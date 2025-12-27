«С лишним весом они на игру не поедут». Как же Гвардиола косплеит Карпина!

Лишний вес – проблема для футболистов. Сразу же теряется скорость, ухудшаются координация и выносливость, ещё и появляется лишняя нагрузка на суставы. Это отлично понимает Хосеп Гвардиола. Поэтому на рождественскую паузу он отправил игроков «Манчестер Сити» с чётким сообщением. О своём требовании Пеп заявил на пресс-конференции после матча с «Вест Хэмом» (3:0).

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Каждый игрок прошёл взвешивание. Они вернутся 25 декабря. Я проконтролирую, сколько килограммов они набрали. Хочу посмотреть, в каком состоянии футболисты приедут после трёх дней отдыха. Они могут есть, но я хочу их проконтролировать. Мне нужно сформировать состав на «Ноттингем Форест». Представьте себе игрока, который сейчас в идеальной форме, но приедет с 3 кг лишнего веса. Он останется в Манчестере, а на матч с «Ноттингемом» не поедет».



Также на пресс-конференции испанец заявил, что отказал футболистам в просьбе отпустить их на день раньше: «Игроки попросили меня пропустить завтрашнюю [воскресную] тренировку, но я отказался, потому что они сыграли недостаточно хорошо. В воскресенье нужно провести восстановительные тренировки с ребятами, которые не играли, а после трёх выходных у них будет два дня на подготовку к матчу с «Ноттингем Форест».

У Пепа не забалуешь! Однако Гвардиола понимает, что рождественская пауза очень важна для игроков: «С тех пор как я приехал в Англию, я усвоил, что нужно давать людям как можно больше выходных. Расписание настолько плотное, что игрокам нужно забыть обо всём. К моменту встреч они будут полны сил».

Среди тренеров АПЛ есть и противоположное мнение. Представитель старой английской школы Шон Дайч считает, что Гвардиола чересчур строг к игрокам.

Шон Дайч главный тренер «Ноттингем Форест» «Как вы думаете, взвешивается ли сам Пеп? Игрокам просто нужно проявить немного здравого смысла. Я не против того, чтобы они устроили рождественский ужин, почему бы и нет? Иногда психология спортсменов важна не меньше, чем что-либо другое, и хочется, чтобы они наслаждались Рождеством в разумных пределах. Это важная часть их жизни. Честно говоря, я действительно считаю цифры важными, но я не зациклен на весе и тому подобном, хотя и слежу за этим. Это поможет им насладиться праздником. У них выходной, но, думаю, следует проявить немного здравого смысла».



В его словах также есть рациональность. Хотя вопрос про взвешивание Гвардиолы выглядит странно: всё же он – тренер, а не футболист.

История про вес стала обсуждаемой в Англии. Болельщики тут же принялись клепать мемы. И один из них стал вышедшим из-под контроля пранком! Один болельщик с помощью искусственного интеллекта сгенерировал фото, на котором Гвардиола строго следит за взвешиванием Джанлуиджи Доннаруммы. А позади своей очереди ждут Эрлинг Холанд, Фил Фоден и Рубен Диаш. Фото выглядит очень правдоподобно: без внимательного изучения его сложно отличить от настоящего!

Сгенерированное фото взвешивания Джанлуиджи Доннаруммы Фото: t.me/proEPL

Футболисты также подхватили историю. Большинство игроков «Манчестер Сити» опубликовали в соцсетях фото со своими семьями на отдыхе. Никаких намёков на большой стол с едой. Хотя Рубен Диаш в своей подборке опубликовал фотографию с булочками. Надеемся, что он съел их не в одиночку.

Булочки от Рубена Диаша Фото: Личный архив Рубена Диаша

А полузащитник Райан Шерки показал Гвардиоле, что настроен приехать обратно в команду ещё стройнее. Француз сначала выложил историю, на которой он крутит педали на велосипеде. Позже также опубликовал фото с горнолыжного склона.

Райан Шерки активно отдыхает Фото: Из личного архива Райана Шерки

Дальше всех зашёл Эрлинг Холанд. Норвежец любит пошутить и поиронизировать. Нынешняя ситуация не исключение. Форвард «Сити» выложил фото, на котором он стоит на весах. Его результат – 94,4 кг. «Всё хорошо!» – кратко прокомментировал Эрлинг.

Эрлинг Холанд на весах Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Гвардиола давно борется с лишними килограммами у футболистов. Из-за этого он даже «испортил» одному игроку карьеру в «Сити»

Пеп не впервые так внимателен к лишнему весу. Он начал следить за этим уже сразу после перехода в «Манчестер Сити». Тогда выступавший за клуб защитник Гаэль Клиши рассказывал, что тренер сказал игрокам избегать «пиццы, некоторых соков и тяжёлой пищи».

Также Гвардиола постоянно ругался по этому вопросу с Серхио Агуэро. У аргентинца были проблемы с весом, из-за чего тренер выписывал ему штрафы. «С 2013 по 2016 год у меня плохо усваивалась пища. Были игры, когда у меня падало давление. Мне просто становилось плохо на поле, а начиналось все с лёгкого головокружения. Чаще всего это объясняли тем, что я пью много таблеток, противовоспалительных и витаминов. Но я всегда принимал эти таблетки, так что, думаю, дело было в лишнем весе», – рассказывал позже Агуэро.

Серхио Агуэро и Хосеп Гвардиола Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Серхио даже нанимал диетолога и боролся с весом, однако часто килограммы возвращались обратно. А уже по завершении карьеры в 2022 году аргентинец с улыбкой рассказывал об историях с Пепом: «Он сказал: «Как же ты потолстел». Что я мог ответить? Я понимал: он прав. Но такое может случиться: например, если съешь немного курицы, то весишь на 50 г больше. Если ваш идеальный вес 79-80 кг, а вы весите 80 кг и 100 г – штраф».

Самый же яркий пример из последних – полузащитник Калвин Филлипс. В начале 2023 года футболиста отстранили от игр из-за лишнего веса. «Филлипс не травмирован. После чемпионата мира он просто приехал с лишним весом. Не знаю причин», – отметил Гвардиола. Затем «Манчестер Сити» играл с бывшей командой Филлипса – «Лидсом». Болельщики встретили Калвина кричалкой «Ты слишком жирный, чтобы играть за «Лидс». Гвардиола же после этого защитил игрока, отметив, что у того «идеальное и сексуальное тело».

Однако через год Филлипс после аренды в «Вест Хэм» рассказал, что слова Пепа ударили по нему.

Калвин Филлипс полузащитник «Манчестер Сити» «Самым тяжёлым моментом для меня стало, когда после чемпионата мира Пеп сказал, что у меня избыточный вес. Он был прав, заявив это, но есть разные способы донести информацию. Гвардиола хотел, чтобы я приступил к тренировкам на следующий день после окончания турнира и участвовал в товарищеских матчах. Однако до меня не была доведена информация, ведь если бы меня попросили об этом, то я бы так и сделал. Это оказалось недоразумением, он был очень разочарован тем, что я вернулся с лишними 1,5 кг. Это сильно ударило по моей уверенности в себе и по тому, как я чувствовал себя в «Сити». Моя семья тоже была недовольна этим, особенно мама».



Пеп же в ответ извинился за это перед Калвином: «Да, мне жаль. Извиниться раз в восемь лет неплохо. Мне очень жаль. Я приношу ему извинения. Я действительно приношу извинения».

В России к весу крайне внимательно относится тренер Валерий Карпин. Во всех командах он ведёт очень строгий контроль. Сахар – под запретом. Например, недавно тренер не вызвал в сборную из-за лишнего веса футболиста «Зенита» Андрея Мостового.

А если же мы увидим, что кто-то из лидеров «Сити» пропустит матч с «Ноттингемом», то причина будет максимально прозрачной – наели лишнего на праздниках.