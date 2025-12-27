Скидки
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Сенегал — ДР Конго — 1:1, видео, обзор матча Кубка Африки, голы: Бакамбу, Мане, статистика, как сыграл Бонгонда, 27 декабря 2025

Бонгонда снова тащил на Кубке Африки! А как только ушёл — его команда пропустила
Георгий Илющенко
Отчёт Сенегал — ДР Конго — 1:1
Сенегал и ДР Конго выдали яркий матч. И остались на турнире непобеждёнными.

ДР Конго благодаря голу спартаковца Тео Бонгонда минимально победила на групповом этапе Кубка Африки Бенин. Сенегал со звёздами мировой величины — соперник совсем иного уровня, что и доказал разгромом Ботсваны (3:0). С конголезцами Джексон и компания уже не справились! Во многом из-за представителя РПЛ, пусть тот и не отметился на табло.

Кубок африканских наций . Группа D. 2-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 1
ДР Конго
0:1 Бакамбу – 61'     1:1 Мане – 69'    

Бонгонда к голу на турнире вполне мог прибавить ассист, на 14-й минуте откликнувшись на заброс и скинув головой на расстрел Ван-Биссаке. Да перед этим залез в офсайд. В остальном сенегальцы доминировали: владели мячом практически 70% времени, кружили вокруг чужой обороны и наносили множество ударов.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Особенную опасность принесли взрывной проход Мане по левому флангу и чуть неточное замыкание Джексона в касание с близкого расстояния. Сам же Садио едва не уложил мяч в левый угол со штрафного. Неплохо из-за штрафной заряжал Пап Гейе — Мпаси-Нзо грамотно сложился и выручил.

За весь первый тайм у ДР Конго 0 легитимных ударов хотя бы в сторону ворот. Против девяти у сенегальцев. Зато её футболисты стойко держались и отзащищали нули, несмотря на 1,11 ожидаемого гола соперника.

Садио Мане Подробнее

В начале второй половины Садики впервые проверил реакцию Менди — тот с выстрелом в ближний верхний угол справился. Конголезцы просили пенальти, однако Мане не подыгрывал себе рукой. Заодно Садио сам прорывался в чужую штрафную и рухнул после контакта с вратарём — к 11-метровому это тоже не привело.

ДР Конго после перерыва атаковала гораздо чаще, и на 61-й минуте это принесло успех! Спасибо во многом Бонгонда. Тео обыгрался с Ван-Биссакой, забрался в штрафную и классно пробил низом. Менди отразил мяч прямо перед собой — Бакамбу этим воспользовался. Чуть позднее спартаковец и в правый угол неплохо выцеливал, но уже подвела точность. После этого его заменили — как и в прошлый раз, перед 70-й минутой.

Тео Бонгонда Подробнее

Без Бонгонда на поле Сенегал быстро сравнял счёт. Вышедший на замену 17-летний талант «ПСЖ» Мбайе накрутил аж двоих на правом краю и вывалился на ворота, пытаясь самостоятельно решить эпизод. Мпаси-Нзо выиграл у него дуэль, тем не менее на добивание подоспел Мане.

Сенегал продолжал давить и всё равно своего не добился. Из группы обе команды точно выпрыгнут. Важен нюанс — кто с какого места. Скорее всего, это определят с помощью дополнительных показателей.

ВИДЕО

Таблица группового этапа Кубка Африки:
