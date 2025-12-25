Топ-матчи пятницы: «Авангард» — «Магнитка», «МЮ» — «Ньюкасл», старт хоккейного МЧМ и НБА

Мощное 26 декабря: Кубок Африки по футболу, полуфиналы Кубка Лиги по футзалу, «Динамо» Минск против СКА в КХЛ и «Лейкерс» — «Хьюстон»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🚨 «Чемпионат» выбирает лучшие моменты 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ года. Переходите по ссылке или залетайте в любой материал ниже!

🏀 4:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто выйдет из кризиса?

«Хьюстон» в последних пяти матчах одержал одну победу. Конечно, команда трижды в этом отрезке проиграла в овертайме, но всё равно ситуация не из хороших. «Лейкерс» Дончича тоже немного впали в уныние: уступили «Клипперс» и «Финиксу». Однако участие в рождественских играх — всегда честь, поэтому клубы должны проявить себя с лучшей стороны.

🏀 6:30: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 26 декабря 2025, пятница. 06:30 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Йокич или Эдвардс — кто проявит себя в Рождество?

Закрывает рождественские матчи в НБА противостояние «Денвера» и «Миннесоты». Эти клубы последние два года входят в элиту Западной конференции, приучив нас к ярким играм. Команды ведут за собой Энтони Эдвардс и Никола Йокич — одни из главных звёзд лиги. Кому достанется победа?

⚽️ 12:30: «КПРФ» — «ИрАэро», Кубок Лиги по футзалу, 1/2 финала

Интрига: пробьётся ли Кака в финал с «ИрАэро»?

«Лётчики» волею календаря первыми обеспечили себе право сыграть в полуфинале турнира и, в отличие от «коммунистов», в среду спокойно отдыхали. Да, иркутская команда без видимых проблем набрала шесть очков, но в обоих матчах группового этапа была фаворитом. Битва с москвичами станет для них первой серьёзной проверкой. Кака, безусловно, хочет привести команду к первому за время своей работы финалу, но и «КПРФ» в этот раз вряд ли будет просто стоять в обороне.

⚽️ 15:30: «Ухта» — «Синара», Кубок лиги по футзалу, 1/2 финала

Интрига: кто станет вторым финалистом?

«Синаре», можно сказать, повезло с жеребьёвкой: в группе «Антрацит» команда на правах фаворита одержала две победы. «Ухта» же стала той самой командой, которая пробилась в полуфинал со второго места. Правда, решающее очко было получено со скандалом. Принято говорить, что футбольный бог за такое наказывает. Но реально ли действует эта примета или нет – проверим уже по ходу полуфинала. В Суперлиге «Ухта» дважды обыграла «Синару», однако в Кемерове стоит ждать равной битвы.

🏒 16:30: «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 декабря 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в битве лидеров Восточной конференции?

Команда Андрея Разина занимает первое место на Востоке КХЛ, опережая ближайшего преследователя на семь очков и имея два матча в запасе относительно идущего вторым «Ак Барса». В свою очередь, «Авангард» располагается на третьей позиции, отставая от казанского клуба на одно очко. Победа в Магнитогорске поможет команде Ги Буше ворваться в топ-2 конференции. Но смогут ли омичи остановить главного гранда Востока?

🏒 17:00: «Динамо» Минск — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК Динамо Мн Минск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлят ли минчане победную серию?

Команда Дмитрия Квартальнова в своём последнем матче учинила форменный погром московским одноклубникам (7:1). Для белорусского коллектива эта победа стала второй подряд и четвёртой – в последних шести встречах. Минские динамовцы находятся в хорошем игровом тонусе, тогда как СКА возвращается в игру после длинной паузы. Свой последний матч армейцы Санкт-Петербурга провели ещё 20 декабря. Пойдёт ли затяжной отдых на паузу СКА и смогут ли они остановить соперника на его площадке?

Главный тренер СКА заявил, что его команда намерена стать чемпионом КХЛ: «Хотим быть чемпионами, вторых не помнят». Игорь Ларионов — о СКА

⚽️ 18:00: Египет — ЮАР, Кубок африканских наций, группа В, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Салах сделает шаг в плей-офф Кубка Африки?

Египет и ЮАР одержали победы на старте Кубка Африки. Теперь же команды сыграют между собой за первое место в группе. Если в параллельном матче Анголы и Зимбабве будет ничья, то сильнейший во встрече Египта и ЮАР уже точно выйдет в плей-офф. Но при любом раскладе победа над сильным соперником сильно приблизит счастливчика к 1/8 финала.

А вингер «Сити» тоже выделился: Форвард «Манчестер Сити» Мармуш установил историческое достижение на Кубке Африки

🏒 21:00: Швеция U20 — Словакия U20, молодёжный чемпионат мира, группа A

Интрига: кто победит в первом матче МЧМ-2026?

Противостоянием национальных команд Швеции и Словакии в США стартует молодёжный чемпионат мира 2026 года. Последний раз словаки одерживали победу над шведами в матче МЧМ ещё 6 января 2015 года во встрече за бронзовые медали. С тех пор прошло почти 11 лет, за которые шведы шесть раз подряд выигрывали в очном сражении. Причём практически все матчи завершались убедительными победами шведских хоккеистов. Как получится на сей раз?

⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва претендентов на место в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» хотят играть в Лиге чемпионов. Но пока что оба клуба недотягивают до топ-4 АПЛ. Манкунианцы отстают от четвёртого места на три очка, команда Эдди Хау — на шесть. В пятницу у клубов будет шанс поправить положение. «МЮ» выше в таблице и играет дома, однако это не делает их жизнь сильно легче. «Ньюкасл» одержал пять побед в последних шести очных встречах команд. И на «Олд Траффорд» они снова едут за тремя очками.

🎦 ⚽️ 23:00: Марокко — Мали, Кубок африканских наций, группа А, 2-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Марокко оформит выход в плей-офф?

Марокко — хозяева и главные фавориты Кубка Африки. В 1-м туре они подтвердили статус, уверенно раскатав Коморские острова. Теперь занявшая четвёртое место на ЧМ-2022 команда встретится с Мали. Победа гарантирует марокканцам место в 1/8 финала. Оформят выход за тур до финиша группового этапа?