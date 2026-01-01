А ещё без клуба остались два россиянина, экс-легионеры «Зенита» и два игрока из «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого.

Эти футболисты проснулись в новом году без работы. В списке — три суперзвезды и россияне!

2026 год наступил! Но не для всех 1 января – день отдыха. У многих футболистов 31 декабря 2025-го подошли к концу контракты. Поэтому впереди у них задача по поиску нового клуба/переподписания соглашений. Мы отобрали самых интересных игроков, оказавшихся в таком положении. Отметим, что данные по контрактам взяты с сайта Transfermarkt. И у футболистов могут быть прописаны в соглашениях дополнительные пункты о продлении, не освещённые в СМИ.

Неймар («Сантос»)

Неймар спас родной «Сантос» от вылета из бразильской Серии А. Последние матчи форвард провёл с травмами, но помог команде трижды выиграть со счётом 3:0 («Спорт Ресифи», «Жувентуде» и «Крузейро»). В этих встречах 33-летний игрок забил четыре мяча и отдал один голевой пас. Однако контракт Неймара с «Сантосом» подошёл к концу. Правда, в соглашении есть пункт о продлении. «Мой приоритет всегда отдаётся «Сантосу», – недавно отметил сам футболист.

Между «Сантосом» и Неймаром есть устная договорённость о продолжении сотрудничества. Однако пока что официального объявления не было. Поэтому формально экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» находится без работы. А Marca сообщает, что Неймаром интересуется «Фламенго». Так что не исключено, что нападающий окажется в самом популярном клубе Южной Америки. И именно там продолжит свой путь на чемпионат мира 2026 года.

Хамес Родригес («Леон»)

Хамесу Родригесу не сильно понравилась игра в мексиканской лиге. По данным инсайдера Фабрицио Романо, в последние полгода колумбиец активно ищет себе новый клуб. Хамес перешёл в «Леон» в начале 2025-го и провёл всего 12 матчей в чемпионате Мексики, забив три мяча и оформив один ассист. Однако ESPN не исключает, что Родригес останется в мексиканской лиге. К нему проявляют интерес несколько клубов. Также есть вероятность, что 34-летний полузащитник окажется в МЛС.

Серхио Рамос («Монтеррей»)

Рамос также покидает Мексику. Легендарный защитник перебрался в «Монтеррей» зимой 2025-го и провёл в клубе менее года. Добраться до золота чемпионата страны не удалось. В полуфинале плей-офф «Монтеррей» уступил «Толуке». После ответной встречи Серхио заявил: «Очевидно, это был мой последний матч в Мексике. Мы расстроены, но с чистой совестью – мы отдали на поле всё. Нужно сделать выводы, подняться и принять, что это тоже часть футбола. Самая большая боль – что мы не смогли подарить болельщикам ещё один финал, ведь они заслуживали этого больше всех».

Испанская газета AS сообщала, что 39-летний футболист планирует вернуться в Европу. Его цель – сыграть на чемпионате мира 2026 года. Также семье Рамоса комфортнее жить на родине, поэтому варианты не из европейских лиг Серхио не будет рассматривать.

Кристиан Бентеке («Ди-Си Юнайтед»)

Кристиан Бентеке Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Экс-форвард «Ливерпуля», «Астон Виллы» и «Кристал Пэлас» выступал в МЛС с лета 2022 года. В составе «Ди-Си Юнайтед» Бентеке провёл 100 встреч, забил 49 мячей и оформил 11 ассистов. А в сезоне-2023/2024 стал лучшим бомбардиром регулярного сезона. Но «Ди-Си Юнайтед» решил не продлевать контракт с 35-летним бельгийцем. Сам Кристиан хочет вернуться в Европу. Инсайдер Саша Тавольери сообщил, что футболист хочет привлечь к себе внимание со стороны главного тренера сборной Бельгии Руди Гарсии, чтобы сыграть на чемпионате мира. За Бентеке следят «Андерлехт» и «Брюгге».

Валерий Громыко и Егор Сорокин («Кайрат»)

Егор Сорокин Фото: ФК «Кайрат»

У двух основных футболистов «Кайрата» подошли к концу контракты. Сорокин и Громыко оказались в клубе летом 2024 года, а в 2025-м оформили вместе с алма-атинцами исторический выход в общий этап Лиги чемпионов. И Валерий, и Егор – игроки стартового состава. Так что наверняка «Кайрат» переподпишет контракты с ними. Однако пока что официальной информации о новых соглашениях не поступило.

Сантьяго Ариас («Баия»)

Сантьяго Ариас Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Карьеру Ариаса сломала серьёзная травма. В октябре 2020 года он повредил голеностоп в матче сборной Колумбии с Венесуэлой. Тогда Сантьяго только-только ушёл в аренду в «Байер» из «Атлетико». Защитник пропустил год, а затем почти сразу же повредил ещё и подколенное сухожилие. В итоге «Атлетико» не продлил контракт с колумбийцем, а тот в феврале 2023 года уехал в МЛС в «Цинциннати».

С января 2024-го по декабрь 2025-го Ариас выступал за бразильскую «Баию». Сейчас 33-летний футболист остался без клуба. Но за полгода до ЧМ-2026 Сантьяго обязан найти постоянную практику. В сборную Колумбии игрок вызывается до сих пор.

Вилсон Манафа и Жоау Карлуш Тейшейра («Шанхай Шэньхуа»)

Жоау Карлуш Тейшейра Фото: Fred Lee/Getty Images

Сразу два легионера покинули «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Напомним, в Китае клубы могут иметь в заявке до пяти иностранцев, а одновременно на поле – не более трёх. Поэтому потеря Манафы и Тейшейры – важная история для «Шэньхуа». Если клуб не решит переподписать игроков, откроется возможность приобрести двух новых легионеров. Может, в таком случае Слуцкому удастся преодолеть барьер второго места и стать чемпионом? Хотя Манафа и Тейшейра были важными футболистами для «Шэньхуа». Первый провёл все 30 матчей в чемпионате Китая, второй стал шестым в команде по системе «гол+пас» (9, 6+3).

Жулиано («Атлетико Паранаэнсе»)

Ещё один бывший легионер «Зенита» остался без клуба. Жулиано провёл прошедший год в «Атлетико Паранаэнсе» из бразильской Серии B. Но не на ведущих ролях: за 2025-й у него набралось всего 888 минут во всех турнирах. Поэтому контракт с 35-летним полузащитником решили не продлевать. Будет ли Жулиано искать новую команду или завяжет с футболом?

Эмилиано Ригони («Сан-Паулу»)

Экс-игрок «Зенита» перешёл в «Сан-Паулу» в сентябре 2025 года, заключив краткосрочный контракт. За время в клубе Ригони провёл 12 встреч и забил всего один мяч. В «Сан-Паулу», вероятно, не сильно впечатлились статистикой Эмилиано. Поэтому с 32-летним вингером не заключили новое соглашение. Так что впереди у Ригони поиск нового клуба.

Эвер Банега («Ньюэллс Олд Бойз»)

Эвер Банега Фото: Luciano Bisbal/Getty Images

37-летний экс-полузащитник сборной Аргентины (между прочим, провёл 65 матчей за команду) до сих пор играет. С 2024-го Банега выступал за «Ньюэллс Олд Бойз», а в прошедшем году принял участие в 33 встречах. Жёлтых карточек (11) у капитана команды набралось больше, чем результативных действий (три гола + пять ассистов). Но крутые техника и видение поля всё ещё при Эвере. Так что не исключено, что Банега останется в «Ньюэллсе» или продолжит карьеру в другой команде.

Александр Зуев («Тобол»)

Зуев оказался в «Тоболе» летом 2024 года. За это время 29-летний вингер выиграл с клубом Кубок Казахстана – 2025 и взял бронзу последнего чемпионата. Всего за 30 матчей во всех турнирах Александр забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Но контракт игрока с «Тоболом» подошёл к концу 31 декабря 2025-го. И пока что официальной информации о переподписании не поступило. Увидим Зуева снова в РПЛ?

Бонус: