Топ-события понедельника: Малкин и Кучеров в НХЛ, Кубок Африки, «Тур де Ски» и НБА

Начинаем неделю со спорта: Ангола — Египет и Замбия — Марокко, «Металлург» — «Трактор», молодёжный ЧМ по хоккею и «Лейкерс» — «Сакраменто»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 29 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли «Тампа» с «Монреалем» после дикой зарубы с «Флоридой»?

«Тампа» провела зубодробительный матч с «Флоридой» — 138 минут штрафа на двоих (на скамейке штрафников не всегда хватало места для всех желающих), продлила серию побед до трёх игр, но уже сегодня встреча с «Монреалем». Хватит ли у «молний» сил и эмоций после вчерашнего?

🏒 3:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: уйдёт ли «Чикаго» с последнего места в дивизионе?

Клубы НХЛ потихоньку возвращаются в игру после рождественской паузы. У «Чикаго» это получилось сделать эффектно – обыграли в упорном матче одного из лидеров Запада «Даллас» и прервали затянувшуюся серию поражений. Теперь им предстоит встреча с «Питтсбургом», и в случае победы «ястребы» смогут уйти с последнего места в Центральном дивизионе.

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Лейкерс» проснутся?

«Озёрники» проиграли три последних матча в НБА. При этом из серьёзных соперников можно выделить лишь «Хьюстон». «Сакраменто» — аутсайдер Запада и в этом сезоне не ровня «Лейкерс», но «Кингз» в последнее время борются. Особенно выделяется Расселл Уэстбрук, у которого свои счёты с клубом из Лос-Анджелеса. Удастся ли Черепашке обыграть свою бывшую команду?

🎿 13:45: Лыжные гонки. «Тур де Ски», 10 км, классический стиль, мужчины и женщины

Интрига: смогут ли Коростелёв и Непряева хотя бы в топ-20 попасть?

Савелий Коростелёв и Дарья Непряева неудачно провели спринт на многодневке «Тур да Ски», не сумев пройти квалификацию. Но на классической разделке шансов больше. Особенно у Коростелёва, для которого эта гонка — профильная. Савелий отлично её бегает. Дарья тоже показывала на классических разделках достойные результаты, однако всё это было на российских стартах. После этой гонки уровень наших лыжников относительно мировой элиты можно будет более точно определить.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Трактор» реванш за домашние поражения?

В этом сезоне «Трактор» ещё не побеждал «Магнитку», потерпев два поражения на домашней площадке. Последний матч, закончившийся со счётом 7:4 в пользу команды Андрея Разина, был совсем недавно, 10 дней назад. Получится ли у челябинцев взять реванш или «Магнитка» снова выиграет?

⚽️🎦 19:00: Ангола — Египет, Кубок африканских наций, группа В, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Салах снова принесёт победу сборной Египта?

Египтяне уже гарантировали себе 1/8 финала Кубка Африки. Два матча, шесть очков, два победных гола Мохамеда Салаха. А вот Ангола пока ничего себе не гарантировала. Этой сборной желательно обыгрывать лидера группы, чтобы отправиться в 1/8 финала. При любом другом результате Анголе будет тяжело рассчитывать на путёвку в плей-офф. Египту же достаточно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе первое место в группе.

🏒 21:00: Германия U20 — Швеция U20, молодёжный чемпионат мира, группа A

Интрига: сможет ли Германия устроить сенсацию?

У шведов всё стабильно – осечки в плей-офф у них постоянны, но предварительную стадию МЧМ они практически всегда проходят без поражений. В этом году они уже успели обыграть Словакию, и им не должно составить труда справиться с Германией. Или уже будет сенсация?

⚽️🎦 22:00: Замбия — Марокко, Кубок африканских наций, группа А, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: сохранит ли сборная Марокко первое место в группе?

Футболисты сборной Марокко возглавляют таблицу группы А. Однако в прошлом туре они не смогли одолеть Мали (1:1). Замбия дважды сыграла вничью и пока что расположилась на третьей строчке в квартете. В этой группе всё достаточно запутанно, поскольку все команды сохраняют шансы на продолжение борьбы. Впрочем, марокканцам достаточно не уступить, чтобы гарантировать себе путёвку в 1/8 финала. С другой стороны, скорее всего, хозяева отберутся в плей-офф даже в случае поражения, поскольку четырёх очков может хватить и для выхода с третьего места.

⚽️ 22:45: «Рома» — «Дженоа», Серия А, 17-й тур

Интрига: как Де Росси проявит себя во встрече с бывшим клубом?

Очень важный матч для Даниэле Де Росси. Легенда «Ромы» возвращается в столицу Италии в статусе тренера «Дженоа». В своё время он работал в римском клубе, после чего ушёл со скандалом. Сейчас его команда находится неподалёку от зоны вылета, а если быть точнее, то всего лишь в двух очках. «Рома» решает совсем другие задачи — столичный клуб входит в первую пятёрку. «Дженоа» потерпел два поражения подряд, однако его соперниками были сильные «Интер» и «Аталанта». «Рома», в свою очередь, проиграла три раза в четырёх предыдущих встречах. Справится ли один из фаворитов турнира с одним из аутсайдеров?

Слова Де Росси перед матчем: Де Росси — об увольнении из «Ромы»: к этому никогда нельзя быть готовым, это тяжело

🏒 23:30: Финляндия U20 — Чехия U20, молодёжный чемпионат мира, группа В

Интрига: как закончится битва двух прошлогодних призёров?

Один из ключевых матчей в группе В, который будет иметь большое значение для посева на четвертьфиналы. На старте турнира действующие серебряные призёры финны ожидаемо разбили в пух и прах датчан, но сейчас им нужно будет сыграть две встречи менее чем за сутки. Сначала – с неуступчивой Латвией, которая до последнего билась с Канадой, а затем – с мощными чехами, которые год назад взяли бронзу. Команда Патрика Аугуста свои спаренные матчи уже провела и на финнов выйдет свежей и отдохнувшей.