«Черчесову набрал без всякой надежды». Что будет со звёздными игроками топ-агента РПЛ?

Кахор Муминов — агент, который варится в российском футболе уже больше 20 лет. Долгое время он работал компании Германа Ткаченко: принимал участие ещё в карьере Андрея Тихонова, Юрия Жиркова, Фёдора Смолова и других заметных футболистов. А также представлял ProSports Management на азиатском рынке – помог привезти в Россию Аббоса Файзулаева в ЦСКА и продать Элдора Шомуродова в Серию А.

Летом 2025-го Муминов совершил свой трансфер. Вместе с Владимиром Кузьмичёвым он теперь ведёт дела Алексея Батракова, Вадима Ракова, Рифата Жемалетдинова, Георгия Джикии и других известных российских игроков. Обсудили с агентом дела его клиентов и их будущее.

Почему Баринов уйдет из «Локомотива» в ЦСКА? Как выглядят трансферы среди агентов?

— Ты долгие годы работал вместе с Германом Ткаченко. С лета же трудишься в тандеме с Владимиром Кузьмичёвым. В агентском мире тоже бывают переходы, но это аренда или полноценный трансфер?

— Аренда с опцией (улыбается). Если серьёзно – ничего сверхординарного не случилось. Вадим Шпинёв, с которым до меня плотно работал Владимир Кузьмичёв, по-прежнему в периметре компании, всегда готов помочь советом, прийти на выручку. Да и Герман постоянно на связи: вот до встречи с тобой с ним 20 минут по телефону общались (показывает на экран). Мы по-прежнему все вместе – большие и сильные.

Владимир Кузьмичёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Что для тебя изменилось после того, как Кузьмичёв предложил партнёрство?

— Сейчас я плотно работаю с другими клиентами, вот и всё. Наши игроки выступают во многих клубах РПЛ. Но всё-таки компания Кузьмичёва больше ориентирована на «Локомотив». У нас там много футболистов: Батраков, Сильянов, Раков, Баринов.

— И как тебе «Локомотив»?

— Я регулярно общаюсь с людьми, которые формируют игровую философию «Локомотива». Их цель ― выиграть титул с российским костяком. Она удачно воплощается.

— Ты веришь, что это возможно?

— Сезон ещё не закончен, так что возможно. У «Локомотива» миссия, которая вызывает симпатию. Они покупают иностранцев только на те позиции, где свои пока не подросли: Монтес, Рамирес, Ньямси. Глобально ― воспитанникам не то что не перекрывают дорогу, а всегда дают зелёный свет. Это блестящая работа спортивного блока и тренеров. Отпустить вовремя Миранчука и Жемалетдинова – и вот открыта дорога в состав Батракову.

«Локомотив» же даже лидировал в этом сезоне. Если бы не глупые потери очков дома с «Крыльями» и «Ростовом», ушли бы на зиму первыми. Кстати, в этих матчах с Самарой и Ростовом у меня были смешанные чувства: в обоих встречах сработало «правило бывших» с моими клиентами. В матче «Локомотив» — «Крылья» Вадик Раков выдал суперперфоманс во втором тайме, забил пенальти на последней минуте. А за «Ростов» 1+1 оформил Тимур Сулейманов.

Кахор Муминов Фото: Из личного архива Кахора Муминова

— Но для подтверждения амбиций надо сохранять лидеров. А мы знаем, что Баринов близок к уходу в ЦСКА.

— Я в этой ситуации наблюдатель, потому что делами Димы занимаются Владимир Кузьмичёв и Павел Банатин. Моё мнение со стороны ― Баринова должны были продлить раньше Пиняева, Батракова, Сильянова, Погостнова и Лантратова. Быть первым в списке на продление капитан заслужил всей карьерой, преданностью цветам клуба и сегодняшним уровнем своего футбола. Почему историю с продлением затянули настолько, что довели её до такой ситуации — это не поддаётся логическому осмыслению и анализу. У меня есть ощущение, что эта история с неправильным таймингом переговоров по продлению капитана как-то связана с непродлением Леонченко.

— У тебя есть версия, почему так вышло?

— Как хорошо сказал Алексей Киричек (бывший исполнительный директор «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») в своём блоге: уход Баринова из «Локомотива» — уход не за деньгами, а за уважением.

— Ты понимаешь, почему ЦСКА заинтересовался Бариновым?

— Интерес возник ещё летом. Я присутствовал на встрече в офисе ЦСКА, когда они впервые обозначили свой интерес. Нас с Владимиром Семёновичем Кузьмичёвым пригласили в офис, где был Евгений Шевелев (заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам). Изначально он обозначил интерес к другому нашему игроку ― Бабкину из «Крыльев». А потом речь неожиданно зашла о Баринове. Нас в лоб спросили о такой возможности. Это был некий дипломатический приём для вывода из равновесия, ха-ха. Однако мы стойко с этим справились.

— Что они говорили?

— Было много аргументов. Тогда ещё был травмирован Вильягра. Но важнее, что на встрече прозвучало следующее: в ЦСКА мечтают о центре поля Баринов – Обляков – Кисляк. Они считают, что это чемпионская история.

Иван Обляков и Дмитрий Баринов в сборной России (в центре) Фото: РФС

— А вы что?

— Сказали Евгению Шевелеву, что обязательно обсудим это с игроком, а ЦСКА предложили обсудить это с клубом. Потому что до этого было обещано в личных беседах, что «Локомотив» отпустит Баринова при хорошем предложении. Обещали, что в Европу отпустят за € 2 млн, а в клуб РПЛ – за € 3 млн. Это, кстати, если возвращаться к вопросу уважения к капитану.

— АЕК же делал предложение?

— Да, «Локомотив» не сдержал обещание. В кулуарных беседах они ссылались на отсутствие официальной бумаги, хотя спортивный директор греков Рибалта общался с клубом.

— Греки действительно не прислали бумагу?

— В футболе так не работает. Сначала договариваются, потом присылают оффер. Согласие игрока было получено, согласия «Локомотива», вопреки обещаниям, не последовало. Кстати, в случае с ЦСКА, уже памятуя об этом, мы попросили их прислать бумаги. По моей информации, было два оффера. На € 2,5 млн и на € 3 млн. Причём там ещё была бонусная часть. Мало того ― в предпоследний день окна Леонченко и Бабаев общались по телефону, и гендиректор «Локомотива» сказал: «Ну какие € 2,5 млн?» На что Бабаев ответил: «За € 3 млн отпустите?» И получил ответ: «Присылай». Но летом в итоге его не отпустили.

Роман Бабаев и Фабио Челестини Фото: Пресс-служба ЦСКА

Какое будущее у Вадима Ракова?

— Ещё один ваш клиент, по которому не утихают разговоры, — Вадим Раков. Что его ждёт после «Крыльев»?

— На всякий случай мы прорабатываем ему команду на лето. Нам кажется, что Вадим не вписывается в стилистику Галактионова. И это нормально — каждый тренер имеет право на вкусовщину. В беседах тренер говорил, что хотел бы видеть на этой позиции более зрелого футболиста. К тому же там у него есть игрок сборной России Пиняев. Есть Бакаев и Руденко. У них хорошая статистика.

В летнее трансферное окно стоял вопрос: кого отдать в аренду – Салтыкова или Ракова? Был сделан выбор — оставить Салтыкова. Моё предположение — по причине того, что по нему не было предложений, а по Ракову – были. Их было три. Мы выбрали Самару, о чём не жалеем. Хотя, на мой взгляд, решение «Локо» было странным. Представь атаку из Воробьёва, Ракова, Батракова и Пиняева. Каждый бы из них забил за сезон больше 10.

Михаил Галактионов и Вадим Раков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— То есть следующим летом Раков покинет «Локомотив»?

— Клуб при прежнем руководителе предлагал обсудить продление контракта. Но мы попросили «Локомотив» пока не торопить события и подождать окончания аренды. Сам игрок не готов сейчас принимать какие-то решения. Сейчас он лидер команды, где тренер на него рассчитывает. Это очень важно для роста. Тот же Смолов в «Урале» только поэтому перезапустил карьеру. И после 90 минут в каждом матче за «Крылья» возвращаться в «Локомотив», чтобы не быть основным? Это может смыть весь прогресс. При этом конкуренции Вадим, конечно, не боится. Да, неприятная травма смазала концовку, сейчас Вадим восстанавливается. К первому зимнему сбору он уже будет готов.

— Кто из клубов интересуется Раковым?

— Два российских клуба из первой шестерки звонили нам. Интерес есть. Могу сказать, что, например, спортивный блок ЦСКА выяснял возможность перехода Вадима ещё до того, как он перешёл в «Крылья». Надо отдать им должное — молодцы!

— В контексте молодых игроков. Как тебе история с лимитом?

— Протекционизм в разумных пределах всегда полезен. Минспорта всё правильно делает. Правда, троечники готовили записку для министра и подставили его. Тезисы сформулировали верно, но с примерами попали впросак.

На самом деле, все ведущие футбольные страны так или иначе защищают свой рынок труда. В Германии лимит на общее число иностранцев в заявке. в Италии, Испании – на игроков из стран, не входящих в ЕС. Жёсткий лимит в Турции, жесточайший – в Китае. Все ссылки на отсутствие ограничений в АПЛ не работают. Во-первых, это неправда, там ограничивают число легионеров из третьесортных по уровню развития футбола стран. И потом ― будет в России столько частных клубов, как в Англии, будут наши команды интересны арабским шейхам и американским глобальным корпорациям – тогда можно будет и о лимите, как в Англии, поговорить.

Самый тяжёлый трансфер лета. Как дела у Джикии?

— Какой трансфер для вашего агентства летом был самым тяжёлым?

— Тяжёлым был кейс Рифата Жемалетдинова. Вмешалось невезение. Никто не знал, что Николич уйдёт из ЦСКА. Марко просил клуб продлить контракт с Рифатом, но ушёл сам. Был вариант и с «Фатих Карагюмрюк», когда там ещё тренировал Личка. Марцел подал руководству список из трёх игроков — Карраскаль, Мендес из ЦСКА и Рифат. Но не срослось.

И уже без всякой надежды я набрал Станиславу Саламовичу Черчесову. Сказал ему: «Станислав Саламович, у меня есть к вам просьба, которая вас вряд ли прославит, но добавит дополнительной работы». И знакомый баритон ответил: «Кахор, а когда мы боялись проблем? Пусть прилетает». К тому времени Рифат два месяца тренировался индивидуально, был разобран. Мы благодарны Черчесову за его веру в Жемалетдинова. И есть ещё один игрок, за веру в которого мы благодарны.

Рифат Жемалетдинов Фото: РИА Новости

— О ком речь?

— О Тимуре Сулейманове. Спасибо спортивному директору «Ростова» Рыскину и главному тренеру Альбе. Мы пытались продлить контракт с «Локомотивом». Пару месяцев практически умолял поверить в парня, дать ещё один шанс. Ведь для Сулейманова «Локомотив» не пустой звук. Да и у него вполне неплохая статистика была в сезоне ― в Кубке шесть голов забил. Но в итоге всё сложилось идеально: он в «Ростове», и сейчас у нас уже есть звонки по Тиме из первой восьмерки РПЛ. Большое спасибо ростовскому клубу за то, что поверили в парня.

— Там у тебя следующий звонок на телефоне – как раз Алексей Р. «Ростов». Это Рыскин? Порадуешь инсайдом?

— Нет, не порадую пока. Рабочий созвон с Алексеем Анатольевичем по продлению Лёши Миронова. Талантливейший парень, оправился после травмы, выдает шикарный сезон, руководство ростовчан довольно и хочет сохранить его. Общаемся.

— Как дела у Георгия Джикии?

— Помню, я ему набрал, когда он забил два гола подряд осенью. Он сказал, что такое у него случилось впервые в жизни. Был счастлив. Джикия многим ребятам рассказывает, как здорово в Турции. Уезжал он туда с большой опаской и недоверием. Однако быстро адаптировался. Георгий ― скала, огромный масштаб личности. Любому нашему молодому клиенту он может вправить мозги. Плюс турецкой Суперлиги ― там никто не смотрит на возраст. Вагнер Лав туда уехал в «Аланьяспор» — в маленькую команду в 37 лет – и забил кучу голов. В итоге его купил «Бешикташ».

— Джикия мог куда-то перейти в России?

— Всё, что он рассказывал, правда. Был интерес и от «Динамо», куда он сам не пошёл из уважения к «Спартаку», и от «Локомотива». Но мы рады, что всё получилось с Турцией. Кстати, он мечтает вернуться в сборную. Даже на товарищеские игры.