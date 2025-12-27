Забыли про этих футболистов? А они до сих пор играют! Часть 1

Мы внимательно следим за главными европейскими чемпионатами, Лигой чемпионов, Лигой Европы и топ-матчами сборных. Да, в материалах СМИ основной акцент идёт на нынешних суперзвёзд. А вот про крутых игроков из прошлого вспоминаем редко. Хотя многие из них до сих пор выступают на хорошем уровне! Ниже – первая часть материала про забытых топ-футболистов.

Йосип Иличич («Копер», Словения)

Йосип Иличич Фото: fckoper.si

Иличич – один из главных футболистов «Аталанты» эпохи Джан Пьеро Гасперини. Йосип показывал очень крутую игру, но уйти в топ-клуб помешали возраст (в 2022-м хавбеку было уже 34 года) и депрессия. В 2022 году стало известно о его проблемах с ментальным здоровьем. А сам Иличич перебрался из Италии в родную Словению. Сначала Йосип выступал за «Марибор», а с 2025 года играет в «Копере». Сейчас команда занимает третье место в таблице. Сам же 37-летний футболист забил три мяча и оформил четыре ассиста в 14 встречах.

Жозе Фонте («Каза Пия», Португалия)

Жозе Фонте Фото: ФК «Каза Пия»

Ещё один португальский защитник-долгожитель. Фонте уже 42 года, но он и не думает завершать карьеру. С 2018-го по 2023-й Жозе выступал в Лиге 1 за «Лилль», но затем вернулся на родину. Сезон-2023/2024 чемпион Европы 2016 года провёл в «Браге», а сейчас выступает за «Каза Пию». Команда занимает 15-е место в таблице и борется за выживание. А Фонте провёл полностью 13 матчей из 15. Монстр!

Юлиан Дракслер («Аль-Ахли», Катар)

Когда-то Дракслера считали одним из самых перспективных атакующих полузащитников мира. В 2017 году Юлиана купил «ПСЖ», но в Париже он так и не закрепился в статусе суперзвезды. В 2022-м немца отправили в аренду в «Бенфику». А годом позже он перешёл в катарский «Аль-Ахли» за € 9 млн. Индивидуально Дракслер действует здорово: на его счету 23 гола и 19 ассистов в 52 встречах. Однако «Аль-Ахли» ещё не выиграл ни одного трофея с 32-летним немцем в составе.

Лукаш Подольски («Гурник», Польша)

40-летний нападающий с 2015 года не играет в топ-5 лигах Европы. Подольски выступал за турецкие «Галатасарай», «Антальяспор», японский «Виссел Кобе», а с 2021-го перебрался в Польшу (страна его рождения). Лукаш играет за «Гурник» из города Забже. Сейчас форвард скорее уже выступает как ментор. На его счету 194 минуты (10 встреч) в нынешнем чемпионате и 0 результативных действий. Хотя, например, в сезоне-2024/2025 форвард провёл 28 матчей в Экстраклассе, забил пять мячей и оформил три ассиста. Параллельно с игровой карьерой Подольски развил большую сеть кебабных Mangal Doner. Так что без денег после расставания с футболом он не останется.

Алексис Санчес («Севилья», Испания)

Алексис Санчес Фото: Angel Martinez/Getty Images

Кто помнит Санчеса времён первого захода в «Удинезе» или в «Барселоне» и «Арсенале», тот знает, насколько хорош чилиец. После перехода в «Манчестер Юнайтед» в 2018 году Алексис перестал зажигать. Да, эпизодически были хорошие матчи, но на дистанции это был уже не тот форвард. Сейчас 37-летний Санчес очень здорово смотрится в «Севилье». Статистика не самая впечатляющая (два гола + один ассист в 12 турах). Однако Алексис оказывает большое влияние на игру. Советуем хотя бы раз включить матч «Севильи» и оценить «старичка»!

Санти Касорла («Овьедо», Испания)

Любимчик болельщиков «Арсенала» с непростой судьбой. Испанский волшебник в 2016-2017 годах страдал от инфекции, занесённой в ахилл при операции. Касорле даже пришлось пересаживать кожу с руки на ногу. Но отважный Санти вернулся на поле и до сих пор играет! 41-летний полузащитник после «Арсенала» выступал за «Вильярреал», катарский «Аль-Садд», а в 2023-м перешёл в родной «Овьедо». И вывел команду в Примеру! В нынешнем сезоне чемпионата Испании Касорла провёл 11 матчей, однако результативных действий не набрал. «Овьедо» занимает предпоследнее, 19-е место в таблице.

Жоау Моутинью («Брага», Португалия)

Умнейший полузащитник своего поколения. Во многом недооценённый: за действительно большой клуб Моутинью так и не сыграл, хотя выступал за «Спортинг», «Порту», «Монако» и «Вулверхэмптон». Главные достижения: победа на Евро-2016 с Португалией, золото Лиги 1 с монегасками (2016/2017) и взятая Лига Европы с «Порту» Андре Виллаш-Боаша (2011). Сейчас же 39-летний футболист выступает за «Брагу». И даже выиграл с клубом Кубок португальской лиги – 2023/2024! Жоау по-прежнему остаётся важным элементом: он провёл 27 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне.

Камил Глик («Краковия», Польша)

Камил Глик Фото: Krzysztof Porebski/Imago/ТАСС

Неожиданный факт про Глика: его первой взрослой командой был «Реал Мадрид С». Но известность поляк получил по выступлениям за «Торино» и «Монако». А в 2023-м экс-партнёр Александра Головина вернулся в Польшу. 37-летний защитник играет в «Краковии», которая борется за золото с другими 17 клубами (и это не шутка). Сам Глик при этом ни разу не вышел на поле, лишь три раза оказавшись в запасе. Всё дело в серьёзной травме колена, из-за которой Камил пропустил более года.

Марко Верратти («Аль-Духаиль», Катар)

Верратти – одна из легенд «ПСЖ». Но в 2023 году он покинул Париж: новый тренер Луис Энрике сообщил итальянцу, что тот не входит в его планы. Как показала история, испанец оказался прав. А Марко же уехал в Катар на солидную зарплату. Сначала выступал за «Аль-Араби» из Дохи. А с 2025 года 33-летний полузащитник бегает за «Аль-Духаиль». Команда идёт лишь на восьмом месте в чемпионате, сам Верратти оформил три ассиста в восьми турах.

Жоржиньо Вейналдум («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия)

35-летний Вейналдум пережил лучшие моменты в «Ливерпуле». Переход на правах свободного агента в «ПСЖ» в 2021 году оказался неудачным. Как и последовавшая в 2022-м аренда в «Рому». Поэтому на следующий год Жоржиньо уехал на заработки в Саудовскую Аравию. Третий сезон Вейналдума на Ближнем Востоке снова получается неплохим. Капитан «Аль-Иттифака» забил четыре мяча и отдал один голевой пас в девяти матчах. Хотя в прошлом году нидерландец оформил 14+4 в 34 встречах. Есть к чему стремиться!

Крис Смоллинг («Аль-Фейха», Саудовская Аравия)

Крис Смоллинг Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Главный клуб в карьере Смоллинга – «Манчестер Юнайтед». Крис выступал за манкунианцев с 2010 по 2020 год. Затем он на несколько лет заехал в «Рому» (2020-2024), а сейчас кайфует от футбола в саудовской «Аль-Фейхе». В нынешнем сезоне 36-летний англичанин провёл 10 матчей в чемпионате и даже забил гол. А его «Аль-Фейха» занимает 10-е место в таблице местной Про-Лиги.