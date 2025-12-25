Слуцкий близок к вылету, Бензема — в топе бомбардиров. Что происходит в азиатской ЛЧ

На этой неделе состоялись заключительные матчи азиатской Лиги чемпионов в 2025 году. Турнир возобновится в феврале 2026-го. Самое время изучить, что там происходит.

Формат проведения турнира

В основном раунде азиатской Лиги чемпионов выступают 24 команды. Их разбили на две группы по географическому признаку. Первая представлена 12 клубами западного региона. Там выступают клубы из Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ, Катара, Ирака и Узбекистана. В восточном регионе, естественно, тоже 12 клубов. Туда пробились команды из Японии, Китая, Южной Кореи, Австралии, Малайзии и Таиланда.

Все клубы проводят матчи исключительно внутри своего региона. Всего запланировано восемь туров (каждый участник проводит по четыре матча дома и на выезде). 1-й прошёл в сентябре 2025 года, а заключительный состоится в феврале 2026-го. В плей-офф из каждого региона выйдут по восемь лучших клубов.

«Аль-Ахли» — победитель Лиги чемпионов АФК в сезоне-2024/2025 Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Если у команд одинаковое количество очков, то в первую очередь смотрят на разницу мячей. Если и она одинаковая, то выше оказывается тот клуб, у которого большее количество забитых голов. После этого смотрят на количество побед.

В 1/8 финала (матчи пройдут в марте 2026 года) лучшая команда каждого региона сыграет с восьмой, вторая — с седьмой, третья — с шестой, четвёртая — с пятой. На этой стадии предусмотрены два матча.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал проходят в формате одной встречи. Известно, что все эти встречи пройдут в Джидде, Саудовская Аравия. Четвертьфинальные игры состоятся с 16 по 18 апреля, полуфиналы — с 20 по 21 апреля, а финал запланирован на 25 апреля. Начиная с четвертьфинала восточные клубы могут играть с западными.

Как дела у команды Слуцкого?

Всё очень плохо. В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» вышел в 1/8 финала, но повторить такой результат будет проблематично. Шесть матчей, одна победа, разница мячей – «-4», четыре очка. С такими скромными показателями «Шанхай» занимает предпоследнее место в восточном регионе. Сейчас отставание от зоны плей-офф составляет четыре очка. По-хорошему, чтобы попасть в первую восьмёрку, команде Леонида Слуцкого необходимо одержать две победы в двух оставшихся матчах.

Да, есть ещё вариант, при котором для прохода хватит и четырёх очков, но для этого необходимо поправить разницу мячей и рассчитывать на осечки соперников. Следующий тур — настоящее испытание для китайского клуба. Его соперником будет японская команда «Матида Зельвия». За шесть туров она проиграла всего один раз и расположилась на второй строчке в восточном регионе. Да, «Шанхай» сыграет дома, но это ничего не гарантирует.

В заключительном туре команда Слуцкого приедет в гости к «Бурирам Юнайтед». Клуб из Таиланда занимает седьмое место, а ещё хорошо играет на своём поле. Семь очков за три домашних встречи — достаточно приличный показатель. Похоже, «Шанхай Шэньхуа» действительно спасёт только чудо.

Как выступают саудовские клубы

Пока все три команды из Саудовской Аравии располагаются в зоне плей-офф. «Аль-Хиляль» отлично выступает на общем этапе — шесть побед в шести матчах. Неудивительно, что с такими цифрами команда возглавляет таблицу региона. В предыдущем туре «Аль-Хиляль» одолел на выезде команду «Шарджа» (1:0) из ОАЭ. Победу гостям принёс бывший зенитовец Малком, которому ассистировал экс-нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.

Для бразильца с российским паспортом это первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. А вот Маркус Леонардо и Сергей Милинкович-Савич отличились по три раза, Тео Эрнандес — дважды. «Аль-Хиляль» уже гарантировал себе место в 1/8 финала турнира. Скорее всего, он станет лучшим в своём регионе.

«Аль-Хиляль» пока идёт без потерь Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Действующий победитель турнира «Аль-Ахли» выступает хуже, чем «Аль-Хиляль» (13 очков в шести турах). С другой стороны, команда забила больше всех на общем этапе — 17 голов. Особенно усердствуют Рияд Марез и Энцо Мийо. Каждый из них оформил по три результативных удара. «Аль-Ахли» также обеспечил себе выход в 1/8 финала. «Аль-Вахда» и «Шабаб Аль-Ахли» — два клуба из ОАЭ, с которыми саудовская команда сыграет на финише общего этапа.

«Аль-Иттихад» стартовал в Лиге чемпионов с двух поражений. Правда, в следующих четырёх турах команда одержала три победы. Сейчас «Аль-Иттихад» находится на шестом месте в таблице восточного региона — девять очков в шести турах. В предыдущем матче команда одолела на своём поле «Насаф» из Узбекистана (1:0). Победу хозяевам принёс опытный Карим Бензема. Француз – лучший бомбардир «Аль-Иттихада» в турнире (четыре гола). По два мяча забили Уссем Ауар и Стивен Бергвейн.

До конца общего этапа «Аль-Иттихаду» осталось провести матчи с «Аль-Гарафой» и «Аль-Саддом» (оба клуба представляют Катар). Сейчас эти команды находятся за пределами первой восьмёрки. Если не произойдёт ничего неожиданного, то клуб из Эр-Рияда окажется в следующем раунде турнира.

«Аль-Иттихад» празднует гол Фото: ittihadclub.sa

Если обратить внимание на топ-15 лучших бомбардиров турнира, то можно обнаружить ещё несколько знакомых фамилий. Оставим за скобками футболистов из саудовских клубов. Обращает на себя внимание результат Кшиштофа Пёнтека. Бывший нападающий «Милана» оформил пять голов за «Аль-Духаиль». Сейчас он один из лучших бомбардиров Лиги чемпионов АФК. Три мяча забил Джесси Лингард. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» представляет корейский «Сеул». А бывший нападающий «Реала» Хоселу трижды отличился в составе «Аль-Гарафы».

А как там Роналду?

Возможно, вас удивит, но «Аль-Наср» не выступает в главном клубном турнире Азии. Он играет в Лиге чемпионов АФК 2. Что это такое? Азиатский аналог Лиги Европы. В этом сезоне Криштиану Роналду чаще берегут, учитывая его почтенный возраст (в феврале португалец отпразднует 41-й год рождения). Его выпустили всего на один тайм в заключительном туре, и Криштиану отметился голевым пасом. Отдуваются более молодые одноклубники. Жоау Феликс забил четыре гола, Кингсли Коман — три, Садио Мане — два.

Кстати, формат в этом турнире не такой, как в азиатской Лиге чемпионов. В основной раунд попали 32 клуба. Их разбили на восемь групп по четыре команды в каждой. «Аль-Наср» не заметил ни одного соперника в квартете. К нему в компанию попали «Аль-Завраа» из Ирака, «Истиклол» из Таджикистана и индийский «Гоа». Итог для саудовского клуба — шесть побед в шести матчах, разница мячей – «+20».

30 декабря состоится жеребьёвка плей-офф. На стадиях 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала предусмотрены по два матча. Финал состоит из одной игры. Она запланирована на 16 мая 2026 года. Учитывая, что подбор участников здесь не такой, как в Лиге чемпионов, у команды Роналду есть все шансы поднять трофей над головой.