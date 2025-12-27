Скидки
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Статьи

Ноттингем Форест — Манчестер Сити — 1:2, обзор матча АПЛ, 27 декабря 2026, голы: Тейани Рейндерс, Омари Хатчинсон, Райан Шерки

Есть восьмая победа подряд! «Сити» ужасно начал матч, но магия Шерки всё изменила
Григорий Телингатер
Отчёт «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» — 1:2
Комментарии
А у «Ноттингем Форест» будут претензии к судьям из-за эпизода с Диашем.

«Сити» за последний месяц набрал отличную форму – выиграл семь матчей во всех турнирах. Тем удивительнее было смотреть первый тайм встречи с «Ноттингем Форест». Команда Хосепа Гвардиолы словно не вышла на поле, поэтому у хозяев раз за разом проходил достаточно смелый прессинг.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Рейндерс – 48'     1:1 Хатчинсон – 54'     1:2 Шерки – 83'    

Единственный опасный момент в первом тайме остался за «Форест». На седьмой минуте навес с левого фланга замыкали одновременно Гиббс-Уайт и Игор Жезус. Оба чуть-чуть не дотянулись до мяча. Удивительно, как защитники «Сити» упустили за спину сразу несколько игроков атаки.

Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
До перерыва у обеих команд набралось 0 ударов в створ ворот. Ливень концептуально дополнял эту грустную картину. Само собой, в такой ситуации больше вопросов возникало ко второй команде АПЛ, а не к 17-й. Ещё недавно можно было задаваться вопросом: зачем «Сити» покупать Семеньо? Теперь унылый первый тайм словно подтверждал необходимость ещё одного креативного игрока в ситуации, когда Доку травмирован, а Шерки ещё не включил свою магию.

Райан Шерки

Райан Шерки

Фото: AMA/Getty Images

Причём второй тайм начался с того, что защитник «Сити» Диаш вполне мог получать вторую жёлтую, однако судья Роберт Джонс пожалел португальца. И только после этого «Сити» открыл счёт. Причём седьмую голевую в сезоне отдал как раз Шерки (догнал Бруну Фернандеша по этому показателю). Ну а отличился другой новичок «Манчестер Сити» – Рейндерс.

Следом Шерки выдал классный проход и почти забил в ближний угол, но вратарь «Форест» справился. Игра получалась достаточно открытой, и хозяева этим воспользовались – убежали в контратаку и фактически раскатали соперника, которому не хватило дополнительного человека на дальней штанге. Для Хатчинсона гол стал дебютным за «Ноттингем».

Омари Хатчинсон празднует гол

Омари Хатчинсон празднует гол

Фото: PA Images via Getty Images

После этого «Сити», само собой, больше владел мячом (73%) и был ближе ко второму голу. И он всё-таки пришёл! На 83-й минуте после углового мяч отлетел к Шерки, и тот с ходу пробил идеально в угол. Тренер «Форест» сразу выпустил второго нападающего Авонийи на концовку матча, однако это не помогло.

Так «Сити» добился восьмой победы подряд. И хотя бы на несколько часов забрался на первую строчку в таблице АПЛ. Совсем скоро в этом же туре «Арсенал» сыграет против «Брайтона» и в случае победы вернёт себе лидерство.

Антихайп-сборная года. Эти ноунеймы разрывали футбол в 2025-м
