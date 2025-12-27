Эмери, сколько можно? «Вилла» аномально перевернула матч с «Челси»!

Из года в год у «Челси» проблемы в декабре. Это уже стало локальным мемом для лондонских болельщиков. Перед этим матчем у команды Энцо Марески была лишь одна победа в пяти турах АПЛ. И на этот раз снова не удалось добиться результата.

Мы уже много писали про аномально крутые результаты «Виллы» вопреки провальному трансферному окну. Команда Унаи Эмери вырывала победы далеко не всегда по игре, перебрав 15 очков по сравнению с ожидаемыми (данные UnderStat).

И вот теперь первый тайм «Вилла» просто провалила. Можно, конечно, утверждать, что «Челси» забил свой единственный гол случайно. Похоже, Жоао Педро сам не понял, как отличился – бразилец стоял на прямых ногах, не планировал бить по воротам, и мяч просто отрикошетил от его голени в ворота. Причём если бы Педро не коснулся мяча, то, скорее всего, у Риса Джеймса был бы гол прямым ударом с углового.

Гол Жоао Педро Фото: Кадр из трансляции

Однако везение тут весьма относительное. «Астон Вилла» выглядела невнятно до перерыва. Тот случай, когда разница по ударам получилась показательной – 10:0 в пользу «Челси». Мареска из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибуны, держа в руках рацию, и наверняка оставался доволен увиденным в первом тайме.

Казалось, что в перерыве у «Виллы» могут произойти замены, но они не последовали так быстро. В результате на 47-й минуте хозяева претендовали на пенальти. После навеса Гарначо с фланга мяч попал в руку защитнику Матсену (кстати, бывшему игроку «Челси»). Судья не увидел фола, а VAR не стал вмешиваться. В последние годы в АПЛ крайне редко дают пенальти за попадание мяча в руку – в разы меньше по сравнению с другими топ-лигами.

Попадание мяча в руку Матсену Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме у «Виллы» всё-таки появились удары, однако долгое время их тяжело было назвать опасными. Хотя на 61-й минуте Камара вышел один на один с вратарём «Челси», но тот успел сократить дистанцию и накрыл удар соперника. Через две минуты уже Уоткинс вышел один на один с Санчесом. И тут голкипер снова спас, однако после рикошета от нападающего мяч залетел в ворота – 1:1.

«Вилла» после перерыва смотрелась принципиально иначе. Уже через пару минут после гола Уоткинса ещё и Матсен бил с нескольких метров, но Санчес потащил из ближнего угла. В какой-то момент счёт по ударам во втором тайме стал 8:1 в пользу бирмингемцев. Ещё один показатель, что игра развернулась – жёлтые карточки «Челси». Четыре подряд за 15 минут получили Джеймс, Чалоба, Кайседо и Делап.

Игрок «Челси» получает желтую карточку Фото: Luke Walker/Getty Images

В такой ситуации уже Мареске нужно было придать команде импульс. На замену вышел в том числе Эстевао, однако контратаки «Виллы» всё ещё смотрелись опаснее. Одна из них завершилась угловым, а после навеса Уоткинс забил победный мяч. Это тяжело объяснить, но «Вилла» уже в который раз забрала три очка, создав сильно меньше моментов за всю игру. Восьмая победа подряд для Эмери! Ну а «Челси» в проклятом декабре ещё предстоит встретиться с «Борнмутом», который, к слову, выглядит ещё хуже (девять туров без побед).