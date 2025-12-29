Долгожданный гол Вирца, убойная гонка в Италии, Эмери — гений. Главное в еврофутболе

В последнем европейском дайджесте 2025 года мы расскажем о главных событиях в АПЛ и Серии А — Ла Лига, Бундеслига и Лига 1 пока в отпуске. Хотя за пределами топ-чемпионатов хватает и своих интересностей. Одна легенда английского футбола вовсю разрывает Чемпионшип и готовится к возвращению в Премьер-лигу, а Моуринью поучаствовал в голевой перестрелке.

Англия: четвёрка защитников от Аморима, первый гол Вирца в АПЛ

«Бёрнли» и «Эвертон» на двоих наскребли 31 удар, но ни одного гола (0:0). Рауль Хименес принёс «Фулхэму» победу над «Вест Хэмом» на последних минутах после навеса от Уилсона (1:0). Кевин Шаде из «Брентфорда» оформил хет-трик в ворота «Борнмута» (4:1), чем помог команде подняться на восьмое место. «Сандерленд» упустил шансы на место в топ-5, сыграв вничью с «Лидсом» (1:1).

Аморим наконец осмелился перейти на схему с двумя центральными защитниками. Не от хорошей жизни: в старте против «Ньюкасла» вышли недавно восстановившийся Мартинес (первый матч в старте) и 19-летний Хевен. Не пропустили, хотя сыграли на тоненького: судья не назначил пенальти после попадания мача в руку Мартинеса, были опасный момент от Гордона и перекладина от Холла. Да и вообще «Ньюкасл» весь второй тайм прижимал соперника к воротам, но безрезультатно. А вот хозяева смогли выжать гол: Доргу ударом с лёта забил победный мяч.

В прошедшем туре было тяжело всем командам из Манчестера. Гвардиола с трудом додавил «Ноттингем Форест» на «Этихаде». В первом тайме вообще ни разу не попали в створ — за весь год «Сити» не сталкивался с такой проблемой. Во втором тайме уже включился Шерки, оформивший 1+1: нашёл Рейндерса разрезающей передачей и забил победный после скидки от Йошко Гвардиола. После матча Пеп чуть не поругался с оператором (тот загородил ему путь к болельщикам) и восхвалял француза на пресс-конференции: «Иногда я кричу на него, а иногда хочу расцеловать».

«Ливерпуль» приходит в себя: теперь у него семь встреч без поражений и четвёртое место в АПЛ. Мерсисайдцы приговорили худшую команду турнира ещё в конце первого тайма: сначала Гравенберх в касание замкнул прострел от Фримпонга, а через минуту дебютный мяч за клуб положил Вирц. Экитике увидел забегание немца, накормил его точной передачей, а тот уверенно переиграл голкипера и забил победный мяч. Во втором тайме хозяева чутка расслабились: Алисон неудачно отбил удар на Буэно, мгновенно сыгравшего на добивании. А потом, на 87-й, Брэдли прервал опасный прострел, который чуть не завершился голом.

Райан Гравенберх Фото: Carl Recine/Getty Images

Эмери продлил рекордную для «Астон Виллы» серию побед — теперь она составляет 11 матчей! Хотя серия была близка к завершению после уверенной первой половины от «Челси»: Жоао Педро с углового открыл счёт, «Вилла» вообще ни разу не пробила по воротам. После перерыва Эмери внёс корректировки, и гости наконец задышали. Унаи поменял расстановку футболистов и выпустил на поле Уоткинса — тот сначала забил после разрезающего паса от Роджерса, а потом отличился с углового. После встречи Олли восторгался тренером, называя его тактическим гением — никто и не поспорит.

«Арсенал» последовал за «Ливерпулем» и доказал, насколько правдива фраза об опасности счёта 2:0. В начале встречи Эдегор, вернувшийся после травмы, откликнулся на передачу Саки и элегантно положил мяч в дальний угол. Затем, на 54-й, Рюттер отметился автоголом после углового. Классика для «Арсенала»: в последних четырёх матчах соперники лондонцев четыре раза забивали в свои. «Канониры» удобно устроились после двух забитых и едва не упустили победу — Диего Гомес на добивании сократил отставание, а потом Минте едва не заколотил гол-красавец в девятку.

«Арсенал» — «Брайтон» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Перед тем как забить победный гол, «Тоттенхэм» создал всего 0,02 xG и лишь дважды коснулся мяча в чужой штрафной. Но Томас Франк уже известный король ожидаемых голов — лондонцы оверперформят по этому показателю весь сезон (положили на 9,8 гола больше ожидаемого). На этот раз их выручил 19-летний Арчи Грей — забив после подачи с углового, англичанин записал себе первый гол во взрослой карьере (спустя 112 игр). А голевая передача досталась Ришарлисону — небольшая отдушина для бразильца после двух отменённых мячей в матче.

Италия: Буффон-младший против «Ювентуса», «Интер» против «Аталанты»

«Фиорентина» снова проиграла — теперь «Парме» (0:1). Хотя «фиалки» нанесли аж 20 ударов по чужим воротам, но всё без толку. Нико Пас оформил 1+1 и помог «Комо» разгромить «Лечче» (3:0). «Кальяри» забрал три очка во встрече с «Торино», отыгравшись после гола от Влашича (2:1). «Болонья» и «Сассуоло» в напряжённом матче скатали ничью (1:1), хотя в концовке обе команды были близки к победному голу.

Команды порадовали зрителей большим числом атак и ударов по трибунам — особенно старался Николо Дзаньоло. Конкретика пришла только под конец: на 80-й минуте Весино с помощью рикошета открыл счёт, а на последних секундах Дэвис покрутился в чужой штрафной и сравнял ударом в уголок. Исаксен наверняка ругает себя за упущенный момент на 90+2-й: датчанин вырвался за спины защитников и чутка не докрутил в дальний угол.

«Пиза» с предпоследнего места достойно сражалась с туринцами. В первом тайме неоднократно обступали штрафную Ди Грегорио, по одному разу сотрясли перекладину и штангу — однако за 90 минут ни разу не попали в створ. После 60-й минуты «Ювентус» очнулся — помог выход Жегровы: косовар запустил первую голевую атаку гостей, отдав тонкую передачу в штрафную. «Пиза» всеми силами пыталась сотворить хотя бы один гол — даже выпустили на поле 17-летнего сына Буффона (он играет нападающего). Не помогло: в добавленное время Йылдыз забил второй и приблизил «Юве» к топ-3.

Кенан Йылдыз Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Пулишич на этой неделе стал героем прессы. Сначала разнеслись слухи о его романе с актрисой Сидни Суини (что футболист уже опроверг), а теперь американец принёс победу «Милану». Кристиан остался одинок не только в романтических похождениях, но и у дальней штанги «Вероны» — мгновенно откликнулся на скидку Рабьо после углового. А во втором тайме сумели реанимировать Нкунку — француз забил первые голы в Серии А. Сначала отличился с пенальти, а потом после дальнего удара Модрича добил мяч в сетку.

«Достаточно геройств для Нереса», — подумал Хойлунд, став главным в матче с «Кремонезе». Сначала датчанин вовремя сориентировался в штрафной после рикошета, добив мяч в пустые. А затем ударом с разворота добавил хозяевам второй пропущенный. По ощущениям, Расмус провёл лучшую игру за неаполитанцев: постоянно терзал защитников рывками, почти заработал пенальти и скидывал мяч под удар партнёрам.

«Интер» вновь забрался на первое место турнирной таблицы — всё благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Эспозито перехватил мяч у бергамасков, аккуратным пасом вложил мяч в ноги Лаутаро, и тот разобрался с Карнезекки. «Аталанта» молилась на офсайд у аргентинца, но пронесло. На последних минутах хозяева уже включились на полную: Самарджич едва не замкнул прострел от Де Кетеларе, Сулемана попытался пробить «ножницами». Оборона «Интера» сдержала пылкого соперника.

«Аталанта» — «Интер» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Одной строкой

«Генк» с «Брюгге» сыграли сумасшедший матч — 3:5. В один момент хозяева сравняли счёт, уступая 1:3 по ходу встречи, но после 79-й минуты «Брюгге» забил ещё два и унёс победу. Гостям сейчас три очка куда нужнее — минимально отстают от лидирующего «Юниона». А вот «Генк» уже давно прописался в середине таблицы.

В Чемпионшипе тоже весело. «Ковентри» под руководством Фрэнка Лэмпарда обыграл «Суонси» (1:0) и одержал восьмую победу подряд дома. Такого не было с 1954 года. Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу с преимуществом в восемь очков. Ждём легенду в АПЛ-2026/2027?