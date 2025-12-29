Большой разбор главной сенсации Первой лиги. Прыжок Костромы в РПЛ уже не кажется сказкой

Раньше всех вышли на сборы и купили одного из лучших бомбардиров чемпионата.

Костромской «Спартак» с ноги ворвался в Лигу Pari — на зимний перерыв команда ушла на четвёртом месте. Это лучший результат среди всех новичков чемпионата в этом сезоне: «Челябинск» располагается на шестой строчке, ульяновская «Волга» — на 14-й. При этом «Спартак» летом не устраивал масштабную перестройку — костяк составляют те, кто играл ещё в Leon-Второй лиге «А».

Изначально клуб планировал просто закрепиться в Первой лиге. Но после успешного старта можно помечтать и о досрочной реализации главной цели. Поборется ли Кострома за РПЛ?

Владельцы и уникальные тренировки

Первая версия «Спартака» просуществовала с 1959-го по 2018-й. Клуб потерял профессиональный статус из-за финансовых проблем. В 2022-м произошло возрождение команды — «Спартак» был зарегистрирован заново как автономная некоммерческая организация.

Сергей и Дмитрий Хотимские Фото: ФК «Спартак» Кострома

Учредителями клуба стали братья Дмитрий и Сергей Хотимские — совладельцы «Совкомбанка». В публичном пространстве больше появляется Дмитрий Хотимский. Он даёт интервью, тренируется с командой (в этом сезоне светился на разминках «Спартака» прямо перед играми) и даже участвует в формировании состава.

«Мы хотим построить клуб, который по физическим кондициям будет соответствовать сборной СССР 1980‑х годов, когда мы доминировали даже на мировых чемпионатах, — рассказывал Хотимский в интервью «Матч Премьер». — В России такая норма, что люди тренируются полтора часа в день, 500 часов в год. Мы хотим выйти на мировой стандарт — 1200 часов тренировок в год, но невозможно всё время играть в футбол. Мы делаем разные нагрузки: зал, ММА, бег, велосипед в том числе. У нас есть долгосрочная философия — протестировать идею, что физический и атлетичный футбол поможет нашему клубу — а может, и нашей сборной — выйти на уровень, на котором сборная была 40 лет назад».

По итогам сезона-2022/2023 «Спартак» пробился в дивизион «Золото» Второй лиги «А». Правда, закрепиться там не удалось — команда заняла последнее место и упала в дивизион «Серебро». Не помог даже Денис Глушаков, который на несколько месяцев приехал в Кострому (отыграл семь матчей и отдал один голевой пас).

Впрочем, «Спартак» с первой же попытки вернулся в «Золото». До лета 2024-го Хотимский постоянно делал тренерские перестановки, пока не остановился на кандидатуре Евгения Таранухина, который прошёл через школы московского «Спартака» и киевского «Динамо» и работал в системе «Долгопрудного».

Евгений Таранухин тренер костромского «Спартака» «Больше ориентируемся на сборную СССР тех крутых времён, когда мы катком проходились по многим соперникам. То же киевское «Динамо» 1980-х Валерия Лобановского. Плюс что-то новое добавляем — футбол же развивается. Я и сам почти шесть лет находился в системе «Динамо» игроком — видел изнутри, как всё устроено. Чуть-чуть оттуда, чуть-чуть отсюда — так и выстраиваем план работы на год».



Обновлённый «Спартак» вышел в Первую лигу — сначала занял второе место в «Золоте» на первом этапе, а потом оформил заслуженное чемпионство, обогнав «Волгу».

Мощный старт и убойные стандарты

Летом команда точечно усилила состав — добавила к основному костяку опытных исполнителей вроде Ивана Енина и Николая Тарасова и молодёжь (Марат Тлехугов, Денис Боков, Егор Назаренко, Артур Гарибян, Никита Корец).

На старте сезона идеально сыграла ставка на физику. Пока остальные команды набирали кондиции, «Спартак» перемалывал соперника в единоборствах и часто дожимал в концовках. В первых 11 матчах Кострома взяла 26 очков из 33 возможных и вышла на первое место. На этом отрезке «Спартак» шесть раз победил в гостях — в том числе в Хабаровске (2:1).

После обидного вылета из Кубка России от «КАМАЗа» в серии пенальти «Спартак» заметно сдал — всего восемь очков из 30 возможных. Команда откатилась на четвёртую строчку, пропустив вперёд «Родину», «Урал» и «Факел». Во-первых, соперники уже приспособились к тактике «Спартака». Во-вторых, команде не всегда хватало креатива впереди. Именно поэтому на первый план вышли стандарты — после них «Спартак» забил 16 голов из своих 30. Это лучший результата в лиге — рядом только «Шинник» (14 голов) и «Челябинск» (12).

Стиль «Спартака» часто называют «британским». Здесь действительно много забросов и борьбы. Настолько, что команда даже заявила в качестве игрока на сезон 40-летнего тренера Сергея Пучкова (тоже прошёл через академию киевского «Динамо», где и познакомился с Таранухиным). Его рост — 202 см. Уже сыграл два матча и помог «Спартаку» спасти ничью с «Волгой» (1:1)

Логично, что основной вклад по голам вносят защитники команды. В «Спартаке» играет Денис Жилмостных, на счету которого уже шесть мячей в сезоне. Также есть левый фулбек Максим Игнатьев (1+4 в 21 матче). В борьбе отлично себя показывают центрдефы Тарасов (два гола в лиге) и Никита Супранович (1+1 в 20 встречах).

Из атакующих футболистов можно выделить Александра Саплинова (5+4 в 18 играх) — бывший игрок «Ростова» в 2023-м перешёл в «Спартак» и, по сути, реанимировал карьеру. Неожиданным открытием стал арендованный у «Родины» 19-летний форвард Артур Гарибян (5+2 в 16 матчах).

Игроки костромского «Спартака» Фото: ФК «Спартак» Кострома

Впрочем, осенний спад поставил перед руководством несколько важных вопросов. Во-первых, «Спартаку» нужен стабильный первый голкипер — больше всех сыграл Михаил Гайдаш (1170 минут), однако ещё есть Никита Корец (720 минут) и Сергей Ещенко (90 минут).

Во-вторых, требуется прокачка атакующей группы, чтобы больше создавать с игры. И клуб уже начал работу в этом направлении.

Ранние зимние сборы и громкие трансферы

Для поддержания высокой физической формы «Спартак» организовал насыщенную программу зимних сборов. Сейчас команда в прямом смысле слова колесит в Турции — фирменные велосипедные кроссы на месте.

«Мы каждый год таким образом выстраиваем свою подготовку к чемпионату, уже на протяжении трёх-четырёх лет, — говорит Таранухин. — На этом сборе уделяем внимание физической нагрузке: вначале профилактика травм, а далее уже чуть добавляем объём в беговой работе — кроссы, чередуем с велосипедной тренировкой, конечно, не забываем про силу в тренажёрном зале. Игровых тренировок на этом сборе у нас нет»

На трансферном рынке «Спартак» тоже активен. Команда рассталась с Виктором Демьяновым, Кириллом Капленко и Иваном Кудряшовым — все они по разным причинам были лишь игроками ротации. Особенно обидно за Капленко, которому помешала травма. А ведь раньше играл за «Оренбург» и «Балтику» в РПЛ. И даже выходил в старте «Зенита» при Роберто Манчини — один раз стал напарником Матиаса Краневиттера по опорной зоне во встрече с «Ахматом» (0:0).

Первым звёздным новичком «Спартака» стал 31-летний Давид Хубаев — опорник и один из лидеров «КАМАЗа» (4+1 в 19 матчах этого сезона). Но ещё мощнее оказался заход костромичей в тульский «Арсенал». «Спартак» забрал 31-летнего Амура Калмыкова, на счету которого 8+2 в 21 встрече нынешнего розыгрыша Первой лиги.

По данным журналиста Сергея Ильёва, «Спартак» активировал опцию выкупа форварда, сумма составляет от 10 до 15 млн рублей. Калмыков — габаритный (191 см) центральный нападающий, который уже давно зажигает в Первой лиге. Самым продуктивными для него стали первые два года в «Торпедо» — сезоны-2020/2021 (12+10 в 35 матчах) и 2021/2022 (13+6 в 33 встречах).

Интересно, что раньше «Спартак» рассматривал новичков только в возрасте до 26 лет. Но сейчас концепция изменилась — клуб не хочет терять позиции в лиге, поэтому смотрит в сторону усиления здесь и сейчас. Порция опытных игроков позволит команде полноценно конкурировать в борьбе за стыки.

Будет ли «Спартак» в РПЛ?

Управляющий «Спартака» Илья Станиславский уже говорил, что в перспективе клуб планирует играть в Премьер-Лиге: «Выход в Первую лигу — очень важный шаг и один из запланированных шагов, который приведёт нас в РПЛ».

Однако на старте сезона-2025/2026 такая прямая задача не ставилась. Сейчас цели могут и поменяться. Ключевое препятствие — инфраструктура. Домашний стадион «Урожай» в Караваеве не соответствует требованиям РПЛ по вместимости и освещению. Поэтому будущее напрямую связано со строящимся стадионом в Костроме. Новую арену планируют ввести в эксплуатацию в начале весны 2026 года. Вместимость составит 10 000 человек — для соответствия регламенту РПЛ. Впрочем, даты могут сместиться — в условиях общей турбулентности российского футбола такое вполне ожидаемо.

Стройка нового стадиона в Костроме Фото: ФК «Спартак Кострома»

Именно из-за неготовности новой арены и истечения разрешения на использование «Урожая» осенью 2025 года «Спартак» для домашних игр переехал на «Арену Химки». Оптимальный шаг с точки зрения логистики. Ведь, несмотря на костромскую прописку, «Спартак» уже несколько лет живёт и готовится к матчам на собственной базе в селе Ромашково Одинцовского района Московской области. Этот современный комплекс стал для команды полноценным «вторым домом».

База создана для комфортного быта и эффективных тренировок. Для размещения футболистов построены отдельные двухквартирные дома для игроков с семьями и общий дом для неженатых спортсменов. Есть полноразмерное футбольное поле с современным искусственным покрытием. По словам Хотимского, собственная база в Костроме появится уже после завершения строительства нового стадиона.

Игроки костромского «Спартака» Фото: ФК «Спартак» Кострома

Если клуб оперативно закроет вопрос с домашней ареной — можно задуматься о выходе в РПЛ уже в следующем году. Сейчас «Спартак» проводит лишь первый сезон на уровне Первой лиги. Да, получается хорошо, но осень показала, что впереди ещё очень большой фронт работы. Интригует и тактический рисунок «Спартака» весной — в последних матчах тренерский штаб отошёл от привычных 4-2-3-1 и пробовал схему с тремя центральными защитниками.

В любом случае — в Первой лиге появился очень амбициозный проект с мощными ресурсами и со своим стилем. Если вас расстраивает московский «Спартак» — всегда можно поболеть за костромской.