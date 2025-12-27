Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уганда — Танзания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Главный тренер Хосеп Гвардиола сообщил о штрафе игрокам Манчестер Сити за лишний вес, комментарий, реакция игроков, фото, Холанд

«С лишним весом они на игру не поедут». Как же Гвардиола косплеит Карпина!
Никита Паглазов
Хосеп Гвардиола косплеит Валерия Карпина
Комментарии
Пеп отправил футболистов «Сити» на Рождество со строгим ограничением. Оно тут же стало мемом.

Лишний вес – проблема для футболистов. Сразу же теряется скорость, ухудшаются координация и выносливость, ещё и появляется лишняя нагрузка на суставы. Это отлично понимает Хосеп Гвардиола. Поэтому на рождественскую паузу он отправил игроков «Манчестер Сити» с чётким сообщением. О своём требовании Пеп заявил на пресс-конференции после матча с «Вест Хэмом» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
главный тренер «Манчестер Сити»

«Каждый игрок прошёл взвешивание. Они вернутся 25 декабря. Я проконтролирую, сколько килограммов они набрали. Хочу посмотреть, в каком состоянии футболисты приедут после трёх дней отдыха. Они могут есть, но я хочу их проконтролировать. Мне нужно сформировать состав на «Ноттингем Форест». Представьте себе игрока, который сейчас в идеальной форме, но приедет с 3 кг лишнего веса. Он останется в Манчестере, а на матч с «Ноттингемом» не поедет».

Также на пресс-конференции испанец заявил, что отказал футболистам в просьбе отпустить их на день раньше: «Игроки попросили меня пропустить завтрашнюю [воскресную] тренировку, но я отказался, потому что они сыграли недостаточно хорошо. В воскресенье нужно провести восстановительные тренировки с ребятами, которые не играли, а после трёх выходных у них будет два дня на подготовку к матчу с «Ноттингем Форест».

Хосеп Гвардиола Подробнее

У Пепа не забалуешь! Однако Гвардиола понимает, что рождественская пауза очень важна для игроков: «С тех пор как я приехал в Англию, я усвоил, что нужно давать людям как можно больше выходных. Расписание настолько плотное, что игрокам нужно забыть обо всём. К моменту встреч они будут полны сил».

Главные моменты 2025 года в футболе:
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Среди тренеров АПЛ есть и противоположное мнение. Представитель старой английской школы Шон Дайч считает, что Гвардиола чересчур строг к игрокам.

Шон Дайч
Шон Дайч
главный тренер «Ноттингем Форест»

«Как вы думаете, взвешивается ли сам Пеп? Игрокам просто нужно проявить немного здравого смысла. Я не против того, чтобы они устроили рождественский ужин, почему бы и нет? Иногда психология спортсменов важна не меньше, чем что-либо другое, и хочется, чтобы они наслаждались Рождеством в разумных пределах. Это важная часть их жизни. Честно говоря, я действительно считаю цифры важными, но я не зациклен на весе и тому подобном, хотя и слежу за этим. Это поможет им насладиться праздником. У них выходной, но, думаю, следует проявить немного здравого смысла».

В его словах также есть рациональность. Хотя вопрос про взвешивание Гвардиолы выглядит странно: всё же он – тренер, а не футболист.

История про вес стала обсуждаемой в Англии. Болельщики тут же принялись клепать мемы. И один из них стал вышедшим из-под контроля пранком! Один болельщик с помощью искусственного интеллекта сгенерировал фото, на котором Гвардиола строго следит за взвешиванием Джанлуиджи Доннаруммы. А позади своей очереди ждут Эрлинг Холанд, Фил Фоден и Рубен Диаш. Фото выглядит очень правдоподобно: без внимательного изучения его сложно отличить от настоящего!

Сгенерированное фото взвешивания Джанлуиджи Доннаруммы

Сгенерированное фото взвешивания Джанлуиджи Доннаруммы

Фото: t.me/proEPL

Футболисты также подхватили историю. Большинство игроков «Манчестер Сити» опубликовали в соцсетях фото со своими семьями на отдыхе. Никаких намёков на большой стол с едой. Хотя Рубен Диаш в своей подборке опубликовал фотографию с булочками. Надеемся, что он съел их не в одиночку.

Булочки от Рубена Диаша

Булочки от Рубена Диаша

Фото: Личный архив Рубена Диаша

А полузащитник Райан Шерки показал Гвардиоле, что настроен приехать обратно в команду ещё стройнее. Француз сначала выложил историю, на которой он крутит педали на велосипеде. Позже также опубликовал фото с горнолыжного склона.

Райан Шерки активно отдыхает

Райан Шерки активно отдыхает

Фото: Из личного архива Райана Шерки

Дальше всех зашёл Эрлинг Холанд. Норвежец любит пошутить и поиронизировать. Нынешняя ситуация не исключение. Форвард «Сити» выложил фото, на котором он стоит на весах. Его результат – 94,4 кг. «Всё хорошо!» – кратко прокомментировал Эрлинг.

Эрлинг Холанд на весах

Эрлинг Холанд на весах

Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Гвардиола давно борется с лишними килограммами у футболистов. Из-за этого он даже «испортил» одному игроку карьеру в «Сити»

Пеп не впервые так внимателен к лишнему весу. Он начал следить за этим уже сразу после перехода в «Манчестер Сити». Тогда выступавший за клуб защитник Гаэль Клиши рассказывал, что тренер сказал игрокам избегать «пиццы, некоторых соков и тяжёлой пищи».

Также Гвардиола постоянно ругался по этому вопросу с Серхио Агуэро. У аргентинца были проблемы с весом, из-за чего тренер выписывал ему штрафы. «С 2013 по 2016 год у меня плохо усваивалась пища. Были игры, когда у меня падало давление. Мне просто становилось плохо на поле, а начиналось все с лёгкого головокружения. Чаще всего это объясняли тем, что я пью много таблеток, противовоспалительных и витаминов. Но я всегда принимал эти таблетки, так что, думаю, дело было в лишнем весе», – рассказывал позже Агуэро.

Серхио Агуэро и Хосеп Гвардиола

Серхио Агуэро и Хосеп Гвардиола

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Серхио даже нанимал диетолога и боролся с весом, однако часто килограммы возвращались обратно. А уже по завершении карьеры в 2022 году аргентинец с улыбкой рассказывал об историях с Пепом: «Он сказал: «Как же ты потолстел». Что я мог ответить? Я понимал: он прав. Но такое может случиться: например, если съешь немного курицы, то весишь на 50 г больше. Если ваш идеальный вес 79-80 кг, а вы весите 80 кг и 100 г – штраф».

Самый же яркий пример из последних – полузащитник Калвин Филлипс. В начале 2023 года футболиста отстранили от игр из-за лишнего веса. «Филлипс не травмирован. После чемпионата мира он просто приехал с лишним весом. Не знаю причин», – отметил Гвардиола. Затем «Манчестер Сити» играл с бывшей командой Филлипса – «Лидсом». Болельщики встретили Калвина кричалкой «Ты слишком жирный, чтобы играть за «Лидс». Гвардиола же после этого защитил игрока, отметив, что у того «идеальное и сексуальное тело».

Однако через год Филлипс после аренды в «Вест Хэм» рассказал, что слова Пепа ударили по нему.

Калвин Филлипс
Калвин Филлипс
полузащитник «Манчестер Сити»

«Самым тяжёлым моментом для меня стало, когда после чемпионата мира Пеп сказал, что у меня избыточный вес. Он был прав, заявив это, но есть разные способы донести информацию. Гвардиола хотел, чтобы я приступил к тренировкам на следующий день после окончания турнира и участвовал в товарищеских матчах. Однако до меня не была доведена информация, ведь если бы меня попросили об этом, то я бы так и сделал. Это оказалось недоразумением, он был очень разочарован тем, что я вернулся с лишними 1,5 кг. Это сильно ударило по моей уверенности в себе и по тому, как я чувствовал себя в «Сити». Моя семья тоже была недовольна этим, особенно мама».

Пеп же в ответ извинился за это перед Калвином: «Да, мне жаль. Извиниться раз в восемь лет неплохо. Мне очень жаль. Я приношу ему извинения. Я действительно приношу извинения».

Калвин Филлипс Подробнее

В России к весу крайне внимательно относится тренер Валерий Карпин. Во всех командах он ведёт очень строгий контроль. Сахар – под запретом. Например, недавно тренер не вызвал в сборную из-за лишнего веса футболиста «Зенита» Андрея Мостового.

А если же мы увидим, что кто-то из лидеров «Сити» пропустит матч с «Ноттингемом», то причина будет максимально прозрачной – наели лишнего на праздниках.

Холанд идеален не только по параметрам веса. Эрлинг — настоящая машина!
Невероятный темп Холанда в АПЛ! Обошёл по голам Роналду и идёт за «вечным» рекордом Ширера
Невероятный темп Холанда в АПЛ! Обошёл по голам Роналду и идёт за «вечным» рекордом Ширера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android