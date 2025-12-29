Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?

Уходящий год по-разному сложился для российских футболистов, выступающих за границей. Кто-то брал трофеи, кто-то получал регулярную игровую практику, а у кого-то были проблемы и с тем, и с другим.

Матвей Сафонов («ПСЖ»)

Уходящий год — очень успешный для вратаря «ПСЖ» с точки зрения количества трофеев. Матвей серьёзно пополнил свою коллекцию. Лига 1, Кубок Франции, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА, Лига чемпионов, Межконтинентальный кубок — французский клуб победил в каждом из этих турниров. Сильно!

Правда, россиянин так и не завоевал место в основном составе. В первой половине 2025 года Матвей периодически выходил на поле в матчах Кубка Франции. Иногда Луис Энрике выпускал его в основе на игры Лиги 1, когда Джанлуиджи Доннарумме требовался отдых. Летом итальянец укатил в «Манчестер Сити», но на его место купили Люка Шевалье из «Лилля». Сафонов снова оказался в запасе и вернулся в основу только под конец года. Он вышел на поле в четырёх встречах подряд.

В декабре Матвей принял участие в трёх турнирах (Лига 1, Лига чемпионов, Межконтинентальный кубок). Дважды отыграл «на ноль» и феерично проявил себя в серии пенальти в матче с «Фламенго». Тогда россиянин отразил четыре удара и помог «ПСЖ» стать победителем Межконтинентального кубка. Правда, после игры выяснилось, что у россиянина сломана рука, из-за чего он выбыл из строя на несколько недель. Желаем Матвею здоровья и возвращения в стартовый состав!

Александр Головин («Монако»)

В 2025 году полузащитник столкнулся со старыми сложностями — травмами. В итоге Александр пропустил более двух десятков матчей. Ему мешали болезнь, травма паха, мышечные повреждения. Головин оформил всего три гола (все — в чемпионате Франции). Наиболее успешно для него сложилась игра с «Нантом» в конце октября. Тогда «Монако» одолел соперника в достаточно результативной встрече (5:3), а Головин отметился дублем.

Да, Александр дважды забивал в товарищеских встречах за сборную России, но мы принимаем в расчёт только голы на клубном уровне. «Монако» завершил прошлый сезон на третьем месте в Лиге 1, благодаря чему получил путёвку в Лигу чемпионов. Однако 2026 год команда встретит в более плачевном положении — сейчас она занимает девятую строчку в таблице чемпионата.

Головин в последние два месяца года почти регулярно выходил на поле. Его продержали в запасе только на одну игру. Хочется верить, что все травмы остались позади. У Головина ещё будет возможность в новом году проявить себя и в чемпионате Франции, и в Лиге чемпионов.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад»)

Первая половина года сложилась для Арсена очень неудачно. Во второй части сезона-2024/2025 он вышел на поле всего лишь три раза. Правда, на этом отрезке россиянин набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Травма бедра надолго вывела Захаряна из строя. В новом сезоне он появился на поле только в сентябре. Тогда Арсен провёл по 25 минут в двух встречах чемпионата Испании подряд, после чего присел на скамейку. Три следующих игры — ни одного выхода на поле.

С середины октября Захарян регулярно выходит на поле, и это можно назвать огромным прогрессом. Арсен отбегал 12 матчей подряд во всех турнирах и даже забил гол в кубковой игре с командой «Негрейра» (3:0). Смена тренера не сказалась на положении Захаряна. Он по-прежнему выходит на поле в каждой встрече, правда, в основном появляется на замену.

Сейчас «Реал Сосьедад» занимает 16-е место в Ла Лиге, в двух очках от зоны вылета. Судя по всему, команду ждёт достаточно непростая вторая половина сезона. Возможно, именно Арсен станет тем, кто поможет клубу из Сан-Себастьяна обеспечить себе спокойную концовку турнира.

Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»)

2025 год вместил в себя полноценный сезон МЛС. Миранчук оформлял результативные действия почти в каждом третьем матче. Россиянин забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи в 33 встречах. Это лучше, чем было в 2024 году. Тогда Алексей набрал 3+4, хотя провёл на поле только 14 матчей. А ещё Миранчук неплохо показал себя в Кубке лиг — два гола в трёх встречах.

Алексей Миранчук Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

А вот командные результаты россиянина совсем не порадовали. В 2024 году «Атланта» не просто вышла в плей-офф МЛС, но и выбила из турнира грозный «Интер Майами» во главе с Лионелем Месси. На этот раз о таких результатах оставалось только мечтать. Клуб из штата Джорджия завершил регулярный чемпионат на предпоследнем месте в Восточной конференции. Команда одержала всего пять побед в 34 матчах. С такими результатами далеко не уедешь.

Фёдор Чалов и Магомед Оздоев (ПАОК)

Четыре гола за год — очень скромная статистика для любого нападающего. Пока Фёдор Чалов смотрится в ПАОКе достаточно скромно. В последнее время российский нападающий получает всё меньше игрового времени. Не исключено, что при таком раскладе совсем скоро мы снова увидим Фёдора на российских полях.

А вот Магомед Оздоев играет куда более значимую роль в составе греческого клуба. В этом сезоне полузащитник уже оформил семь голов в 15 матчах чемпионата Греции. Отличные цифры для футболиста его амплуа. Надо сказать, что так много за один турнир Оздоев не забивал никогда. В сезоне-2014/2015 он оформил шесть голов за «Рубин», а в сезоне-2023/2024 отличился шесть раз в форме ПАОКа. А ещё Оздоев почти всегда попадает в стартовый состав греческого клуба на матчи чемпионата. Всё это очень контрастирует с показателями Чалова.

Магомед Оздоев Фото: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images

Герман Онугха («Вайле»/«Кайсериспор»)

Нападающий с российским паспортом отлично проявил себя в уходящем году. В январе Онугха покинул «Копенгаген» и отправился в «Вайле» (аренда до конца сезона). Герман отлично показал себя в знакомом ему клубе — наколотил 10 голов. В итоге Онугха вошёл в шестёрку лучших бомбардиров чемпионата, а его команда сохранила место в высшем дивизионе.

Летом на российского форварда обратили внимание в Турции. «Кайсериспор» выкупил права на игрока у «Копенгагена» за € 1 млн и вряд ли об этом пожалел. В нынешнем сезоне Герман отличился шесть раз в 13 встречах чемпионата. Очень неплохой темп. Впрочем, россиянина, похоже, снова ждёт напряжённая борьба за выживание. По итогам первого круга его команда занимает третье с конца место в таблице.

Герман Онугха Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Что показали другие

Защитник Георгий Джикия летом покинул «Химки» и переехал в Турцию. Георгий заключил контракт с «Антальяспором» и сразу получил игровое время. В сентябре он забил в двух матчах подряд. Правда, концовка года вышла смазанной. Джикия не играл с 8 ноября. Сначала пропустил пять встреч из-за травмы, а потом в двух матчах его оставили в запасе.

Для Никиты Иосифова из словенского клуба «Целе» год сложился очень даже неплохо. Во-первых, россиянин добился того, что регулярно выходит на поле. Во-вторых, в уходящем году Никита забил 12 голов. Согласитесь, очень приличный показатель. Интересно, что покажет 24-летний футболист в новом году.

В прошлом сезоне вратарь Юрий Лодыгин редко выходил на поле в составе «Панатинаикоса». Летом он сменил один греческий клуб на другой — перешёл в «Левадиакос». Там у россиянина гораздо больше игровой практики. В этом сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате и четыре раза отыграл «на ноль». Помимо этого, Юрий вышел на поле в двух встречах Кубка Греции.

В начале года Магомед-Шапи Сулейманов удивил многих тем, что укатил в США. В «Спортинг Канзас-Сити» у него достаточно игровой практики. В прошедшем сезоне Шапи провёл 32 матча в МЛС. Правда, нельзя сказать, что он порадовал какими-то заоблачными цифрами — два гола и четыре результативные передачи.

Вратарь Никита Хайкин по-прежнему получает постоянную игровую практику в «Будё-Глимт». 30 матчей в чемпионате, восемь — в Лиге чемпионов. Приличные цифры. Правда, на этот раз россиянин не стал чемпионом Норвегии — его команда отстала от «Викинга» на одно очко.

Никита Хайкин Фото: Getty Images

Голкипер Даниил Худяков в этом сезоне играет только за вторую команду «Штурма» (пять встреч, две жёлтые карточки). В основной команде в этом году он не провёл ни одного официального матча. Даниил пропустил немало времени из-за травмы запястья.

Егор Пруцев провёл вторую половину прошлого сезона на правах аренды в «Целе». Там россиянин часто выходил на поле и стал победителем Кубка Словении. Летом он отыграл одну встречу за «Црвену Звезду», после чего его отправили в белградский ОФК. Очередная аренда. Семь матчей, три голевые передачи — статистика россиянина в столичном клубе. Любопытно, что Пруцев провёл четыре игры, после чего его не включали в заявку на протяжении пяти матчей. Однако в конце года Егор вышел на поле в трёх встречах подряд.