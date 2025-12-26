Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 27 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: «Челси» — «Вилла», Чехия против Канады на МЧМ, бокс и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 27 декабря 2025 года
Яркое 27 декабря: «Ак Барс» против «Трактора» в КХЛ, Кубок Африки по футболу, «Арсенал» и «Ман Сити» в АПЛ, ещё один титульник Иноуэ и лыжи!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 27 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: Германия U20 — США U20, молодёжный чемпионат мира, группа А

U20 ЧМ-2026 . Группа A
27 декабря 2025, суббота. 02:00 МСК
Германия U20
Не начался
США U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у действующих чемпионов мира успешно начать защиту титула?

На МЧМ-2025 американская сборная разделалась со всеми соперниками и выиграла золотые медали, став чемпионом мира второй раз подряд. Германия же не вышла из группы, став главным неудачником квинтета А. Тогда сборная США камня на камне не оставила от своего соперника – 10:4! Сумеет ли в этом году немецкая команда навязать борьбу действующему чемпиону мира?

Статистика МЧМ
Чего стоит ожидать от МЧМ-2026?
Канада возьмёт реванш? США оформят «золотой» хет-трик? Превью МЧМ-2026 по хоккею
Канада возьмёт реванш? США оформят «золотой» хет-трик? Превью МЧМ-2026 по хоккею

🏒 4:30: Чехия U20 — Канада U20, молодёжный чемпионат мира, группа А

U20 ЧМ-2026 . Группа B
27 декабря 2025, суббота. 04:30 МСК
Чехия U20
Не начался
Канада U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отомстит ли Канада своему обидчику?

В прошлом году «кленовые листья» по-настоящему опозорились, вылетев уже на стадии четвертьфинала. Причём крест на их чемпионских амбициях тогда поставили… чехи! А теперь им придётся скрестить клюшки уже в стартовом матче на турнире. Нет сомнений, что сборная Канады с особым настроем подойдёт к этой встрече. Однако команда Чехии уже доказала, что и с «кленовыми листьями» можно бороться. Только вот хватит ли этого, чтобы вновь обыграть канадцев?

Статистика МЧМ
Канада везёт звёзд на МЧМ-2026
«Новый Бекстрём» и брат молодой суперзвезды НХЛ. За кем смотреть на МЧМ по хоккею?
«Новый Бекстрём» и брат молодой суперзвезды НХЛ. За кем смотреть на МЧМ по хоккею?

🏆 🥊 14:00: Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо, титульный бой

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо
27 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Алан Дэвид Пикассо

Интрига: хватит ли сил Иноуэ?

Наоя Иноуэ — не только один из величайших действующих боксёров, но ещё и очень активный спортсмен. На турнире в Эр-Рияде японец проведёт четвёртый титульный бой за календарный год: его соперником станет Алан Дэвид Пикассо. На бумаге Иноуэ выглядит однозначным фаворитом, однако не подведёт ли чемпиона такая активность? Совсем недавно в UFC доминирующий чемпион Мераб Двалишвили тоже проводил четвёртую защиту за год, но сенсационно проиграл. Ждём ещё одну сенсацию?

Онлайн-трансляция турнира:
Ring V: великий Иноуэ четвёртый раз за год бьётся в титульнике. Хватит ли сил?
Live
Ring V: великий Иноуэ четвёртый раз за год бьётся в титульнике. Хватит ли сил?

🎿 14:28: Лыжные гонки, Кубок России, этап 5, спринты, свободный стиль, женщины и мужчины

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
27 декабря 2025, суббота. 14:28 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
27 декабря 2025, суббота. 14:38 МСК
Не началось

Интрига: кто выиграет беспощадный российский спринт?

Третий раз в текущем розыгрыше Кубка России будут разыграны медали в спринте коньковым стилем. На этапах в Кировске и Чусовом даже не тройки призёров, а состав участников финалов практически не повторялся. Лишь Сергей Ардашев из гонки в гонку доказывает, что он — лучший лыжник российского сезона. Он и сейчас будет фаворитом на трассе длиной 1,7 км. Хотя в Кирово-Чепецке есть более короткий сертифицированный круг, но зачем, если есть беспощадный «а-ля русс»? У женщин однозначного фаворита нет. Возможно, главной претенденткой вновь станет Наталья Крамаренко, сенсационно победившая в Ижевске.

25 моментов 2025 года в лыжах:
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах

⚽️ 15:30: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» одержит ещё одну победу?

«Манчестер Сити» одержал пять побед подряд в АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы заняла второе место и плотно подобралась к «Арсеналу». Продлить серию они могут в матче с «Ноттингем Форест». В прошлом сезоне «Сити» уступил сопернику в гостях (0:1). Но сейчас «Ноттингем» находится совсем в других кондициях. Поэтому Гвардиола едет за реваншем.

Статистика АПЛ
А как «Сити» подготовился к Рождеству?
Рождественский мерч топ-клубов Европы. Чей вам нравится больше?
Рождественский мерч топ-клубов Европы. Чей вам нравится больше?

🏆 ⚽️ 15:45: «КПРФ» — «Синара», Кубок лиги по футзалу, финал

Бетсити Кубок лиги . Финал
27 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
КПРФ
Москва
Не начался
Синара
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто увезёт с собой трофей Кубка лиги?

Состав финала Кубка лиги полностью обновился. В этот раз трофей будут делить «КПРФ» и «Синара». «Коммунисты» провели более спокойный полуфинал, да и времени на восстановление у них на пару часов больше. Игроки «Синары» же пережили настоящий стресс на последних секундах своего матча. И хотя всё закончилось для них хорошо, подобные эмоциональные потрясения не проходят бесследно. На бумаге «КПРФ» выглядит посильнее, но в одной встрече может случиться всё что угодно.

Статистика Кубка лиги
«Коммунисты» настраивались на победу:
«Все команды будут рубиться за победу». Капитан «КПРФ» — о финале Кубка лиги по футзалу
Эксклюзив
«Все команды будут рубиться за победу». Капитан «КПРФ» — о финале Кубка лиги по футзалу

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеют ли челябинцы продлить успешную серию?

«Трактор» после смены главного тренера постепенно находит свою игру. Челябинская команда выиграла два последних матча и оторвалась от преследователей, заняв шестое место в конференции. Она лишь по дополнительным показателям уступает «Нефтехимику» и вполне может обойти нижнекамцев. «Ак Барс» же одержал три победы в последних четырёх встречах и продолжил погоню за лидером Востока «Металлургом». Получится ли у «Трактора» остановить таких казанцев?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Возможно, вскоре у челябинцев будет мощное подкрепление:
Час X для «Сибири». Надо продлевать Красоткина сейчас или обменивать его в дедлайн
Час X для «Сибири». Надо продлевать Красоткина сейчас или обменивать его в дедлайн

⚽️ 18:00: «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» обыграет аутсайдера?

«Ливерпуль» потихоньку выходит из кризиса. В последних шести встречах во всех турнирах одержано четыре победы, а дважды сыграли вничью. Теперь команду Арне Слота ждёт домашний матч с «Вулверхэмптоном». У «волков» всего два очка после 17 туров и почти нет шансов на спасение. Такого соперника «Ливерпуль» просто обязан побеждать без проблем.

Статистика АПЛ
Сезон Исака — сплошные проблемы:
Самый дорогой трансфер АПЛ — провал. После травмы Исака «Ливерпуль» идёт за другой звездой
Самый дорогой трансфер АПЛ — провал. После травмы Исака «Ливерпуль» идёт за другой звездой

⚽️ 18:00: «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» сохранит первое место?

«Арсенал» лидирует в АПЛ, однако всего на два очка опережает «Манчестер Сити». Поэтому потенциальная осечка может привести к падению с первого места. В следующем туре команда Микеля Артеты примет «Брайтон». Непростой соперник, но не побеждавший в чемпионате уже четыре матча. «Арсеналу» обязательно нужно продлить неприятную серию «чаек».

Статистика АПЛ
Статистика против команды Артеты?
«Арсенал» — снова лидер АПЛ к Рождеству. Но для них это плохая примета
Истории
«Арсенал» — снова лидер АПЛ к Рождеству. Но для них это плохая примета

🎦 ⚽️ 18:00: Сенегал — ДР Конго, Кубок африканских наций, группа D, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Кубок африканских наций . Группа D. 2-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Сенегал
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто приблизится к плей-офф?

Сенегал и ДР Конго — фавориты своей группы. После побед в 1-м туре команды встретятся друг с другом. Сенегальцы считаются одними из претендентов на титул, поэтому должны уверенно проходить группу. Но ДР Конго сейчас — также сильная команда. Да и состав у неё приличный. А в прошлой игре победу сборной принёс вингер «Спартака» Тео Бонгонда. Получится у представителя РПЛ огорчить Сенегал?

Статистика Кубка африканских наций
Бонгонда намного круче в сборной, чем в «Спартаке»:
Топ-дебют! Звезда «Спартака» принёс победу ДР Конго в первом же матче Кубка Африки! Видео
Топ-дебют! Звезда «Спартака» принёс победу ДР Конго в первом же матче Кубка Африки! Видео

🏐 19:00: «Заречье-Одинцово» — «Уралочка-НТМК», Суперлига (ж), 15-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 15-й тур
27 декабря 2025, суббота. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Не начался
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: состоится ли реванш в Одинцове?

Встреча «Заречья» и «Уралочки-НТМК» — это центральный матч 15-го тура, который заставляет обратить на себя особое внимание. А всё потому, что обе команды сейчас находятся в топ-3 и ведут отчаянную погоню за лидером чемпионата – казанским «Динамо». Пока подмосковные волейболистки ближе к заветной цели. Но в первом круге уральская команда показала, что авторитет грандов и высокое положение в турнирной таблице нисколько не давят на молодых волейболисток. В Екатеринбурге «Уралочка» уверенно в трёх сетах обыграла «Заречье». Получится ли у команды Михаила Карполя сделать победный дубль или подмосковный клуб сможет взять реванш у себя дом?

Турнирная таблица Суперлиги
Мощный финал в женском Суперкубке!
Таких команд в России больше нет! «Динамо-Ак Барс» — четырёхкратный обладатель Суперкубка
Таких команд в России больше нет! «Динамо-Ак Барс» — четырёхкратный обладатель Суперкубка

⚽️ 20:30: «Челси» — «Астон Вилла», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановят ли лондонцы «Астон Виллу»?

«Астон Вилла» одержала 11 побед в последних 12 турах АПЛ. Команда Унаи Эмери идёт в топ-3 и всего на три очка отстаёт от лидирующего «Арсенала». Впереди — выезд к «Челси». Лондонцы идут как раз вслед за «Виллой», отставая на семь очков. Поэтому предстоящая игра — шанс для команды Энцо Марески. Впрочем, «Астон Вилла» вряд ли хочет терять впечатляющий темп.

Статистика АПЛ
Экс-помощник Эмери возглавит «Спартак»?
«Спартак» выбрал главного тренера. Ждут экс-помощника Эмери — он сотворил сенсацию в ЛЧ
«Спартак» выбрал главного тренера. Ждут экс-помощника Эмери — он сотворил сенсацию в ЛЧ

⚽️ 22:45: «Пиза» — «Ювентус», Серия А, 17-й тур

Италия — Серия А . 17-й тур
27 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Пиза
Пиза
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ювентус» продолжит подъём?

«Юве» одержал победы в прошлых турах над «Ромой» и «Болоньей». Команда Лучано Спаллетти приблизилась к группе лидеров. Теперь нужно закрепить успех в матче со скромной «Пизой». Тогда даже появится шанс забраться в топ-4 по итогам тура.

Статистика Серии А
Тонали очень нужен Спаллетти:
«Ювентус» может включить форварда Дэвида в сделку по покупке Тонали — GdS

🎦 ⚽️ 23:00: Нигерия — Тунис, Кубок африканских наций, группа С, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Кубок африканских наций . Группа C. 2-й тур
27 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Нигерия
Не начался
Тунис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто одержит вторую победу?

Нигерия и Тунис одержали победы на старте Кубка Африки. Теперь же команды зарубятся за чистое первое место. Нигерийцы — фавориты, как минимум из-за Виктора Осимхена. Но соперник способен преподнести сюрприз.

Статистика Кубка африканских наций
Нигерия не сыграет на ЧМ-2026 из-за магии?
«Он совершал ритуал вуду». Нигерия жалуется на колдовство после скандального стыка за ЧМ
Видео
«Он совершал ритуал вуду». Нигерия жалуется на колдовство после скандального стыка за ЧМ
