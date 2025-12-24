Скидки
Камерун — Габон. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Трансферы футбола, зима-2025/2026: Реал Мадрид, Эндрик: почему клуб отдал форварда в аренду в Лион, будущее, подробности, мнение

Главный переход до открытия трансферного окна. «Реал» — настоящие гении аренд!
Дмитрий Бажанов
Главный переход до открытия трансферного окна
Суперталант из Бразилии перешёл в лигу талантов. Что теперь ждёт Эндрика и почему у него не получилось в Мадриде?

Бруну Гимарайнш, Фред, Крис, Сонни Андерсон, Лукас Пакета, Эдмилсон и, конечно, легендарный Жуниньо Пернамбукано – в «Лионе» знают толк в бразильцах! Вышеназванные футболисты играли за французский клуб в разное время. Кто-то – в сытые, «золотые» нулевые, когда «Лион» доминировал в Лиге 1 и был большой силой в Европе. Кто-то – позднее, когда пик величия уже был позади. Как бы там ни было, успешный опыт интеграции бразильцев и их развития у «Лиона» большой.

Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Этот опыт точно пригодится сейчас – когда в клуб перешёл Эндрик. Ему всего 19, но он уже игрок основной сборной Бразилии. Плюс у него за плечами сезон в мадридском «Реале». Сезон, конечно, не выдающийся (847 минут во всех турнирах, семь голов, один ассист). Но тем не менее он есть! Карло Анчелотти дал бразильцу попробовать.

Его не стали отправлять в «Кастилью» – ещё бы, парень уже играет за сборную и отбегал почти 100 матчей за «Палмейрас»! Его не отдали в аренду. Целый сезон Эндрик поварился в «Реале», понюхал европейский футбол высшего качества. Он сразу оказался в клубе, для которого любое место ниже первого – провал. В этом клубе игроки постоянно находятся под прессом ожиданий. И пресс давит буквально со всех сторон – сверху, снизу и отовсюду по периметру.

Карло поверил в бразильца

Карло поверил в бразильца

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Для стабильной игры на таком уровне Эндрик оказался сыроват. Однако при этом были видны качества. Эндрик совсем юн – но он источает большую силу! Его не назовёшь великаном, однако сколько же в нём напора! Он в хорошем смысле слова дикий футболист – на 100% верит в свои инстинкты.

Однако для успешной игры за «Реал» одних инстинктов мало. Обязательно нужна голова. Без рацио никак не обойтись. С этим Эндрику предстоит поработать. И важнейшее условие прогресса – стабильная игровая практика. С приходом Хаби Алонсо у бразильца с этим наступила катастрофа. Он фактически пропустил предсезонку, из-за травмы не сыграл на клубном чемпионате мира. А там как раз хорошо себя показал Гонсало Гарсия. Вот и получилось, что в новый сезон Эндрик зашёл на самой низкой позиции в иерархии форвардов «Реала».

Гонсало Гарсия в сезоне-2025/2026 пока не забил ни разу. Но он хотя бы играет. У Эндрика же к концу декабря – по одной встрече в Ла Лиге, Кубке Короля и Лиге чемпионов. Суммарно – всего 99 минут. При этом он умудрился схватить красную карточку. Да ещё и в матче, в котором не вышел на поле. Это была игра с «Сельтой». «Реал» дома «сгорел» 0:2, с поля удалили Франа Гарсию и Альваро Каррераса, а ещё красные получили Эндрик и Дани Карвахаль, которые были на скамейке. Не сдержались.

О возможной аренде бразильца говорили давно. «Лион» начал мелькать в СМИ примерно в середине осени. И вот – Эндрик официально во Франции. На бумаге сделка выглядит выгодной для всех сторон. Футболист получит игровую практику в сильной, конкурентной лиге. «Лион» получает максимально мотивированного игрока, который, несмотря на юность и сырость, уже многое может и наверняка усилит команду.

К слову, один из важнейших факторов мотивации Эндрика – желание попасть на чемпионат мира. Карло Анчелотти хорошо его знает, но не вызовет, если тот не будет принимать участие в матчах. При Карло Эндрик пока не сыграл за сборную ни разу. Последний раз он выходил за Бразилию ещё в марте – во встрече с Аргентиной. Тренером был Доривал Жуниор.

Эндрик в сборной Бразилии

Эндрик в сборной Бразилии

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Что же касается «Реала», клуб сберегает ценный, перспективный актив. Если всё пойдёт как надо, «Мадрид» после аренды получит более зрелого и адаптированного к еврофутболу Эндрика. И дальше бразилец либо принесёт «Реалу» пользу на поле, либо будет выгодно продан и принесёт деньги.

Надо признать, «Мадрид» очень здорово использует аренды или продажу с опцией обратного выкупа для обкатки своих футболистов. В своё время в аренду в «Депортиво» ездил Феде Вальверде, это был его первый полноценный сезон во взрослом футболе. Браим Диас отправился в аренду в «Милан» уже после того, как попробовал себя в основе «Манчестер Сити» и «Реала». После двух лет в Италии он вернулся в Мадрид совсем другим – не мальчиком, но мужем. С тех пор Браим никуда не уезжал из Мадрида и является важным игроком обоймы.

Воспитанник «Реала» Фран Гарсия был продан «Райо Вальекано» за € 2 млн с опцией обратного выкупа. Он классно себя показал, к нему проявляли интерес многие клубы. Однако «Мадрид» воспользовался «правом первой ночи», отодвинул всех интересантов и вернул его назад. Да, Франа обильно критикуют. Жизнь показывает, что он не тянет уровень топ-клуба. Но, во-первых, это не было очевидно, когда «Реал» его возвращал. А во-вторых, обратный выкуп стоил всего € 5 млн. Сущие копейки! Нет сомнений, что «Реал» получит за Франа больше, если решит продать.

Карвахаль в «Байере», Пас в «Комо», Хакими в «Боруссии» Дортмунд

Карвахаль в «Байере», Пас в «Комо», Хакими в «Боруссии» Дортмунд

Фото: Getty Images

Похожая история чуть больше 10 лет назад была с Карвахалем. Он уехал в «Байер» и вернулся через год. Правда, в отличие от Франа Гарсии, Карвахаль на годы закрыл позицию правого защитника и стал настоящей легендой «Реала». Кстати, один из тех, кому Дани закрыл дорогу в старт, – Ашраф Хакими. Он тоже начинал в «Реале», уехал в аренду в «Боруссию» на два года. И дальше «Мадрид» продал его «Интеру» более чем за € 40 млн. Отличный бизнес!

Прямо сейчас Серию А разрывает полузащитник «Комо» Нико Пас. А он ведь тоже мадридский! «Реал» отдал его в Италию за € 6 млн, а вернуть может за сумму в районе € 10 млн. Хотя по рынку Пас, конечно, стоит в разы дороже. 21 год – уже выступает за сборную Аргентины и царит в Серии А (6+9 в прошлом сезоне, 5+5 – за первую половину нынешнего). В СМИ пишут, что будущим летом «Реал» намерен вернуть Паса на «Бернабеу».

По такой же формуле, кстати, в «Комо» отправился ещё и защитник Хакобо Рамон. Он пока не феерит, как Пас. Но ему всего 20. Если проявит себя, тоже может вернуться в «Реал». И тоже – за копейки.

Мощно!
Эндрик уехал в обычную аренду до конца сезона. У «Лиона» не будет права выкупа. Вероятно, так «Реал» даёт понять, что рассчитывает на бразильца. Другое дело, когда Эндрик вернётся в Мадрид, нет гарантий, что он там останется. Многое будет зависеть от того, как он проявит себя во Франции. А также от того, кто будет тренером «Реала». В этом вопросе загадывать трудно, ситуация сейчас нестабильная.

Ещё раз – на бумаге переход Эндрика в «Лион» выглядит абсолютно здраво и логично. Бразилец получает возможность регулярно играть. Чемпионат Франции – сильный и в значительной степени силовой, атлетичный. Эндрик по виду не гигант, однако сдвинуть его с места очень трудно. Низкий центр тяжести и крепкие ноги делают своё дело. Кажется, по стилю Лига 1 подходит бразильцу.

Эндрик

Эндрик

Фото: Пресс-служба «Лиона»

Нынешний «Лион» не сравнить с командой 2000-х, которая была постоянным чемпионом Франции и стабильно играла в плей-офф Лиги чемпионов. Однако и сегодня «Лион» вполне крепок. Он борется за зону ЛЧ, параллельно выступает в Лиге Европы, почти наверняка выйдет в плей-офф.

При этом в «Лионе» и близко нет того давления, которое есть в «Реале». От Эндрика, безусловно, будут многого ждать. Но всё же есть подозрение, что психологически играть за «Лион» попроще, чем за «Реал». И для молодого футболиста, который приезжает в аренду, это плюс. Наконец, тренер «Лиона», португалец Паулу Фонсека, говорит с Эндриком на одном языке. Этот фактор не нужно переоценивать, однако он может сыграть в плюс. Как минимум – в вопросе адаптации.

Если вы раньше не следили за чемпионатом Франции, самое время начать! А если следили, теперь у вас есть +1 интересная тема. В лигу талантов приехал суперталант из «Реала». Эндрику очень важно правильно отнестись к этому переходу. Если бразилец вдруг решит, что он, весь из себя звезда, снизошёл до Лиги 1, ничего хорошего его не ждёт. Местные таланты быстро покажут ему, кто он и что он. А вот если Эндрик проявит себя в «Лионе», если, как умеет, будет играть на инстинктах и научится лучше ими управлять, в прибылях будут все – и «Лион», и игрок, и «Реал». И даже сборная Бразилии.

