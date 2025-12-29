Вратарь без сознания, гол звезды «МЮ» и грусть Обамеянга. Итоги дня на Кубке Африки

На Кубке Африки окончательно завершился 2-й тур группового этапа. Теперь и в группах E и F. Рассказываем подробнее об итогах главной вывески дня, достойной и поздней стадии плей-офф — Кот-д'Ивуар против Камеруна. Ну и о других матчах не забываем.

Обамеянг забил. Но Габону этого не хватило

За Габон ещё с 2009 года блистает Обамеянг. Сейчас ему 36 лет, а он до сих пор в порядке и на клубном уровне: забил за «Марсель» в этом сезоне восемь раз, в том числе оформил дубль «Ньюкаслу» в ЛЧ. Но вот столь же звёздных партнёров в сборной у него нет, поэтому габонцы даже далеко не всегда отбираются на Кубок Африки. В этом году у них получилось, но вот плей-офф им всё равно, похоже, не светит. В 1-м туре они уступили Камеруну, а теперь — Мозамбику.

Обамеянг отличился в добавленное к первому тайму время, добив за Ндонгом. Только вот соперник к тому моменту уже вёл 2:0: сперва Бангал выпрыгнул выше всех при угловом, а следом Катамо реализовал пенальти. Уже во второй половине Калила замкнул подачу Вити (да, его так зовут) и вколотил третий. Мукету-Муссунда затолкал гол престижа, и на этом всё. Габону только и остаётся, что громить Кот-д'Ивуар в 3-м туре в надежде на выход с третьего места.

Летняя трансферная цель «Спартака» — автор победного гола. В свои ворота

Летом «Спартак» гнался за центральным защитником «Торино» Саулем Коко. Клубы не сторговались, поэтому игрок остался в Турине, а в Москву отправились другие африканцы — Ву и Джику. Сегодня Коко вновь напомнил о себе. Правда, совсем не так, как хотел. Его сборная Судана проводила вязкий матч с Экваториальной Гвинеей. Моментов команды создавали немного. Всё решил один эпизод: на 74-й минуте Эйса исполнил стандарт с правого фланга, и Сауль неловко срезал мяч в собственные ворота.

Ещё одним важным событием стало внезапное падение суданского вратаря Эльниля под конец первого тайма — он потерял сознание из-за недостатка сахара в крови. Мяч при этом находился на чужой половине. К счастью, футболист оклемался. Даже обошлось без замены. А ещё встречу судил Месси Нкунку из Конго. Просто информация без контекста.

Экваториальные гвинейцы остались с нулём очков, поскольку ранее проиграли Буркина-Фасо (1:2). Впереди — матч с мощным Алжиром. Надежда разве что на недонастрой фаворита, который уже решил вопрос выхода в плей-офф. Об этом — чуть ниже.

Зидан-старший понаблюдал за новым «сухарём» Зидана-младшего

Мир облетела фотография, как Зинедин Зидан в 1-м туре переживает на трибуне за сынишкой Лукой — 27-летним вратарём сборной Алжира. Зизу и теперь не изменил традиции. За Францию у футболиста «Гранады» из Сегунды шансов выступать никаких не было, а вот алжирцы его с радостью приняли. С Суданом (3:0) Зидан-младший отстоял «насухо». Соперники из Буркина-Фасо пробить его также не сумели, хотя Каборе стрельнул в штангу. При этом сами пропустили от Мареза с пенальти в середине первого тайма.

Да, в матче залетел только один гол. Алжирцы благородно растранжирили множество шансов и всё равно набрали шесть очков. Буркинийцы создавали их гораздо меньше. При том, что нанесли больше ударов — 14 против 10. Зато с помощью победы над Экваториальной Гвинеей им хватит для второго места в группе и ничьей с Суданом — спасибо более удачной разнице мячей.

Диалло по-прежнему в огне. Только теперь это не принесло победу

Президент футбольной федерации Камеруна Самуэль Это’О навёл шороху незадолго до Кубка Африки: поменял тренера сборной и, как писали в СМИ, повлиял на состав, из-за чего на турнир не поехали Онана, Шупо-Мотинг и Абубакар. В отличие от некоего Арно Мэля Камдэма, который выступал в шестой лиге Бразилии, а сейчас сидит без клуба.

Несмотря на это, камерунцы разделались с Габоном (1:0). Но вот теперь их ждало куда более серьёзное испытание Кот-д'Ивуаром, который в 1-м туре переиграл Мозамбик (тоже 1:0). Балеба, Мбемо и молодой талант «Байера» Кофане против Кессье, Диалло и Сангаре — битва намечалась что надо. Не зря её посетили братья Мбаппе, Тчуамени и Кунде. И она не обманула высоких ожиданий.

Первый тайм стал праздником звона каркасов. У Камеруна в перекладину зарядил Кофане, у ивуарийцев в штангу угодил Диалло. Туда же мяч попал и после навеса Диоманда в самом дебюте. Уже во второй половине перекладина помешала и камерунцу Намасо, причём перед этим он сам же промазал чуть ли не из вратарской.

Кот-д'Ивуар не простил. Сначала Кессье принял на грудь и чётко пробил с разворота. Но при этом залез в офсайд. Зато Диалло на 51-й минуте раскачал финтами Толо и красиво закрутил в дальний угол с линии штрафной — есть второй гол звезды «МЮ» на турнире. Радость ивуарийцев, впрочем, продлилась недолго. Уже через пятиминутку Конан заблокировал удар выигравшего подбор Чамадью. Получилось максимально неудачно — мяч приземлился за шиворот вратарю.

Соперники продолжили обмениваться ударами, в общей сложности устроив на двоих 25 попыток (13:12 в пользу Кот-д'Ивуара). Но в итоге оба остались непобеждёнными. Задача на 3-й тур — забить как можно больше уступающим в классе Мозамбику (в случае камерунцев) и Габону (в случае ивуарийцев). От этого зависит, кто захватит единоличное лидерство в группе.