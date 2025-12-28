Команда Осимхена чуть не упустила победу после 3:0! Жара на Кубке Африки! Видео

Нигерия Осимхена и Тунис динамовского махачкалинца Мастури синхронно победили в 1-м туре группового этапа Кубка Африки. Во 2-м же им пришлось противостоять друг другу.

С одной стороны, монструозный состав нигерийцев автоматически делал их фаворитами. С другой – на ЧМ-2026 из этих двух сборных поедет только одна, и речь вовсе не о Нигерии. Доминировала всё равно она. И вновь забрала три очка. Но с нервами, хотя вела 3:0 по ходу второго тайма!

Мастури вышел с первых минут. А вот ахматовец Гандри не попал даже в заявку. И смотрел со стороны, как нигерийцы взяли мяч под контроль и стали давить. Осимхен, например, кивнул головой под навес Акора с правого фланга — получилось опасно, однако чуть неточно. А Валери своевременным выносом помешал забить Виктору с пары метров.

На 17-й минуте Осимхен всё-таки отличился. Но при этом забрался в офсайд перед тем, как добить за Адамсом. Виктора всё время искали забросами, и Тунису приходилось несладко. В атаке же у Мастури возможностей проявить себя никак не возникало. Впрочем, однажды он пасовал в чужой штрафной пяткой — как выяснилось, под вынос Аджайи.

После 30-й минуты тунисцы осмелели и стали чаще подбираться к чужим воротам. При этом всё равно пропустили! Кто забил? Осимхен, разумеется. На 44-й минуте Лукман закрутил подачу с левого края, а Виктор в окружении двоих соперников избавился от опеки и чётко замкнул головой. Затем эмоционально сняв защитную маску и получив за это жёлтую.

«Два ассиста лучше одного», — логично подумал Лукман и на старте второй половины удачно исполнил угловой, где «наконечником» выступил уже Ндиди. Это первый гол опорника за 73 матча в сборной.

Аджайи в центре поля грубо подкатился сзади под Межбри, и тут же Бен Ромдане выскакивал один на один с вратарём. Который его сбил. Нигерийцам повезло дважды: Аджайи отделался жёлтой, второй эпизод уже не считался. А потом и Лукман заколотил с рикошетом от штанги, заодно издевательским переступом убрав с дороги Валери. Ассистировал ему, конечно, Осимхен.

3:0 к 67-й минуте. Всё, до свидания? Как бы не так! Экс-защитник «Рубина» Тальби отыграл один мяч с подачи Ханнибала. А Осайи-Самуэль неловко выставил руку, подарив пенальти Абди. И вот уже 3:2 к 87-й минуте! Чуда, несмотря на семь добавленных минут, не случилось. Его вполне мог принести Сасси, да не попал в левый угол с закидушки Тунекти. Силе воли Туниса всё равно можно поаплодировать.

Сборная Нигерии Фото: NurPhoto via Getty Images

Тунис в любом случае тоже должен заходить в плей-офф — хватит ничьей с Танзанией. А Нигерия уже может к нему готовиться. В первую очередь нужно потренировать концентрацию.

ВИДЕО