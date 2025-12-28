«Спартак» переманил игрока «Динамо», звёзд «Балтики» забирают гранды. Новости недели РПЛ

На этой неделе состоялось несколько значимых для МИР РПЛ событий. Например, «Динамо» утвердило Ролана Гусева в статусе главного тренера, а «Спартак» подписал новый контракт с капитаном Романом Зобниным. Рассказываем о главных новостях прошедших дней.

«Динамо» утвердило Гусева главным тренером до конца сезона

Московское «Динамо» определилось с главным тренером — им назначили Ролана Гусева. Стороны подписали договор до конца нынешнего сезона. Гусев возглавил «Динамо» после ухода Валерия Карпина. Пока Ролан исполнял обязанности главного тренера, бело-голубые провели под его руководством четыре матча. Результаты нельзя назвать впечатляющими — одна победа, одна ничья, два поражения. Тем не менее Гусева утвердили главным тренером. Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин объявил, что перед Гусевым стоит задача — победа в Фонбет Кубке России. Справится ли тренер?

«Спартак» одобрил кандидатуру бывшего помощника Эмери

«Спартак», в отличие от «Динамо», ещё не до конца решил вопрос с главным тренером. Пока что исполняющим обязанности назначен Вадим Романов. Именно под его руководством красно-белые завершили первую часть сезона. В начале недели руководство «Спартака» одобрило кандидатуру испанца Хуана Карлоса Карседо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас этот тренер возглавляет «Пафос» из Кипра, который он вывел в общий этап Лиги чемпионов (крутое достижение). В случае назначения испанца на пост главного тренера российского клуба красно-белым придётся заплатить «Пафосу» € 600 тыс. Именно такая сумма прописана в качестве отступных. Карседо в течение многих лет был помощником Унаи Эмери. В 2012 году они ненадолго заскочили в «Спартак» — проработали там всего четыре месяца.

Евсеев возглавит махачкалинское «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» ещё не объявило о назначении нового главного тренера. В конце года Хасанби Биджиев оставил свой пост, который до сих пор остаётся вакантным. По информации «Чемпионата», его займёт Вадим Евсеев. Сейчас этот тренер возглавляет «Черноморец», который выступает в Лиге Pari. Стороны согласовывают последние детали. Президент махачкалинского клуба Гаджи Гаджиев подтвердил информацию об интересе к Евсееву, но подчеркнул, что решения о назначении пока нет. «Динамо» располагается на 13-й строчке в таблице РПЛ.

«Спартак» продлил контракт с Зобниным

Капитан «Спартака» Роман Зобнин продлил контракт с клубом до 2027 года (предыдущий договор был рассчитан до лета 2026-го). Роман подчеркнул, что не рассматривал варианты с переходом в другой клуб. По словам футболиста, переговоры о новом контракте прошли достаточно легко. Если верить Зобнину, то всё решилось буквально за один день. Футболист вернулся из отпуска и сразу поставил подпись под договором. Роман перешёл в «Спартак» в 2016 году. В этом сезоне 31-летний полузащитник отыграл 13 матчей в РПЛ, но провёл на поле суммарно только 383 минуты.

Раков пропустит два зимних сбора «Крыльев Советов»

Вадим Раков отлично начал новый сезон — забил четыре гола в трёх первых турах. После этого футболист сбавил темп и провёл на поле в общей сложности всего 571 минуту (помешали травмы). Раков не играл в чемпионате России с 1 ноября. Главный тренер самарского клуба Магомед Адиев сообщил, что нападающий пропустит первые два сбора самарской команды. Кстати, они пройдут в Турции. Болельщикам «Крыльев» остаётся верить, что Раков будет готов к весеннему отрезку РПЛ.

Вадим Раков Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

Топ-клубы РПЛ ведут борьбу за Боселли

Нападающий Хуан Боселли безумно важен для нынешнего «Пари НН». Достаточно посмотреть на статистику. Уругваец забил семь голов в нынешнем сезоне в РПЛ, а все остальные игроки команды отличились только пять раз. Цифры говорят сами за себя. Генеральный директор нижегородского клуба Виталий Карасёв прямо сказал, что сохранить Боселли на вторую часть сезона будет очень сложно. «Мы непосредственно сейчас общаемся с представителями Хуана, пытаемся его, естественно, сохранить, а они уже общаются с другими футбольными командами. На сегодняшний момент хочу сказать, что ряд топовых клубов в России активно работает по Хуану. Будет сложно сохранить его в «Пари НН», — сказал Карасёв в подкасте «Вместе за Нижний».

Хуан Боселли Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бабаев сменит «Динамо» на «Спартак»

Атакующий футболист московского «Динамо» Ульви Бабаев перейдёт в «Спартак». Информация от журналиста Ивана Карпова. По его данным, стороны обсуждают последние детали. Бабаев подпишет контракт до лета 2030 года. Ульви перейдёт в «Спартак» либо нынешней зимой, либо летом в статусе свободного агента. Бабаев — выпускник академии «Динамо». В этом сезоне он провёл 15 встреч во всех турнирах и оформил пять голов.

Саусь может стать частью сделки по обмену Гонду на Дивеева

ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду. В сделку могут включить хавбека «Балтики» Владислава Сауся. По данным телеграм-канала «Мутко против», клубу из Санкт-Петербурга полагается процент с продажи Сауся. Летом 2024 года Владислав переехал в Калининград из «Зенита».

ЦСКА просит сине-бело-голубых не требовать с «Балтики» процент с последующей продажи игрока, а сразу учесть эту сумму в обмене Гонду на Дивеева. После этого армейцы попросят у «Балтики» скидку на эту сумму. Агент Сауся Андрей Талаев не подтвердил факт переговоров между ЦСКА и «Балтикой». По его словам, лучше обратиться либо в один, либо во второй клуб.

Владислав Саусь Фото: ФК «Балтика»

Максим Петров не уйдёт из «Балтики» до конца сезона, несмотря на интерес «Локо»

Полузащитник Максим Петров не уйдёт из «Балтики» в ближайшее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к калининградскому клубу. Петров останется в команде, несмотря на переговоры с «Локомотивом» и интерес со стороны «Краснодара». Максиму 24 года. Он перебрался в «Балтику» в начале 2025 года. В этом сезоне Петров неплохо зарекомендовал себя на уровне РПЛ — четыре гола и три результативных паса в 14 матчах. Правда, Максим пропустил последние туры перед зимним перерывом. Причина — травма.

РФС обновил правила лицензирования футбольных клубов

Исполком РФС утвердил изменения в правилах лицензирования футбольных клубов. Ниже — пояснение с официального сайта РФС.

«Усилен финансовый контроль по ходу сезона. Правила конкретизируют требования к исполнению утверждённого бюджета текущего спортивного сезона. Существенным отклонением признаются отрицательные расхождения между фактическими и плановыми показателями более чем на 15% для клубов РПЛ и более чем на 10% — для клубов Первой лиги.

Финансовый контроль осуществляется в рамках процедур мониторинга деятельности клуба по итогам третьего квартала сезона. В случае выявления таких отклонений клуб обязан представить письменные пояснения причин их возникновения, а также скорректированный финансовый план с указанием источников покрытия дополнительных расходов либо мер по сокращению отдельных статей затрат. До устранения выявленных нарушений комиссия по лицензированию вправе применять ограничительные меры, включая запрет на регистрацию новых игроков.

Уточнены требования к финансовой отчётности. Обновлены требования к раскрытию информации о контрактах, выплатах персоналу и регистрации футболистов, включая учёт трансферных операций и вознаграждений посредников. Ключевым показателем финансовой устойчивости остаётся критерий чистого капитала, который переведён в более высокий разряд оценки».