Забыли про этих футболистов? А они до сих пор играют! Часть 2

Ранее мы уже выпустили материал про забытых топ-футболистов. Но звёзд настолько много, что их хватило на вторую часть. В неё мы включили представителей команд из Северной/Южной Америки, разбавив их парочкой представителей из Азии. А ещё в список попали сразу три бывших футболиста клубов РПЛ!

Эдинсон Кавани («Бока Хуниорс», Аргентина)

Матадор проводит последние годы карьеры в Аргентине. Экс-форвард «Наполи», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии» оказался в «Бока Хуниорс» в 2023 году. Пока 38-летний уругваец не выиграл ни одного трофея с командой. Да и индивидуально 2025-й получился слабым: всего пять мячей в 24 матчах и несколько травм. Контракт Кавани с «Бокой» истекает в конце 2026-го. Вероятно, следующий год станет последним в карьере Эдинсона.

Жулиано («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия)

ЖУЛИАНО Фото: Sports Press Photo/Getty Images

Жулиано провёл в «Зените» всего год, но запомнился классной игрой. После РПЛ бразилец сменил уже шесть клубов: турецкие «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир», саудовский «Аль-Наср» и «Коринтианс», «Сантос», «Атлетико Паранаэнсе» на родине. За последнюю команду полузащитник выступает с 2025 года: он сыграл 16 матчей в Серии А и забил три мяча. Во второй половине сезона Жулиано сидел на скамейке, с конца июля проведя на поле всего 60 минут. Контракт 35-летнего футболиста с «Атлетико Паранаэнсе» заканчивается 31 декабря. Увидим Жулиано где-то ещё или карьера завершится?

Халк («Атлетико Минейро», Бразилия)

39-летний Халк всё ещё впечатляет! Экс-форвард «Зенита» после России четыре года выступал за китайский «Шанхай Порт», а с 2021-го играет в «Атлетико Минейро». В тот же сезон команда стала чемпионом и обладателем Кубка Бразилии. Халк же сразу вошёл в стартовый состав и до сих пор из него не выпадает. В сезоне-2025 он положил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 33 турах. А периодически бразилец попадает в хайлайты, забивая сумасшедшие голы.

Гансо («Флуминенсе», Бразилия)

ГАНСО Фото: Wagner Meier/Getty Images

В начале 2010-х Гансо и Неймар феерили в родном «Сантосе». При этом полузащитник считался не менее талантливым, чем его звёздный товарищ. Однако карьера у Гансо получилась куда более скромной. После «Сантоса» он ушёл в «Сан-Паулу», затем попробовал себя в испанской «Севилье» и во французском «Амьене», но вернулся в Бразилию. С 2019 года Гансо играет за «Флуминенсе». Главное достижение – победа в Кубке Либертадорес – 2023. А в прошедшем сезоне 36-летний полузащитник провёл всего 17 встреч (из 38), забив всего один мяч.

Мартин Брейтуэйт («Гремио», Бразилия)

Неожиданно видеть датчанина в чемпионате Бразилии! Брейтуэйт после двух лет в «Барселоне» уже вряд ли нашёл бы для себя команду круче. Мартин с 2022 по 2024 год выступал за «Эспаньол», а затем отправился в «Гремио». В сезоне 2025-го 34-летний форвард провёл всего 18 матчей и забил шесть мячей. А в сентябре он получил серьёзную травму ахилла и выбыл до конца чемпионата. Контракт Брейтуэйта с «Гремио» действует до конца 2027 года. Так что в футбол он наверняка вернётся. Впрочем, Мартин и без него обеспечен до конца жизни.

Филиппе Коутиньо («Васко да Гама», Бразилия)

Карьеру Коутиньо «сломал» трансфер из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году. Иногда бразилец выдавал хорошие матчи, но глобально футбольная жизнь пошла по наклонной. Была относительно неплохая аренда в «Баварию» (2019-2020), а в 2022-м игрок перешёл в «Астон Виллу». Но камбэк в АПЛ получился плохим: следом последовали аренда в катарский «Аль-Духаиль» и возвращение в родной «Васко да Гама» в 2024 году. В прошедшем сезоне 33-летний полузащитник провёл 30 встреч в бразильской Серии А, забив пять мячей и оформив три ассиста. А «Васко» занял 14-е место в таблице и избежал вылета.

Маркос Рохо («Расинг», Аргентина)

Маркос Рохо Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

У Маркоса Рохо не задался этап карьеры в «Спартаке». Зато после этого были прекрасные сезоны в лиссабонском «Спортинге» и семь лет в «Манчестер Юнайтед». Однако с 2021 года защитник выступает на родине. Сначала Рохо играл за «Бока Хуниорс», а в августе 2025-го перешёл в «Расинг». Пока на счету 35-летнего футболиста всего восемь встреч за новый клуб. А его контракт действует до конца июня 2026-го.

Роке Санта Крус («Либертад», Парагвай)

Роке Санта Крус никогда не закончит играть в футбол. Этот пранк уже давно вышел из-под контроля: парагвайцу 44 года, а он до сих пор выступает за «Либертад»! Форвард отличался за «Баварию» ещё в XX веке – оцените величие. В 2025 году Санта Крус забил четыре мяча в 26 встречах сезона чемпионата Парагвая. Добавятся ли ещё голы уже в 2026-м или «вечный» нападающий решится на завершение карьеры?

Хамес Родригес («Леон», Мексика)

Хамес Родригес Фото: Leopoldo Smith/Getty Images

Лучший бомбардир чемпионата мира 2014 года и экс-полузащитник мадридского «Реала» уже давно колесит по планете. С 2020-го он сменил несколько континентов: английский «Эвертон», катарский «Эр-Райян», греческий «Олимпиакос», бразильский «Сан-Паулу», испанский «Райо Вальекано», теперь – мексиканский «Леон». О мировом разнообразии Хамес точно может рассказать! Правда, в первой части сезона «Леон» занял лишь 17-е место в таблице и не вышел в плей-офф. Сам Родригес набрал 3+2 за 14 игр. Теперь нужно выступить намного лучше во второй половине чемпионата.

Синдзи Кагава («Сересо», Япония)

Помните Синдзи Кагаву? Лучшее время японец пережил в дортмундской «Боруссии», а также не слишком удачно заглядывал в «Манчестер Юнайтед». После Англии вернулся в Германию, ещё позже поиграв за турецкий «Бешикташ», испанскую «Сарагосу», греческий ПАОК и бельгийский «Сент-Трюйден». А с 2023 года Синдзи вернулся в родной японский «Сересо». Трофеев с командой 36-летний Кагава пока так и не взял, зато постоянно выходит на поле (40 матчей, пять голов и три ассиста за 2025 год).

Преснел Кимпембе («Катар СК», Катар)

Преснел Кимпембе Фото: qatarsc.qa

Кимпембе очень жалко. Воспитанник «ПСЖ» потерял три года в клубе из-за травм. Преснел мучился из-за проблем с берцовой костью, ахиллом и подколенным сухожилием. Со старта сезона-2022/2023 он провёл за «ПСЖ» всего 20 матчей. 30-летний защитник выиграл Лигу чемпионов, а затем покинул родную команду. С сентября 2025 года Кимпембе выступает за «Катар СК». Пока в его активе всего шесть встреч за новый клуб. Самое главное, что обходится без травм!

Янник Феррейра Карраско («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия)

Карраско зажигал в «Атлетико» (2015-2018, 2020-2023) с перерывом на китайский «Далянь Ифан». А сейчас бельгиец – игрок саудовского «Аль-Шабаба». 32 года – не самый большой возраст для футболиста, поэтому ещё не исключён очередной камбэк Янника в Европу. Пока же он за восемь встреч нынешнего сезона забил четыре мяча и отдал один голевой пас. Но его «Аль-Шабаб» занимает лишь 13-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии, всего на три очка опережая зону вылета.