Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Какие игроки поменяют клуб зимой – Баринов, Боселли, Макаров, Гонду, Дивеев, а кто ещё, РПЛ-2025/2026

Эти 8 трансферных сюжетов РПЛ должны разрулиться совсем скоро
Дмитрий Зимин
Какие игроки РПЛ поменяют клуб зимой?
Комментарии
ЦСКА заберёт трех игроков, а куда уйдут Макаров и Петров?

До официального открытия зимнего трансферного окна в МИР РПЛ почти месяц. Но это не мешает клубам вовсю работать на рынке. Спекуляции по тем или иным фамилиям появляются почти каждый день. И те, кто хорошо понимает конъюнктуру рынка, могут легко спрогнозировать некоторые переходы.

Мы собрали восемь трансферных сюжетов, что должны осуществиться совсем скоро. От Дмитрия Баринова, который, скорее всего, окажется в ЦСКА, до Дениса Макарова – полузащитник московского «Динамо» пока не определился с новой командой.

Дмитрий Баринов – в ЦСКА

Дмитрий Баринов Подробнее

Кажется, с уходом Баринова смирились даже те болельщики «Локомотива», кто не верит инсайдерам. Представители игрока не отрицают: переговоры с ЦСКА идут, и едва ли им может что-то помешать. Единственный, но по-прежнему не решённый вопрос – когда состоится непосредственный переезд Дмитрия: этой зимой или следующим летом. Предварительный контракт полузащитник наверняка подпишет уже в январе. Однако пока непонятно, готов ли «Локомотив» отпустить капитана к конкуренту за компенсацию.

Внутри клуба наверняка будут те, кто скажет: Баринова нужно сохранить до лета. Даже с потерей денег. Ведь отпускать его сейчас в команду, с которой предстоит борьба как минимум за медали, недальновидно. И несолидно. Клуб, видимо, пока не принял решение. Однако вскоре мы о нём узнаем.

А кто возглавит «Спартак»?
«Спартак» выбрал главного тренера. Ждут экс-помощника Эмери — он сотворил сенсацию в ЛЧ
«Спартак» выбрал главного тренера. Ждут экс-помощника Эмери — он сотворил сенсацию в ЛЧ

Хуан Боселли – в «Краснодар», ЦСКА или хоть куда-нибудь

Хуан Боселли

Хуан Боселли

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Похоже, это последний шанс для «Пари НН» заработать на своей главной звезде. Летом у Боселли заканчивается контракт, а продлевать его он не собирается. Да, у нижегородцев могли бы найтись финансовые аргументы в пользу пролонгации соглашения, но их тоже нет. Так что сценария два: отпустить сейчас за деньги или летом бесплатно.

Разница с тем же Бариновым в том, что клуб не отпускает игрока к прямому конкуренту. Ведь Хуана хотят видеть топы, в том числе говорилось о «Краснодаре» и ЦСКА. Агент игрока не стал опровергать информацию об интересе этих клубов: очевидно, все запросы будут изучаться, сам Боселли сделает всё, чтобы пойти на повышение уже этой зимой.

Лусиано Гонду – в ЦСКА

Лусиано Гонду Подробнее

ЦСКА, похоже, не хочет уходить в эксперименты. И если нападающие есть внутри лиги, зачем тащить их из далёких стран в надежде на быструю адаптацию? Лусиано она, кстати, не потребовалась. В первом же сезоне он стал лучшим бомбардиром «Зенита» с 10 голами в РПЛ. При этом безусловно основным аргентинец не был. Во втором же сезоне просто выпал из состава. И смысл сидеть на скамейке в 24 года?

Конечно, это риск для ЦСКА. Ведь непонятно, почему вдруг Гонду перестал забивать и оказался на лавке. Однако этот трансфер точно не выглядит безумием. И шансы, что команда получит действительно классного форварда, велики.

Игорь Дивеев – в «Зенит»

Игорь Дивеев Подробнее

«Зениту» нужно готовиться к новому лимиту. Со следующего сезона один легионер исчезнет с поля и из заявки. Поэтому центральный защитник с российским паспортом – хороший ход, чтобы временно забыть о проблеме. Тем более когда этот защитник – лучший в стране.

Да, можно по-разному относиться к Дивееву. Вспоминать его ляпы, проблемы со здоровьем и нестабильность. Но далеко не у каждого россиянина к 26 годам больше 150 матчей в РПЛ. Да, возможно, индивидуально Игорь слабее Страхини Эраковича и Нино, однако, возможно, ещё не достигнут потолок в личном развитии. Так что перспектива стать основным в «Зените», пусть и с учётом лимита, у футболиста точно есть.

Ностальжи:
Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать

Денис Макаров – главное не остаться в «Динамо»?

Денис Макаров

Денис Макаров

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник ни разу не вышел на поле при Ролане Гусеве. И согласился, что он главный пострадавший от ухода Валерия Карпина. А ещё обвинил тренерский штаб в отсутствии уважения к нему. Так что представьте, с каким выражением лица Денис читал новости об утверждении Гусева главным тренером «Динамо».

Сразу после этого выступил агент игрока Алексей Бабырь и сказал, что всё в порядке и его клиент собирается на первый сбор динамовцев. Другой момент: а что ему ещё сказать? Что Денис не хочет играть под руководством Гусева? С учётом действующего контракта прозвучит странно. Однако очевидно, что Макарову будут подыскивать новый клуб. Это не скрывает и его представитель. Но сможет ли кто-нибудь потянуть хорошую московскую зарплату вингера? Или Денис готов пойти в клуб поскромнее ради игровой практики?

Главные увольнения 2025 года:
Главные отставки тренеров в 2025 году
Главные отставки тренеров в 2025 году

Максим Петров – в «Локомотив»

Максим Петров Подробнее

Ещё несколько дней назад мы узнали, что «Локо» хочет вернуть своего воспитанника. И, казалось, ничего не сможет этому помешать. Ведь клуб готов заплатить фиксированную сумму отступных в размере € 1 млн. Однако, как оказалось, этого не всегда достаточно. Ведь нужно договориться ещё и с самим Петровым. А здесь, судя по всему, есть проблемы.

«Чемпионат» и вовсе сообщал, что Максим решил не покидать «Балтику» до лета. Иван Карпов добавил, что загвоздка – в дискуссиях по личным условиям. И, конечно, в вопросе Баринова – уйдёт ли Дмитрий зимой или останется до лета. Так что здесь история сложносоставная. Однако при этом исключать трансфер пока точно нельзя.

Правый защитник – в «Краснодар»

Здесь всё очевидно: «Краснодар» ищет правого защитника после разрыва ахилла у Сергея Петрова. Не факт, что опытный игрок в принципе вернётся в футбол, поэтому профильный человек на его место необходим. Желательно – универсал, способный сыграть на разных флангах в обороне и полузащите. Но такого летом уже забрал «Спартак», а потом посадил на скамейку. Это, если что, про Илью Самошникова.

Илья Вахания, Владислав Саусь и Максим Ненахов

Илья Вахания, Владислав Саусь и Максим Ненахов

Фото: «Чемпионат»/ФК «Балтика»

«Краснодар» же присматривается к трём игрокам – Илье Вахании, Владиславу Саусю и Максиму Ненахову. Но пока конкретных переговоров нет. Однако один из этих футболистов уже зимой может оказаться на юге России.

Нападающий – в «Зенит»

Когда Лусиано подпишет контракт с ЦСКА, тренерский штаб «Зенита» наверняка поставит перед руководством вопрос о замене аргентинца. Да, приоритет можно отдать иностранному рынку с учётом факта подписания Дивеева, но и на российском никто не запрещает копаться.

И посмотреть можно в сторону Москвы. На этот раз, правда, не в линию атаки «Спартака», а, например, в черкизовскую, где классный год провёл Дмитрий Воробьёв. В медиа уже появлялись слухи об интересе к нему со стороны «Зенита», но там форвард явно не первая опция.

А куда ещё может уйти Воробьёв?
Лучший российский форвард 2025 года. После такого прогресса Воробьёв уйдёт из «Локо»?
Лучший российский форвард 2025 года. После такого прогресса Воробьёв уйдёт из «Локо»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android