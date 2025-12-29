Скидки
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Статьи

Как российские футболисты сыграли в 2025 году за рубежом: Сафонов, Головин, Захарян, Миранчук, Стоев, Чалов, Онугха

Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?
Кирилл Закатченко
Как российские футболисты играют за рубежом
Онугха принёс пользу сразу двум клубам.

Уходящий год по-разному сложился для российских футболистов, выступающих за границей. Кто-то брал трофеи, кто-то получал регулярную игровую практику, а у кого-то были проблемы и с тем, и с другим.

Матвей Сафонов («ПСЖ»)

Уходящий год — очень успешный для вратаря «ПСЖ» с точки зрения количества трофеев. Матвей серьёзно пополнил свою коллекцию. Лига 1, Кубок Франции, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА, Лига чемпионов, Межконтинентальный кубок — французский клуб победил в каждом из этих турниров. Сильно!

Матвей Сафонов Подробнее

Правда, россиянин так и не завоевал место в основном составе. В первой половине 2025 года Матвей периодически выходил на поле в матчах Кубка Франции. Иногда Луис Энрике выпускал его в основе на игры Лиги 1, когда Джанлуиджи Доннарумме требовался отдых. Летом итальянец укатил в «Манчестер Сити», но на его место купили Люка Шевалье из «Лилля». Сафонов снова оказался в запасе и вернулся в основу только под конец года. Он вышел на поле в четырёх встречах подряд.

В декабре Матвей принял участие в трёх турнирах (Лига 1, Лига чемпионов, Межконтинентальный кубок). Дважды отыграл «на ноль» и феерично проявил себя в серии пенальти в матче с «Фламенго». Тогда россиянин отразил четыре удара и помог «ПСЖ» стать победителем Межконтинентального кубка. Правда, после игры выяснилось, что у россиянина сломана рука, из-за чего он выбыл из строя на несколько недель. Желаем Матвею здоровья и возвращения в стартовый состав!

Главные моменты 2025 года:
Александр Головин («Монако»)

В 2025 году полузащитник столкнулся со старыми сложностями — травмами. В итоге Александр пропустил более двух десятков матчей. Ему мешали болезнь, травма паха, мышечные повреждения. Головин оформил всего три гола (все — в чемпионате Франции). Наиболее успешно для него сложилась игра с «Нантом» в конце октября. Тогда «Монако» одолел соперника в достаточно результативной встрече (5:3), а Головин отметился дублем.

Александр Головин Подробнее

Да, Александр дважды забивал в товарищеских встречах за сборную России, но мы принимаем в расчёт только голы на клубном уровне. «Монако» завершил прошлый сезон на третьем месте в Лиге 1, благодаря чему получил путёвку в Лигу чемпионов. Однако 2026 год команда встретит в более плачевном положении — сейчас она занимает девятую строчку в таблице чемпионата.

Головин в последние два месяца года почти регулярно выходил на поле. Его продержали в запасе только на одну игру. Хочется верить, что все травмы остались позади. У Головина ещё будет возможность в новом году проявить себя и в чемпионате Франции, и в Лиге чемпионов.

Саша круто показал себя в матче с «Нантом»:
Арсен Захарян («Реал Сосьедад»)

Первая половина года сложилась для Арсена очень неудачно. Во второй части сезона-2024/2025 он вышел на поле всего лишь три раза. Правда, на этом отрезке россиянин набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Травма бедра надолго вывела Захаряна из строя. В новом сезоне он появился на поле только в сентябре. Тогда Арсен провёл по 25 минут в двух встречах чемпионата Испании подряд, после чего присел на скамейку. Три следующих игры — ни одного выхода на поле.

Арсен Захарян Подробнее

С середины октября Захарян регулярно выходит на поле, и это можно назвать огромным прогрессом. Арсен отбегал 12 матчей подряд во всех турнирах и даже забил гол в кубковой игре с командой «Негрейра» (3:0). Смена тренера не сказалась на положении Захаряна. Он по-прежнему выходит на поле в каждой встрече, правда, в основном появляется на замену.

Сейчас «Реал Сосьедад» занимает 16-е место в Ла Лиге, в двух очках от зоны вылета. Судя по всему, команду ждёт достаточно непростая вторая половина сезона. Возможно, именно Арсен станет тем, кто поможет клубу из Сан-Себастьяна обеспечить себе спокойную концовку турнира.

Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»)

2025 год вместил в себя полноценный сезон МЛС. Миранчук оформлял результативные действия почти в каждом третьем матче. Россиянин забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи в 33 встречах. Это лучше, чем было в 2024 году. Тогда Алексей набрал 3+4, хотя провёл на поле только 14 матчей. А ещё Миранчук неплохо показал себя в Кубке лиг — два гола в трёх встречах.

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

А вот командные результаты россиянина совсем не порадовали. В 2024 году «Атланта» не просто вышла в плей-офф МЛС, но и выбила из турнира грозный «Интер Майами» во главе с Лионелем Месси. На этот раз о таких результатах оставалось только мечтать. Клуб из штата Джорджия завершил регулярный чемпионат на предпоследнем месте в Восточной конференции. Команда одержала всего пять побед в 34 матчах. С такими результатами далеко не уедешь.

На этот раз Месси забрал трофей:
Фёдор Чалов и Магомед Оздоев (ПАОК)

Четыре гола за год — очень скромная статистика для любого нападающего. Пока Фёдор Чалов смотрится в ПАОКе достаточно скромно. В последнее время российский нападающий получает всё меньше игрового времени. Не исключено, что при таком раскладе совсем скоро мы снова увидим Фёдора на российских полях.

Фёдор скоро вернётся в Россию?
А вот Магомед Оздоев играет куда более значимую роль в составе греческого клуба. В этом сезоне полузащитник уже оформил семь голов в 15 матчах чемпионата Греции. Отличные цифры для футболиста его амплуа. Надо сказать, что так много за один турнир Оздоев не забивал никогда. В сезоне-2014/2015 он оформил шесть голов за «Рубин», а в сезоне-2023/2024 отличился шесть раз в форме ПАОКа. А ещё Оздоев почти всегда попадает в стартовый состав греческого клуба на матчи чемпионата. Всё это очень контрастирует с показателями Чалова.

Магомед Оздоев

Магомед Оздоев

Фото: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images

Герман Онугха («Вайле»/«Кайсериспор»)

Нападающий с российским паспортом отлично проявил себя в уходящем году. В январе Онугха покинул «Копенгаген» и отправился в «Вайле» (аренда до конца сезона). Герман отлично показал себя в знакомом ему клубе — наколотил 10 голов. В итоге Онугха вошёл в шестёрку лучших бомбардиров чемпионата, а его команда сохранила место в высшем дивизионе.

Летом на российского форварда обратили внимание в Турции. «Кайсериспор» выкупил права на игрока у «Копенгагена» за € 1 млн и вряд ли об этом пожалел. В нынешнем сезоне Герман отличился шесть раз в 13 встречах чемпионата. Очень неплохой темп. Впрочем, россиянина, похоже, снова ждёт напряжённая борьба за выживание. По итогам первого круга его команда занимает третье с конца место в таблице.

Герман Онугха

Герман Онугха

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Что показали другие

Защитник Георгий Джикия летом покинул «Химки» и переехал в Турцию. Георгий заключил контракт с «Антальяспором» и сразу получил игровое время. В сентябре он забил в двух матчах подряд. Правда, концовка года вышла смазанной. Джикия не играл с 8 ноября. Сначала пропустил пять встреч из-за травмы, а потом в двух матчах его оставили в запасе.

Георгий Джикия Подробнее

Для Никиты Иосифова из словенского клуба «Целе» год сложился очень даже неплохо. Во-первых, россиянин добился того, что регулярно выходит на поле. Во-вторых, в уходящем году Никита забил 12 голов. Согласитесь, очень приличный показатель. Интересно, что покажет 24-летний футболист в новом году.

В прошлом сезоне вратарь Юрий Лодыгин редко выходил на поле в составе «Панатинаикоса». Летом он сменил один греческий клуб на другой — перешёл в «Левадиакос». Там у россиянина гораздо больше игровой практики. В этом сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате и четыре раза отыграл «на ноль». Помимо этого, Юрий вышел на поле в двух встречах Кубка Греции.

В начале года Магомед-Шапи Сулейманов удивил многих тем, что укатил в США. В «Спортинг Канзас-Сити» у него достаточно игровой практики. В прошедшем сезоне Шапи провёл 32 матча в МЛС. Правда, нельзя сказать, что он порадовал какими-то заоблачными цифрами — два гола и четыре результативные передачи.

Вратарь Никита Хайкин по-прежнему получает постоянную игровую практику в «Будё-Глимт». 30 матчей в чемпионате, восемь — в Лиге чемпионов. Приличные цифры. Правда, на этот раз россиянин не стал чемпионом Норвегии — его команда отстала от «Викинга» на одно очко.

Никита Хайкин

Никита Хайкин

Фото: Getty Images

Голкипер Даниил Худяков в этом сезоне играет только за вторую команду «Штурма» (пять встреч, две жёлтые карточки). В основной команде в этом году он не провёл ни одного официального матча. Даниил пропустил немало времени из-за травмы запястья.

Егор Пруцев провёл вторую половину прошлого сезона на правах аренды в «Целе». Там россиянин часто выходил на поле и стал победителем Кубка Словении. Летом он отыграл одну встречу за «Црвену Звезду», после чего его отправили в белградский ОФК. Очередная аренда. Семь матчей, три голевые передачи — статистика россиянина в столичном клубе. Любопытно, что Пруцев провёл четыре игры, после чего его не включали в заявку на протяжении пяти матчей. Однако в конце года Егор вышел на поле в трёх встречах подряд.

