Потери мира футбола в 2025-м. Кого нам теперь будет не хватать

Итоги года не всегда ассоциируются с позитивом. Это ещё и повод вспомнить тех, кого не стало. В списке — немало известных футболистов и тренеров, по которым скучает вся футбольная общественность.

Денис Лоу (24.02.1940 — 17.01.2025)

Денис Лоу Фото: John Stillwell — WPA Pool/Getty Images

Шотландец не просто так получил прозвище Король. 11 лет он отыграл за «Манчестер Юнайтед» в связке с Чарльтоном и Бестом и по-прежнему занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории «МЮ» (237 голов в 404 матчах). Лоу — единственный шотландец, получивший «Золотой мяч», а в 2006-м федерация признала его лучшим игроком страны за последние 50 лет. После карьеры он не пошёл в тренеры или менеджеры — вместо этого занимался благотворительностью и выступал в качестве эксперта. Именно из рук Лоу и Платини «Зенит» в 2008-м получил медали за победу в Кубке УЕФА. В 2021-м Денису диагностировали деменцию. А умер он в начале 2025-го.

Хавьер Дорадо (17.02.1977 — 27.02.2025)

Хавьер Дорадо Фото: Phil Cole/Allsport/Getty Images

Воспитанник «Реала» смог то, что в Мадриде удавалось не всем — пробиться из академии в первую команду. Да, он не стал там основным, однако был среди тех, кто участвовал в шествии к трофею Лиги чемпионов. Потом Дорадо покинул клуб и выступал в основном за середняков или аутсайдеров — хихонский «Спортинг», «Мальорка», «Райо Вальекано». В 2009-м завершил карьеру, но вскоре вернулся, чтобы провести ещё один сезон за «Атлетико Балеарес». Уже позже стало известно, что Дорадо борется с раком. И выйти победителем из этого противостояния он не смог.

Диогу Жота (4.12.1996 — 3.07.2025)

Диогу Жота Фото: Alex Livesey/Getty Images

Трагедия, шокировавшая весь футбольный мир. Одно дело — смерть в почтенном возрасте. И совсем другое, когда уходит тот, у кого жизнь только начинается. И когда его знает весь футбольный мир. Диогу был важным игроком «Ливерпуля», мог выиграть ещё не один титул и забить много мячей. Однако автокатастрофа оборвала как жизнь Жоты, так и жизнь его брата — Андре Силвы. «Ливерпуль» тяжело переживал утрату. И эмоционально эта история наверняка до сих пор бьёт как по игрокам, так и по клубу. Однако никто не забывает Диогу. На недавний матч с «Вулверхэмптоном» приехали даже дети Жоты — и вывели игроков на поле.

Виктор Шустиков (28.01.1939 — 23.10.2025)

Виктор Шустиков (слева) Фото: Валентин Кузьмин/Фотохроника ТАСС

Рекордсмен «Торпедо» по числу матчей: всю карьеру Шустиков провёл в одной команде и выходил на поле 427 раз. Дважды Виктора признавали лучшим футболистом года в СССР, причём играл он на позиции защитника. В 1964 году при его непосредственном участии национальная команда дошла до финала чемпионата Европы. С ним же ассоциировались и большие успехи «Торпедо» того периода — а это победы как в чемпионате, так и в Кубке. После футбольной карьеры Шустиков более 20 лет работал в «Торпедо» тренером и селекционером. А в последние годы тяжело болел. Да и потеря сына (тоже торпедовца Сергея Шустикова, который ушёл из жизни в 2016-м) вряд ли могла пройти бесследно.

Юрий Елисеев (29.09.1949 — 20.11.2025)

Юрий Елисеев Фото: РФС

Легенда советского футбола, чемпион СССР 1972 года в составе «Зари», за которую отыграл семь сезонов. Со сборной в том же году занимал третье место на Олимпийских играх. А в конце 1970-х и вовсе уехал в Германию, где выступал за команды из ГДР. Потом, естественно, вернулся и много лет работал в родном Луганске, в том числе в «Заре», а ещё тренером-инструктором в областном училище физической культуры. Елисеев до последнего жил в Луганске, но в конце ноября его не стало. А прощание с ним прошло на местном стадионе.

Никита Симонян (12.10.1926 — 23.11.2025)

Никита Симонян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Олимпийский чемпион 1956 года, человек, который брал чемпионат СССР как игрок и как тренер, лучший бомбардир в истории «Спартака»: регалии Никиты Павловича можно расписывать слишком долго. Но едва ли это поможет заглушить эмоции, которые футбольная общественность испытала, узнав о его смерти. Симонян казался вечным. А 100-летний юбилей активно приближался. Однако дожить до него Никите Павловичу было не суждено. Клубы, лига, федерация достойно почтили память великого футболиста и тренера, который до последнего трудился на благо российского футбола. А соболезнования в Россию шли со всего мира.

Себастьян Хертнер (2.05.1991 — 20.12.2025)

Себастьян Хертнер Фото: Bongarts/Getty Images

У воспитанника «Штутгарта» не получилось выдающейся карьеры. В основном он выступал во второй или третьей немецких лигах, в том числе за «Эрцгебирге», «Дармштадт» и «Мюнхен 1860». Однако для многих даже такая карьера — что-то нереальное. Помимо этого, Хертнер привлекался к играм за юношескую сборную Германии. Казалось, он собирается завершать карьеру. Но официально об этом объявить не удалось: во время отдыха в Черногории Себастьян упал с кресельного подъёмника. А его жена получила тяжёлые травмы.

Денис Шмаров (2.03.1985 — 25.12.2025)

Денис Шмаров Фото: ФК «Факел»

У сына бывшего игрока московского «Спартака» Валерия Шмарова не сложилось большой футбольной карьеры. Денис поиграл за тульский «Арсенал», «Локомотив» (Лиски) и даже «Факел», где на тот момент как раз работал его отец. После завершения карьеры он также не получил больших назначений. Но всё равно новости, когда кто-то уходит из жизни в таком молодом возрасте, шокируют.

Джон Робертсон (20.01.1953 — 25.12.2025)

Джон Робертсон Фото: nottinghamforest.co.uk

Именно с Робертсоном в составе «Ноттингем Форест» сделал то самое чемпионское чудо в сезоне-1977/1978. И именно его гол стал решающим в финале Кубка европейских чемпионов сезона-1979/1980. В него верил Брайан Клаф, а сам Джон точно верил в то, что «Ноттингем» — главный клуб в его жизни. Там он провёл в общей сложности 14 сезонов, выиграв многие трофеи. После окончания карьеры Робертсон попробовал себя в тренерстве, но до главного так и не дошёл. Зато поработал в интересных проектах — «Норвиче», «Селтике», «Лестере» и «Астон Вилле».