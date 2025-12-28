«Сити» выиграл гонку за таланта, большая чистка в «Реале». Трансферные слухи недели

Подходит к концу заключительная полноценная неделя 2025 года. Она была наполнена большим количеством трансферных слухов в европейском футболе. Рассказываем о самых главных из них.

«Манчестер Сити» выиграл гонку за Семеньо

Антуан Семеньо из «Борнмута» — желанная цель для топ-клубов АПЛ. По всей видимости, гонку за игрока выиграл «Манчестер Сити». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что именно этот клуб близок к завершению трансфера африканца. Сам Семеньо рассматривает «Сити» как наиболее предпочтительный вариант для дальнейшего продолжения карьеры.

На Антуана претендовали ещё несколько английских клубов. «Манчестер Юнайтед» сделал выгодное предложение, но не планировал платить больше, чем конкуренты. «Челси» отправил запрос по игроку, однако в итоге доверился тем футболистам, которые есть в составе. «Тоттенхэм» также выбыл из гонки за Антуана. В этом сезоне 25-летний Семеньо отыграл 16 матчей в АПЛ и забил восемь голов.

«Реал» расстанется сразу с несколькими защитниками?

Сразу четыре защитника «Реала» могут покинуть команду в 2026 году. Об этом сообщает издание The Athletic. Источник утверждает, что руководство мадридского клуба рассматривает вариант с уходом Давида Алабы, Антонио Рюдигера и Дани Карвахаля. Решение о возможном продлении контрактов зависит от того, как эти защитники проявят себя во второй половине нынешнего сезона. Помимо этого, нельзя исключать уход Ферлана Менди, хотя его контракт истекает только в 2028 году. Ещё один кандидат на выход — нападающий Родриго. Но «Реал» готов продать его только за внушительную сумму. Впрочем, возможное улучшение формы бразильца может изменить мнение боссов клуба.

Антонио Рюдигер Фото: Judit Cartiel/Getty Images

«Челси» интересен лучший бомбардир «Астон Виллы»

Нападающий «Астон Виллы» Морган Роджерс заинтересовал «Челси». По данным Фабрицио Романо, футболист может покинуть клуб из Бирмингема ближайшим летом. Любопытно, что в ноябре Роджерс продлил договор с «Астон Виллой» до 2031 года. «Челси» интересовался игроком прошлым летом, но всё это не переросло в официальное предложение. Романо утверждает, что Роджерс не покинет «Астон Виллу» в зимнее трансферное окно, однако летом возможны варианты. Роджерсу 23 года. В этом сезоне он провёл 17 встреч в АПЛ, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Морган Роджерс Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Реал» вернёт воспитанника академии

«Реал» определился с покупкой полузащитника на лето. Издание AS утверждает, что мадридский клуб приобретёт у «Комо» Нико Паса. У «Реала» есть возможность вернуть выпускника своей академии за € 9 млн. Договор составлен таким образом, что у других команд нет шансов помешать сделке. Источник утверждает, что «Реал» не намерен заново продавать хавбека. Пас перешёл в «Комо» из «Реала» летом 2024 года. В этом сезоне 21-летний Нико отыграл 15 матчей в Серии А, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

«Ювентус» ищет варианты для возвращения Тонали в Серию А

«Ювентус» мечтает о трансфере полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали. Английский клуб готов расстаться с итальянским футболистом, но только в случае хорошего предложения. La Gazzetta dello Sport утверждает, что «Ювентус» хочет взять Тонали в аренду с обязательным правом выкупа при условии попадания в Лигу чемпионов на новый сезон. Есть ещё один вариант — туринский клуб включит в сделку нападающего Джонатана Дэвида. Тонали уехал из Италии в 2023 году — тогда «Ньюкасл» купил его у «Милана». В этом сезоне 25-летний полузащитник провёл 18 матчей в АПЛ и отметился результативным пасом.

Сандро Тонали Фото: Carl Recine/Getty Images

Два клуба готовы арендовать тер Штегена

Вратарю «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену очень нужна игровая практика. Согласно данным испанского издания Marca, сразу два клуба готовы арендовать немецкого голкипера. Это «Жирона» и «Астон Вилла». Сам Марк-Андре готов уйти, поскольку планирует поехать на предстоящий чемпионат мира. Если тер Штеген останется в «Барселоне», то главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман, скорее всего, не включит его в заявку на турнир. В первой части этого сезона тер Штеген провёл всего один матч в Кубке Испании. Он восстанавливался после повреждения спины.

«Сити» отпустит нападающего, если купит Семеньо

Нападающий Оскар Бобб может переехать в чемпионат Германии. По информации Фабрицио Романо, норвежец рассматривает уход из английского клуба. Если «Манчестер Сити» приобретёт зимой Антуана Семеньо, то Бобб с высокой долей вероятности перейдёт в другую команду. Романо утверждает об интересе со стороны дортмундской «Боруссии». В этом сезоне 22-летний нападающий отыграл 16 встреч во всех турнирах и отметился одним голевым пасом. Его контракт с «Сити» истекает летом 2029 года.

Оскар Бобб Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Зиркзее хочет в «Рому», но «МЮ» пока не одобрил сделку

«Рома» продолжает попытки по переходу атакующего футболиста «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее. Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что нидерландский игрок впечатлён проектом, который предложил итальянский клуб. «Рома» хочет арендовать Зиркзее за € 5 млн с правом выкупа за € 30 млн в ближайшим летом. Стороны продолжают переговоры, представители «Манчестер Юнайтед» пока не дали своего одобрения на сделку. Нынешний контракт Зиркзее с «МЮ» истекает летом 2029 года. В этом сезоне нидерландец провёл 12 матчей в чемпионате Англии и оформил один гол.

Сёрлот покинет «Атлетико» из-за конфликта с Симеоне?

Нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно. По данным BeIN Sports, у норвежского футболиста сложные отношения с главным тренером Диего Симеоне. Футболист уже попросил своих агентов найти ему новую команду. Сёрлот заинтересовал «Фенербахче». Норвежец открыт для перехода в турецкий клуб, но попросил годовую зарплату в размере € 12 млн. Александру 30 лет. В этом сезоне он провёл 23 встречи во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. В двух предыдущих матчах чемпионата Испании Сёрлот выходил в стартовом составе, однако не отметился результативными действиями.

Александр Сёрлот Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

«Юве» и «Барса» готовы купить защитника «Борнмута»

Ещё один футболист «Борнмута», который заинтересовал топ-клубы. Правда, в отличие от Семеньо, защитник Маркос Сенеси может уехать не в другую команду АПЛ, а в Италию или Испанию. Журналист Фабрицио Романо утверждает, что аргентинец заинтересовал «Ювентус» и «Барселону». Эти команды рассчитывают на трансфер игрока за небольшую сумму, так как его договор с «Борнмутом» истекает ближайшим летом. Если сделку не удастся осуществить в январе, то клубы вернутся к переговорам по окончании сезона. В нынешней кампании Сенеси отыграл 17 матчей в составе «Борнмута» и отдал три голевые передачи.