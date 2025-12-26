Гонка за лидерство в АПЛ, топ-матч в Италии и жара на Кубке Африки! Главные игры уикенда

2025 год подходит к концу. Нас ждёт последний футбольный уикенд. Чемпионаты Испании, Германии и Франции ушли на рождественскую паузу, но большинство турниров продолжается. Так что с 26 по 29 декабря нас ждут интересные встречи в АПЛ, Серии А и на Кубке Африки!

Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.