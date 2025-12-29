«Теория заговора про Карпина? Посмеялся». Итоги года для сборной России от Писарева

Под конец года в редакцию «Чемпионата» заглянул тренер сборной России Николай Писарев. Вопросов к нему накопилось столько, что интервью мы решили разделить на две части. В первой — всё, что касается нашей национальной команды. Скоро выйдет вторая часть интервью — в том числе видео с новогодним челленджем для Писарева. Вряд ли мы сильно удивили тренера таким квизом, потому что в последнее время он стал весьма медийной персоной.
— Моя медийная активность? — начал Писарев. — Одному поколению такое нравится, другому — нет. Мне старший сын подсказал, что в Англии есть шоу с Анри, Каррагером и другими. Сидят, острят… Однако мы ведь не только байки травим, но ещё футбол анализируем. А для этого его нужно смотреть. Нужно понимать, что работа тренера для меня — основное. Недавно продлил лицензию Pro на три года, продолжаю работу помощником Валерия Карпина в сборной России.
— Сколько матчей в туре удаётся посмотреть?
— Если командировка, то смотрю конкретную игру. А в Москве можно и три-четыре матча в туре вживую посмотреть — просто переезжаешь со стадиона на стадион. Трансляции — не подходят. Там ты видишь только то, что показывает камера. Важно же следить за футболистом и без мяча. Как нападающий открывается, в трансляции не покажут, потому что мяч может находиться на другой половине поля.
— Есть же тактические камеры, которые охватывают всех футболистов?
— Вживую смотреть интереснее. А так, да, есть много программ, чтобы следить за каждым игроком. Иногда приходится отсматривать сразу, потому что на следующий день нужен список. Для этого обмениваемся информацией с клубами, хотя данные могут расходиться.
— Почему?
— Стало сложнее отслеживать. У нас вообще нестандартная ситуация, которую ни один штаб не проходил. Из-за отстранения часто не знаем соперников заранее. Коммуникация с клубами — в более щадящем режиме. Все удивляются, почему у нас такой большой расширенный список на 35 человек. А мы понимаем, что последует общение с клубами. Даже при небольшом повреждении не рискуем здоровьем игроков в товарищеских встречах. Каждый раз некоторое количество футболистов выпадает. Кто-то — сразу, кто-то — уже по ходу сбора. Вот и получается, что список сокращается до состава, достаточного для проведения двух матчей в рамках одного международного окна.
Игроки сборной России
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Есть такое, что клубы иногда стараются не пустить игроков в сборную?
— Нет. Прежде всего сами игроки хотят приехать. Это статус! Вызов в сборную — оценка твоей работы за период. Значит, ты стал лучшим на своей позиции. А что касается клубов, то по регламенту, если не приезжаешь из-за травмы, то в следующем туре чемпионата не сыграешь.
— А может же быть такое, что человек не готов к матчам сборных, но как раз к следующему туру восстановится?
— Если это подтверждает и наш медицинский штаб, то игрок не пропустит тур, следующий за встречей сборной. Будь сейчас официальные матчи, мы бы выступали другим составом. В последний слот мы встречались с Перу и Чили, когда была уникальная ситуация: восстановительная тренировка оказывается фактически предыгровой. Пауза между туром и матчем сборной была самой минимальной, которую только допускает регламент ФИФА.
— Так получилось из-за Перу и Чили?
— Мы рады, что они смогли приехать, но им нужно было успеть потом ещё 18 ноября сыграть друг с другом — у них-то всё нормально получилось по датам. Нас постоянно спрашивают, где костяк команды, но его нельзя выпустить в таком графике. Хотя будь это официальные встречи — вышел бы максимально основной состав.
— А как сейчас в принципе выглядит лучший состав сборной?
— Мой вариант — 4-3-3, чтобы играть от себя. В воротах — Агкацев или Сафонов, если Матвей продолжит играть в основе «ПСЖ». Но здесь уже виднее Виталию Кафанову (тренеру вратарей сборной России. — Прим. «Чемпионата»). В центре защиты — Осипенко и Дивеев. Слева — Круговой, а справа… есть нюансы, против кого играем. Сильянов или Вахания. В центре поля — Кисляк, Батраков, а дальше — скорее, Баринов. Получается, он с Кисляком чуть ниже, а Батраков — «десятка». В атаке слева — Головин, справа — Глушенков, а в центре нападения — Воробьёв.
— Не Тюкавин?
— Вопрос его состояния. В ноябре, например, он не был готов по 90 минут играть. Воробьёв до повреждения был в большем тонусе.
— Понятно, что Головин слева безальтернативен, но справа Глушенков конкурирует с Миранчуком?
— Да, возможно. Тут если я скажу «Миранчук», то вы спросите «почему не Глушенков?»
Валерий Карпин и Николай Писарев с игроками сборной России
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Вы удивитесь количеству российских центральных защитников в РПЛ»
— Возможно, у нас ностальгия по Павлюченко, Кержакову и остальным, но будто бы сейчас слабое звено — позиция центрального нападающего.
— Это дефицит. Вы любите сравнивать с топовыми сборными? Вот давайте. Раньше в сборной Германии был Клозе — рекордсмен по голам на чемпионате мира. Есть сейчас у немцев такой футболист?
— Вольтемаде разве что.
— У него полтора гола за сборную. Пока не топ. У голландцев был ван Перси, а теперь?
— Есть обратные примеры — например, с Кейном в сборной Англии.
— Можем другие позиции взять. У Италии сейчас есть такие центральные защитники, как Барцальи, Кьеллини и Бонуччи? Команда может не поехать на третий чемпионат мира.
— Есть Бастони.
— Вот, понимаете, о чём речь? Даже у топовых футбольных наций бывает такое поколение, что форвардов просто мало. И такая же ситуация с центральными защитниками. Конечно, это для нас большая проблема. Почему так? Вы удивитесь количеству российских центральных защитников в РПЛ. Их больше, чем итальянцев на этой же позиции в Серии А, но у нас почти все они играют в нижней шестёрке-семёрке. В первых шести клубах — лишь несколько человек.
— Дивеев и Лукин? Ещё Литвинов.
— Вы же понимаете, что Литвинов не центральный защитник? Круговой, может, в ЦСКА играет вингера, и что теперь? Мы же про сборную говорим. Давайте завтра приедет какой-то тренер и скажет, что Панков (журналист «Чемпионата» Андрей Панков. — Прим. «Чемпионата») не вратарь.
— Это справедливо.
— Ну или скажет, что вратарь — тоже не очень (смеётся).
«Бывает, на тренировках исполняют чудеса, а потом теряются, когда выходят в официальной встрече и видят 50 тысяч зрителей»
— Вы же наверняка читали теории заговора, когда Карпин выпускал игроков ЦСКА именно на второй матч, чтобы сплавить конкурента.
— Посмеялся.
— Получается, не плавите ЦСКА?
— Вопрос в том, когда футболисты в последний раз сыграли за клуб. Логично, что в первой встрече сборной мы больше используем тех, кто провёл свой матч в субботу, а не в воскресенье. Это же объективно. В ноябре вообще получалось, что второй матч сборной был 15-го, а ЦСКА только через неделю играл. Этого мало для восстановления? Выдумывать и говорить можно что угодно, а я вам привёл факты.
— Как вообще сейчас можно оценить уровень сборной России?
— Рейтингом ФИФА. Давайте не забывать, для чего нужна сборная. Она приносит людям праздник, положительные эмоции. Мы уже почти четыре года отстранены, но в рейтинге, по-моему, только прибавили.
— Да, были 36-ми, а стали 33-ми. Вы действительно считаете, что сборная стала сильнее, если учитывать ещё отказ от футболистов, которым за 30 лет?
— Не стала.
— Вы же сказали, что рейтинг отражает.
— А таблица чемпионата России для вас отражает силу?
— Да.
— А рейтинг ФИФА?
— Нет. Вряд ли мы стали сильнее после отстранения — а в рейтинге поднялись.
— Мы 21 матч не проигрывали, установили рекорд. Можно говорить, что соперники были не самые сильные. У вас ведь как: если забил 10 мячей, значит, соперник несерьёзный. А в других случаях спрашивают, почему не забили много. Всегда есть недовольные. Рейтинг ФИФА не отражает силу команд? Хорошо. Можно позвонить Инфантино и спросить: «Что за бред вы придумали? На основании такого жеребьёвку проводите?»
— Вероятно, рейтинг ФИФА именно в наших уникальных обстоятельствах не отражает силу команды.
— Как её измерить без официальных игр? В товарищеском матче тяжело оценить степень ответственности. Бывает, на тренировках исполняют чудеса, а потом теряются, когда выходят в официальной встрече, видят 50 тысяч зрителей. Вся страна смотрит, не дай бог ошибёшься! Вот как решающий матч с Хорватией. Мы договаривались об одном, но ответственность заставляет тебя упростить игру. Только это показатель. В товарищеском матче сделаешь ошибку — всё поправимо. И всё же у нас были хорошие встречи.
— О каких матчах речь?
— Обыграли Катар — 4:1, а это чемпион Азии. Победили Иран, который не могли одолеть ни в одном товарищеском матче. Все спрашивают, кто такая Боливия. А она играет по две встречи в год с Бразилией, Аргентиной, Уругваем, Колумбией и Эквадором. У них все соперники — топовые. Вы видели нигерийцев близко?
Алияр Агаев, Виллиам Трост-Эконг и Данил Глебов в матче Россия — Нигерия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Да, крупные ребята.
— При этом они ещё быстрые и резкие. С Камеруном хорошая игра. С Сербией? Все говорят, что у них было удаление. Только, чтобы оказаться в большинстве, нужно заставить ошибиться.
— На фоне серии без поражений было много разговоров, что на ЧМ-2026 мы бы отобрались. Есть в этом уверенность?
— Есть! На предстоящем чемпионате мира, кстати, впервые сыграют 48 сборных.
— Шведы ещё не гарантировали себе попадание.
— Для них это будет чёрная страница, если не попадут при таком большом количестве команд в финальном турнире. Половина Европы едет. И при этом цена ошибки всё равно очень высока. Приезжаешь в Косово, а там на трибунах всё взрывают, и поле далеко не «Уэмбли». Или та же Хорватия, где такой ажиотаж — добро пожаловать в ад. Плюс ливень. И всё, до свидания. Так что степень готовности сборной покажут только официальные матчи.
— На ЧМ-2026 едут 16 сборных от Европы. Мы же — 18-я команда по рейтингу ФИФА, если убрать команды с остальных частей света.
— Мы перепрыгнули бы кого-нибудь и вышли бы в финальную часть.
«Если я внимательно смотрю игру, то понимаю, кто сколько пробежал и на каких спринтах. Мне даже данных не надо»
— Отдельно хотелось бы спросить про GPS-трекеры. Какими пользуется сборная России? Catapult?
— Да.
— Они считывают до 800 показателей. На что вы обращаете внимание?
— Всю расшифровку делает тренер по физподготовке. Плюс есть информация от клубов. Вот, смотрите у меня на телефоне: допустим, Умяров. Тут сколько сыграл в туре, какой у него пробег, спринт — метры в минуту. Для меня важно, что он пробежал 116 метров именно на спринтах.
— Есть разные методы подсчёта. Вы считаете спринтами скорость от восьми метров в секунду?
— Есть футболисты, которые даже не догоняют, но я не хочу называть фамилии. У них другие игровые достоинства. Могу сказать, что у Кисляка и Батракова топовые показатели именно по спринтам.
— Вы сказали, что сборная получает информацию из клубов. Был ли у Карпина конфликт интересов, когда он в сборной узнавал информацию о скорости и болячках футболистов, с которыми играть спустя несколько дней? Например, сентябрьская встреча «Динамо» — «Спартак» случилась сразу после паузы для национальных команд.
— Во вы загнули! Давайте не играть в шпионов. Вся информация доступна. Бери и смотри, аналитики у всех есть, матчи доступны, изучай: как он играет, кто на спринтах, а кто без них.
Николай Писарев и Валерий Карпин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Вы используете статистику «Рустат»?
— И их, и Opta. Есть много всего, и информация в открытом доступе. Какие секреты тут? Если я внимательно смотрю игру, то понимаю, кто сколько пробежал и на каких спринтах. Мне даже данных не надо, но это уже опыт.
— Через кого идёт коммуникация с клубами?
— Валерий Георгиевич контактирует. По его просьбе и мы все тоже.
— Есть клубы, которые не особо идут на контакт?
— Нет, со всеми нормально общаемся.
— Нам рассказывали, что после матча «Крылья» — «Локомотив» (5:1) у вас в аэропорту случилась перепалка с Леонченко (гендиректором московского клуба. — «Прим. Чемпионата») и после этого вас перестали брать в самолёт команды.
— С «Локомотивом» у меня отличные отношения — хожу на каждый матч. В самолёт нужно сначала попроситься, только тогда узнаем. А так, я летал с «Локомотивом».
— То есть это неправда?
— Неправда.
«Петербургские болельщики видят Глушенкова каждую неделю, а мы хотели показать его в Сочи»
— Мы говорили о претензиях к Карпину и вашему штабу. Какая критика обоснована, а какая — нет? Что бесит больше всего?
— Когда спрашивают, почему вызвали этого, а не того. Если бы выбрали иначе, то возмущались бы точно так же. Панкову нравятся блондинки, а кому-то — брюнетки. Вкусовщина. Мы отвечаем за результат сборной. Будете вы отвечать — тогда и вам решать.
— Есть обоснованная критика?
— Да, когда нет результата прежде всего. Начинаешь думать. Критика нужна, но когда результат есть и ты понимаешь, что делаешь…
— Вы говорили: «Был вопрос, насколько Карпину комфортно совмещать. Он приезжал в сборную, и я видел, что ему не хватало времени и на работу в сборной».
— Я так сказал?
— Да.
— Значит, это вырвано из контекста. Когда Карпин был в «Ростове», я видел, что он уставал после переездов. Но в таких ситуациях всё равно больше страдает клуб. Наступает пауза на сборные, и в это время тренер – в национальной команде. Карпин приехал, поспал день, и я видел его полностью вовлечённым в работу сборной. В даты ФИФА ты просто отсутствуешь в клубе.
— У вас было ощущение, что у Карпина с «Динамо» всё так быстро закончится?
— Честно — нет. Перестройка не пошла. Некоторые футболисты так быстро не восприняли требования — это тоже ломка какая-то. Всё привело к уходу Карпина, хотя мне казалось, что он ситуацию выправит. Я удивился.
— Как восприняли слова Гусева после ухода Карпина?
— Считаю, что, если ты так думаешь, лучше держать это при себе.
Ролан Гусев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Карпин говорил, что на «Матч ТВ» была кампания против его совмещения постов в клубе и в сборной. Вы ощущали это давление?
— Я не помню уже.
— Не так давно было.
— Я не должен это держать в голове. Честно, уже не помню, ощущал ли я это давление или нет. Может, что-то и было.
— Несколько цитат из студии «Матч ТВ» после ничьей с Перу: «Как команда может выйти расхлябанной и не настроенной на один матч за несколько месяцев? Это что в головах вообще? Надо вызывать в сборную футболистов, которые не будут себе позволять такого. […] Зачем тасовать состав, если они выходят совершенно не организованные, не понимающие друг друга».
— Чья это цитата?
— Ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул и экспертов в студии.
— В чём вопрос?
— Чувствовали ли вы давление?
— Не было никакого давления. У нас было два дня. Приехали в Питер, выбрали футболистов, которые были лучше готовы на конкретный момент, вышли и сыграли. Ей показалось, что футболисты расхлябаны? Мы выигрывали со счётом 1:0, атаковали. Произошла ошибка. У соперника единственный удар в створ — с 30+ метров. В чём расхлябанность? Хорошо, есть такое мнение. С ним можно соглашаться или нет. Я его не разделяю.
Максим Глушенков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Ставилось под сомнение, почему вы не выпустили Глушенкова в Питере. Сначала это обсуждалось в той же студии, а потом питерский комментатор Геннадий Орлов сказал, что Карпин мстит «Зениту». Говорилось, что питерским болельщикам было бы приятно его увидеть.
— Петербургские болельщики видят Максима каждую неделю, а мы хотели показать его в Сочи. Там люди его меньше видели. А если серьёзно, когда тренерский штаб принимает решение о включении в состав того или иного футболиста, то не обращает внимания на территориальную принадлежность. Прежде всего важны другие моменты.
— За три с половиной года отстранения был матч, когда вы чувствовали, что тяжело с настроем футболистов?
— Вначале было сложно, но мы потихоньку переламывали ситуацию. Если тебе не интересно, то не надо ехать в сборную. Насильно никого не заставляют. Все ребята быстро поняли, что игра за сборную — это про 100% отдачи. Сегодня, когда на сборную приходит 30-40 тысяч, проблем с настроем нет.
«У вингеров конкуренция выше. Опорников тоже больше, чем крайних защитников»
— Насколько вам понятен тот лимит на легионеров, который есть сейчас?
— Мне кажется, это самый рабочий вариант. Я не вижу, что требуется искусственно расчищать место для наших игроков. Допустим, в сборной Англии по три игрока на одну позицию, но в АПЛ играет меньше своих, чем иностранцев. А где все англичане? В других чемпионатах их практически нет. Главное — конкурентная среда. Вот что нужно создать.
— Батраков и Кисляк появились благодаря лимиту?
— Нет, конечно. Они бы как раз выиграли конкуренцию на своей позиции. Тот же Глушенков играет, а не Луис Энрике. На мой взгляд, оптимально то, что есть сейчас. Важно, чтобы уровень иностранцев не падал.
— История с возвращением Дзюбы. Как вы это видели?
— Валерий Георгиевич говорит: «Слетай на матч «Акрона», посмотри». Я съездил. Дзюба забил и отдал. До этого ещё пять-шесть забил. Разве не заслуживает вызова в сборную?
— После этого сразу пошли конспирологические теории, что Карпина прогнули ради рекорда Дзюбы.
— Ну это просто бред. Даже не хочется говорить об этом.
— Тут основной вопрос в том, что изменилось. Дзюба остался прежним, но поменялся принцип не звать игроков старше 30 лет. Почему?
— Чем плохо, когда ты играешь с Кубой, а в Волгограде собираются 40 тысяч зрителей?
— Мы не говорим, что это плохо. Вопрос в том, почему резко изменился критерий.
— Мы и Дугласа хотели видеть, пока он мог играть за сборную России. Вот у вингеров конкуренция выше. Опорников тоже больше, чем крайних защитников.
— Тогда не нужно было изначально обобщать, что полевые игроки старше 30 лет не вызываются?
— Нет такого, что категорически нельзя вызывать. Ну да, нежелательно, потому что мы думаем о возвращении в международные турниры в будущем. Когда мы вызывали Дзюбу, на этой позиции не было перебора. Было общее понимание, что в целом лучше не вызывать игроков старше 30 лет, но не так, чтобы жёстко никогда и никого.
— По Дугласу. Похоже, будто он сделал паспорт ради лимита, а желания играть за сборную России у него и не было.
— Георгич с ним общался. Я со своей стороны не замечал, чтобы у него не было желания. Однако там был достаточно короткий период, а потом Дуглас стал иностранцем.
— Есть ли другие футболисты, которые сейчас выбирают, играть за сборную России или за какую-то другую?
— Конечно, есть, но фамилии называть не буду. Иначе это только всколыхнёт всю историю.
— А это правда, что раньше под стыковые матчи с Польшей и Швецией вы хотели натурализовать Вальдемара Антона?
— Рассматривали этого игрока.
— Насколько это было близко?
— Не столь важно, потому что случилось отстранение сборной России.
— Уже стали публичными новости про Ибрагимова из «МЮ», который пока играет за юношескую сборную Англии.
— О нём рано говорить. Пока играет там, но может потом поменять это решение.
— Если он проведёт хоть пару минут уже за взрослую сборную Англии, то за Россию потом точно не сыграет.
— Могу вам сказать, что в ближайшем будущем они его не заиграют в официальном матче в силу возраста.