Как клубы РПЛ изменили фан-шопы к Новому году. Топы — снова круто, за аутсайдеров грустно

Новый год — отличный повод для маркетинговых отделов клубов принести денег в бюджет. Люди выбирают подарки близким, которые могут интересоваться футболом. И главное — готовы на это потратиться. Не жить же только в парадигме скандалов, а потом — в их оправдании. Можно запустить действительно добрую и красивую историю для всех возрастов.

В прошлом году мы уже изучали, как работают фан-шопы в предновогодний период. Картина вышла грустной и полностью соответствовала ситуации в таблице. Топ-клубы Мир РПЛ отработали классно — выпустили праздничные боксы, сувенирку, устраивали розыгрыши и промоутировали их в соцсетях. Аутсайдеры же почти полностью игнорировали праздник. Словно болельщиков у них нет.

Изменилось ли что-то за это время? Глобально — нет.

Топ-клубы по-прежнему хороши: у «Краснодара» — боксы, у «Спартака» — ватрушки

Действующий чемпион и лидер РПЛ «Краснодар» сохранил тренд прошлого года. Тогда они выпустили три подарочных набора, добавив к этому несколько новогодних аксессуаров. В этом году — похожая история. Снова три бокса, правда, с важным контекстом. Это видно даже по названиям: набор «Золотая хлопушка», «Золотой мяч», «Календарь чемпионов». Тему с трофеем клуб логично обыгрывает и не отпускает её. Имеют право, ведь до сих пор идут на первом месте.

«Краснодар» сохранил тренд прошлого года Фото: ФК «Краснодар»

У «Зенита» 101 товар в графе «новогодний раздел» сайта. Правда, не все они относятся напрямую к празднику. Но есть очень символичные: хлопушка «Крутой Вираж», фонарь, напоминающий те, что использовались в «Гарри Поттере», брелок-подвеска «Валенки», набор значков, перчатки, шапка-ушанка. Возможно, клуб выкатит ещё какие-то презенты ближе к дате. Но пока так.

У «Зенита» 101 товар в графе «новогодний раздел» сайта Фото: ФК «Зенит»

«Спартак» тоже обошёлся без боксов, однако сохранил самые запоминающиеся лоты прошлого года. Некоторые наверняка обратили внимание на красно-белую ватрушку. И цена, кстати, осталась прежней — 5990 рублей. Видимо, инфляция и будущие налоги к такому виду товара не имеют отношения. Плюс есть традиционные зимние свитера с надписью «Спартак», вязаные варежки и перчатки. Клуб словно сконцентрировался на базовом минимуме. Собственно, это лучше, чем ничего.

«Спартак» сохранил самые запоминающиеся лоты прошлого года Фото: ФК «Спартак»

Традиционные зимние свитера с надписью «Спартак» Фото: ФК «Спартак»

«Динамо» в прошлом году выпустило бокс Тюкавина почти за 9000 рублей. Он был секретным, так что немногие узнали, что хранится в нём на самом деле. В этот раз клуб:

запустил «Коробку с секретами» без отсылки к фамилиям конкретных игроков;

снизил стоимость до 7500.

В остальном — всё по классике: джемпер, варежки, набор ёлочных игрушек, шапки, свечи, шарфы. Но по выбору динамовцы опережают конкурентов — он действительно большой. Причём как для детей, так и для взрослых.

Новый бокс «Динамо» Фото: ФК «Динамо»

«Локомотив» начал с календарей, а потом расширил коллекцию. Теперь можно прикупить стильные свитеры со знаменем, а ещё очень милые ёлочные игрушки. Набор создан с использованием образов чемпионских футболок. А ещё есть пластиковые шары с ретроэмблемами.

Пластиковые шары «Локомотива» Фото: ФК «Локомотив»

ЦСКА активно поздравляет болельщиков в соцсетях, рассказывает о традициях игроков и их семей, показывает отдых футболистов. Из обновлений фан-шопа перед новогодними праздниками — немного, но есть интересности. В клубе нам рассказали, что лучшим подарком считают книгу Игоря Акинфеева. Также можно приобрести календарь на 2026-й в трёх форматах с ведущими игроками, шары на ёлку, бокалы под шампанское, новогодние шапки – всё это в традиционных клубных цветах.

Новогодние подарки из фан-шопа ЦСКА Фото: ПФК ЦСКА

Настоящий прорыв – у «Оренбурга»

«Балтике» пока далеко до онлайн-маркетинга, несмотря на хорошие результаты в РПЛ. Они предпочитают концентрироваться на офлайне. И в группе официального магазина объявили о старте продаж новогодней коллекции. Там база: шапка, шарф, свитер, варежки, игрушки и носки. Но купить без похода в магазин их проблематично. Так что всё удовольствие — только для тех, кто находится в Калининграде.

Свитеры «Балтики» Фото: ФК «Балтика»

«Рубин» выступил скромно. Как и в прошлом году, подготовили единственный новогодний набор, но не очень дорогой — 2290 рублей. В нём шапка, шарф, календарь и стикеры. Казалось бы, а что ещё нужно людям?

«Рубин» выступил скромно Фото: ФК «Рубин»

«Акрон» же запустил адвент-календарь. И каждый день перед Новым годом выпускает какие-то новые вещи. Хоть и основные товары уже сформированы: зимний свитер, шапка, перчатки и, конечно, шарф.

«Акрон» каждый день перед Новым годом выпускает новые вещи Фото: ФК «Акрон»

«Сочи» тоже не стал игнорировать праздник: есть как минимум игрушки и новогодний шарф. Однако критиковать за это не стоит — на юге, как известно, вряд ли востребованы тёплые вещи.

«Сочи» тоже не стал игнорировать праздник Фото: ФК «Сочи»

Есть и прорыв — «Оренбург», который в прошлом году выступил скромно. В этом же самые разнообразные коллекции в интересных коллаборациях. Есть даже шопперы со снеговиком и тёплые панамки.

Интересные коллекции «Оренбурга» Фото: ФК «Оренбург»

У кого совсем пусто?

Список по сравнению с прошлым годом увеличился. Тогда в него попали «Химки», Махачкала и «Ахмат». Два клуба там сохранились. А добавились «Крылья Советов», «Пари НН» и «Ростов». В онлайне у них не представлено ничего. Возможно, есть что-то на местах. Но конечно немного грустно, что у болельщиков приобрести подарку к празднику.

А что в Первой лиге?

Там, кстати, есть несколько интересных концепций, которым могут позавидовать минимум четыре клуба РПЛ. Есть пример «Урала». Да, у клуба, который второй сезон проводит в Первой лиге, нет красивого интернет-магазина. Есть обычный, с немного устаревшим дизайном. Зато они хорошо промоутируют свой офлайн и приглашают за покупками. Там и календари, и шарфы, и тёплые носки. Выбрать точно есть из чего.

У «Урала» есть из чего выбрать Фото: ФК «Урал»

«Родина» выпустила эксклюзивные подарочные наборы. Они собраны в инклюзивной мастерской, и всё сделано своими руками – шарф, свеча, варенье, ёлочные игрушки и открытка.

«Родина» выпустила эксклюзивные подарочные наборы Фото: ФК «Родина»

Остальные выкручивались как могли: «Факел» запустил скидки для болельщиков в магазине и предлагает качать обои на смартфоны, костромской «Спартак» устроил новогодний квест для болельщиков, а «Ротор» с помощью искусственного интеллекта сделал из футболистов игрушки на новогоднюю ёлку. Хотя лучше бы запустил их в продажу.

«КАМАЗ» сменил картинку в соцсетях, сделав её более праздничной, «Челябинск» тоже освоил технологии ИИ, «телепортировав» своих игроков в СССР. «Торпедо» создало несколько боксов – их решили разыграть в конкурсе. «Волга» выпустила календари на следующий год, «Черноморец» запустил марафон скидок. «Енисей» тоже приглашает на новогодний турнир. Хотя они уже сделали главный подарок всем, объявив о назначении Сергея Ташуева.