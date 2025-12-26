Салах втащил сборную Египта в плей-офф КАН. Не помешала даже подстава партнёра

ЮАР играла в большинстве весь второй тайм, но так и не забила.

Сборные Египта и ЮАР зарубились за первое место в группе на Кубке африканских наций. Всё решил один-единственный гол.

В 1-м туре и те, и другие победили со счётом 2:1. Египет, несмотря на гигантское преимущество, дожал Зимбабве только в добавленное время. Забили главные звёзды команды — Омар Мармуш и Мохамед Салах. ЮАР справилась с Анголой, хоть соперник и организовал очень красивый гол. Победитель матча в Агадире гарантировал себе место в 1/8 финала. Приятный бонус за тур до окончания группового этапа.

Первая половина первого тайма прошла почти без интересных моментов. В одном эпизоде Салаху не хватило буквально шага, чтобы замкнуть прострел с фланга. Позже Мармуш заработал опасный штрафной и едва не открыл счёт. Египтянин перекинул стенку, но совсем чуть-чуть не попал в створ. А что в это время делал вратарь сборной ЮАР? Просто наблюдал за полётом мяча.

Концовка тайма — огонь. На первый план вышел арбитр из Бурунди с очень труднопроизносимой фамилией. Пасифик Ндабихавенимана — страшный сон для любого комментатора. Салах рухнул на газон после контакта с Хулисо Мудау — повтор показал, что 20-й номер сборной ЮАР отмахнулся и попал рукой в лоб египтянину. Случилось всё в штрафной площади номинальных гостей.

Главный арбитр проигнорировал падение нападающего «Ливерпуля», однако всё-таки указал на «точку» после забега к монитору. Салах реализовал попытку, несмотря на пляски голкипера Ронвена Уильямса на ленточке. Мохамед подсёк мяч по центру, а вратарь завалился в угол. Вторая встреча Салаха на турнире — второй гол.

Через пару минут судья оставил Египет в меньшинстве. Мохамед, но не Салах, а Хани, жёстко наступил на ногу сопернику в центре поля. Ндабихавенимана (как же это тяжело) не пожалел защитника — вторая жёлтая карточка и досрочный уход в раздевалку. Мольбы, протесты, уговоры — всё бесполезно. Хани подставил свою команду.

В перерыве тренер египтян Хоссам Хассан сделал смелый ход — снял с игры Мармуша. Вместо него вышел Эмам Ашур. На первых минутах второй половины чувствовалось, что номинальным хозяевам не хватает одного игрока. Футболисты сборной ЮАР чаще владели мячом и прижали соперника к воротам.

Египет одолел ЮАР благодаря голу Салаха Фото: AP/TASS

Египет перетерпел и сам провёл неплохую атаку, но Ашур не пробил вратаря Уильямса с острого угла. А потом команде Хассана, судя по всему, очень повезло. Вратарь Мохамед Эль-Шенави, вероятно, сбил Мудау в своей штрафной площади, однако там был офсайд. Быстрая проверка — решение в поле подтверждено.

В остальном Египту пришлось отбиваться. На 89-й минуте Хоссан убрал с поля Салаха — в тот момент, когда соперник заработал опасный штрафной. Мяч попал игроку в руку, которая находилась в опорном положении. Долгий просмотр видеоассистентов, затем состоялся поход главного арбитра. Решение: отмена стандарта (видимо, как раз по причине того, что рука была опорной). Яссер Ибрахим на радостях даже поцеловал газон.

Египет выстоял и отправился в 1/8 финала. Впрочем, у ЮАР есть неплохие шансы на выход в плей-офф. Всё в руках этой сборной.

