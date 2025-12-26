Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Чемпионат Польши по футболу, сезон-2025/2026, уникальная ситуация в турнирной таблице, лидеры, аутсайдеры, Легия, статистика

Невозможный сезон в Польше! Перед зимней паузой на титул и вылет претендуют все 18 клубов!
Никита Паглазов
Уникальная ситуация в чемпионате Польши
Первую и последнюю команды Экстраклассы разделяет всего 11 очков. «Легия» – последняя, а лидирует скромный новичок лиги.

Европейские топ-лиги очень часто протекают с минимальной интригой. В чемпионской гонке остаются два-три клуба, а иногда уже ближе к марту обладатель трофея становится известен на 99%. Но нынешний сезон в Польше ломает сознание. На январскую паузу после 18 туров команды ушли с невероятными раскладами!

Давайте посмотрим на турнирную таблицу.

Таблица

Таблица

  • Первое, на что падает взгляд, – разница между первым и последним местом. У лидирующей «Вислы» 30 очков, а у занимающей 18-ю строчку «Легии» – 19. Их разделяет всего 11 очков! Для сравнения: в РПЛ такая разница между «Краснодаром» и идущим шестым «Спартаком». А команду Мурада Мусаева и аутсайдера – «Сочи» – разделяет 31 очко.
  • «Легия» – последняя, 18-я! Это не меньшее удивление. Рекордсмен по победам в чемпионате Польши проваливает сезон. Хотя и в прошлом году клуб из Варшавы финишировал только на пятом месте. Но видеть «Легию» на 18-й строчке очень необычно.
Хотя ещё весной клуб бился с «Челси» в плей-офф еврокубков:
  • Действующий чемпион Польши – «Лех». Команда сейчас идёт на седьмом месте. Но у неё есть матч в запасе. Если «Лех» одержит победу, то ворвётся в топ-3 и будет отставать всего на одно очко от лидера.
  • Первое место занимает скромная «Висла» из города Плоцк (не путать с клубом из Кракова). Самое безумное, что команда только-только поднялась в элиту из второй лиги! В чемпионате России «Балтика» также приятно удивила после выхода из Первой лиги (пятое место после 18 туров). Но «Висла» превзошла результат команды Андрея Талалаева.
«Висла»

«Висла»

Фото: wisla-plock.pl

  • «Висла» Плоцк ни разу в своей истории не финишировала в топ-3 чемпионата Польши. Лучшее достижение – победа в Кубке и Суперкубке 2006 года.
  • Ещё один любопытный момент: у «Вислы» больше ничьих, чем побед (9-7). Клуб из Плоцка вышел на первое место, не выиграв ни разу в последних пяти турах! Пять ничьих позволили «Висле» обойти «Гурник».
  • Также у «Вислы» меньше забитых мячей (21 гол), чем у занимающих места в зоне вылета «ГКС Катовице» (23) и «Нецечи» (24).
  • Ещё одна уникальная команда – «Лехия». Клуб из Гданьска одновременно имеет наибольшее количество забитых и пропущенных мячей (37:37). Идеально!
  • Кстати, идущая сейчас на 13-м месте «Лехия» начала сезон с -5 очками. Это произошло из-за финансовых проблем команды. Польская футбольная ассоциация выдала лицензию «Лехии», но клуб находится под расширенным наблюдением и получил штраф на старте.
«Лехия»

«Лехия»

Фото: lechia.pl

  • Лидер по потерянным очкам – «Ягеллония». Сейчас у команды 29 очков после 17 матчей (всего на одно меньше, чем у «Вислы»). При этом «Ягеллония» одержала всего на две победы больше, чем идущий в зоне вылета «ГКС Катовице».
  • Польские клубы не так часто радуют болельщиков успехами в еврокубках. «Ракув» занял второе место в таблице общего этапа Лиги конференций и попал в 1/8 финала напрямую. Хотя в чемпионате Польши клуб из Ченстоховы занимает только третью строчку.

До конца сезона в Польше осталось 16 туров. И на данную секунду чемпионом может стать абсолютно любая из 18 команд! Также все 18 клубов претендуют на вылет. Какая Лига чемпионов?! Весной 2026 года следим за эпичной рубкой в Экстраклассе!

Невероятная ситуация в таблице
