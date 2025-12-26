Невозможный сезон в Польше! Перед зимней паузой на титул и вылет претендуют все 18 клубов!

Европейские топ-лиги очень часто протекают с минимальной интригой. В чемпионской гонке остаются два-три клуба, а иногда уже ближе к марту обладатель трофея становится известен на 99%. Но нынешний сезон в Польше ломает сознание. На январскую паузу после 18 туров команды ушли с невероятными раскладами!

Давайте посмотрим на турнирную таблицу.

Таблица

Первое, на что падает взгляд, – разница между первым и последним местом. У лидирующей «Вислы» 30 очков, а у занимающей 18-ю строчку «Легии» – 19. Их разделяет всего 11 очков! Для сравнения: в РПЛ такая разница между «Краснодаром» и идущим шестым «Спартаком». А команду Мурада Мусаева и аутсайдера – «Сочи» – разделяет 31 очко.

«Легия» – последняя, 18-я! Это не меньшее удивление. Рекордсмен по победам в чемпионате Польши проваливает сезон. Хотя и в прошлом году клуб из Варшавы финишировал только на пятом месте. Но видеть «Легию» на 18-й строчке очень необычно.

Действующий чемпион Польши – «Лех». Команда сейчас идёт на седьмом месте. Но у неё есть матч в запасе. Если «Лех» одержит победу, то ворвётся в топ-3 и будет отставать всего на одно очко от лидера.

Первое место занимает скромная «Висла» из города Плоцк (не путать с клубом из Кракова). Самое безумное, что команда только-только поднялась в элиту из второй лиги! В чемпионате России «Балтика» также приятно удивила после выхода из Первой лиги (пятое место после 18 туров). Но «Висла» превзошла результат команды Андрея Талалаева.

«Висла» Фото: wisla-plock.pl

«Висла» Плоцк ни разу в своей истории не финишировала в топ-3 чемпионата Польши. Лучшее достижение – победа в Кубке и Суперкубке 2006 года.

Ещё один любопытный момент: у «Вислы» больше ничьих, чем побед (9-7). Клуб из Плоцка вышел на первое место, не выиграв ни разу в последних пяти турах! Пять ничьих позволили «Висле» обойти «Гурник».

Также у «Вислы» меньше забитых мячей (21 гол), чем у занимающих места в зоне вылета «ГКС Катовице» (23) и «Нецечи» (24).

Ещё одна уникальная команда – «Лехия». Клуб из Гданьска одновременно имеет наибольшее количество забитых и пропущенных мячей (37:37). Идеально!

Кстати, идущая сейчас на 13-м месте «Лехия» начала сезон с -5 очками. Это произошло из-за финансовых проблем команды. Польская футбольная ассоциация выдала лицензию «Лехии», но клуб находится под расширенным наблюдением и получил штраф на старте.

«Лехия» Фото: lechia.pl

Лидер по потерянным очкам – «Ягеллония». Сейчас у команды 29 очков после 17 матчей (всего на одно меньше, чем у «Вислы»). При этом «Ягеллония» одержала всего на две победы больше, чем идущий в зоне вылета «ГКС Катовице».

Польские клубы не так часто радуют болельщиков успехами в еврокубках. «Ракув» занял второе место в таблице общего этапа Лиги конференций и попал в 1/8 финала напрямую. Хотя в чемпионате Польши клуб из Ченстоховы занимает только третью строчку.

До конца сезона в Польше осталось 16 туров. И на данную секунду чемпионом может стать абсолютно любая из 18 команд! Также все 18 клубов претендуют на вылет. Какая Лига чемпионов?! Весной 2026 года следим за эпичной рубкой в Экстраклассе!