Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш: как играть без капитана, который получил травму, поставит ли Аморим Майну, мнение, состав

Есть ли жизнь у «МЮ» без Бруну Фернандеша? Разбираемся, как это будет
Григорий Телингатер
Есть ли жизнь у «МЮ» без Бруну Фернандеша?
Комментарии
Испытание, которое наступило раньше, чем должно было.

Травма Бруну Фернандеша – что-то особенное. Тяжело найти другого футболиста, который был бы настолько же важен для команды. Не только с точки зрения игры, но ещё в плане ментальности. Португалец не просто капитан, но ещё и проводник идей главного тренера. Так совпало, что они ещё и соотечественники. Мало кто в АПЛ столько жестикулирует и подсказывает партнёрам, как Бруну. И тут он внезапно получает травму в матче с «Виллой».

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45'     1:1 Кунья – 45+3'     2:1 Роджерс – 57'    

Вполне ожидаемо, что «МЮ» не удалось победить без Фернандеша. Особенно если учитывать, что его место в полузащите занял Лисандро Мартинес, который никогда в «Юнайтед» не выходил играть в центре поля. Дело в том, что Каземиро пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек, а Майну не попал в заявку на матч из-за травмы. С англичанином получилась удивительная ситуация. Он так хотел играть, что на последней домашней встрече его брат появился в майке с крупной надписью «Освободите Кобби Майну».

Брат Кобби Майну с той самой надписью на футболке

Брат Кобби Майну с той самой надписью на футболке

Фото: x.com/aadamhaladh

Аморим публично говорил, что молодой воспитанник конкурирует за место на поле именно с Фернандешем. И когда Майну нужен был больше всего, он оказался травмирован. Весьма обидное совпадение. Впрочем, полноценно заменить Бруну мало кто способен во всём мире. Португалец – лидер команды по куче статистических показателей:

  • голевые действия (12);
  • ассисты (7);
  • ожидаемые голы (7.0);
  • пасы (842);
  • продвигающие передачи (138);
  • минуты на поле (1478);
  • касания (1263);
  • возвраты мяча (96).

По некоторым показателем Бруну остаётся одним из лидеров всего чемпионата. Например, по созданным моментам он лучший с отрывом (у Фернандеша – 51, а Доку из «Сити» на втором месте – 36). Есть ещё один показатель, по которому он лучший. За семь лет в клубе Бруну пропустил из-за травм только два матча! Если учитывать ротацию и болезнь, то получается, что отсутствовал в девяти встречах АПЛ за всё время – фантастика. И помним, что Фернандеш остаётся ключевым игроком в сборной. Так что он проводит едва ли не больше всех матчей в Европе. А, например, в 2023-м полузащитник и вовсе стал лидером по проведённым на поле минутам (6666).

Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Фото: Carl Recine/Getty Images

Игровой уровень Фернандеша уже долгие годы остаётся сильно выше среднего уровня «МЮ». Ему было бы нетрудно найти топ-клуб, который стабильно играет в Лиге чемпионов. Много говорилось об интересе к футболисту в том числе от клубов из Саудовской Аравии, однако хавбек остаётся в Манчестере. Кажется, Бруну считает, что руководство клуба его недооценивает. Вот что он недавно заявил в интервью:

Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш
полузащитник «МЮ»

«Клуб хотел, чтобы я ушёл летом, и эта мысль прочно засела у меня в голове. Я говорил об этом директорам, но, думаю, им просто не хватило смелости принять такое решение. Я решил остаться — отчасти по семейным обстоятельствам, но ещё и потому, что искренне люблю этот клуб. Разговор с тренером тоже повлиял на меня. Однако со стороны руководства ощущалось нечто вроде: «Если ты уйдёшь, мы особо не расстроимся». Мне от этого очень больно. Даже не столько больно, сколько грустно, ведь меня абсолютно не в чем упрекнуть. Я всегда в строю, всегда играю. Выкладываюсь без остатка. А потом смотришь по сторонам и видишь футболистов, которые не ценят клуб так же сильно и не защищают его. Вот от этого становится по-настоящему грустно».

Что ж, теперь мы посмотрим, как будет выглядеть «МЮ» без Фернандеша. Второй тайм во встрече с «Виллой» оказался невнятным. Хавбек выбыл примерно на три-четыре недели. Ожидается, что он пропустит минимум пять матчей (с «Ньюкаслом», «Вулверхэмптоном», «Лидсом», «Бёрнли» и «Брайтоном»). И вернётся либо к дерби с «Сити» (17 января), либо к игре с «Арсеналом» (25 января). Вопрос в том, как будет выглядеть состав «МЮ» без капитана. И, скорее всего, далеко не так, как во втором тайме с «Виллой».

Сейчас у команды крайне ограниченная обойма футболистов. На Кубок Африки уехали сразу три важных футболиста (Мбемо, Амад и Мазрауи), однако именно для центра поля важно возвращение Каземиро, который словно переродился в этом сезоне. В среду стало известно, что Майну всё-таки не восстановится к матчу с «Ньюкаслом». Их связка в центре поля выглядела бы достаточно сбалансированной. Теперь же видимо, придётся снова ставить в основу Угарте, который выглядит неубедительно последнее время.

Состав «МЮ» без Бруну Фернандеша

Состав «МЮ» без Бруну Фернандеша

Альтернативой может быть появление Маунта в центре поля – там он много играл за «Челси». Этот вариант позволил бы атаке оставаться достаточно креативной, но Аморим показал, что видит в Маунта именно в тройке нападения (да и не так много опций в атаке). The Athletic писал, что Аморим думает о том, чтобы из-за отъезда футболистов на Кубок Африки перейти на схему с четырьмя защитниками. Однако пока мы этого не видим. Даже без Мбемо, Амада и Мазрауи команда продолжила играть с «пятёркой» сзади. Вероятно, что уже после встречи с «Ньюкаслом» окажется доступен Майну. И тогда будет интересно глянуть, как он будет развивать атакующий потенциал команды. Ещё недавно говорилось, что он может перейти в «Наполи», но теперь SkySports сообщает, что из-за травмы Бруну его сменщика никуда не отпустят этой зимой.

Кобби Майну Подробнее
Комментарии
