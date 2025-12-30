«Если бога нет, кто нам тогда помогает?» Трудное испытание для таланта «Зенита» Шилова

В августе 2025-го 17-летний Вадим Шилов дебютировал за главную команду «Зенита». Премьера удалась: в первом же матче юный талант заработал пенальти и забил гол. Но в ноябре случилось страшное — травма крестообразной связки на полгода вывела нападающего из строя.

Корреспондент «Чемпионата» навестила Вадима на базе «Зенита», где он проходит реабилитацию, и расспросила о ходе восстановления, работе с Сергеем Семаком и жизненных принципах.

«Есть этапы, которые не просто так даются тебе в жизни. У меня он настал сейчас»

— Как выглядит твой день во время реабилитации?

— После операции всё время провожу на базе. Самое неприятное, что я людей практически не вижу. Вы одна из немногих, с кем я встретился за последние две недели, не считая моего врача. Я прихожу в зал утром, часов в 10, занимаюсь до двух-трёх, делаю всякие процедуры. Потом иду есть, затем — отдых. А после опять в зал — дальше работать, чтобы стабилизация в ноге была.

— Что самое сложное в процессе восстановления?

— Не бояться, что у меня что-то с ногой. Страшно встать на неё как-то неправильно. Но я оговариваю это с врачом, спрашиваю, что я могу делать, а что — нет. Кажется, потихоньку приучаюсь к тому, что это не страшно и не больно.

— Помогают примеры других футболистов, которые успешно восстановились после аналогичной травмы?

— У нас есть Мантуан, который рвал «кресты». Сейчас он спокойно играет в футбол, так бегает — полностью отдаётся игре! Наверное, это главный пример для меня.

— Недавно от подобной травмы восстановился вратарь «Зенита» Богдан Москвичёв. Говорили на эту тему?

— Да, он постоянно рядом. Один из немногих, кого я вижу. Он приходит, смотрит на моё колено, всегда поддерживает. У него даже хуже ситуация была. Говорит: «Не бойся, всё будет нормально. Главное — потихоньку восстанавливаться и никуда не торопиться».

— Как ты получил эту травму?

— Был конец тренировки. Я бежал, игровой момент, неудачно приземлился на одну ногу, колено ушло в сторону.

— Часто прокручиваешь в голове этот момент?

— Нет, просто принял как должное.

— Сразу понял, насколько всё серьёзно?

— Нет, я вообще надеялся, что там просто ушиб. Поэтому когда узнал о диагнозе, был в шоке.

— Как поддержали в команде?

— Подбодрили, сказали: у всех бывает, футбольная травма. Это просто нужно пережить. Мне кажется, есть какие-то этапы, которые не просто так даются тебе в жизни. Вот у меня он настал сейчас. Нужно задуматься о чём-то и идти дальше.

«С самого детства болел за «Зенит», хотел исполнить мечту»

— Когда футбол появился в твоей жизни?

— Мне было лет пять. Увидели объявление о наборе в команду. Тётя подсказала маме меня отвести. Кажется, с того момента я больше не расставался с мячом.

— Как родители отнеслись к твоему желанию играть в футбол?

— Положительно. Батя всегда футбол смотрел, как раз болеет за «Зенит». Мама потихоньку тоже подтягивалась. Со временем ей стало нравиться это боление.

— В детстве всего хватало?

— Я из обычной семьи. Не скажу, что мы были богаты, но мне родители дали всё, что могли. За это им огромное спасибо. Теперь я буду пытаться исполнять их мечты.

— Какие у тебя отношения с родителями сейчас?

— Доверительные, дружеские. Каждый день звоню им, спрашиваю, что они хотят. Если нужен совет, в первую очередь иду к ним.

— Твой первый клуб — белгородский «Салют». Какие там были условия?

— Ничего сверхъестественного, поскольку это была не академия, а обычная спортшкола. Туда приходили обычные люди, платили деньги, тренировались, выезжали на турниры.

— Играя в «Салюте», мечтал перебраться в топ-клуб?

— Да, с самого детства мечтал. Поскольку отец болеет за «Зенит», я тоже им загорелся. Но сначала поехал на просмотр в егорьевский «Сатурн».

— Начинал на той же позиции, на которой играешь сейчас?

— Нет, я начинал центральным нападающим и им же приехал в «Зенит». Играл на этой позиции, пока первый тренер в «Зените» не предложил попробовать на фланге. В итоге я там и остался.

— Как ты оказался в «Зените»?

— В 12 лет позвали на просмотр. Сказали, чтобы я расслабился, потому что меня уже якобы взяли. На самом деле это было не так (улыбается). Я просто приехал показать себя. И, будучи уверенным, что уже в команде, без страха показал всё, что умею. По-моему, уже после первой тренировки сказали, что меня хотят оставить.

— Легко далось решение переехать в Петербург?

— Я вообще не колебался. В том возрасте уже хотел съехать от родителей, побывать в этой шкуре самостоятельной и взрослой жизни. Смотрел за тем, как люди добиваются чего-то, играют в футбол. Поэтому тогда это казалось необходимым. К тому же я с самого детства болел за «Зенит», хотел исполнить мечту.

— Разница между академией «Зенита» и школой «Салюта» оказалась большой?

— Огромной. В «Салюте» мы зимой тренировались на обычном покрытии, на котором в футзал играют. А в академии «Зенита» много полей, стадион «Смена», современный манеж, своя общеобразовательная школа, двухразовые тренировки, жильё, множество выездов всяких, международные турниры. Разница колоссальная — есть всё, чтобы вырасти настоящим футболистом.

«Я совсем не похож на Аршавина»

— Говорят, что среди воспитанников 2008 года рождения очень много талантливых ребят. Это действительно так?

— Да, у нас однозначно один из самых талантливых годов выдался. Когда мы не смогли выиграть ЮФЛ-3, у нас поменялся тренер. Николай Николаевич Красавин стал работать с другим возрастом. Он нас подводил к победе, но с ним выиграть не удалось. И, мне кажется, в том, что мы через год взяли золото в ЮФЛ-2, есть и его большая заслуга.

Вадим Шилов в составе «Зенита» 2008 г. р. в 2021 году Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

— Кого можешь выделить из ровесников?

— Об этом не мне судить, поэтому скажу за пацанов, с которыми играю. Это Максим Зайцев и Даня Кондаков. Они оба топовые для меня, талантливые ребята. Играют в сборной, уже приглашались играть в молодёжную команду «Зенита». А Кондак успел за главную команду дебютировать.

— Андрей Аршавин неоднократно тепло о тебе отзывался. Какие у вас с ним отношения?

— Хорошие. Может подколоть, сказать: «Не забил — всё, сдулся» (улыбается). Где-то подсказывает на тренировках, на поле.

— Не чувствуется с его стороны какого-то особого, возможно, даже отеческого отношения?

— Нет. Но я бы и не хотел такого отношения. Я хочу, чтобы ко мне относились так же, как ко всем.

— Тебя часто сравнивают с Аршавиным. Сам видишь сходства?

— Мне кажется, сходств нет вообще. Люди их видят, потому что хотят, чтобы появился второй Аршавин. Мне кажется, так будет всегда. Поэтому я не воспринимаю это всерьёз.

— Ты показал фантастическую результативность в ЮФЛ-2: набрал 69 очков по системе «гол+пас». Есть объяснение такой статистике?

— Это заслуга всей команды. После неудачи в ЮФЛ-3 мы стали играть увереннее. Кажется, первые четыре матча я даже не забивал. Вообще не получалось. Но потом в голове что-то переключилось, и у меня просто пошла игра. А когда у меня идёт, уже тяжело остановиться.

— 2025 год ты начал в молодёжке, потом поднялся в «Зенит»-2. Что было самым тяжёлым при переходе на взрослый уровень?

— Погрузиться в атмосферу и понять, что я такой же футболист, как они. И борьба там совсем другая. Я привык, что я крепыш на фоне своих ровесников. А тут люди намного больше и быстрее меня. Эта проблема стала главной при переходе.

— В ноябре молодёжка впервые с 2009 года выиграла золото. В тот момент осознавал важность победы?

— Мне кажется, никто этого не понимал. Мы просто играли в футбол. Только со временем осознали, что какую-то историю сотворили.

Торжественная церемония награждения молодёжки «Зенита» по итогам сезона-2025 Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

— Что можешь сказать о вашем тренере Александре Селенкове?

— Я работаю с ним год. До этого только видел его со стороны. Могу сказать, что это первый тренер, который умеет очень хорошо шутить (улыбается). И эти шутки он переносит на футбольное поле, чтобы игроки их понимали. Александр Николаевич мне постоянно давал подсказы. В том числе благодаря ему я забил свой дебютный мяч за основу. Он мне на каждой тренировке говорил: «Ты должен добегать до той штанги». В матче с «Рубином» я реально добежал и забил. Большое ему спасибо. Он дал некоторые уроки, которые я не забуду.

— У тебя и в юношеской сборной России хорошая статистика. Расскажи об опыте игры за сборную в условиях изоляции.

— Последняя игра была с сербами. Можно сказать, первый раз этим составом сыграли с европейской командой. Мне кажется, если бы не санкции, у нас 100% были бы шансы выйти на чемпионат мира. Наша команда очень сильная.

— Кто самый сильный соперник из тех, с кем вы играли?

— Северная Корея. У нас был тяжёлый матч в Хабаровске. Я тогда ещё красную получил.

«Я становлюсь сильнее, когда конкурирую с Луисом Энрике»

— Летом ты провёл первые сборы с основой. Как себя чувствовал на тренировках и в товарищеских встречах?

— Я никогда в жизни не видел этих игроков, поэтому во время первой тренировки мандраж присутствовал. Но я пытался совладать с собой, и, кажется, у меня это получилось. А первый матч был с «Ленинградцем». Тогда мне дали почувствовать, что тут можно играть и это такие же люди, просто немного другого уровня и класса.

Удельный парк. Тренировка «Зенита». Жерсон, Нино, Вадим Шилов, Вендел Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

— Как тебя приняли в команде?

— Очень хорошо. Поддерживали, говорили, чтобы я ничего не боялся. Все видели, как я стараюсь.

— Встретили тоннелем?

— Нет, тоннель был только после первого гола.

— Кто бил сильнее всех?

— Нурик (смеётся).

— С кем из основного состава сложились наиболее близкие отношения?

— Как раз с Алипом. Он меня больше всех поддерживал, в каких-то моментах подбадривал. Нурик очень отзывчивый человек, всегда готов помочь. Он даже прозвище мне дал — Тигр. Не знаю, почему именно такое.

Вадим Шилов и Нуралы Алип Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

— Кто сейчас задаёт атмосферу в раздевалке?

— Мне кажется, Барриос. Он такой движовый. Можно сказать, душа команды. Если бы ещё русский в совершенстве понимал, было бы здорово.

— А как ты взаимодействуешь с иностранцами?

— Иногда могу что-то на английском сказать. В то же время у нас есть Нино, который очень хорошо знает русский. Если нужно с кем-то из легионеров поговорить, он всегда спокойно переводит.

— Он уже свободно разговаривает на русском?

— Он даже наши книги читает в оригинале!

— К тренировкам и играм основы также привлекается твой ровесник Даня Кондаков. Какие отношения с ним?

— Сначала мы его недолюбливали из-за ухода в «Краснодар», но потом он опомнился и вернулся (улыбается). Сейчас уже об этом забыли, он прижился в команде, всё нормально. С ним у меня самые доверительные отношения. И на поле, и вне поля мы всегда вместе. Он мой самый близкий друг в команде.

Даниил Кондаков и Вадим Шилов в матче МФЛ Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

— Твой конкурент по позиции — Луис Энрике. Каково конкурировать с ним?

— Очень тяжело. Человек вызывается в сборную Бразилии! Но мне кажется, я становлюсь сильнее, когда конкурирую с ним. Всё-таки он выше уровнем. Я буду стараться не падать в грязь лицом.

— Реально достичь такой технической оснащённости или это врождённое?

— Думаю, нужно постоянно тренироваться, и тогда всё будет. У бразильцев просто другой менталитет, они с детства с мячом не расстаются.

— 12 августа ты дебютировал за основу: заработал пенальти, забил гол, болельщики скандировали твою фамилию. Осознавал происходящее?

— Это самый запоминающийся день в моей жизни. Сначала всё было как в тумане. Я вообще ничего не понимал. Когда гол забил, не поверил сначала. Ребята сразу подбежали, сказали: «Молодец, не зазнавайся только».

— Болельщики «Зенита» трепетно относятся к своим воспитанникам, давно ждут их в основе. В связи с этим чувствуешь дополнительную ответственность?

— Да, конечно. Не хочу подвести и болельщиков, и себя, и родных, которые в меня верят. Но у меня нет такого страха. Я просто понимаю, что должен спокойно это преодолеть. Понимаю, что воспитанникам не должны выдавать авансы. Всё должны решить чистый футбол и конкуренция — нам всем нужно работать, чтобы наш уровень рос.

— Тебя уже узнают на улицах?

— Неоднократно узнавали. Болельщики подходят, говорят: «Выздоравливай. Мы тебя очень ждём». Это невероятно приятное чувство.

— Есть ощущение, что в будущем в клубе на тебя рассчитывают?

— Безусловно. Если Сергей Богданович взялся за меня, позвал в основу, чтобы я с ними тренировался, значит, шанс он мне даёт. И уже давал в тех же матчах с «Рубином» и «Оренбургом», в которых я забивал. Если бы был не нужен, я бы тут не находился.

— Примеры Батракова и Кисляка тебя вдохновляют?

— Да. Это пример для всех, кто боится не попасть в какую-то команду. Важно помнить, что есть такие люди, которые играют и в топ-клубах, и в сборной.

— В течение сезона ты работал с тремя разными тренерами: Селенковым, Коноплёвым и Семаком. Насколько тяжело было перестраиваться между требованиями?

— Тяжеловато на самом деле, потому что у каждого тренера свой подход. Но в принципе структура и цели одни. То, что я должен делать в молодёжке, я могу делать и за «Зенит»-2, и за основу.

Сергей Семак и Вадим Шилов Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

— Про Селенкова уже поговорили. А что почерпнул у Коноплёва и Семака?

— С Константином Коноплёвым я не очень долго работал — недели четыре. Это спокойный тренер, который направит в нужный момент и подскажет, куда бежать, где играть. Сергей Богданович выиграл шесть чемпионств подряд, и этим всё сказано. Он точно знает, чего хочет от меня. И я должен показать тот уровень, который он от меня требует.

«Всегда верю и буду верить в бога. Что бы ни случилось»

— Что почувствовал, когда тебя признали самым талантливым молодым футболистом России?

— Сначала думал, что надо мной прикалываются. Но когда убедился, что это правда, конечно, было приятно. Значит, мой труд ценят, возлагают на меня какие-то надежды.

— Следишь за тем, что о тебе пишут в СМИ?

— Нет. Если на глаза что-то попадётся, могу прочитать. Но я не любитель такого. Меня это не волнует. Например, когда получил травму, мне уже конец стали предвещать, но я спокойно к этому отнёсся. Понимаю, что всегда будет разная информация. Не нужно обращать внимание на всё подряд.

— Александр Селенков рассказывал, что переживает, как бы тебе не снесло крышу. Он говорил с тобой на эту тему?

— Да, говорил: «Я знаю, какой ты игрок. Ты можешь добиться всего, чего захочешь. Но будь аккуратен, не заиграйся».

— Приходилось ли себя приземлять?

— Я никуда и не взлетал. Ещё рано об этом говорить. Я только сделал первые шаги, совсем маленькие.

— У талантливых игроков, как правило, непростой характер. Что можешь сказать о своём?

— Да, это точно про меня.

— В чём это проявляется?

— Со мной вообще непросто. Если мне что-то не понравится, то всё — очень трудно будет поговорить. Но люди со стороны лучше скажут про мой характер.

— У вас с Максимом Глушенковым схожие характеры?

— Нет, я бы не сказал, что у него непростой характер. Все так говорят, но он абсолютно адекватный человек, без звёздной болезни. Я такого за ним не замечал.

— А какой ты человек?

— Смешной и весёлый.

— С какими качествами ты не готов мириться?

— В первую очередь с лицемерием. Это сразу вызывает отторжение. Ещё не стану терпеть постоянное враньё. Ненавижу, когда врут, глядя прямо в глаза, а ты при этом знаешь правду.

— Ты рассказывал, что перед выходом на поле молишься. Какое значение в твоей жизни имеет вера в бога?

— Большое. Я верующий человек. Несмотря на то что происходит в жизни, я всегда верю и буду верить в бога. Что бы ни случилось.

Вадим Шилов в матче Молодёжной футбольной лиги Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

— Это всё из семьи идёт?

— Возможно, да. Но я и сам для себя так решил. Кто-то утверждает, что бога нет. А кто же нам тогда помогает? Зачем так говорить? Я хожу в церковь. Сейчас нечасто удаётся заглядывать, однако раз в месяц бываю. Для меня это важно.

— А кто твой кумир в футболе?

— Не кумир, но пример — Криштиану Роналду. Пример того, что может сделать игрок с собой, со своим телом и чего может добиться. Он вдохновляет меня постоянно работать над собой.

— Он лучший игрок в истории футбола?

— Для меня, да, безусловно, лучший.

— Кто на твоей позиции восхищает?

— Слежу за Жереми Доку. Алип играл против него, и я постоянно о нём спрашивал. Нурик сказал, что Доку сумасшедший, за ним невозможно успеть. Сейчас он восхищает меня больше всех.

— А кто нравился в детстве?

— Зидан, хоть это и не моя позиция. Я смотрел нарезки, и меня поражало, как он обращался с мячом. То же самое могу сказать про Роналдиньо. Космический игрок!

— А если говорить о «Зените»?

— Больше всех нравился Халк. Когда только начал проявлять интерес к футболу, сразу его запомнил и стал следить. Потом, когда уже переехал в Петербург, любимым был Малком.

— В чём тебе ещё нужно прибавлять?

— В плане футбола нужно прибавлять во всех аспектах — я только в начале пути. А если говорить о менталке, нужно быть более сдержанным. Я бываю чересчур вспыльчивым.

«Когда становится скучно, беру книжку»

— Недавно «Зенит» выпустил календарь к Новому году, в котором ты предстал в образе одного из участников бит-квартета «Секрет». Знал об этой группе?

— Ну я же совсем из другого поколения (смеётся).

Бэкстейдж съёмки Рок-календаря 2026, посвящённого Ленинградскому рок-клубу в образе группы «Секрет» Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

— Какую музыку ты слушаешь?

— Разную. Включаю подборку в «Яндекс Музыке», и она у меня играет.

— Ты меломан?

— Не сказал бы. Я, например, не люблю зарубежные песни. Меня больше тянет к русскому, чему-нибудь спокойному, иногда – к чему-то старому.

— Старое — это примерно какие годы?

— Нулевые. Могу, допустим, «Руки Вверх!» послушать. Могу что-то современное включить. Зависит от настроения.

— Что интересует, помимо футбола?

— Я полностью сосредоточен на футболе, но иногда для отдыха могу поиграть в компьютерные игры. Сейчас играю с друзьями в CS:GO, там сюжетная линия классная. Для меня играть интереснее, чем смотреть сериал, например. Ты не просто сидишь и смотришь, а погружаешься в сюжет, сам что-то делаешь.

— Соболев не звал поиграть в Dota?

— Меня тянули туда, но я там дерево полное. Пока рано.

— Как выглядит твой идеальный день?

— Проснуться часов в 12, заснуть при этом в два, потренироваться примерно до четырёх часов. А после собраться с друзьями и пойти гулять по Петербургу.

— Где любишь гулять?

— По центру. Мне нравится Невский проспект, люблю Исаакиевский собор. Я раньше жил с одним пацаном из Владивостока. Он постоянно зазывал меня в заведения с китайской кухней. Но там всё мегаострое. Я первый раз вышел оттуда красным. Но сейчас уже привык, втянулся.

— Читаешь книги?

— Да, недавно закончил читать книгу «Чемпион». А сейчас читаю про Дэвида Гоггинса. Это автобиография мужика, который делает с собой сумасшедшие вещи. Например, один пробегает марафон, который должны пробегать шесть человек. Не могу сказать, что люблю читать. Но когда становится скучно, беру книжку.

— Ты живёшь в культурной столице. Ходишь по театрам, музеям?

— Раньше ходил, но это не моё. Я вырос не в той среде, чтобы быть настолько культурным. Ты приходишь в театр и не можешь там пошевелиться — нужно ровненько сидеть, чуть ли не дышать.

— Самое яркое событие года для тебя?

— Несмотря на дебютный матч за основу, назову победу в Молодёжной лиге.

— О чём ты мечтаешь?

— Сейчас я мечтаю быстрее восстановиться. Потом, когда вернусь на поле, хочу прогрессировать и играть. Именно играть. А если говорить не о футболе, хочу съездить куда-нибудь. Очень давно не отдыхал.