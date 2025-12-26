Гонка за лидерство в АПЛ, топ-матч в Италии и жара на Кубке Африки! Главные игры уикенда

2025 год подходит к концу. Нас ждёт последний футбольный уикенд. Чемпионаты Испании, Германии и Франции ушли на рождественскую паузу, но большинство турниров продолжается. Так что с 26 по 29 декабря нас ждут интересные встречи в АПЛ, Серии А и на Кубке Африки!
Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Челси» — «Астон Вилла»: суббота, 27 декабря, 20:30 мск
Интрига: победная серия команды Эмери продлится?
«Астон Вилла» невероятно удивляет! Бирмингемцы одержали уже 11 побед в последних 12 турах АПЛ и поднялись на третье место. Отставание от «Арсенала» — всего три очка! Неужели Унаи Эмери серьёзно включится в гонку за титул? Ещё один важный матч для «Астон Виллы» — с «Челси». Лондонцы идут как раз следом за бирмингемцами, отставая на семь очков. В случае победы команда Энцо Марески приблизится к топ-3. А вот «Астон Вилла» может при удачном раскладе даже сравняться по очкам с «Арсеналом».
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: пятница, 26 декабря, 23:00 мск
Интрига: встреча двух претендентов на зону ЛЧ
«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» проводят не лучший сезон. Манкунианцы идут только на седьмом месте, команда Эдди Хау – вовсе 11-я. Однако у тех и других до сих пор есть отличные шансы забраться в зону Лиги чемпионов. «МЮ» и «Ньюкасл» отстают от неё на три и шесть очков соответственно. Рабочая ситуация. Но впереди — очный матч. Минимум одна команда потеряет очки, а у второй есть шанс «насолить» конкуренту и приблизиться к топ-4.
«Аталанта» — «Интер»: воскресенье, 28 декабря, 22:45 мск
Интрига: «Интер» снова оступится в матче с сильным соперником?
«Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Однако у Кристиана Киву есть большая проблема — он постоянно проигрывает в больших матчах. А впереди — именно такой. «Интер» отправится в гости к «Аталанте», которая после прихода Раффаэле Палладино набирает кондиции. Интересно, что миланцы одолели бергамасков в последних восьми встречах подряд. Неужели эта традиция сломается?
Кот-д’Ивуар — Камерун: воскресенье, 28 декабря, 23:00 мск
Интрига: один из главных матчей группового этапа Кубка Африки
Мощнейшая вывеска на Кубке Африки! Увидеть матч Кот-д’Ивуара и Камеруна вполне спокойно можно в финале турнира. Но сейчас они сыграют во 2-м туре группового этапа. Кот-д’Ивуар — действующий обладатель Кубка Африки. А Камерун — вторая сборная по победам на турнире (пять, последняя — в 2017 году). У обеих команд есть амбиции добраться до трофея и сейчас. А победа в очной встрече серьёзно приблизит к выходу в плей-офф с более высокой позиции.
Нигерия — Тунис: суббота, 27 декабря, 23:00 мск
Интрига: Нигерия одержит вторую победу на КАН?
От Нигерии ждут победы на Кубке Африки. В стране заждались трофея, который команда не брала с 2013 года. В прошлый раз нигерийцы уступили в финале Кот-д’Ивуару и теперь жаждут реванша. Когда имеешь в составе Виктора Осимхена, Адемолу Лукмана, Алекса Ауйоби и Саму Чуквезе, думать о других целях и не хочется. В 1-м туре Нигерия справилась с Танзанией (2:1). Теперь же ждёт встреча с более статусным Тунисом, который также одержал победу на старте турнира над Угандой (3:1). Скорее всего, в очном матче команды разыграют выход в плей-офф с первого места.
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: суббота, 27 декабря, 15:30 мск
Интрига: ещё одна победа для команды Гвардиолы?
«Манчестер Сити» одержал пять побед подряд в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы поднялась на второе место и отстаёт от «Арсенала» на два очка. Если лондонцы уступят «Брайтону», а «Сити» обыграет «Ноттингем», то лидер в чемпионате сменится! Чем не мотивация? Хотя команда Шона Дайча не так уж плоха после его прихода. Да и в марте 2025-го «Ноттингем» одолел «Сити» дома (1:0). Наверняка хочется повторить успех.
«Арсенал» — «Брайтон»: суббота, 27 декабря, 18:00 мск
Интрига: «Арсенал» останется на первом месте в АПЛ?
«Арсенал» занимает первое место в таблице чемпионата Англии. Однако в случае осечки с «Брайтоном» есть немалый шанс упасть на второе место. Поэтому к матчу с «чайками» команда Микеля Артеты должна отнестись серьёзно. Тем более «Брайтон» борется за попадание в еврокубки и уж точно не отдаст три очка без боя. Хотя в последних четырёх встречах команда Фабиана Хюрцелера и не побеждала.
Сенегал — ДР Конго: суббота, 27 декабря, 18:00 мск
Интрига: битва за первое место в группе
Удивительно, что «золотое» поколение Сенегала пока что выиграло только один Кубок Африки (2021). С таким составом команда могла штамповать победы в турнире одну за одной! Сейчас сенегальцы предпринимают, наверное, последнюю попытку взять титул с мегазвёздами. Не факт, что Садио Мане, Калиду Кулибали, Идрисса Гейе и Эдуард Менди сыграют на следующем Кубке Африки. Поэтому у них огромная мотивация привезти в страну второе континентальное золото в истории.
Но во 2-м туре их ждёт тяжёлый матч с ДР Конго. В 1-м туре конголезцы обыграли Бенин (1:0) благодаря голу вингера «Спартака» Тео Бонгонда. Также ДР Конго вышел в межконтинентальные стыки ЧМ-2026. Очевидно, что это очень сильная сборная. И конголезцы способны как минимум на ничью с грозным Сенегалом.
«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: суббота, 27 декабря, 18:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» сделает новый шаг к выходу из кризиса?
«Ливерпуль» после ужасной осени потихоньку оживает. Команда не проигрывает в последних пяти турах АПЛ и одержала три победы. А в следующем туре действующий чемпион Англии примет дома «Вулверхэмптон». «Волки» находятся в безнадёжном положении: у них всего два очка после 17 туров и уверенное 20-е место в таблице. Отрыв от спасительной 17-й строчки составляет уже 16 очков. С вероятностью 99,99% «Вулвз» следующий сезон начнут в Чемпионшипе. Но, может, всё равно получится огорчить нестабильный «Ливерпуль»?
Ангола — Египет: понедельник, 29 декабря, 19:00 мск
Интрига: команда Салаха оформит выход в плей-офф?
Сборная Египта обязана попадать в 1/8 финала Кубка Африки. И в 3-м туре оформить выход в плей-офф можно в матче с Анголой. Напомним, на прошлом КАН египтяне вылетели в 1/8 финала. А турнир они не выигрывали аж с 2010 года. Мохамед Салах очень хочет взять большой трофей со сборной. Поэтому максимальная концентрация должна присутствовать в каждой встрече Кубка.
«Брага» — «Бенфика»: воскресенье, 28 декабря, 21:00 мск
Интрига: «Бенфика» подберётся к лидерам чемпионата Португалии?
«Бенфика» оказалась не в лучшем положении. После 15 туров лиссабонцы занимают только третье место в таблице Примейры, отставая от «Порту» на восемь очков. Нужны идеальные результаты и кризис соперника, чтобы вернуть интригу в чемпионской гонке. «Бенфика» ни разу не уступила в португальской лиге, но пять раз сыграла вничью. Именно это — главная проблема команды Жозе Моуринью. А впереди её ждёт тяжёлый выезд к «Браге». Соперник «Бенфики» занимает пятое место в таблице, так что для лиссабонцев есть немалый риск оступиться снова.
Замбия — Марокко: понедельник, 29 декабря, 22:00 мск
Интрига: хозяева турнира без проблем выйдут в 1/8 финала?
Марокко — главный фаворит домашнего Кубка Африки. И никаких проблем с выходом в 1/8 финала с первого места возникнуть не должно. В 3-м туре нужно закрепить успех, обыграв Замбию. За последние два года сборные встречались три раза. На прошлом Кубке Африки Марокко также одержал победу в 3-м туре группового этапа (1:0), а затем дважды разобрался с замбийцами в отборе ЧМ-2026 (2:1, 2:0). Закрепят четвёртым успешным матчем?