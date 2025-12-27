Игрок «Балтики» «привёз» пенальти на глазах у Мбаппе! Внезапный финиш дня на Кубке Африки

26 декабря состоялись первые встречи 2-го тура Кубка африканских наций. По их итогам мы узнали первого участника 1/8 финала.

Ангола и Зимбабве усложнили задачу по выходу в 1/8 финала

Первый матч дня прошёл с участием двух команд из группы B. Футболисты Анголы и Зимбабве по разу огорчили друг друга ещё до перерыва. Жасинту Дала вывел вперёд Анголу, однако Зимбабве отыгралось на шестой добавленной минуте — Ноуледж Мусона восстановил равновесие.

Ангола и Зимбабве сыграли вничью Фото: cafonline.com

Футболисты Анголы чаще владели мячом (63% на 37%), однако соперник нанёс больше ударов (17 против 15). Помимо этого, Зимбабве наиграло на 1,44 ожидаемого гола, а Ангола — на 1,21. Ничья — результат, который не устроил ни тех, ни других. В заключительном туре обеим командам желательно побеждать, иначе можно пролететь мимо плей-офф.

Салах принёс сборной Египта место в плей-офф

Египет — первая сборная, которая отобралась в 1/8 финала. Основные события во встрече с ЮАР произошли в конце первого тайма. Сначала Мохамед Салах реализовал пенальти, который сам же заработал. Спустя ещё несколько минут египтяне остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Мохамед Хани.

Во втором тайме номинальным хозяевам пришлось достаточно тяжело, но они всё-таки выстояли. Салах забил во втором матче подряд (оба гола — победные). Египет набрал шесть очков и обеспечил себе место в плей-офф. Команда Хоссема Хассана точно не опустится ниже второй строчки в таблице. ЮАР тоже сохраняет шансы на место в 1/8 финала. Перед заключительным туром команда опережает и Анголу, и Зимбабве.

Первый матч без голов на турнире

Первая нулевая ничья на Кубке африканских наций. Футболисты Коморских островов неплохо показали себя в первом тайме. Они играли дерзко, смело, агрессивно. Неудивительно, что мяч один раз оказался в воротах сборной Замбии. Игроки Коморских островов отпраздновали, сбегали к трибуне, однако бездушный VAR отменил гол. Оказалось, что было нарушение в начальной фазе атаки.

Замбия и Коморские острова завершили встречу без голов Фото: cafonline.com

В стартовом составе Замбии вышел Патсон Дака. В предыдущем матче нападающий спас команду от поражения, а затем неудачно приземлился во время исполнения кульбита. Празднование едва не привело к серьёзной травме, но всё обошлось, и Дака вышел во второй встрече подряд.

Бывший спартаковец Фэшн Сакала снова играл с капитанской повязкой, однако его команда так и не забила. Футболисты Коморских островов завершают второй матч подряд без голов, а Замбия пока что играет исключительно вничью.

Марокко потеряло очки в присутствии Мбаппе

Заключительный матч игрового дня посетил серьёзный гость — нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. Любопытно, что француз оказался на трибуне в футболке сборной Марокко c номером 2. Под ним играет близкий друг Килиана — защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими. Ранее они вместе выступали за парижский клуб, но позднее Мбаппе укатил в Мадрид.

Килиан Мбаппе в футболке с номером Ашрафа Хакими Фото: Кадр из трансляции

Хакими включили в заявку сборной Марокко на Кубок Африки, однако он остался в запасе на первый матч и не попал в основу на второй. В старте сборной Мали вышел защитник «Балтики» Натан Гассама (первую встречу просидел в запасе).

Именно футболист РПЛ способствовал тому, что его команда пропустила первой. Незадолго до перерыва Гассама сыграл рукой в своей штрафной площади — арбитр назначил пенальти после просмотра повтора. Браим Диас перехитрил вратаря с «точки». Есть второй гол футболиста «Реала» на турнире!

Малийцы в первой половине держали оборону, но после перерыва стали действовать смелее. Они сравняли счёт с пенальти. Кстати, арбитр снова назначил его после просмотра повтора. Джавад Эль-Ямик уложил Лассина Синайоко, и сам пострадавший реализовал 11-метровый. Вратарь марокканцев Яссин Буну угадал направление удара, однако мяч пролетел под ним. Крайне обидный момент для голкипера!

Больше зрители голов не увидели, хотя марокканцы были ближе к победе. Юссеф Эн-Несири не переиграл вратаря соперника, а в концовке голкипер малийцев Джиги Диарра с большим трудом остановил мяч после удара защитника Войо Кулибали (они представляют одну команду). Марокканцы по-прежнему возглавляют таблицу группы А. В заключительном туре они сразятся с Замбией.