно замкнул.

Адемола Лукман Подробнее

На старте второй половины ударом пяткой отметился Осимхен — офсайд обнулил радость Виктора. И тут же ответный, но легитимный гол вколотил Чарльз М'Момбва. Лукман оценил это и две минуты спустя безукоризненно прошил дальний угол. Больше голов зрители не увидели, и нигерийцы ожидаемо набрали три очка. В группе С за ним повторил Тунис, сделать это ему удалось куда легче.

ВИДЕО

Мастури помог Тунису разобраться с Угандой. А Гандри наблюдал со скамейки

Кубок африканских наций . Группа C. 1-й тур
23 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Тунис
Окончен
3 : 1
Уганда
1:0 Скири – 10'     2:0 Ашури – 40'     3:0 Ашури – 64'     3:1 Omedi – 90+2'    

В сборной Туниса сразу два представителя РПЛ — Хазем Мастури из махачкалинского «Динамо» и Надер Гандри из «Ахмата». Второму трудно вытеснить из основы Али Абди из «Ниццы» и Монтассара Тальби из «Лорьяна» (кстати, бывшего защитника «Рубина»). Зато первый появился в старте и отыграл весь первый тайм, после чего отправился отдыхать. К тому моменту тунисцы уже вели с комфортным перевесом.

Один из вожаков Туниса — Эллиес Скири из «Айнтрахта». Он и открыл счёт в дебюте матча, рикошетом от штанги сделав подачу Ханнибала Межбри из «Бёрнли» результативной. В финале первого тайма не менее красиво отметился на табло нападающий «Копенгагена» Элиас Ашури, с лёта пальнув в дальний угол.

Хазем Мастури Подробнее

Танзания чуть больше владела мячом, однако конвертировать территориальное преимущество в удачный исход не смогла. Ещё и пропустила новую пробоину от Ашури. Только в добавленное время гол престижа оформил Денис Омеди. Что уж говорить, Тунис умеет добиваться результата: не зря в квалификационной группе ЧМ-2026 собрал 28 очков из 30 возможных. Вполне возможно, сверкнёт команда и на Кубке Африки. Пока что она подтвердила разницу в классе, но вот дальше на её пути встанет Нигерия.

ВИДЕО

Таблица группового этапа Кубка Африки
