Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 29 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: Малкин и Кучеров в НХЛ, Кубок Африки, «Тур де Ски» и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 декабря 2025 года
Комментарии
Начинаем неделю со спорта: Ангола — Египет и Замбия — Марокко, «Металлург» — «Трактор», молодёжный ЧМ по хоккею и «Лейкерс» — «Сакраменто»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 29 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Тампа» с «Монреалем» после дикой зарубы с «Флоридой»?

«Тампа» провела зубодробительный матч с «Флоридой» — 138 минут штрафа на двоих (на скамейке штрафников не всегда хватало места для всех желающих), продлила серию побед до трёх игр, но уже сегодня встреча с «Монреалем». Хватит ли у «молний» сил и эмоций после вчерашнего?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Как прошла последняя «Битва за Флориду»:
«Тампа» и «Флорида» устроили бойню в НХЛ. Кучеров положил дубль и сравнялся с Ягром!
Видео
«Тампа» и «Флорида» устроили бойню в НХЛ. Кучеров положил дубль и сравнялся с Ягром!

🏒 3:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: уйдёт ли «Чикаго» с последнего места в дивизионе?

Клубы НХЛ потихоньку возвращаются в игру после рождественской паузы. У «Чикаго» это получилось сделать эффектно – обыграли в упорном матче одного из лидеров Запада «Даллас» и прервали затянувшуюся серию поражений. Теперь им предстоит встреча с «Питтсбургом», и в случае победы «ястребы» смогут уйти с последнего места в Центральном дивизионе.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Поражения деморализуют «Чикаго»:
«Нам нужно время». Илья Михеев — о пятом подряд поражении «Чикаго»

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Лейкерс» проснутся?

«Озёрники» проиграли три последних матча в НБА. При этом из серьёзных соперников можно выделить лишь «Хьюстон». «Сакраменто» — аутсайдер Запада и в этом сезоне не ровня «Лейкерс», но «Кингз» в последнее время борются. Особенно выделяется Расселл Уэстбрук, у которого свои счёты с клубом из Лос-Анджелеса. Удастся ли Черепашке обыграть свою бывшую команду?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Что нас ждёт в 2026 году?
Кто удивит, разочарует и станет чемпионом. Что ждать от НБА в новом 2026 году?
Кто удивит, разочарует и станет чемпионом. Что ждать от НБА в новом 2026 году?

🎿 13:45: Лыжные гонки. «Тур де Ски», 10 км, классический стиль, мужчины и женщины

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 16:45 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли Коростелёв и Непряева хотя бы в топ-20 попасть?

Савелий Коростелёв и Дарья Непряева неудачно провели спринт на многодневке «Тур да Ски», не сумев пройти квалификацию. Но на классической разделке шансов больше. Особенно у Коростелёва, для которого эта гонка — профильная. Савелий отлично её бегает. Дарья тоже показывала на классических разделках достойные результаты, однако всё это было на российских стартах. После этой гонки уровень наших лыжников относительно мировой элиты можно будет более точно определить.

Статистика Кубка мира по лыжным гонкам
Россияне провалили спринт на «Тур де Ски»:
Коростелёв и Непряева неудачно начали «Тур де Ски». Это и есть их реальный уровень?
Коростелёв и Непряева неудачно начали «Тур де Ски». Это и есть их реальный уровень?

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Трактор» реванш за домашние поражения?

В этом сезоне «Трактор» ещё не побеждал «Магнитку», потерпев два поражения на домашней площадке. Последний матч, закончившийся со счётом 7:4 в пользу команды Андрея Разина, был совсем недавно, 10 дней назад. Получится ли у челябинцев взять реванш или «Магнитка» снова выиграет?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Размышляем, как челябинцы могут спасти сезон:
Пора резать по живому. «Трактору» нужно не бояться даже самых громких обменов
Пора резать по живому. «Трактору» нужно не бояться даже самых громких обменов

⚽️🎦 19:00: Ангола — Египет, Кубок африканских наций, группа В, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Кубок африканских наций . Группа B. 3-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ангола
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Салах снова принесёт победу сборной Египта?

Египтяне уже гарантировали себе 1/8 финала Кубка Африки. Два матча, шесть очков, два победных гола Мохамеда Салаха. А вот Ангола пока ничего себе не гарантировала. Этой сборной желательно обыгрывать лидера группы, чтобы отправиться в 1/8 финала. При любом другом результате Анголе будет тяжело рассчитывать на путёвку в плей-офф. Египту же достаточно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе первое место в группе.

Турнирная таблица Кубка африканских наций
Вспоминаем подвиги Салаха:
Салах втащил сборную Египта в плей-офф КАН. Не помешала даже подстава партнёра. Видео
Салах втащил сборную Египта в плей-офф КАН. Не помешала даже подстава партнёра. Видео

🏒 21:00: Германия U20 — Швеция U20, молодёжный чемпионат мира, группа A

U20 ЧМ-2026 . Группа A
29 декабря 2025, понедельник. 21:00 МСК
Германия U20
Не начался
Швеция U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Германия устроить сенсацию?

У шведов всё стабильно – осечки в плей-офф у них постоянны, но предварительную стадию МЧМ они практически всегда проходят без поражений. В этом году они уже успели обыграть Словакию, и им не должно составить труда справиться с Германией. Или уже будет сенсация?

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира
Шведы на МЧМ — это история про борьбу с мягкотелостью:
Канада возьмёт реванш? США оформят «золотой» хет-трик? Превью МЧМ-2026 по хоккею
Канада возьмёт реванш? США оформят «золотой» хет-трик? Превью МЧМ-2026 по хоккею

⚽️🎦 22:00: Замбия — Марокко, Кубок африканских наций, группа А, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Кубок африканских наций . Группа A. 3-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Замбия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранит ли сборная Марокко первое место в группе?

Футболисты сборной Марокко возглавляют таблицу группы А. Однако в прошлом туре они не смогли одолеть Мали (1:1). Замбия дважды сыграла вничью и пока что расположилась на третьей строчке в квартете. В этой группе всё достаточно запутанно, поскольку все команды сохраняют шансы на продолжение борьбы. Впрочем, марокканцам достаточно не уступить, чтобы гарантировать себе путёвку в 1/8 финала. С другой стороны, скорее всего, хозяева отберутся в плей-офф даже в случае поражения, поскольку четырёх очков может хватить и для выхода с третьего места.

Турнирная таблица Кубка африканских наций
В прошлом матче с участием Марокко всё решили пенальти:
Игрок «Балтики» «привёз» пенальти на глазах у Мбаппе! Внезапный финиш дня на Кубке Африки
Видео
Игрок «Балтики» «привёз» пенальти на глазах у Мбаппе! Внезапный финиш дня на Кубке Африки

⚽️ 22:45: «Рома» — «Дженоа», Серия А, 17-й тур

Италия — Серия А . 17-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как Де Росси проявит себя во встрече с бывшим клубом?

Очень важный матч для Даниэле Де Росси. Легенда «Ромы» возвращается в столицу Италии в статусе тренера «Дженоа». В своё время он работал в римском клубе, после чего ушёл со скандалом. Сейчас его команда находится неподалёку от зоны вылета, а если быть точнее, то всего лишь в двух очках. «Рома» решает совсем другие задачи — столичный клуб входит в первую пятёрку. «Дженоа» потерпел два поражения подряд, однако его соперниками были сильные «Интер» и «Аталанта». «Рома», в свою очередь, проиграла три раза в четырёх предыдущих встречах. Справится ли один из фаворитов турнира с одним из аутсайдеров?

Статистика Серии А
Слова Де Росси перед матчем:
Де Росси — об увольнении из «Ромы»: к этому никогда нельзя быть готовым, это тяжело

🏒 23:30: Финляндия U20 — Чехия U20, молодёжный чемпионат мира, группа В

U20 ЧМ-2026 . Группа B
29 декабря 2025, понедельник. 23:30 МСК
Финляндия U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как закончится битва двух прошлогодних призёров?

Один из ключевых матчей в группе В, который будет иметь большое значение для посева на четвертьфиналы. На старте турнира действующие серебряные призёры финны ожидаемо разбили в пух и прах датчан, но сейчас им нужно будет сыграть две встречи менее чем за сутки. Сначала – с неуступчивой Латвией, которая до последнего билась с Канадой, а затем – с мощными чехами, которые год назад взяли бронзу. Команда Патрика Аугуста свои спаренные матчи уже провела и на финнов выйдет свежей и отдохнувшей.

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира
На МЧМ можно увидеть зарождение новых звёзд:
«Новый Бекстрём» и брат молодой суперзвезды НХЛ. За кем смотреть на МЧМ по хоккею?
«Новый Бекстрём» и брат молодой суперзвезды НХЛ. За кем смотреть на МЧМ по хоккею?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android