Эти 8 трансферных сюжетов РПЛ должны разрулиться совсем скоро

До официального открытия зимнего трансферного окна в МИР РПЛ почти месяц. Но это не мешает клубам вовсю работать на рынке. Спекуляции по тем или иным фамилиям появляются почти каждый день. И те, кто хорошо понимает конъюнктуру рынка, могут легко спрогнозировать некоторые переходы.

Мы собрали восемь трансферных сюжетов, что должны осуществиться совсем скоро. От Дмитрия Баринова, который, скорее всего, окажется в ЦСКА, до Дениса Макарова – полузащитник московского «Динамо» пока не определился с новой командой.

Дмитрий Баринов – в ЦСКА

Кажется, с уходом Баринова смирились даже те болельщики «Локомотива», кто не верит инсайдерам. Представители игрока не отрицают: переговоры с ЦСКА идут, и едва ли им может что-то помешать. Единственный, но по-прежнему не решённый вопрос – когда состоится непосредственный переезд Дмитрия: этой зимой или следующим летом. Предварительный контракт полузащитник наверняка подпишет уже в январе. Однако пока непонятно, готов ли «Локомотив» отпустить капитана к конкуренту за компенсацию.

Внутри клуба наверняка будут те, кто скажет: Баринова нужно сохранить до лета. Даже с потерей денег. Ведь отпускать его сейчас в команду, с которой предстоит борьба как минимум за медали, недальновидно. И несолидно. Клуб, видимо, пока не принял решение. Однако вскоре мы о нём узнаем.

Хуан Боселли – в «Краснодар», ЦСКА или хоть куда-нибудь

Хуан Боселли Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Похоже, это последний шанс для «Пари НН» заработать на своей главной звезде. Летом у Боселли заканчивается контракт, а продлевать его он не собирается. Да, у нижегородцев могли бы найтись финансовые аргументы в пользу пролонгации соглашения, но их тоже нет. Так что сценария два: отпустить сейчас за деньги или летом бесплатно.

Разница с тем же Бариновым в том, что клуб не отпускает игрока к прямому конкуренту. Ведь Хуана хотят видеть топы, в том числе говорилось о «Краснодаре» и ЦСКА. Агент игрока не стал опровергать информацию об интересе этих клубов: очевидно, все запросы будут изучаться, сам Боселли сделает всё, чтобы пойти на повышение уже этой зимой.

Лусиано Гонду – в ЦСКА

ЦСКА, похоже, не хочет уходить в эксперименты. И если нападающие есть внутри лиги, зачем тащить их из далёких стран в надежде на быструю адаптацию? Лусиано она, кстати, не потребовалась. В первом же сезоне он стал лучшим бомбардиром «Зенита» с 10 голами в РПЛ. При этом безусловно основным аргентинец не был. Во втором же сезоне просто выпал из состава. И смысл сидеть на скамейке в 24 года?

Конечно, это риск для ЦСКА. Ведь непонятно, почему вдруг Гонду перестал забивать и оказался на лавке. Однако этот трансфер точно не выглядит безумием. И шансы, что команда получит действительно классного форварда, велики.

Игорь Дивеев – в «Зенит»

«Зениту» нужно готовиться к новому лимиту. Со следующего сезона один легионер исчезнет с поля и из заявки. Поэтому центральный защитник с российским паспортом – хороший ход, чтобы временно забыть о проблеме. Тем более когда этот защитник – лучший в стране.

Да, можно по-разному относиться к Дивееву. Вспоминать его ляпы, проблемы со здоровьем и нестабильность. Но далеко не у каждого россиянина к 26 годам больше 150 матчей в РПЛ. Да, возможно, индивидуально Игорь слабее Страхини Эраковича и Нино, однако, возможно, ещё не достигнут потолок в личном развитии. Так что перспектива стать основным в «Зените», пусть и с учётом лимита, у футболиста точно есть.

Денис Макаров – главное не остаться в «Динамо»?

Денис Макаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник ни разу не вышел на поле при Ролане Гусеве. И согласился, что он главный пострадавший от ухода Валерия Карпина. А ещё обвинил тренерский штаб в отсутствии уважения к нему. Так что представьте, с каким выражением лица Денис читал новости об утверждении Гусева главным тренером «Динамо».

Сразу после этого выступил агент игрока Алексей Бабырь и сказал, что всё в порядке и его клиент собирается на первый сбор динамовцев. Другой момент: а что ему ещё сказать? Что Денис не хочет играть под руководством Гусева? С учётом действующего контракта прозвучит странно. Однако очевидно, что Макарову будут подыскивать новый клуб. Это не скрывает и его представитель. Но сможет ли кто-нибудь потянуть хорошую московскую зарплату вингера? Или Денис готов пойти в клуб поскромнее ради игровой практики?

Максим Петров – в «Локомотив»

Ещё несколько дней назад мы узнали, что «Локо» хочет вернуть своего воспитанника. И, казалось, ничего не сможет этому помешать. Ведь клуб готов заплатить фиксированную сумму отступных в размере € 1 млн. Однако, как оказалось, этого не всегда достаточно. Ведь нужно договориться ещё и с самим Петровым. А здесь, судя по всему, есть проблемы.

«Чемпионат» и вовсе сообщал, что Максим решил не покидать «Балтику» до лета. Иван Карпов добавил, что загвоздка – в дискуссиях по личным условиям. И, конечно, в вопросе Баринова – уйдёт ли Дмитрий зимой или останется до лета. Так что здесь история сложносоставная. Однако при этом исключать трансфер пока точно нельзя.

Правый защитник – в «Краснодар»

Здесь всё очевидно: «Краснодар» ищет правого защитника после разрыва ахилла у Сергея Петрова. Не факт, что опытный игрок в принципе вернётся в футбол, поэтому профильный человек на его место необходим. Желательно – универсал, способный сыграть на разных флангах в обороне и полузащите. Но такого летом уже забрал «Спартак», а потом посадил на скамейку. Это, если что, про Илью Самошникова.

Илья Вахания, Владислав Саусь и Максим Ненахов Фото: «Чемпионат»/ФК «Балтика»

«Краснодар» же присматривается к трём игрокам – Илье Вахании, Владиславу Саусю и Максиму Ненахову. Но пока конкретных переговоров нет. Однако один из этих футболистов уже зимой может оказаться на юге России.

Нападающий – в «Зенит»

Когда Лусиано подпишет контракт с ЦСКА, тренерский штаб «Зенита» наверняка поставит перед руководством вопрос о замене аргентинца. Да, приоритет можно отдать иностранному рынку с учётом факта подписания Дивеева, но и на российском никто не запрещает копаться.

И посмотреть можно в сторону Москвы. На этот раз, правда, не в линию атаки «Спартака», а, например, в черкизовскую, где классный год провёл Дмитрий Воробьёв. В медиа уже появлялись слухи об интересе к нему со стороны «Зенита», но там форвард явно не первая опция.