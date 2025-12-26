Этих событий в нашем футболе мы ждали в 2025-м. Но так и не дождались

Давайте вернёмся в начало 2025-го. Кто-то наверняка визуализировал, как должен сложиться этот год в российском футболе. Некоторые мечты могли быть завиральными. А контуры других прослеживались чётко. Мог бы кто-то в январе подумать, что в этом году Матвей Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ»? Наверняка да. Или что «Динамо» уберёт Марцела Личку, позовёт тренера, в которого искренне верит, и начнёт с ним стабильный и долгий проект. Точно — да.

Но не всем этим желаниям суждено было осуществиться. Да, заинтересованные люди работали, однако не всё и всегда идёт по плану. Здесь мы выбрали главные события, которые могли осуществиться в 2025-м, но что-то пошло не так.

Российские сборные и клубы не вернулись в Европу

Да, кто-то скажет, что надежды на это не было. Но если верить публичным выступлениям руководителей РФС, это не совсем так. Каждый раз Александр Дюков и Максим Митрофанов убеждают нас: позиция европейцев меняется и всё больше стран считает возможным возвращение. 2025 год мог стать прорывным в этом вопросе. Особенно с учётом того, что мы видим в других видах спорта, где допускаются даже команды. Однако в футболе по-прежнему тишина: ещё в 2023 году ФИФА сняла дисквалификацию с юношеских команд, но не нашла технической возможности для их участия в турнирах. В этой официальной парадигме мы находимся уже два года.

Сборная России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Изменится ли что-то в 2026-м? Можно только надеяться. Читать и слушать заявления руководителей РФС, которые в это сильно верят. Случится ли сдвиг на практике? Предугадать невозможно. А ещё, конечно, кто-то мог рассчитывать на большее количество сильных соперников. Стало лучше, однако до идеала далеко.

Пиво всё ещё недоступно на стадионах

Помните же старый тейк: появление Fan ID меняется на возвращение пива на стадионы? Система паспорта болельщика работает не первый год, а вот возвращение алкогольного напитка всё это время тормозили на разных уровнях, основываясь в первую очередь на рекомендациях Минздрава. В 2025 году пива на трибунах мы так и не увидели. Несмотря на все разговоры о том, что вот-вот оно появится.

Однако теперь вроде бы есть реальная надежда. По крайней мере, представители РФС и РПЛ уже публично говорят, что рекомендательные нормы для этого вскоре будут утверждены. И поэтому в конце 2026-го этот пункт может уйти из списка.

Улучшение судейства

А вот этот пункт уже вряд ли отсюда уйдёт. Потому что работой арбитров недовольны всегда во всех лигах мира. Число спорных решений за этот год принципиально не изменилось. Судейский корпус едва ли стал более открытым. А экспертно-судейская комиссия продолжает в большинстве случаев вставать на сторону коллег. Да, что-то меняется. Например, ветераны всё чаще завершают карьеру, а средний возраст судей уменьшается.

Павел Кукуян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Есть ли предпосылки изменений? Вряд ли. Они наверняка должны идти с самого верха. Но там мы читаем информацию о продлении контракта с Милорадом Мажичем, который как раз и занимается вопросами судей. Так что вопросы наверняка останутся. А мы их продолжим задавать.

У «Динамо» не сложилось союза со статусным тренером

Уже в январе-феврале все понимали: Марцел Личка не останется в «Динамо». Тренер в итоге даже не доработал до конца сезона, тогда его подстраховал Ролан Гусев. И как же символично, что в конце февраля из «Ростова» ушёл Валерий Карпин. Отдохнул, перезагрузился, и, казалось, это универсальный союз. Главный тренер сборной России теперь в «Динамо»: большая презентация мощного проекта, который планировался минимум до 2028 года.

Однако в итоге союз продержался всего несколько месяцев. У Карпина сразу не пошло в новом клубе, и он, похоже, уже не понимал, как исправить ситуацию. Поэтому в ноябре, сразу после последних матчей сборной России в 2025-м, объявил об уходе. В клубе же снова доверились Ролану Гусеву, а ещё и утвердили его главным до конца сезона. Но едва ли мы можем рассчитывать в этой истории на серьёзную перспективу. Так что не удивляйтесь, если через полгода «Динамо» снова вернётся к поиску статусного тренера с большим именем.

«Торпедо» и «Урал» не вернулись в РПЛ

К зимней паузе прошлого сезона «Торпедо» шло на втором месте, отставая на три очка от «Балтики». И, конечно, прогнозировался финиш минимум на этой же строчке. Общественность уже готовилась к возвращению легендарного клуба в элиту. А нам даже показывали строящуюся арену, на которую команда вскоре могла заехать. «Торпедо» получило право участвовать в РПЛ по спортивному принципу, заняв второе место. Но потом вскрылся скандал с выплатами судьям. Инвестор клуба оказался под следствием, после чего началось судебное разбирательство. Допускать до элиты команду в такой ситуации не посчитали возможным.

Олег Кононов Фото: ФК «Торпедо»

«Урал» же с Олегом Шатовым дошёл только до стыковых матчей. А там проявился «Ахмат». Грозный оказался сильнее, пусть и о судействе после той встречи тоже много говорили. Так или иначе екатеринбуржцы не смогли вернуться в РПЛ в первый сезон после вылета. А теперь пытаются сделать это уже с Василием Березуцким.

«Спартак» не заработал на Угальде

Помните главную звезду РПЛ конца прошлого года? К концу первой части сезона у костариканца было 15 голов. А к концу сезона их набралось 17, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата. Казалось, логично сделать следующий шаг? Зимой с этим не сложилось, ведь «Спартак» собирался бороться за чемпионство. И как в такой ситуации отпускать главного нападающего? Да и предметного и большого интереса, судя по всему, не было.

А вот летом он предсказуемо появился. «Фейеноорд» выразил готовность заплатить за игрока около € 15 млн. Согласитесь, крутая возможность заработать деньги в период изоляции. Но «Спартак» захотел € 20+ млн. Предсказуемо. Как-никак лучший нападающий команды. В Нидерландах на такое оказались не готовы. А Угальде потух. Сначала выходил со скамейки, потом вроде набрал форму, но всё равно — только четыре гола в первой части. Может, надо было продавать?

Сафонов не стал основным после ухода конкурента

Матвей Сафонов к концу прошлого года сыграл восемь матчей за «ПСЖ» во всех турнирах. Кто-то точно прогнозировал: конкуренция с Доннаруммой — не сказка, а реальность. Весной Матвей не стал играть меньше, всё так же подменял итальянца. Но летом Джиджо ушёл. Казалось бы, вот он, шанс Сафонова. Да, «ПСЖ» подписал Люка Шевалье, однако вряд ли широкая общественность знала его до трансфера. В конце концов, не Доннарумма. Значит, точно можно бороться.

Однако на практике оказалось иначе: Шевалье прочно занял место в основе, а Сафонов месяцами сидел на скамейке. Но в конце года шанс он всё-таки получил. Из-за травмы Люка. И воспользовался им здорово. Особенно памятен перформанс в матче Межконтинентального кубка с «Фламенго». Потом — новая проблема. У Матвея перелом руки. Однако, когда россиянин вернётся, его шансы на основу будут более внушительными.