Есть восьмая победа подряд! «Сити» ужасно начал матч, но магия Шерки всё изменила

А у «Ноттингем Форест» будут претензии к судьям из-за эпизода с Диашем.

«Сити» за последний месяц набрал отличную форму – выиграл семь матчей во всех турнирах. Тем удивительнее было смотреть первый тайм встречи с «Ноттингем Форест». Команда Хосепа Гвардиолы словно не вышла на поле, поэтому у хозяев раз за разом проходил достаточно смелый прессинг.

Единственный опасный момент в первом тайме остался за «Форест». На седьмой минуте навес с левого фланга замыкали одновременно Гиббс-Уайт и Игор Жезус. Оба чуть-чуть не дотянулись до мяча. Удивительно, как защитники «Сити» упустили за спину сразу несколько игроков атаки.

До перерыва у обеих команд набралось 0 ударов в створ ворот. Ливень концептуально дополнял эту грустную картину. Само собой, в такой ситуации больше вопросов возникало ко второй команде АПЛ, а не к 17-й. Ещё недавно можно было задаваться вопросом: зачем «Сити» покупать Семеньо? Теперь унылый первый тайм словно подтверждал необходимость ещё одного креативного игрока в ситуации, когда Доку травмирован, а Шерки ещё не включил свою магию.

Райан Шерки Фото: AMA/Getty Images

Причём второй тайм начался с того, что защитник «Сити» Диаш вполне мог получать вторую жёлтую, однако судья Роберт Джонс пожалел португальца. И только после этого «Сити» открыл счёт. Причём седьмую голевую в сезоне отдал как раз Шерки (догнал Бруну Фернандеша по этому показателю). Ну а отличился другой новичок «Манчестер Сити» – Рейндерс.

Следом Шерки выдал классный проход и почти забил в ближний угол, но вратарь «Форест» справился. Игра получалась достаточно открытой, и хозяева этим воспользовались – убежали в контратаку и фактически раскатали соперника, которому не хватило дополнительного человека на дальней штанге. Для Хатчинсона гол стал дебютным за «Ноттингем».

Омари Хатчинсон празднует гол Фото: PA Images via Getty Images

После этого «Сити», само собой, больше владел мячом (73%) и был ближе ко второму голу. И он всё-таки пришёл! На 83-й минуте после углового мяч отлетел к Шерки, и тот с ходу пробил идеально в угол. Тренер «Форест» сразу выпустил второго нападающего Авонийи на концовку матча, однако это не помогло.

Так «Сити» добился восьмой победы подряд. И хотя бы на несколько часов забрался на первую строчку в таблице АПЛ. Совсем скоро в этом же туре «Арсенал» сыграет против «Брайтона» и в случае победы вернёт себе лидерство.