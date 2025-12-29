Скидки
Главная Футбол Статьи

Европейский футбол, обзор матчей 27-28 декабря: АПЛ, Серия А, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Милан, Ливерпуль, Ювентус, Интер, Сити

Долгожданный гол Вирца, убойная гонка в Италии, Эмери — гений. Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Европейский футбол, обзор матчей 27-28 декабря
Комментарии
Прощаемся с уходящим годом традиционным дайджестом.

В последнем европейском дайджесте 2025 года мы расскажем о главных событиях в АПЛ и Серии А — Ла Лига, Бундеслига и Лига 1 пока в отпуске. Хотя за пределами топ-чемпионатов хватает и своих интересностей. Одна легенда английского футбола вовсю разрывает Чемпионшип и готовится к возвращению в Премьер-лигу, а Моуринью поучаствовал в голевой перестрелке.

Англия: четвёрка защитников от Аморима, первый гол Вирца в АПЛ

«Бёрнли» и «Эвертон» на двоих наскребли 31 удар, но ни одного гола (0:0). Рауль Хименес принёс «Фулхэму» победу над «Вест Хэмом» на последних минутах после навеса от Уилсона (1:0). Кевин Шаде из «Брентфорда» оформил хет-трик в ворота «Борнмута» (4:1), чем помог команде подняться на восьмое место. «Сандерленд» упустил шансы на место в топ-5, сыграв вничью с «Лидсом» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Доргу – 24'    

Аморим наконец осмелился перейти на схему с двумя центральными защитниками. Не от хорошей жизни: в старте против «Ньюкасла» вышли недавно восстановившийся Мартинес (первый матч в старте) и 19-летний Хевен. Не пропустили, хотя сыграли на тоненького: судья не назначил пенальти после попадания мача в руку Мартинеса, были опасный момент от Гордона и перекладина от Холла. Да и вообще «Ньюкасл» весь второй тайм прижимал соперника к воротам, но безрезультатно. А вот хозяева смогли выжать гол: Доргу ударом с лёта забил победный мяч.

На концовку матча вышли истинные легенды «МЮ»:
Результат «МЮ», которого не было несколько лет! Удивили прагматичностью без Бруну
Результат «МЮ», которого не было несколько лет! Удивили прагматичностью без Бруну
Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Рейндерс – 48'     1:1 Хатчинсон – 54'     1:2 Шерки – 83'    

В прошедшем туре было тяжело всем командам из Манчестера. Гвардиола с трудом додавил «Ноттингем Форест» на «Этихаде». В первом тайме вообще ни разу не попали в створ — за весь год «Сити» не сталкивался с такой проблемой. Во втором тайме уже включился Шерки, оформивший 1+1: нашёл Рейндерса разрезающей передачей и забил победный после скидки от Йошко Гвардиола. После матча Пеп чуть не поругался с оператором (тот загородил ему путь к болельщикам) и восхвалял француза на пресс-конференции: «Иногда я кричу на него, а иногда хочу расцеловать».

«Ноттингем» будет винить судью в поражении:
Есть восьмая победа подряд! «Сити» ужасно начал матч, но магия Шерки всё изменила
Есть восьмая победа подряд! «Сити» ужасно начал матч, но магия Шерки всё изменила
Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Гравенберх – 41'     2:0 Вирц – 42'     2:1 Буэно – 51'    

«Ливерпуль» приходит в себя: теперь у него семь встреч без поражений и четвёртое место в АПЛ. Мерсисайдцы приговорили худшую команду турнира ещё в конце первого тайма: сначала Гравенберх в касание замкнул прострел от Фримпонга, а через минуту дебютный мяч за клуб положил Вирц. Экитике увидел забегание немца, накормил его точной передачей, а тот уверенно переиграл голкипера и забил победный мяч. Во втором тайме хозяева чутка расслабились: Алисон неудачно отбил удар на Буэно, мгновенно сыгравшего на добивании. А потом, на 87-й, Брэдли прервал опасный прострел, который чуть не завершился голом.

Райан Гравенберх

Райан Гравенберх

Фото: Carl Recine/Getty Images

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Педро – 37'     1:1 Уоткинс – 63'     1:2 Уоткинс – 84'    

Эмери продлил рекордную для «Астон Виллы» серию побед — теперь она составляет 11 матчей! Хотя серия была близка к завершению после уверенной первой половины от «Челси»: Жоао Педро с углового открыл счёт, «Вилла» вообще ни разу не пробила по воротам. После перерыва Эмери внёс корректировки, и гости наконец задышали. Унаи поменял расстановку футболистов и выпустил на поле Уоткинса — тот сначала забил после разрезающего паса от Роджерса, а потом отличился с углового. После встречи Олли восторгался тренером, называя его тактическим гением — никто и не поспорит.

Приводим дополнительные доказательства:
Эмери, сколько можно? «Вилла» аномально перевернула матч с «Челси»!
Эмери, сколько можно? «Вилла» аномально перевернула матч с «Челси»!
Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Эдегор – 14'     2:0 Рюттер – 52'     2:1 Гомес – 64'    

«Арсенал» последовал за «Ливерпулем» и доказал, насколько правдива фраза об опасности счёта 2:0. В начале встречи Эдегор, вернувшийся после травмы, откликнулся на передачу Саки и элегантно положил мяч в дальний угол. Затем, на 54-й, Рюттер отметился автоголом после углового. Классика для «Арсенала»: в последних четырёх матчах соперники лондонцев четыре раза забивали в свои. «Канониры» удобно устроились после двух забитых и едва не упустили победу — Диего Гомес на добивании сократил отставание, а потом Минте едва не заколотил гол-красавец в девятку.

«Арсенал» — «Брайтон»

«Арсенал» — «Брайтон»

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Грей – 42'    

Перед тем как забить победный гол, «Тоттенхэм» создал всего 0,02 xG и лишь дважды коснулся мяча в чужой штрафной. Но Томас Франк уже известный король ожидаемых голов — лондонцы оверперформят по этому показателю весь сезон (положили на 9,8 гола больше ожидаемого). На этот раз их выручил 19-летний Арчи Грей — забив после подачи с углового, англичанин записал себе первый гол во взрослой карьере (спустя 112 игр). А голевая передача досталась Ришарлисону — небольшая отдушина для бразильца после двух отменённых мячей в матче.

Кризис «Ливерпуля»? Команда уже в зоне ЛЧ! Таблица АПЛ

Италия: Буффон-младший против «Ювентуса», «Интер» против «Аталанты»

«Фиорентина» снова проиграла — теперь «Парме» (0:1). Хотя «фиалки» нанесли аж 20 ударов по чужим воротам, но всё без толку. Нико Пас оформил 1+1 и помог «Комо» разгромить «Лечче» (3:0). «Кальяри» забрал три очка во встрече с «Торино», отыгравшись после гола от Влашича (2:1). «Болонья» и «Сассуоло» в напряжённом матче скатали ничью (1:1), хотя в концовке обе команды были близки к победному голу.

Италия — Серия А . 17-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 1
Лацио
Рим
0:1 Весино – 80'     1:1 Дэвис – 90+5'    

Команды порадовали зрителей большим числом атак и ударов по трибунам — особенно старался Николо Дзаньоло. Конкретика пришла только под конец: на 80-й минуте Весино с помощью рикошета открыл счёт, а на последних секундах Дэвис покрутился в чужой штрафной и сравнял ударом в уголок. Исаксен наверняка ругает себя за упущенный момент на 90+2-й: датчанин вырвался за спины защитников и чутка не докрутил в дальний угол.

Италия — Серия А . 17-й тур
27 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Пиза
Пиза
Окончен
0 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Калюлю – 73'     0:2 Йылдыз – 90+2'    

«Пиза» с предпоследнего места достойно сражалась с туринцами. В первом тайме неоднократно обступали штрафную Ди Грегорио, по одному разу сотрясли перекладину и штангу — однако за 90 минут ни разу не попали в створ. После 60-й минуты «Ювентус» очнулся — помог выход Жегровы: косовар запустил первую голевую атаку гостей, отдав тонкую передачу в штрафную. «Пиза» всеми силами пыталась сотворить хотя бы один гол — даже выпустили на поле 17-летнего сына Буффона (он играет нападающего). Не помогло: в добавленное время Йылдыз забил второй и приблизил «Юве» к топ-3.

Кенан Йылдыз

Кенан Йылдыз

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Италия — Серия А . 17-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 0
Верона
Верона
1:0 Пулишич – 45+1'     2:0 Нкунку – 48'     3:0 Нкунку – 53'    

Пулишич на этой неделе стал героем прессы. Сначала разнеслись слухи о его романе с актрисой Сидни Суини (что футболист уже опроверг), а теперь американец принёс победу «Милану». Кристиан остался одинок не только в романтических похождениях, но и у дальней штанги «Вероны» — мгновенно откликнулся на скидку Рабьо после углового. А во втором тайме сумели реанимировать Нкунку — француз забил первые голы в Серии А. Сначала отличился с пенальти, а потом после дальнего удара Модрича добил мяч в сетку.

Италия — Серия А . 17-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
0 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Хойлунд – 13'     0:2 Хойлунд – 45'    

«Достаточно геройств для Нереса», — подумал Хойлунд, став главным в матче с «Кремонезе». Сначала датчанин вовремя сориентировался в штрафной после рикошета, добив мяч в пустые. А затем ударом с разворота добавил хозяевам второй пропущенный. По ощущениям, Расмус провёл лучшую игру за неаполитанцев: постоянно терзал защитников рывками, почти заработал пенальти и скидывал мяч под удар партнёрам.

Нерес в этом сезоне предельно хорош:
Самый чиловый футболист мира. Нерес стал героем соцсетей из-за недуга и тащит «Наполи»
Самый чиловый футболист мира. Нерес стал героем соцсетей из-за недуга и тащит «Наполи»
Италия — Серия А . 17-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 65'    

«Интер» вновь забрался на первое место турнирной таблицы — всё благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Эспозито перехватил мяч у бергамасков, аккуратным пасом вложил мяч в ноги Лаутаро, и тот разобрался с Карнезекки. «Аталанта» молилась на офсайд у аргентинца, но пронесло. На последних минутах хозяева уже включились на полную: Самарджич едва не замкнул прострел от Де Кетеларе, Сулемана попытался пробить «ножницами». Оборона «Интера» сдержала пылкого соперника.

«Аталанта» — «Интер»

«Аталанта» — «Интер»

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Самая мощная чемпионская гонка в большой Европе. Таблица Серии А

Одной строкой

Бельгия — Лига Жюпиле . 20-й тур
26 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Генк
Генк
Окончен
3 : 5
Брюгге
Брюгге
0:1 Ветлесен – 13'     0:2 Верман – 22'     1:2 Сор – 24'     1:3 Ванакен – 43'     2:3 Хейманс – 51'     3:3 Ито – 76'     3:4 Станкович – 80'     3:5 Сандра – 90+3'    
  • «Генк» с «Брюгге» сыграли сумасшедший матч — 3:5. В один момент хозяева сравняли счёт, уступая 1:3 по ходу встречи, но после 79-й минуты «Брюгге» забил ещё два и унёс победу. Гостям сейчас три очка куда нужнее — минимально отстают от лидирующего «Юниона». А вот «Генк» уже давно прописался в середине таблицы.
В Бельгии своя атмосфера. Изучаем таблицу Лиги Жюпиле
Англия — Чемпионшип . 23-й тур
26 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
1 : 0
Суонси Сити
Суонси
1:0 Мэйсон-Кларк – 44'    
  • В Чемпионшипе тоже весело. «Ковентри» под руководством Фрэнка Лэмпарда обыграл «Суонси» (1:0) и одержал восьмую победу подряд дома. Такого не было с 1954 года. Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу с преимуществом в восемь очков. Ждём легенду в АПЛ-2026/2027?
Позади уже половина дистанции! Таблица Чемпионшипа
Португалия — Примейра . 16-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Брага
Брага
Окончен
2 : 2
Бенфика
Лиссабон
0:1 Отаменди – 29'     1:1 Саласар – 38'     2:1 Виктор – 45+1'     2:2 Эурснес – 53'    
Удаления: Орта – 90+3' / нет
  • «Бенфика» повеселила зрителей результативным матчем (2:2), но вряд ли Моуринью уходил в подтрибунку с улыбкой: теперь он отстаёт от первого места на семь очков, а у «Порту» ещё игра в запасе. Отметим прекрасный гол Эурснеса, спасший лиссабонцев от поражения: норвежец подхватил мяч у линии штрафной и так мощно пробил, что тот во время полёта закрутился в дальний угол. Ну а «Спортинг» в последовавшей встрече тура разгромил «Риу Аве» (4:0).
Жозе пока далековат от титула. Таблица Примейры
Сколько зарабатывает Холанд?
Холанд стремится в космос не только по голам. Как и сколько он зарабатывает?
Холанд стремится в космос не только по голам. Как и сколько он зарабатывает?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

