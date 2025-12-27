Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Кубок Африки, обзор матчей 26 декабря 2025, голы: Марокко — Мали — 1:1, Египет — ЮАР — 1:0, Ангола — Зимбабве — 1:1

Игрок «Балтики» «привёз» пенальти на глазах у Мбаппе! Внезапный финиш дня на Кубке Африки
Кирилл Закатченко
Обзор матчей Кубка Африки, 26 декабря 2025 года
Комментарии
Малиец Гассама помог Марокко, но фаворит всё равно не победил.

26 декабря состоялись первые встречи 2-го тура Кубка африканских наций. По их итогам мы узнали первого участника 1/8 финала.

Ангола и Зимбабве усложнили задачу по выходу в 1/8 финала

Кубок африканских наций . Группа B. 2-й тур
26 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Ангола
Окончен
1 : 1
Зимбабве
1:0 Дала – 24'     1:1 Мусона – 45+6'    

Первый матч дня прошёл с участием двух команд из группы B. Футболисты Анголы и Зимбабве по разу огорчили друг друга ещё до перерыва. Жасинту Дала вывел вперёд Анголу, однако Зимбабве отыгралось на шестой добавленной минуте — Ноуледж Мусона восстановил равновесие.

Ангола и Зимбабве сыграли вничью

Ангола и Зимбабве сыграли вничью

Фото: cafonline.com

Футболисты Анголы чаще владели мячом (63% на 37%), однако соперник нанёс больше ударов (17 против 15). Помимо этого, Зимбабве наиграло на 1,44 ожидаемого гола, а Ангола — на 1,21. Ничья — результат, который не устроил ни тех, ни других. В заключительном туре обеим командам желательно побеждать, иначе можно пролететь мимо плей-офф.

Салах принёс сборной Египта место в плей-офф

Кубок африканских наций . Группа B. 2-й тур
26 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
ЮАР
1:0 Салах – 45'    
Удаления: Хани – 45+2' / нет

Египет — первая сборная, которая отобралась в 1/8 финала. Основные события во встрече с ЮАР произошли в конце первого тайма. Сначала Мохамед Салах реализовал пенальти, который сам же заработал. Спустя ещё несколько минут египтяне остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Мохамед Хани.

Мохамед Салах Подробнее

Во втором тайме номинальным хозяевам пришлось достаточно тяжело, но они всё-таки выстояли. Салах забил во втором матче подряд (оба гола — победные). Египет набрал шесть очков и обеспечил себе место в плей-офф. Команда Хоссема Хассана точно не опустится ниже второй строчки в таблице. ЮАР тоже сохраняет шансы на место в 1/8 финала. Перед заключительным туром команда опережает и Анголу, и Зимбабве.

Подробнее о матче:
Салах втащил сборную Египта в плей-офф КАН. Не помешала даже подстава партнёра
Видео
Салах втащил сборную Египта в плей-офф КАН. Не помешала даже подстава партнёра

Первый матч без голов на турнире

Кубок африканских наций . Группа A. 2-й тур
26 декабря 2025, пятница. 20:30 МСК
Замбия
Окончен
0 : 0
Коморские острова

Первая нулевая ничья на Кубке африканских наций. Футболисты Коморских островов неплохо показали себя в первом тайме. Они играли дерзко, смело, агрессивно. Неудивительно, что мяч один раз оказался в воротах сборной Замбии. Игроки Коморских островов отпраздновали, сбегали к трибуне, однако бездушный VAR отменил гол. Оказалось, что было нарушение в начальной фазе атаки.

Замбия и Коморские острова завершили встречу без голов

Замбия и Коморские острова завершили встречу без голов

Фото: cafonline.com

В стартовом составе Замбии вышел Патсон Дака. В предыдущем матче нападающий спас команду от поражения, а затем неудачно приземлился во время исполнения кульбита. Празднование едва не привело к серьёзной травме, но всё обошлось, и Дака вышел во второй встрече подряд.

Бывший спартаковец Фэшн Сакала снова играл с капитанской повязкой, однако его команда так и не забила. Футболисты Коморских островов завершают второй матч подряд без голов, а Замбия пока что играет исключительно вничью.

Каким мы запомним 2025 год:
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Марокко потеряло очки в присутствии Мбаппе

Кубок африканских наций . Группа A. 2-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Марокко
Окончен
1 : 1
Мали
1:0 Диас – 45+5'     1:1 Синайоко – 64'    

Заключительный матч игрового дня посетил серьёзный гость — нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. Любопытно, что француз оказался на трибуне в футболке сборной Марокко c номером 2. Под ним играет близкий друг Килиана — защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими. Ранее они вместе выступали за парижский клуб, но позднее Мбаппе укатил в Мадрид.

Килиан Мбаппе в футболке с номером Ашрафа Хакими

Килиан Мбаппе в футболке с номером Ашрафа Хакими

Фото: Кадр из трансляции

Хакими включили в заявку сборной Марокко на Кубок Африки, однако он остался в запасе на первый матч и не попал в основу на второй. В старте сборной Мали вышел защитник «Балтики» Натан Гассама (первую встречу просидел в запасе).

Именно футболист РПЛ способствовал тому, что его команда пропустила первой. Незадолго до перерыва Гассама сыграл рукой в своей штрафной площади — арбитр назначил пенальти после просмотра повтора. Браим Диас перехитрил вратаря с «точки». Есть второй гол футболиста «Реала» на турнире!

Браим Диас Подробнее

Малийцы в первой половине держали оборону, но после перерыва стали действовать смелее. Они сравняли счёт с пенальти. Кстати, арбитр снова назначил его после просмотра повтора. Джавад Эль-Ямик уложил Лассина Синайоко, и сам пострадавший реализовал 11-метровый. Вратарь марокканцев Яссин Буну угадал направление удара, однако мяч пролетел под ним. Крайне обидный момент для голкипера!

Больше зрители голов не увидели, хотя марокканцы были ближе к победе. Юссеф Эн-Несири не переиграл вратаря соперника, а в концовке голкипер малийцев Джиги Диарра с большим трудом остановил мяч после удара защитника Войо Кулибали (они представляют одну команду). Марокканцы по-прежнему возглавляют таблицу группы А. В заключительном туре они сразятся с Замбией.

Изучаем таблицу после первых матчей 2-го тура:
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android