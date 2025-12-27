Антихайп-сборная года. Эти ноунеймы разрывали футбол в 2025-м

Мы много писали про Мбаппе, Холанда, Кейна и других звёзд. Оно и понятно — благодаря таким личностям и влюбляются в футбол. Однако имеет смысл обратить внимание и на тех, кто редко мелькает в заголовках. Мы составили символическую сборную из футболистов, которые провели классный год, но были обделены вниманием.

Эрве Коффи («Анже»)

Эрве Коффи Фото: Soccrates/Getty Images

Вратарь, который показал фантастический прогресс. До 28 лет у него была относительно неприметная карьера. Коффи начинал год запасным вратарём «Ланса», но в январе и феврале отыграл пять матчей в основе. За этот короткий промежуток он отметился тем, что пропустил на 3,1 мяча меньше, чем должен был, исходя из метрики ожидаемых голов. Казалось, это лишь вопрос короткой дистанции. Летом кипера отдали в аренду «Анже», и там он продолжил тащить. Уже в 1-м туре — семь сейвов и 0 пропущенных мячей от «ПСЖ». Прямо сейчас он лидер топ-5 лиг Европы по предотвращённым голам. Пропустил на 7,8 мяча меньше, чем ожидалось по PSxG (вероятность гола после удара в створ).

Андрей Рациу («Райо Вальекано»)

Андрей Рациу Фото: Europa Press via Getty Images

«Райо» взял правого защитника за € 500 тыс., а скоро может продать за десятки миллионов. По продвижению мяча за счёт ведения Рациу в топ-10 в Ла Лиге — и это если учитывать, что там в топе игроки атаки (в том числе Ямаль, Мбаппе, Винисиус), а Рациу тащит мяч, будучи защитником. На днях его с большим отрывом признали лучшим футболистом Румынии. Входит в топ-10 самых подорожавших игроков Ла Лиги, по оценкам Transfermarkt. На этой позиции мог быть и другой футболист из Ла Лиги — правый защитник «Сельты» Оскар Мингеса. Но прогресс Рациу выглядит более неожиданным.

Дэниел Баллард («Сандерленд»)

Дэниел Баллард Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Ещё недавно его мало кто знал — разве что болельщики сборной Северной Ирландии. Однако в этом году Баллард с «Сандерлендом» с ноги ворвались в АПЛ. Центральный защитник собрал в себе лучшие качества олдскульного английского футбола. Всё, что касается единоборств, — к нему. Причём он был хорош в том числе на фоне лучших футболистов мира. И в своей штрафной, и в чужой. Именно Баллард прервал сухую серию «Арсенала», которая длилась 812 минут. Причём забил клубу, который его воспитал, и сделал это весьма технично — левой ногой принял мяч, а потом тут же пробил с правой.

Мурилло («Ноттингем Форест»)

Мурилло Фото: Alex Pantling/Getty Images

Если Баллард – правша, то второго центрального защитника хотелось взять с сильной левой ногой. И тут можно далеко не уходить от АПЛ. Бразилец Мурилло впечатляет даже ещё больше. Уже по телосложению видно, что это просто гора мышц, но Мурилло хорош далеко не только в единоборствах. Например, в матче с «Ливерпулем» он заблокировал все удары, которые только можно было. В той же встрече на «Энфилде» положил победный гол. Уже появляются новости, что «Челси» или «Арсенал» могут выложить за Мурилло около € 80-90 млн.

Рейналдо («Мирасол»)

Рейналдо Фото: Sports Press Photo/Getty Images

Скорее всего, вы не слышали об этом футболисте. И даже о его клубе. А между тем «Мирасол» стал четвёртым в чемпионате Бразилии. В команде выделяется левый защитник Рейналдо (не путаем с другим левым защитником Рейнилдо из «Сандерленда»). Transfermarkt оценивает игрока всего лишь в € 400 тыс., потому что ему 36 лет и через пару дней у него закончится контракт. Несмотря на возраст, он играет на позиции, где нужно много бегать. При этом оформил 13+6 по системе «гол+пас» в чемпионате, а ещё заработал фолов больше (32), чем совершил (27). Кстати, исполнение стандартов тоже на нём — дважды забил прямым ударом со штрафного.

Ваутер Бюргер («Хоффенхайм»)

Ваутер Бюргер Фото: Alex Grimm/Getty Images

Если в прошлом сезоне «Хоффенхайм» боролся за выживание, то теперь идёт в зоне еврокубков и лишь в двух очках — от зоны Лиги чемпионов. Одна из причин преображения клуба — трансфер Бюргера. По фамилии можно было подумать, что он немец, но это не так. Нидерландец летом 2025 года добрался до Бундеслиги, перейдя из «Сток Сити» — 18-й команды английского Чемпионшипа. Опорник обошёлся «Хоффенхайму» в € 4 млн. Бюргер сразу стал основным и продемонстрировал свою универсальность. Хорош и в отборе (лидер команды по выигранным единоборствам), и в игре в пас (лучший по ожидаемым ассистам).

Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»)

Эллиот Андерсон Фото: Molly Darlington/Getty Images

Да, это ещё один футболист из «Форест» в символической сборной. Зачем себя искусственно ограничивать, если сразу двое достойны оказаться в этом списке? Правильно, незачем. И пускай никого не смущает крайне скромная статистика Андерсона по системе «гол+пас» (3+2) в АПЛ. Если смотреть матчи, то бросается в глаза, как центральный полузащитник выходит из-под прессинга и продвигает мяч. Делает он это так технично и плавно, будто плывёт по полю. У него в 2025 году шесть встреч за сборную Англии и победа на молодёжном чемпионате Европы. За футболистом уже выстроилась очередь из топ-клубов (в том числе «Сити», «МЮ» и «Ливерпуль»), а ценник переваливает за € 100 млн.

Нико Пас («Комо»)

Нико Пас Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Пожалуй, его назвать ноунеймом всё-таки тяжеловато. Разве что для тех, кто мало следит за чемпионатом Италии. Воспитанник «Реала» перешёл в «Комо» ещё в 2024 году, но по-настоящему заставил о себе говорить именно в 2025-м. И создаёт моменты партнёрам, и завершает сам — даже ударами в падении через себя. Недавно Transfermarkt обновил стоимость футболистов Серии А. Нико Пас вошёл в число самых дорогих игроков лиги — € 65 млн. Дороже оценивают только Леау (€ 70 млн), Йылдыза (€ 75 млн), Бастони (€ 80 млн) и Мартинеса (€ 85 млн). Всё чаще появляется информация, что «Реал» хочет вернуть своего воспитанника.

Джулиано Симеоне («Атлетико»)

Джулиано Симеоне Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Пожалуй, самый известный футболист из всего списка. Хотя для широкой аудитории всё равно малозаметный. Раньше о нём говорили, как правило, в контексте отца — главного тренера «Атлетико». Теперь же Джулиано заставил говорить о себе в первую очередь как о крутом футболисте. Уже нелепо шутить, что он попал в команду по блату. Тем более когда его признают лучшим игроком в трёх матчах подряд. Вингер настолько прибавил, что стал стабильным игроком сборной Аргентины (девять встреч за год) и забил дебютный гол за национальную команду — в ворота бразильцев.

Риккардо Орсолини («Болонья»)

Риккардо Орсолини Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

В прошлом сезоне у вингера почти всегда были голевые действия, если он выходил в основе. В том числе за ним оставались важные голы. Например, победный мяч на 90+4-й минуте в ворота «Интера». Забивал и в Кубке Италии, который «Болонья» выиграла в этом году. Лучший бомбардир команды в сезоне-2024/2025 неплохо продолжил и в этом чемпионате — даже лидировал в списке бомбардиров к 7-му туру с пятью голами, но потом его статистика просела. Впрочем, даже так Орсолини в Серии А по системе «гол+пас» в 2025 году уступает только Пулишичу из «Милана».

Вангелис Павлидис («Бенфика»)

Вангелис Павлидис Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Знаете этого футболиста — значит, не поверхностно следите за футболом. На самом деле центральный нападающий «Бенфики» уже давно привлекает внимание. Его не назовёшь открытием, однако он провёл фантастический 2025-й. Пускай и со скидкой на уровень чемпионата Португалии. У грека набралось 54 результативных действия за клуб во всех турнирах. Это третий показатель в топ-10 лигах — круче статистика только у Мбаппе (67) и Кейна (59). Ниже идёт в том числе Холанд (45), но от таких имён в этой символической сборной мы сознательно отказались.

