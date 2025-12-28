Самый чиловый футболист мира. Нерес стал героем соцсетей из-за недуга и тащит «Наполи»

30 ноября «Наполи» покинул столичный «Олимпико» с тремя очками — «Рома» ничем не смогла ответить на гол Давида Нереса. У бразильца неоднозначный статус при Антонио Конте: даже после мощного выступления за неаполитанцев в прошлом сезоне (три ассиста в Серии А за 32 минуты), тренер впервые выпустил его в старте только в 9-м туре. А потом вингер вновь присел на скамью. В текущем сезоне матчи в основе чередовались выходами на 15-20 минут в концовке.

Под конец осени Давид разразился дублем в ворота «Аталанты» и упомянутым голом во встрече с римлянами. После финального свистка корреспондент спросил Нереса, означают ли эти подвиги его возвращение. Бразилец элегантно ответил: «Я никуда не уходил. Я всегда был здесь». А потом потрогал Ваню Милинковича-Савича за пышную бороду.

Интервью мгновенно разлетелось по соцсетям, а Давид за месяц сделал голевую передачу в матче с «Ювентусом» и царил в Суперкубке Италии: забил победный «Милану» плюс оформил дубль в финале с «Болоньей». И, кажется, наконец получил признание от Конте.

Старт карьеры: четыре года как оборонительный игрок, хотя начинал нападающим

Нереса можно назвать ярким представителем нового бразильского поколения. Несмотря на атакующую комплекцию, у него нет заносчивости на футбольном поле, а ещё он готов пахать на любой позиции. Как, например, Родриго и Ришарлисон. В 10 лет Давид проходил просмотр в «Сан-Паулу». Изначально хотел пробиться в академию как нападающий, но команде не хватало опорника. Тренер спросил: «Кто здесь умеет играть опорного полузащитника?». Нерес первым поднял руку и в итоге забил два мяча на просмотре.

Опорник Нерес пришёлся по душе «Сан-Паулу», поэтому его тотчас приняли в команду. Потом бразилец несколько раз пожалел о своей инициативности: «Я всегда говорил: «Я не опорный полузащитник, уберите меня отсюда. Мне здесь не место». А ребята отвечали: «Нет, ты опорник». Мне не нравилось там играть, было некомфортно».

В «Сан-Паулу» продолжали издеваться над футболистом: заставляли играть и левого защитника, и даже центрального. Причём это не были эксперименты на один матч — Нерес полностью отбегал один из турниров в роли фулбека. Конечно, вывести атакующую кровь из Давида не получалось: несмотря на позицию, он редко оставался в обороне и куда чаще помогал партнёрам у чужой штрафной.

Спустя годы Нерес заявил, что он не в обиде на тренеров. Даже наоборот — убеждён, что игра в защите многому его научила. В 14 лет ему наконец позволили исполнить роль нападающего — что он сделал весьма успешно. Через год перевели в молодёжку, и, окончательно убедившись в таланте игрока, клуб постепенно подводил его к основе. Сначала позволяли тренироваться со взрослыми, а потом, в конце 2016-го, Давида перевели в главную команду.

Давид Нерес в «Сан-Паулу» Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Дебют Нереса во взрослом футболе пришёлся на матч с «Флуминенсе». На 60-й минуте 19-летний вингер разминался вместе с Луисом Араужо, как вдруг тренер Рикардо Гомес обратился к ним: сейчас будет замена. Нерес не придал этому значения, подумав, что Гомес обратился к Араужо. Пока Давид стоял столбом, ему кричали одноклубники со скамейки запасных — тогда Нерес и прозрел. За 30 минут бразилец не оформил ни одного результативного действия, но помог устроить камбэк с 0:1 на 2:1. А в следующем туре он вышел в старте и забил в ворота «Понте Прета».

В Нересе видели новую легенду «Аякса», но он не оправдал ожиданий

Нерес не задержался в родном клубе. После эффектного дебюта (забил три мяча в восьми турах чемпионата) Давида уже сравнивали с Неймаром, а пресса старалась предугадать, когда его впервые позовут в сборную. Вызвали уже в январе 2017-го. Правда, в молодёжную, на чемпионат Южной Америки U20 в Эквадоре. «Сан-Паулу» противился и даже отправлял письмо в бразильскую федерацию, чтобы Нереса отпустили для игры за клуб, но был получен отказ.

Давид Нерес в молодёжной сборной Бразилии Фото: Buda Mendes/Getty Images

Именно в сборной с Нересом связался «Аякс», предложив готовый контракт — «Сан-Паулу» уже согласился продать футболиста за € 17 млн. «Когда я узнал, что перехожу в «Аякс», то обрадовался. Каждый игрок мечтает об этом. Я хотел уйти моментально. Однако когда увидел, что всё уже решено, был в шоке. Подумал: «Теперь я действительно ухожу, всё изменится».

До закрытия трансферного окна оставался один день, поэтому амстердамцы прибыли прямо в Эквадор, где и подписали контракт с юным дарованием. После турнира Нерес прилетел в Сан-Паулу и, даже не успев попрощаться с одноклубниками, собрал вещи и отправился в Нидерланды, где мгновенно покорил местную публику: отметился тремя голами в пяти стартовых турах. Один из них — в ворота заклятых соперников из «Фейеноорда». После этого Давида сравнивали уже не с Неймаром, а с Луисом Суаресом.

Но когда разбираешь полноценно карьеру Нереса в Амстердаме, есть чувство небольшого разочарования. Бразилец стал частью легендарной команды-2018/2019, которая остановилась в шаге от финала ЛЧ и выиграла чемпионат Нидерландов. Давид оформил в том сезоне 12+14, из них 1+1 пришлись на «Реал» Мадрид в 1/8 финала плюс гол «Ювентусу» в четвертьфинале. Однако сам Нерес был даже не на втором, а где-то на третьем плане: все говорили о де Лигте, де Йонге, Онана, Тадиче, Зиеше и других.

Давид Нерес в «Аяксе» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

После тотальной распродажи летом 2019-го «Аякс» стал не таким громким. Да и сам Нерес, объективно говоря, сдал. Забивал и отдавал гораздо реже, периодически вылетал в лазарет и даже попал в скандал. В мае 2021-го Давид организовал вечеринку на 120 человек, проигнорировав коронавирусные ограничения. Бразильская полиция провела рейд и арестовала футболиста для допроса — неприятная история, хотя вингер избежал каких-либо санкций.

В общем, звезды мирового масштаба из Нереса тогда не вышло. К 24 годам он был неплохим футболистом, но не более. Поэтому в январе 2022-го «Аякс» спокойно отпустил бразильца в донецкий «Шахтёр». За него, правда, Давид так и не смог дебютировать из-за остановки чемпионата Украины. Спустя полгода уехал в другую кузницу талантов — «Бенфику». Там уже Нерес обрёл второе дыхание: в 83 играх отметился 43 результативными действиями, а летом 2024-го отправился в «Наполи».

Нерес — прекрасный спикер. А ещё стал героем соцсетей из-за сонных глаз

Давида можно не любить как футболиста, но нельзя отрицать, что бразилец — один из самых чиловых игроков современности. Мы уже упоминали прекрасное интервью Нереса после матча с «Ромой», однако пользователи соцсетей также обратили внимание на его глаза. Шутят, что бразилец либо не спит сутками, либо периодически гоняет в Амстердам ради веселья.

На самом деле, у него конгенитальный птоз. Это когда верхние веки опущены ниже нормы. Такую особенность можно исправить с помощью операции, если она мешает в повседневной жизни, чего явно нельзя сказать про Давида. Схожая особенность ещё у Дина Хёйсена — после трансфера в «Реал» его уже успели допросить по этому поводу.

Давид Нерес с уставшими глазами Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

И ещё раз — бразилец раздаёт прекрасные интервью. В 2020 году он пообщался с боливийским ютубером для Bolívia Talk Show. Вышло эпично. Признался, что иногда не понимает английский своей девушки, поэтому в любой непонятной ситуации просто целует её. Ну и вот ещё несколько крутых моментов.

– Кажется, нидерландцам нравится тема Бразилии и самбы… Вы много празднуете танцами — они кайфуют от этого?

– Для них всё — это самба. Я обводил, хорошо играл — это самба. Танцевать? Это самба. Продление контракта с «Аяксом»? Самба.

– Ты бы вернулся в «Сан-Паулу» в будущем? Даже в более зрелом возрасте можно хорошо играть. Посмотри на Арьена Роббена: старый и лысый, однако бегает очень быстро.

– Да, но Роббен всегда выглядел так: лысым стариком, который ещё и бегает как сумасшедший.

Интервью можно спокойно найти в англоязычном текстовом варианте – там множество интересных тем. В общем, из Нереса не вышел новый Неймар или Суарес, однако бразилец по-прежнему молод (28 лет) и завоевал доверие самого экспрессивного итальянского тренера. Весьма вероятно, величие поджидает Давида где-то в ближайшем будущем.