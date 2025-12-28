Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Бенин — Ботсвана, Сенегал — ДР Конго, Нигерия — Тунис, Уганда — Танзания, обзор матчей Кубка Африки, видео голов, 27 декабря 2025

Драматичный промах Окелло, Мане мчит за рекордом. Итоги дня на Кубке Африки
Георгий Илющенко
Обзор матчей Кубка Африки, 27 декабря 2025 года
Комментарии
А ещё очередной крутой матч Бонгонда и чудо Туниса, которое не случилось.

Кубок Африки постепенно разгоняется. Вчера завершился 2-й тур группового этапа в первых двух группах, сегодня — в третьей и четвёртой. Между собой играли как фавориты — Сенегал с ДР Конго и Нигерия с Тунисом – так и те, кто ранее не разжился очками — Бенин с Ботсваной и Уганда с Танзанией. Получилось любопытно.

Дайджест вчерашнего игрового дня:
Игрок «Балтики» «привёз» пенальти на глазах у Мбаппе! Внезапный финиш дня на Кубке Африки
Видео
Игрок «Балтики» «привёз» пенальти на глазах у Мбаппе! Внезапный финиш дня на Кубке Африки

Бенин не испытал проблем в матче с Ботсваной

Кубок африканских наций . Группа D. 2-й тур
27 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Бенин
Окончен
1 : 0
Ботсвана
1:0 Рош – 28'    

В 1-м туре Бенин оказался слабее ДР Конго, тем не менее здорово напрягал соперника (0:1). Ботсвана же без шансов влетела Сенегалу (0:3). Теперь разница для бенинцев оказалась не столь шокирующей, а вот исход повторился.

Ботсвана за все 90 минут попала в створ всего лишь один раз, наработав на суммарные 0,31 ожидаемого гола — против 1,48 xG. Негусто. Бенин начал с быстрого гола Тосина, который легчайше ушёл от Дитлокве. Вот только ранее Мунье забрался в офсайд, и нули на табло сохранились. Зато легитимно на 28-й минуте отличился Рош, обыгравшись как раз с Мунье. А помог ему в этом рикошет от бедняги Дитлокве.

Джонсон в ответ стрельнул со стандарта в перекладину, но на этом всё. Ещё и Мунье не подстроился под добивание в упор, так разница в счёте получилась бы существеннее. В 3-м туре Бенин испытает Сенегал, однако и трёх очков ему, возможно, хватит для прохода в плей-офф с третьего места. Ботсвана же теперь практически обречена.

ВИДЕО

Бонгонда помог ДР Конго сдержать Сенегал Джексона и Мане

Кубок африканских наций . Группа D. 2-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 1
ДР Конго
0:1 Бакамбу – 61'     1:1 Мане – 69'    

0. Именно столько ударов в сторону ворот нанесли футболисты ДР Конго за весь первый тайм встречи с мощным Сенегалом. Это если исключать гол Ван-Биссаки из офсайда. В том случае ему ассистировал спартаковец Тео Бонгонда. Что ж, не беда, во второй половине именно эта связка сконструировала гол: Тео получил передачу от Аарона, ворвался в штрафную и точно пробил. Менди отразил мяч перед собой, а Бакамбу был этому рад.

Бонгонда отправился отдыхать на 66-й минуте, и Сенегал тут же сравнял счёт. 17-летний гений из «ПСЖ» играючи ускакал от двоих соперников на правом краю и вывалился на ворота, но не переиграл Мпаси-Нзо. А вот Мане уже никто не мешал добить с близкого расстояния. Победителя здесь не выявили, и лидера группы, по всей видимости, узнаем за счёт дополнительных показателей.

Кстати, Мане забил 10-й гол за Кубках Африки. Впереди него только две глыбы — Это’О (14) и Дрогба (11).

Подробнее о матче:
Бонгонда снова тащил на Кубке Африки! А как только ушёл — его команда пропустила
Бонгонда снова тащил на Кубке Африки! А как только ушёл — его команда пропустила

ВИДЕО

Уганда почти перевернула встречу с Танзанией. Надо было лишь реализовать пенальти

Кубок африканских наций . Группа C. 2-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Уганда
Окончен
1 : 1
Танзания
0:1 Мсува – 59'     1:1 Икпизу – 80'    

Уганда ранее уступила Тунису (1:3), Танзания — Нигерии (1:2). Чтобы иметь шансы на плей-офф, необходимо было побеждать в очной встрече. Угандийцы для этого сделали больше, владея весомым игровым преимуществом. Особенно в первом тайме. Чего только стоит смачный выстрел головой в перекладину от Маты. Фоба, пытаясь спасти, подвернул ногу и продолжил матч с повреждением. И даже так танзанийцы держались.

А на 57-й минуте им при дальнем ударе Мсанги помог Альхассан, выставив руку и позволив соперникам исполнить пенальти. Мсува таким подарком пренебрегать не стал и чётко пальнул левее центра под перекладину. Икпизу поднялся со скамейки спасать положение — и сделал это, в падении замкнув подачу Омеди.

Угандийцам было мало. Развязка наступила на 88-й минуте. Много (да, это фамилия) придержал в своей штрафной Богере и получил наказание 11-метровым. А вот Окелло, простите за тупой каламбур, с него промахнулся! Просто взял, запулил мяч в небеса и, по всей видимости, лишил Уганду плей-офф. Если только та не обыграет Нигерию. И это ещё повезло, что танзаниец М'Момбва не попал с линии вратарской после ошибки Оньянго.

ВИДЕО

Тунис Мастури едва не сотворил сенсацию в матче с Нигерией Осимхена

Кубок африканских наций . Группа C. 2-й тур
27 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Нигерия
Окончен
3 : 2
Тунис
1:0 Осимхен – 44'     2:0 Ндиди – 50'     3:0 Лукман – 67'     3:1 Тальби – 74'     3:2 Абди – 87'    

Звёздная Нигерия крайне нуждается в победе на Кубке Африки. Во-первых, потому что уступила в финале предыдущего турнира. Во-вторых, потому что в ранге победителей континентального первенства будет проще наблюдать со стороны за ЧМ-2026 — да, опозорились в отборочном этапе, зато позже исправились. Тунис вот на чемпионате мира сыграет. А Нигерии уступил.

Осимхен с первых же минут стал терроризировать тунисскую оборону, то и дело принимая острые навесы с забросами и замыкая их. В начале первого тайма он забил из офсайда, а вот в конце — уже по правилам, сделав голевой закидушку Лукмана с левого фланга.

Материалы по теме
Команда Осимхена чуть не упустила победу после 3:0! Жара на Кубке Африки! Видео
Команда Осимхена чуть не упустила победу после 3:0! Жара на Кубке Африки! Видео

Мастури из махачкалинского «Динамо» вышел в старте и не забил. Зато это впервые за 73 встречи в сборной Нигерии сделал Ндини, использовав подачу с углового всё того же Лукмана. А потом и Осимхен ассистировал Лукману. 3:0 к 67-й минуте — похоже на финиш. Экс-защитник «Рубина» Тальби так не считал и отыграл один мяч с подачи Межбри. Как и Абди, который реализовал пенальти за выставленную руку Осайи-Самуэля.

Тунис не дожал обескураженных нигерийцев, однако финальным навалом был близок к этому. Тунисцам, скорее всего, всё равно хватит даже ничьей с Танзанией в 3-м туре. Нигерия же получила ценный урок и может готовиться к плей-офф.

ВИДЕО

Таблица группового этапа Кубка Африки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android