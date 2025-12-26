Топ-события субботы: «Челси» — «Вилла», Чехия против Канады на МЧМ, бокс и волейбол

Яркое 27 декабря: «Ак Барс» против «Трактора» в КХЛ, Кубок Африки по футболу, «Арсенал» и «Ман Сити» в АПЛ, ещё один титульник Иноуэ и лыжи!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: Германия U20 — США U20, молодёжный чемпионат мира, группа А

Интрига: получится ли у действующих чемпионов мира успешно начать защиту титула?

На МЧМ-2025 американская сборная разделалась со всеми соперниками и выиграла золотые медали, став чемпионом мира второй раз подряд. Германия же не вышла из группы, став главным неудачником квинтета А. Тогда сборная США камня на камне не оставила от своего соперника – 10:4! Сумеет ли в этом году немецкая команда навязать борьбу действующему чемпиону мира?

🏒 4:30: Чехия U20 — Канада U20, молодёжный чемпионат мира, группа А

Интрига: отомстит ли Канада своему обидчику?

В прошлом году «кленовые листья» по-настоящему опозорились, вылетев уже на стадии четвертьфинала. Причём крест на их чемпионских амбициях тогда поставили… чехи! А теперь им придётся скрестить клюшки уже в стартовом матче на турнире. Нет сомнений, что сборная Канады с особым настроем подойдёт к этой встрече. Однако команда Чехии уже доказала, что и с «кленовыми листьями» можно бороться. Только вот хватит ли этого, чтобы вновь обыграть канадцев?

🏆 🥊 14:00: Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо, титульный бой

Интрига: хватит ли сил Иноуэ?

Наоя Иноуэ — не только один из величайших действующих боксёров, но ещё и очень активный спортсмен. На турнире в Эр-Рияде японец проведёт четвёртый титульный бой за календарный год: его соперником станет Алан Дэвид Пикассо. На бумаге Иноуэ выглядит однозначным фаворитом, однако не подведёт ли чемпиона такая активность? Совсем недавно в UFC доминирующий чемпион Мераб Двалишвили тоже проводил четвёртую защиту за год, но сенсационно проиграл. Ждём ещё одну сенсацию?

🎿 14:28: Лыжные гонки, Кубок России, этап 5, спринты, свободный стиль, женщины и мужчины

Интрига: кто выиграет беспощадный российский спринт?

Третий раз в текущем розыгрыше Кубка России будут разыграны медали в спринте коньковым стилем. На этапах в Кировске и Чусовом даже не тройки призёров, а состав участников финалов практически не повторялся. Лишь Сергей Ардашев из гонки в гонку доказывает, что он — лучший лыжник российского сезона. Он и сейчас будет фаворитом на трассе длиной 1,7 км. Хотя в Кирово-Чепецке есть более короткий сертифицированный круг, но зачем, если есть беспощадный «а-ля русс»? У женщин однозначного фаворита нет. Возможно, главной претенденткой вновь станет Наталья Крамаренко, сенсационно победившая в Ижевске.

⚽️ 15:30: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» одержит ещё одну победу?

«Манчестер Сити» одержал пять побед подряд в АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы заняла второе место и плотно подобралась к «Арсеналу». Продлить серию они могут в матче с «Ноттингем Форест». В прошлом сезоне «Сити» уступил сопернику в гостях (0:1). Но сейчас «Ноттингем» находится совсем в других кондициях. Поэтому Гвардиола едет за реваншем.

🏆 ⚽️ 15:45: «КПРФ» — «Синара», Кубок лиги по футзалу, финал

Бетсити Кубок лиги . Финал Бетсити Кубок лиги . Финал 27 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК КПРФ Москва Не начался Синара Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто увезёт с собой трофей Кубка лиги?

Состав финала Кубка лиги полностью обновился. В этот раз трофей будут делить «КПРФ» и «Синара». «Коммунисты» провели более спокойный полуфинал, да и времени на восстановление у них на пару часов больше. Игроки «Синары» же пережили настоящий стресс на последних секундах своего матча. И хотя всё закончилось для них хорошо, подобные эмоциональные потрясения не проходят бесследно. На бумаге «КПРФ» выглядит посильнее, но в одной встрече может случиться всё что угодно.

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сумеют ли челябинцы продлить успешную серию?

«Трактор» после смены главного тренера постепенно находит свою игру. Челябинская команда выиграла два последних матча и оторвалась от преследователей, заняв шестое место в конференции. Она лишь по дополнительным показателям уступает «Нефтехимику» и вполне может обойти нижнекамцев. «Ак Барс» же одержал три победы в последних четырёх встречах и продолжил погоню за лидером Востока «Металлургом». Получится ли у «Трактора» остановить таких казанцев?

⚽️ 18:00: «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» обыграет аутсайдера?

«Ливерпуль» потихоньку выходит из кризиса. В последних шести встречах во всех турнирах одержано четыре победы, а дважды сыграли вничью. Теперь команду Арне Слота ждёт домашний матч с «Вулверхэмптоном». У «волков» всего два очка после 17 туров и почти нет шансов на спасение. Такого соперника «Ливерпуль» просто обязан побеждать без проблем.

⚽️ 18:00: «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» сохранит первое место?

«Арсенал» лидирует в АПЛ, однако всего на два очка опережает «Манчестер Сити». Поэтому потенциальная осечка может привести к падению с первого места. В следующем туре команда Микеля Артеты примет «Брайтон». Непростой соперник, но не побеждавший в чемпионате уже четыре матча. «Арсеналу» обязательно нужно продлить неприятную серию «чаек».

🎦 ⚽️ 18:00: Сенегал — ДР Конго, Кубок африканских наций, группа D, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: кто приблизится к плей-офф?

Сенегал и ДР Конго — фавориты своей группы. После побед в 1-м туре команды встретятся друг с другом. Сенегальцы считаются одними из претендентов на титул, поэтому должны уверенно проходить группу. Но ДР Конго сейчас — также сильная команда. Да и состав у неё приличный. А в прошлой игре победу сборной принёс вингер «Спартака» Тео Бонгонда. Получится у представителя РПЛ огорчить Сенегал?

🏐 19:00: «Заречье-Одинцово» — «Уралочка-НТМК», Суперлига (ж), 15-й тур

Интрига: состоится ли реванш в Одинцове?

Встреча «Заречья» и «Уралочки-НТМК» — это центральный матч 15-го тура, который заставляет обратить на себя особое внимание. А всё потому, что обе команды сейчас находятся в топ-3 и ведут отчаянную погоню за лидером чемпионата – казанским «Динамо». Пока подмосковные волейболистки ближе к заветной цели. Но в первом круге уральская команда показала, что авторитет грандов и высокое положение в турнирной таблице нисколько не давят на молодых волейболисток. В Екатеринбурге «Уралочка» уверенно в трёх сетах обыграла «Заречье». Получится ли у команды Михаила Карполя сделать победный дубль или подмосковный клуб сможет взять реванш у себя дом?

⚽️ 20:30: «Челси» — «Астон Вилла», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: остановят ли лондонцы «Астон Виллу»?

«Астон Вилла» одержала 11 побед в последних 12 турах АПЛ. Команда Унаи Эмери идёт в топ-3 и всего на три очка отстаёт от лидирующего «Арсенала». Впереди — выезд к «Челси». Лондонцы идут как раз вслед за «Виллой», отставая на семь очков. Поэтому предстоящая игра — шанс для команды Энцо Марески. Впрочем, «Астон Вилла» вряд ли хочет терять впечатляющий темп.

⚽️ 22:45: «Пиза» — «Ювентус», Серия А, 17-й тур

Интрига: «Ювентус» продолжит подъём?

«Юве» одержал победы в прошлых турах над «Ромой» и «Болоньей». Команда Лучано Спаллетти приблизилась к группе лидеров. Теперь нужно закрепить успех в матче со скромной «Пизой». Тогда даже появится шанс забраться в топ-4 по итогам тура.

Тонали очень нужен Спаллетти: «Ювентус» может включить форварда Дэвида в сделку по покупке Тонали — GdS

🎦 ⚽️ 23:00: Нигерия — Тунис, Кубок африканских наций, группа С, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: кто одержит вторую победу?

Нигерия и Тунис одержали победы на старте Кубка Африки. Теперь же команды зарубятся за чистое первое место. Нигерийцы — фавориты, как минимум из-за Виктора Осимхена. Но соперник способен преподнести сюрприз.