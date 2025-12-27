Результат «МЮ», которого не было несколько лет! Удивили прагматичностью без Бруну

Начиная с сезона-2022/2023, «МЮ» без Бруну потерпел шесть поражений, разок скатал ничью и ни разу не побеждал. Капитан из-за травмы снова оказался вне игры. Плюс на Кубок Африки уехали Мбемо и Диалло. Со скамейки усиливать состав было практически некем. А тут ещё и в соперниках злой «Ньюкасл», который вёл в два мяча и всё равно упустил победу над «Челси» (2:2). Всё шло к новой неудаче «Юнайтед». По факту вышло иначе!

Рубен Аморим выбрал непривычную расстановку 4-2-3-1. Центр поля у «Манчестера» прикрывала связка Каземиро — Угарте. Конструктива впереди это, само собой, не добавляло. Плюс с уругвайцем в старте команда обычно терпела крах. Шоу давно привык к игре в центре обороны, а сегодня носился по левому флангу. Доргу тоже была уготована необычная роль. Обычно он выходил слева, а сегодня внезапно тащил правый край. И оказался там как влитой: поразил уверенностью, умело простреливал, классно стелился в подкатах и часто бил по воротам.

Одна из таких попыток привела к шикарному голу! На 24-й минуте Вольтемаде вынес мяч после вброса из аута, и Патрик был тут как тут, идеальным выстрелом с лёта закинув под ближнюю штангу! Вот так вернутся Мбемо с Диалло, а позиция правого вингера уже занята.

Из какой позиции забил Доргу Фото: Кадр из трансляции

«Ньюкасл» плотно наседал на соперника, однако ничего опасного практически не создавал. За первый тайм у него «впечатляющие» 0,14 xG — против 0,53 xG у «Манчестера». Из них только 0,03 xG — с игры. Футбол «Юнайтед» ярким назвать тоже было нельзя. Зато сдерживающим и компактным — вполне.

На вторую половину вместо, видимо, вновь травмировавшегося Маунта вышел 18-летний дебютант Джек Флетчер. И отсутствие Мэйсона мешало конструированию атак. Зато в порядке оставалось разрушение: Угарте полез на Гимарайнса в отбор, и тот вывел к воротам Шешко. Беньямин сотряс перекладину. Холл быстро ответил тем же, мощно зарядив издали.

А Шер попал в руку Мартинесу. VAR не помог «Ньюкаслу»: мяч отскочил от груди аргентинца. Давление «Ньюкасла» увеличивалось. Гордон из удобной позиции простил и не попал в дальний угол. Со скамейки вышли помогать Жоэлинтон, Висса, Барнс и Уиллок, тогда как у «МЮ» — Йоро и Зиркзее. А Доргу переместился на родной левый фланг.

Попадание мяча в руку Мартинеса Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме владение «Ньюкасла» доходило до 79%, а разница по ударам — до 13:3. При этом Дало расстреливал ворота с техничного заброса Мартинеса. Пусть и залез в небольшой офсайд. В концовке даже поучаствовали Фредриксон и Маласия — это их первый выход в АПЛ за нынешний сезон.

Навал так и не принёс «Ньюкаслу» хотя бы ничью. Даже несмотря на семь добавленных минут. По итогам тура его могут подвинуть с 11-го места сразу несколько конкурентов — выступление явно ниже ожиданий. «МЮ» тем временем временно догнал «Челси» из топ-4. Если учитывать проблемы манкунианцев, результат обнадёживающий.