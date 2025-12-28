Драматичный промах Окелло, Мане мчит за рекордом. Итоги дня на Кубке Африки

Кубок Африки постепенно разгоняется. Вчера завершился 2-й тур группового этапа в первых двух группах, сегодня — в третьей и четвёртой. Между собой играли как фавориты — Сенегал с ДР Конго и Нигерия с Тунисом – так и те, кто ранее не разжился очками — Бенин с Ботсваной и Уганда с Танзанией. Получилось любопытно.

Бенин не испытал проблем в матче с Ботсваной

В 1-м туре Бенин оказался слабее ДР Конго, тем не менее здорово напрягал соперника (0:1). Ботсвана же без шансов влетела Сенегалу (0:3). Теперь разница для бенинцев оказалась не столь шокирующей, а вот исход повторился.

Ботсвана за все 90 минут попала в створ всего лишь один раз, наработав на суммарные 0,31 ожидаемого гола — против 1,48 xG. Негусто. Бенин начал с быстрого гола Тосина, который легчайше ушёл от Дитлокве. Вот только ранее Мунье забрался в офсайд, и нули на табло сохранились. Зато легитимно на 28-й минуте отличился Рош, обыгравшись как раз с Мунье. А помог ему в этом рикошет от бедняги Дитлокве.

Джонсон в ответ стрельнул со стандарта в перекладину, но на этом всё. Ещё и Мунье не подстроился под добивание в упор, так разница в счёте получилась бы существеннее. В 3-м туре Бенин испытает Сенегал, однако и трёх очков ему, возможно, хватит для прохода в плей-офф с третьего места. Ботсвана же теперь практически обречена.

ВИДЕО

Бонгонда помог ДР Конго сдержать Сенегал Джексона и Мане

0. Именно столько ударов в сторону ворот нанесли футболисты ДР Конго за весь первый тайм встречи с мощным Сенегалом. Это если исключать гол Ван-Биссаки из офсайда. В том случае ему ассистировал спартаковец Тео Бонгонда. Что ж, не беда, во второй половине именно эта связка сконструировала гол: Тео получил передачу от Аарона, ворвался в штрафную и точно пробил. Менди отразил мяч перед собой, а Бакамбу был этому рад.

Бонгонда отправился отдыхать на 66-й минуте, и Сенегал тут же сравнял счёт. 17-летний гений из «ПСЖ» играючи ускакал от двоих соперников на правом краю и вывалился на ворота, но не переиграл Мпаси-Нзо. А вот Мане уже никто не мешал добить с близкого расстояния. Победителя здесь не выявили, и лидера группы, по всей видимости, узнаем за счёт дополнительных показателей.

Кстати, Мане забил 10-й гол за Кубках Африки. Впереди него только две глыбы — Это’О (14) и Дрогба (11).

ВИДЕО

Уганда почти перевернула встречу с Танзанией. Надо было лишь реализовать пенальти

Уганда ранее уступила Тунису (1:3), Танзания — Нигерии (1:2). Чтобы иметь шансы на плей-офф, необходимо было побеждать в очной встрече. Угандийцы для этого сделали больше, владея весомым игровым преимуществом. Особенно в первом тайме. Чего только стоит смачный выстрел головой в перекладину от Маты. Фоба, пытаясь спасти, подвернул ногу и продолжил матч с повреждением. И даже так танзанийцы держались.

А на 57-й минуте им при дальнем ударе Мсанги помог Альхассан, выставив руку и позволив соперникам исполнить пенальти. Мсува таким подарком пренебрегать не стал и чётко пальнул левее центра под перекладину. Икпизу поднялся со скамейки спасать положение — и сделал это, в падении замкнув подачу Омеди.

Угандийцам было мало. Развязка наступила на 88-й минуте. Много (да, это фамилия) придержал в своей штрафной Богере и получил наказание 11-метровым. А вот Окелло, простите за тупой каламбур, с него промахнулся! Просто взял, запулил мяч в небеса и, по всей видимости, лишил Уганду плей-офф. Если только та не обыграет Нигерию. И это ещё повезло, что танзаниец М'Момбва не попал с линии вратарской после ошибки Оньянго.

ВИДЕО

Тунис Мастури едва не сотворил сенсацию в матче с Нигерией Осимхена

Звёздная Нигерия крайне нуждается в победе на Кубке Африки. Во-первых, потому что уступила в финале предыдущего турнира. Во-вторых, потому что в ранге победителей континентального первенства будет проще наблюдать со стороны за ЧМ-2026 — да, опозорились в отборочном этапе, зато позже исправились. Тунис вот на чемпионате мира сыграет. А Нигерии уступил.

Осимхен с первых же минут стал терроризировать тунисскую оборону, то и дело принимая острые навесы с забросами и замыкая их. В начале первого тайма он забил из офсайда, а вот в конце — уже по правилам, сделав голевой закидушку Лукмана с левого фланга.

Мастури из махачкалинского «Динамо» вышел в старте и не забил. Зато это впервые за 73 встречи в сборной Нигерии сделал Ндини, использовав подачу с углового всё того же Лукмана. А потом и Осимхен ассистировал Лукману. 3:0 к 67-й минуте — похоже на финиш. Экс-защитник «Рубина» Тальби так не считал и отыграл один мяч с подачи Межбри. Как и Абди, который реализовал пенальти за выставленную руку Осайи-Самуэля.

Тунис не дожал обескураженных нигерийцев, однако финальным навалом был близок к этому. Тунисцам, скорее всего, всё равно хватит даже ничьей с Танзанией в 3-м туре. Нигерия же получила ценный урок и может готовиться к плей-офф.

ВИДЕО