А костромской «Спартак» забрал одного из лучших бомбардиров лиги.

Реинкарнация клуба-банкрота, Ташуев в «Енисее», Евсеева заманивают в РПЛ. Главное в ФНЛ

До Нового года считаные дни, но ФНЛ бурлит. Каждый день появляются трансферные слухи. Болельщики следят за тренерскими перестановками. «Чемпионат» врывается в предновогоднюю суету с традиционным дайджестом.

Ташуев – главный тренер «Енисея»

Рубен Аморим может выдохнуть. Сергей Ташуев возглавил «Енисей». 66-летний специалист сменил Андрея Тихонова, работавшего в красноярской команде с начала 2024 года. Ташуев признался, что выбирал между красноярцами и сборной Беларуси, которую в итоге возглавил Виктор Гончаренко.

Положение у клуба непростое. Руководство декларировало задачу попасть в «стыки», но перед началом сезона команду покинули ключевые полузащитники Александр Ломакин и Кирилл Ушатов. Равноценной замены им не нашли.

Ташуев хорошо знаком со спортивным директором клуба Михаилом Комковым, который играл у Сергея Абуезидовича в «Краснодаре». Срок контракта – полтора года.

«Арсенал» остался без главного бомбардира

Амур Калмыков перешёл из тульского «Арсенала» в «Спартак» из Костромы. В этом сезоне 31-летний форвард оформил 8+2 по «гол+пас» в 21 матче. По данным журналиста Сергея Ильёва, костромичи активировали опцию выкупа форварда, сумма составляет от 10 до 15 млн рублей.

«Спартак» придерживался философии не покупать футболистов старше 26 лет, делая упор на молодых, которых впоследствии можно дороже перепродать. Трансфер Калмыкова в эту концепцию не вписывается, как и сделки по Ивану Енину и Давиду Хубаеву. Но, кажется, «Спартак» почувствовал, что способен бороться за РПЛ.

«Спартаку» как раз не хватало забивного нападающего. Калмыков уже давно зарекомендовал себя на уровне Лиги Pari – отлично борется, ставит корпус, ускоряется под передачи из глубины.

«Факел» – самый просматриваемый клуб

ФНЛ опубликовала статистические данные по трансляциям. По итогам осенней части сезона самым просматриваемым клубом Лиги Pari стал «Факел». Матчи с участием воронежцев в «VK Видео» посмотрели более 1,8 млн раз.

Астраханский «Волгарь» – самая популярная команда LEON-Второй лиги «А» (780 тыс. просмотров). Во Второй лиге «Б» доминирует любимый клуб болгар – пермский «Амкар» (562 тыс. просмотров).

Домашний матч «Факела» с «Ротором» оказался самым популярным среди всех лиг ФНЛ – игру посмотрели 310 тыс. пользователей. В среднем один матч Первой лиги набирает 41 тыс. просмотров.

25 встреч Первой лиги попали в прямой эфир «Матч ТВ». Чаще всех федеральный спортивный канал показывал игры с участием «Урала» (девять раз), «Факел» транслировали лишь четыре раза – реже, чем тульский «Арсенал» (шесть).

Единственный клуб, который ни разу не показали на общедоступном ТВ в осенней части сезона, – ульяновская «Волга». А жаль, ведь это одна из самых играющих команд чемпионата.

«КАМАЗ» просмотрит футболиста «Оренбурга» на сборах

Любимый клуб кризис-менеджеров – «КАМАЗ» – готовит очередной гайд, как выжать максимум результата при минимуме ресурсов и средств.

Всё ещё отсутствует определённость с двумя Даниилами – Моториным и Шамкиным. Оба в ближайшее время могут покинуть челнинцев, но решение будет принято по итогам первого подготовительного сбора.

По данным журналиста Сергея Ильёва, в Турции команда из Набережных Челнов просмотрит защитника «Оренбурга-2» Владислава Давыдова. Ему 20 лет. Рост – 190 сантиметров. В этом сезоне Давыдов сыграл 22 матча во всех турнирах.

Давыдов – креатура тренера вратарей челнинцев Платона Захарчука, хорошо знакомого с талантами парня по работе в «Оренбурге». Кроме того, идею просмотреть Давыдова поддержал Сергей Емельянов, который войдёт в штаб Антона Хазова.

«Торпедо» ищет нового вратаря

Сорвался один из потенциально самых крутых трансферов зимы в Первой лиге. Московское «Торпедо» рассталось с Егором Бабуриным и находится в поисках нового голкипера (как минимум для подмены Ростиславу Солдатенко). Наибольший интерес москвичей вызвал основной вратарь «Арсенала» Михаил Цулая, за которого туляки требуют 20-25 млн рублей.

Михаил Цулая Фото: ФК «Арсенал»

Кроме того, по данным журналиста Сергея Ильёва, автозаводцы рассматривали Алексея Площадного из армянского «Ноа», но быстро отказались от этого варианта.

Также клуб работает над разгрузкой зарплатной ведомости и подыскивает новые команды для легионеров. Почти наверняка весной мы не увидим в чёрно-белой футболке черногорского защитника Бояна Рогановича и хорватского опорника Марио Чурича.

«Черноморец» заработает 3 млн рублей в случае ухода Евсеева

Одна из главных интриг зимы в Первой лиге – сохранит ли «Черноморец» Вадима Евсеева до возобновления сезона. Специалиста хотят видеть в Махачкале. Местное «Динамо» курируют Гаджи Гаджиев и Шамиль Газизов, с которыми Евсеев уже работал или в Перми, или в Уфе в качестве главного тренера.

Контракт Евсеева с «Черноморцем» действует до конца сезона – если заберут сейчас, клуб из Новороссийска получит 3 млн рублей в качестве компенсации. По данным Сергея Ильёва, Евсеева может заменить Эдуард Саркисов, входивший в тренерский штаб команды. Также клуб рассматривает кандидатуру Дмитрия Фомина, главного тренера клуба «Кубань Холдинг», пошумевшего в Кубке России.

Планируется, что «Черноморец» начнёт подготовку к возобновлению сезона в Новороссийске, после чего проведёт сбор в Турции.

Данилкин одной ногой в Волгограде

Егор Данилкин расторг контракт с «Торпедо» и в ближайшее время может стать футболистом «Ротора». На 30-летнего центрального защитника также претендуют «Уфа» и «Волга», но вариант с Волгоградом выглядит самым предпочтительным.

Конкуренция в «Роторе» за место в центре обороны плотнейшая: Клещенко, Покидышев, Фомин и Швецов. Вероятно, «Ротор» расстанется с некоторыми из вышеперечисленных игроков.

«Торпедо» же завершает сделку по Кириллу Гоцуку, который заменит Данилкина, проведшего в первой части сезона 13 матчей.

«Химки» возвращаются в ФНЛ

Они живы! Правда, речь пока лишь о команде «Химки-3». Она планирует заявиться во Вторую лигу «Б». Важная ремарка – подмосковная команда юридически не имеет никакой связи с клубом-банкротом. Ранее «Химки-3» выступали в ЛФЛ, а теперь могут занять место «Космоса» из Долгопрудного, снявшегося с турнира.

По данным Sport Baza, работа по возвращению оригинальных «Химок» в профессиональный футбол тоже ведётся. Клуб подаст документы для участия в чемпионате Московской области под названием «Новые Химки» и активно просматривает футболистов разных ДЮСШ. Команда будет выступать на одноимённой арене.

Изначально рассматривался вариант с возвращением во Вторую лигу вместе с клубом «Химки-2», но команда снялась с соревнований.