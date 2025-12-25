Гол звезды «МЮ», «сухой» матч сына Зидана и мегакамбэк! Итоги дня на Кубке Африки. Видео

У Буркина-Фасо забил слепой на один глаз футболист, а у Камеруна вышел защитник «Локомотива».

На Кубке Африки завершился 1-й тур. 24 декабря на турнире дебютировали последние восемь команд. В их числе действующий победитель Кубка – сборная Кот-д’Ивуара. Рассказываем подробнее про очередной игровой день.

Среду открыл матч-триллер. Буркина-Фасо забила два мяча на 90+5-й и 90+8-й минутах!

Встреча сборных Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинеи – вывеска звучит не очень привлекательно. Однако если посмотреть на составы, то всё становится любопытнее. Например, за Буркина-Фасо выступают Эдмон Тапсоба («Байер»), Данго Уаттара («Брентфорд») и Бертран Траоре («Сандерленд»), а у гвинейцев есть два натурализованных испанца – Лорен Суньига (между прочим, футболист системы мадридского «Реала»!) и Омар Маскарель (также воспитанник «Реала», играл за «Айнтрахт» и «Шальке», сейчас выступает за «Мальорку»).

Матч получился очень напряжённым. Буркина-Фасо была фаворитом, но никак не могла забить Экваториальной Гвинее. Не помогло даже удаление защитника гвинейцев Базилио Ндонга на старте второго тайма. На 71-й минуте Лассина Траоре (нет, не экс-форвард ЦСКА) открыл счёт, однако мяч отменили после просмотра VAR из-за офсайда.

А на 85-й минуте Экваториальная Гвинея неожиданно забила сама! Они воспользовались шансом с углового: Карлос Акапо навесил, а Марвин Аньебо точно пробил головой. Однако Буркина-Фасо умудрилась совершить камбэк за восемь добавленных минут! Сначала вышедший на замену Георги Минунгу затолкал мяч в чужие ворота. Крутой факт: полузащитник «Сиэтл Саундерс» играет в футбол, хотя два года назад ослеп на левый глаз из-за инфекции. Герой!

Минунгу выступал и на КЧМ-2025: Фото На клубном чемпионате мира сыграл футболист, который видит только одним глазом

На 90+8-й минуте Буркина-Фасо вовсе вырвала победу. Эдмон Тапсоба прибежал в чужую штрафную и оказался первым на мяче после подачи с правого фланга. Сумасшедший сценарий! 2:1 – Буркина-Фасо одержала тяжелейшую победу.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Зидан наблюдал за игрой сына за сборную Алжира

Сборная Алжира не входит в топ-3 главных фаворитов Кубка Африки. Однако состав у команды очень приличный. На воротах играет сын Зинедина Зидана – Лука (сменил спортивное гражданство в сентябре), в защите есть Айсса Манди («Лилль»), Райан Аит-Нури («Манчестер Сити») и Рами Бенсебаини («Боруссия» Д), в полузащите зажигает Исмаэль Беннасер («Динамо» Загреб), а в атаке есть звёздный ветеран Рияд Марез («Аль-Ахли») и удививший в прошлом сезоне Бундеслиги Мохамед Амура («Вольфсбург»).

Больших проблем со сборной Судана у алжирцев не должно было возникнуть. Так и произошло. Алжир на глазах у Зинедина Зидана (приехал поддержать сына) раскатал менее статусного соперника. Рияд Марез открыл счёт уже на второй минуте, а затем оформил дубль после перерыва. Второй гол получился особенно красивым: голевой пас на экс-вингера «Манчестер Сити» шведой «вырезал» Амура! Окончательный же счёт в концовке установил полузащитник Ибрахим Маза. 3:0 – Алжир готовится к Буркина-Фасо.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Действующий чемпион начал турнир без осечки

Кот-д’Ивуар приехал на Кубок Африки защищать титул чемпиона. У команды Эмерса Фаэ прекрасный состав, поэтому ивуарийцы вряд ли хоть кого-то боятся. И вряд ли Мозамбик вселил страх в соперника. Хотя встреча получилась не такой уж и лёгкой для Кот-д’Ивуара.

Действующий чемпион Кубка Африки владел инициативой: чаще били по воротам (15:5), больше владели мячом (54% на 46%), набили больше xG (ожидаемые голы, 1,26 – 0,24) и создали сразу шесть голевых моментов (у Мозамбика – 0). Однако никак не удавалось конвертировать преимущество в гол. И первый тайм завершился нулевой ничьей – 0:0.

Амад Диалло Фото: CAF

Спасение пришло сразу после перерыва. Амад Диалло – большая потеря для «Манчестер Юнайтед». Английские СМИ сообщали, что тренер Рубен Аморим даже поменяет схему из-за отъезда ивуарийца на Кубок Африки. Но Амад не зря уехал в сборную! Диалло принёс победу своей сборной, забив единственный мяч на 49-й минуте. Защитники Мозамбика не разобрались в своей штрафной, «проспав» рывок Амада на отскок. А полузащитник сориентировался, набежал на мяч и расстрелял ворота Эрнана.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Весёлый Камерун обошёлся без скандалов (неожиданность). А новый тренер выпустил в концовке защитника «Локо»

Камерун устроил классный прогрев перед Кубком Африки. В сборной произошёл скандал из-за решения босса местной федерации Самуэля Это’О поменять тренера за три недели до турнира. Но ближе к старту КАН страсти улеглись. И большого эффекта на игроков Камеруна эта ситуация не оказала.

В 1-м туре команда под руководством нового тренера Давида Пагу встречалась с Габоном. Непростой соперник, в составе которого есть Пьер-Эмерик Обамеянг и Марио Лемина. Крепкая сборная. Однако камерунцам совсем нельзя было терять очки. Иначе выигравший ранее Кот-д’Ивуар получил бы преимущество перед очным матчем.

Встреча между Камеруном и Габоном действительно вышла равной. Команды периодами перехватывали инициативу друг у друга. Но на протяжении почти всей встречи в счёте вели камерунцы. Уже на шестой минуте Карл Эдуард Этта Эйонг открыл счёт: форвард получил классный разрезающий пас от Брайана Мбемо, вошёл в штрафную и переиграл Лойса Мбаба. Судья Амин Омар сначала зафиксировал офсайд, однако изменил решение после консультации с VAR.

На 33-й минуте тренер Габона Тьерри Муйума пошёл на смелый шаг. С первых минут он оставил Обамеянга и Лемина в запасе (оба только недавно прибыли в команду), но выпустил их уже по ходу первого тайма. После этого габонцы стали действовать острее. И вторые 45 минут остались именно за ними. Они превзошли Камерун по владению (66% на 34%) и ударам (7:6). Да, большого перевеса не было, тем не менее похвалим Габон, прижавший более статусного соперника.

В концовке тренер Пагу выпустил в защиту футболиста «Локомотива» Жерзино Ньямси. А вот игрок «Спартака» Кристофер Ву так и остался в запасе. Но и без него Камерун добыл минимальную победу.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.