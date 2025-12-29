Скидки
Кубок Африки, обзор матчей 28 декабря 2025: Кот-д'Ивуар — Камерун, Алжир, Габон, результаты, голы, таблица

Вратарь без сознания, гол звезды «МЮ» и грусть Обамеянга. Итоги дня на Кубке Африки
Георгий Илющенко
Кубок Африки, обзор матчей 28 декабря 2025
Кот-д'Ивуар — Камерун сыграли главный матч, а у Зидана-младшего новый «сухарь».

На Кубке Африки окончательно завершился 2-й тур группового этапа. Теперь и в группах E и F. Рассказываем подробнее об итогах главной вывески дня, достойной и поздней стадии плей-офф — Кот-д'Ивуар против Камеруна. Ну и о других матчах не забываем.

Дайджест вчерашнего дня:
Драматичный промах Окелло, Мане мчит за рекордом. Итоги дня на Кубке Африки. Видео
Драматичный промах Окелло, Мане мчит за рекордом. Итоги дня на Кубке Африки. Видео

Обамеянг забил. Но Габону этого не хватило

Кубок африканских наций . Группа F. 2-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Габон
Окончен
2 : 3
Мозамбик
0:1 Бангал – 37'     0:2 Катамо – 42'     1:2 Обамеянг – 45+5'     1:3 Калила – 52'     2:3 Мукету-Муссунда – 76'    

За Габон ещё с 2009 года блистает Обамеянг. Сейчас ему 36 лет, а он до сих пор в порядке и на клубном уровне: забил за «Марсель» в этом сезоне восемь раз, в том числе оформил дубль «Ньюкаслу» в ЛЧ. Но вот столь же звёздных партнёров в сборной у него нет, поэтому габонцы даже далеко не всегда отбираются на Кубок Африки. В этом году у них получилось, но вот плей-офф им всё равно, похоже, не светит. В 1-м туре они уступили Камеруну, а теперь — Мозамбику.

Пьер-Эмерик Обамеянг Подробнее

Обамеянг отличился в добавленное к первому тайму время, добив за Ндонгом. Только вот соперник к тому моменту уже вёл 2:0: сперва Бангал выпрыгнул выше всех при угловом, а следом Катамо реализовал пенальти. Уже во второй половине Калила замкнул подачу Вити (да, его так зовут) и вколотил третий. Мукету-Муссунда затолкал гол престижа, и на этом всё. Габону только и остаётся, что громить Кот-д'Ивуар в 3-м туре в надежде на выход с третьего места.

Летняя трансферная цель «Спартака» — автор победного гола. В свои ворота

Кубок африканских наций . Группа E. 2-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Экваториальная Гвинея
Окончен
0 : 1
Судан
0:1 Коко-Басси – 74'    

Летом «Спартак» гнался за центральным защитником «Торино» Саулем Коко. Клубы не сторговались, поэтому игрок остался в Турине, а в Москву отправились другие африканцы — Ву и Джику. Сегодня Коко вновь напомнил о себе. Правда, совсем не так, как хотел. Его сборная Судана проводила вязкий матч с Экваториальной Гвинеей. Моментов команды создавали немного. Всё решил один эпизод: на 74-й минуте Эйса исполнил стандарт с правого фланга, и Сауль неловко срезал мяч в собственные ворота.

До РПЛ не доехал не только Коко:
Главные несостоявшиеся трансферы лета-2025 в РПЛ
Главные несостоявшиеся трансферы лета-2025 в РПЛ

Ещё одним важным событием стало внезапное падение суданского вратаря Эльниля под конец первого тайма — он потерял сознание из-за недостатка сахара в крови. Мяч при этом находился на чужой половине. К счастью, футболист оклемался. Даже обошлось без замены. А ещё встречу судил Месси Нкунку из Конго. Просто информация без контекста.

Экваториальные гвинейцы остались с нулём очков, поскольку ранее проиграли Буркина-Фасо (1:2). Впереди — матч с мощным Алжиром. Надежда разве что на недонастрой фаворита, который уже решил вопрос выхода в плей-офф. Об этом — чуть ниже.

Зидан-старший понаблюдал за новым «сухарём» Зидана-младшего

Кубок африканских наций . Группа E. 2-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Алжир
Окончен
1 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Марез – 23'    

Мир облетела фотография, как Зинедин Зидан в 1-м туре переживает на трибуне за сынишкой Лукой — 27-летним вратарём сборной Алжира. Зизу и теперь не изменил традиции. За Францию у футболиста «Гранады» из Сегунды шансов выступать никаких не было, а вот алжирцы его с радостью приняли. С Суданом (3:0) Зидан-младший отстоял «насухо». Соперники из Буркина-Фасо пробить его также не сумели, хотя Каборе стрельнул в штангу. При этом сами пропустили от Мареза с пенальти в середине первого тайма.

Рияд Марез Подробнее

Да, в матче залетел только один гол. Алжирцы благородно растранжирили множество шансов и всё равно набрали шесть очков. Буркинийцы создавали их гораздо меньше. При том, что нанесли больше ударов — 14 против 10. Зато с помощью победы над Экваториальной Гвинеей им хватит для второго места в группе и ничьей с Суданом — спасибо более удачной разнице мячей.

Диалло по-прежнему в огне. Только теперь это не принесло победу

Кубок африканских наций . Группа F. 2-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 1
Камерун
1:0 Диалло – 51'     1:1 Конан – 56'    

Президент футбольной федерации Камеруна Самуэль Это’О навёл шороху незадолго до Кубка Африки: поменял тренера сборной и, как писали в СМИ, повлиял на состав, из-за чего на турнир не поехали Онана, Шупо-Мотинг и Абубакар. В отличие от некоего Арно Мэля Камдэма, который выступал в шестой лиге Бразилии, а сейчас сидит без клуба.

Подробнее о скандале:
«Я просто слишком силён для него». Всё о скандале Камеруна с Это’О и двумя заявками на КАН
«Я просто слишком силён для него». Всё о скандале Камеруна с Это’О и двумя заявками на КАН

Несмотря на это, камерунцы разделались с Габоном (1:0). Но вот теперь их ждало куда более серьёзное испытание Кот-д'Ивуаром, который в 1-м туре переиграл Мозамбик (тоже 1:0). Балеба, Мбемо и молодой талант «Байера» Кофане против Кессье, Диалло и Сангаре — битва намечалась что надо. Не зря её посетили братья Мбаппе, Тчуамени и Кунде. И она не обманула высоких ожиданий.

Первый тайм стал праздником звона каркасов. У Камеруна в перекладину зарядил Кофане, у ивуарийцев в штангу угодил Диалло. Туда же мяч попал и после навеса Диоманда в самом дебюте. Уже во второй половине перекладина помешала и камерунцу Намасо, причём перед этим он сам же промазал чуть ли не из вратарской.

Кот-д'Ивуар не простил. Сначала Кессье принял на грудь и чётко пробил с разворота. Но при этом залез в офсайд. Зато Диалло на 51-й минуте раскачал финтами Толо и красиво закрутил в дальний угол с линии штрафной — есть второй гол звезды «МЮ» на турнире. Радость ивуарийцев, впрочем, продлилась недолго. Уже через пятиминутку Конан заблокировал удар выигравшего подбор Чамадью. Получилось максимально неудачно — мяч приземлился за шиворот вратарю.

Соперники продолжили обмениваться ударами, в общей сложности устроив на двоих 25 попыток (13:12 в пользу Кот-д'Ивуара). Но в итоге оба остались непобеждёнными. Задача на 3-й тур — забить как можно больше уступающим в классе Мозамбику (в случае камерунцев) и Габону (в случае ивуарийцев). От этого зависит, кто захватит единоличное лидерство в группе.

Таблица группового этапа Кубка Африки
