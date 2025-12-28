Контракт на $ 240 млн с Nike, две инвестиционные компании и другие источники дохода.

Холанд стремится в космос не только по голам. Как и сколько он зарабатывает?

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает сносить соперников и устанавливать рекорды. В игре с «Фулхэмом» (5:4) в начале декабря 25-летний норвежец отметился 100-м голом в АПЛ, став игроком, которому понадобилось для этого наименьшее количество матчей (111). Предыдущее достижение принадлежало Алану Ширеру (124 встречи).

В этом сезоне на счету Эрлинга уже 37 голов в 28 матчах за «Сити» и сборную Норвегии, что подтверждает грамотное решение руководства английского клуба в начале года продлить с ним контракт на 10 лет. Это помогло Холанду стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ и значительно прокачать личный бренд. По утверждению агента футболиста Рафаэлы Пименты, за всю карьеру Холанду под силу заработать свыше £ 1 млрд.

Базовая зарплата Холанда по контракту с «Сити» — $ 33,5 млн в год

«У этого парня потрясающее будущее, — убеждена Пимента. — Если сложить футбольную, имиджевую и спонсорскую стоимость Холанда, то она составит порядка £ 1 млрд. Я имею в виду всю сумму, которая генерируется на протяжении карьеры. Речь идёт о зарплате, платежах за трансферы, доходах от трансляций, спонсоров, продаже билетов, футболок и так далее».

Рафаэла Пимента, Эрлинг Холанд и Альф-Инге Холанд Фото: ФК «Манчестер Сити»

Пимента управляет спортивной карьерой Эрлинга с 2022 года — до этого она раскручивала норвежского форварда вместе со знаменитым партнёром Мино Райолой, который скончался после продолжительной болезни лёгких. Бразильская женщина-юрист, переквалифицировавшаяся в агента, стоит за всеми знаковыми сделками Эрлинга, включая его трансфер в «Манчестер Сити». Суммарно Рафаэла выбила из английского клуба порядка € 250 млн: € 75 млн получила дортмундская «Боруссия», € 125 млн по пятилетнему контракту предназначались игроку и ещё € 50 млн — Пименте, утверждает Telegraph.

Холанд находится в расцвете сил, поэтому в «Сити» решили заключить с ним долгосрочный контракт, как это принято в заокеанских лигах. Тем самым это закрепило его статус суперзвезды, прекратило спекуляции о его возможном уходе (особенно в «Реал») и позволило клубу иметь полный контроль над будущим игрока и его трансферной стоимостью. Кроме того, длительный срок контракта позволяет «Сити» эффективнее амортизировать (списывать расходы на трансфер и зарплату в течение всего срока действия соглашения) финансовые вложения в игрока в рамках правил финансового фэйр-плей.

По новому соглашению нападающий получает рекордную для АПЛ зарплату в £ 525 тыс. в неделю (£ 27,3 млн в год до вычета налогов) — на £ 150 тыс. больше, чем по предыдущему контракту с «Сити». На втором месте по уровню оплаты в лиге располагается вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах (£ 400 тыс. в неделю), третью строчку делят полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро и центрбек «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк — оба получают по £ 350 тыс. в неделю.

Примечательно, что базовая зарплата форварда (33,5 млн в год в долларах США), по данным Forbes, может увеличиться до $ 60 млн благодаря многочисленным бонусам. Среди них выплаты за количество голов, хет-трики, звание лучшего бомбардира сезона, победы в АПЛ и других турнирах, а также отчисления от реализации имиджевых прав.

В предыдущем контракте Холанда значился пункт об отступных (изначально около £ 150 млн), который имел привязку к будущему Пепа Гвардиолы. Если бы тренер ушёл летом 2023 года (когда истекал его предыдущий контракт до продления), пункт об отступных для Холанда мог быть активирован уже летом 2024-го за фиксированную сумму порядка € 200 млн для клубов за пределами АПЛ. Именно этот пункт подогревал слухи о возможном уходе нападающего, но в новом долгосрочном соглашении клаусула не указана, что повысило стабильность отношений и лишило конкурентов возможности легко выкупить игрока.

Совместная с отцом компания, сотрудничество с экспертом по биомеханике

Кроме Пименты, над развитием бренда норвежского форварда работает большая команда, в которой важную мотивирующую роль играет его отец — бывший защитник «Манчестер Сити» Альф-Инге Холанд. Он ещё на старте карьеры сына учредил семейную холдинговую компанию Sports Office AS, занимающуюся инвестициями в недвижимость, акции и спортивный бизнес.

Одна из показательных историй крепкой хватки и креативного подхода Холанда-старшего — стратегическая битва за подписание Эрлингом лучшей сделки с техническим спонсором. Когда в 2021 году завершилось соглашение с Nike, отец футболиста запустил кампанию, в рамках которой Холанд на различных мероприятиях позировал в одежде adidas, Puma и других брендов.

Эрлинг на торжественной церемонии по случаю продления контракта с Nike Фото: Alex Pantling/Getty Images

Кроме того, Альфу-Инге принадлежит идея запустить в 2022 году документальный фильм «Большое решение». Ленту показали на скандинавском телеканале Viaplay, в ней основное внимание было уделено профессиональному отношению игрока и его жизненным приоритетам. Это стало одним из козырей в переговорах с главным претендентом на контракт — Nike. Американский бренд долгое время отказывался платить более $ 200 млн за 10-летнюю сделку, однако в итоге в процессе переговоров Холанду-старшему удалось договориться о $ 240 млн, зафиксировал Sports Business Journal.

В прошлом году отец Эрлинга переехал в Андерматт (Швейцария), поступив, как и многие норвежцы, которые перебрались в эту налоговую гавань после повышения налогов, введённых правительством. Однако Sports Office AS по-прежнему зарегистрирована в Норвегии.

«Он друг, с которым я могу разговаривать каждый день», — очень дорожит мнением и поддержкой отца Эрлинг.

Ещё один близкий игроку «Сити» человек — Эгиль Остенстад, который в молодости играл вместе с его отцом за несколько команд и остаётся близким другом семьи. После завершения футбольной карьеры Эгиль работал спортивным директором в «Викинге» и в крупнейшей в Норвегии финансовой группе DNB, а последние три года выступает финансовым директором команды Холанда.

Эрлинг уделяет большое внимание здоровью и восстановлению после тяжёлых игр, и в этом ему помогает бывший профессиональный велогонщик Марио Пафунди. После завершения карьеры он работал в качестве помощника тренера команды Sky, а в 2016 году присоединился к «Сити». Марио делает Холанду бесчисленное количество массажей в качестве спортивного терапевта, и ему поручено заботиться о нападающем даже за пределами тренировочной площадки. Также Пафунди сопровождает его во время международных матчей за сборную Норвегии.

Холанд на тренировке Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

С 2020 года в команду норвежца входит тренер Джон «Фикс» Хаддад, который называет себя экспертом по биомеханике и помогает футболистам (не только Холанду) восстанавливаться после серьёзных травм. Также важную роль в команде Эрлинга выполняет ещё один близкий друг его отца Ивар Эггья, взявший на себя функции администратора. Бронирование жилья, авиабилетов, жилищные вопросы и коммуникация со всеми, кто хочет отнять у Эрлинга его драгоценное время, осуществляет Ивар.

Контракты с Dolce & Gabbana и Beats by Dre, собственная инвестиционная фирма

У бомбардира заключено свыше десятка спонсорских сделок. Порядка £ 1 млн в год ему приносит соглашение со швейцарским производителем часов класса «люкс» Breitling, который он рекламирует наряду с такими звёздами, как Брэд Питт, Шарлиз Терон и Адам Драйвер. Вдвое больше Эрлингу платит итальянский дом моды Dolce & Gabbana. Также в прошлом году он стал первой звездой обложки видеоигры EA Sports FC, заменив в этой роли форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

Эрлинг со своей девушкой Изабель Йохансен на показе мод Dolce & Gabbana в замке Сант-Анджело в Риме Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Кроме того, в список спонсоров норвежца входят производитель бытовой техники Midea, корейский бренд смартфонов Samsung и норвежская компания Bama, специализирующаяся на экспорте фруктов и овощей. В 2024 году Холанд заключил контракт с популярной мобильной игрой Clash of Clans от финской студии Supercell. Форвард стал первым реальным человеком, на основе которого был создан игровой персонаж (скин для Короля варваров).

Одной из последних сделок (заключена в октябре 2025 года) стало партнёрство со скандинавским брендом Db, который производит высококачественный багаж, сумки и рюкзаки для путешествий и активного отдыха. С тех пор Холанд не только амбассадор компании, но и получил в ней долю акций. Также футболист — лицо компании по производству наушников Beats by Dre, об этом было объявлено в рамках рекламной кампании под названием «Король и Викинг», в которой он снялся вместе с легендой НБА Леброном Джеймсом.

Помимо семейной компании Sports Office AS, Холанд-младший продвигает и собственную инвестиционную фирму Pillage 3 AS, которая зарегистрирована в Люксембурге. С её помощью он вложился в судоходную компанию Hoegh Autoliners, сеть аптек Nykode Therapeutics, инвестиционную компанию по оказанию нефтесервисных услуг Akastor и риэлторское агентство Entra.

Также в Норвегии Холанд инвестировал в бренд Bon Dep, производящий резинки для волос, телекоммуникационную компанию Telenor и банк Maritime & Merchant Bank, обслуживающий индустрию судоходства и оффшорных услуг.

Согласно последнему рейтингу Forbes, где названы самые высокооплачиваемые футболисты мира 2025-го, годовой заработок Холанда от всех видов деятельности оценивается в $ 80 млн. По этому показателю он уступает только Криштиану Роналду ($ 280 млн), Лионелю Месси ($ 130 млн), Кариму Бензема ($ 104 млн) и Килиану Мбаппе ($ 95 млн).