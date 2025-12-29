Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 30 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: Царукян против Шары Буллета, битва лидеров АПЛ, НБА и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 30 декабря 2025 года
За чем следить 30 декабря: Овечкин и Панарин в НХЛ, «Бруклин» — «Голден Стэйт», ЦСКА — «Динамо» Москва в КХЛ и Кубок Африки по футболу!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 30 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выиграют гости?

«Каролина» и «Рейнджерс» в этом сезоне встречались два раза, и оба матча выиграли гости. «Ураганы» после трёх упущенных побед смогли исправиться во встрече с «Детройтом» — команда Бриндамора победила со счётом 5:2. «Рейнджерс» в дерби с «Айлендерс» уступили 0:2 и выглядели очень блёкло. Артемий Панарин забьёт?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Свечников — о голе:
«Сразу понял, куда буду бросать». Свечников — о своём голе в матче с «Детройтом»

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Овечкин забьёт?

Александр Овечкин в последнем матче прервал длинную серию без заброшенных шайб, забив «Нью-Джерси» и переведя встречу в овертайм. «Флорида» же приходит в себя после тяжёлого начала сезона и большого количества травм. Сейчас «пантеры» борются за плей-офф, и победа им не помешает. Смогут ли подопечные Мориса сломить сопротивление «Вашингтона»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Обзор последнего матча «Вашингтона»:
Забил, забил! Овечкин мощно ворвался с праздников, прервав рекордную засуху
Забил, забил! Овечкин мощно ворвался с праздников, прервав рекордную засуху

🏀 3:30: «Майами Хит» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич окажется сильнее?

«Денвер» — привычно в топе Запада, «Майами», как обычно, в зоне плей-ин — стабильность! Тем не менее «Хит» всегда могут преподнести неожиданный подарок, поэтому Споэльстру и компанию никогда нельзя списывать со счетов. Йокич и его банда уже уступили «Орландо» на выезде, настало время исправляться.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Сложнейший календарь для Дёмина:
Видели, кто дальше в соперниках у Дёмина в НБА? Россиянину и «Бруклину» будет тяжело!
Видели, кто дальше в соперниках у Дёмина в НБА? Россиянину и «Бруклину» будет тяжело!

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая встреча Дёмина с Карри

Ещё в прошлом году Дёмин в интервью «Чемпионату» говорил, что он вдохновлялся Стефеном Карри. Теперь Егор сразится в НБА с одним из своих кумиров детства — что за история?! «Бруклин» в отличной форме — клуб выиграл семь из последних 10 матчей. «Голден Стэйт» такой стабильностью похвастаться не может. Как проявит себя россиянин и кто заберёт победу?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Обзор последней игры Дёмина:
Ого! «Бруклин» Дёмина одолел крутую команду НБА. Как это было и чем отметился россиянин?
Видео
Ого! «Бруклин» Дёмина одолел крутую команду НБА. Как это было и чем отметился россиянин?

🏒 17:00: ЦСКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЦСКА продлит победную серию?

ЦСКА в последних двух матчах одержал тяжёлые победы, но игра армейцев по-прежнему оставляет желать лучшего. Никитин продолжает при этом не ставить в состав Спронга, который, похоже, до дедлайна будет обменян. «Динамо» при Козлове играет пока не особо стабильно, особо бело-голубым не удаются матчи с минскими одноклубниками. Антон Слепышев набрал очки в двух встречах, продлит серию?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Куда могут обменять Спронга?
ЦСКА обменяет своего лучшего бомбардира? Куда могут отправить проблемного Спронга
ЦСКА обменяет своего лучшего бомбардира? Куда могут отправить проблемного Спронга

🎦 ⚽️ 19:00: Уганда — Нигерия, Кубок африканских наций, группа C, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Кубок африканских наций . Группа C. 3-й тур
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Уганда
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: завершит ли Нигерия групповой этап с девятью очками?

Сборная Нигерии набрала максимальное количество очков по итогам двух туров и завоевала путёвку в плей-офф. В любом случае ниже второго места в квартете она точно не опустится. Впереди игра с худшей командой группы. Уганда за два тура набрала всего одно очко. Этой команде желательно победить, чтобы рассчитывать на место в 1/8 финала.

Статистика Кубка африканских наций
Это было эпично:
Команда Осимхена чуть не упустила победу после 3:0! Жара на Кубке Африки! Видео
Команда Осимхена чуть не упустила победу после 3:0! Жара на Кубке Африки! Видео

🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: СКА выиграет в дерби?

СКА в последнее время выглядит здорово, уверенно находится в зоне плей-офф, но последний матч с «Сочи» не удался — петербуржцы проиграли со счётом 4:8. А у «Шанхая» серьёзные проблемы — команда Галлана выглядит ужасно, выпала из зоны плей-офф. Главное, что просветов не видно, менеджмент пытается залатать дыры в составе путём подписания просмотровых контрактов, однако пока это не помогает. Победа в дерби позволит переломить ситуацию?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Ларионов — о последнем поражении:
«Команда упала очень низко». Ларионов — о поражении СКА от «Сочи» со счётом 4:8

👊 20:00: Шарабутдин Магомедов — Арман Царукян, схватка по грэпплингу

*Время начала схватки может измениться и будет уточнено

Интрига: кто сильнее в грэпплинге?

Арман Царукян продолжает свой борцовский марафон: претендент на пояс UFC постоянно участвует в турнирах по грэпплингу, неизменно там побеждая. Но теперь у него крупный соперник — Шара Буллет. Да, Пират никогда не считался хорошим борцом, зато он значительно крупнее и попробует навязать Царукяну свою игру. Плюс парни отлично раскачали свой бой в медиа, обменявшись обидными фразами. Кто окажется лучше на ковре?

Разбор конфликта
«Такие, как ты, на меня заявления писали». Что не поделили Шара Буллет и Царукян
«Такие, как ты, на меня заявления писали». Что не поделили Шара Буллет и Царукян

🎦 ⚽️ 22:00: Бенин — Сенегал, Кубок африканских наций, группа D, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Кубок африканских наций . Группа D. 3-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенин
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли Сенегал удобного соперника?

Перед заключительным туром в группе D образовалась интересная ситуация. Сенегал и ДР Конго набрали по четыре очка, Бенин — три. Таким образом, Сенегалу достаточно не проиграть в заключительном туре, чтобы гарантировать себе попадание в 1/8 финала. Впрочем, можно предположить, что ничья устроит и Бенин, поскольку четырёх очков, скорее всего, хватит для попадания в плей-офф даже с третьего места в группе. Сенегал четыре раза одолел соперника в пяти предыдущих очных встречах. С фаворитом всё понятно, но оправдают ли номинальные гости этот статус?

Статистика Кубка африканских наций
Вспоминаем, как Сенегал провёл прошлый матч:
Драматичный промах Окелло, Мане мчит за рекордом. Итоги дня на Кубке Африки. Видео
Драматичный промах Окелло, Мане мчит за рекордом. Итоги дня на Кубке Африки. Видео

⚽️ 22:30: «Челси» — «Борнмут», АПЛ, 19-й тур

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли «Челси» соперника, который не побеждает с конца октября?

«Челси» не побеждает в АПЛ на протяжении двух туров. Сначала он поделил очки с «Ньюкаслом» (2:2), а затем уступил «Астон Вилле» (1:2). В результате команда Энцо Марески оказалась на пятой строчке в таблице. «Борнмут» располагается на 15-м месте. Серия команды без побед в АПЛ насчитывает уже девять встреч (четыре ничьих, пять поражений). Любопытно, что два предыдущих матча с участием «Челси» и «Борнмута» завершались вничью. Как будет на этот раз?

Статистика АПЛ
Печальный факт:
«Челси» потерял больше всех очков в матчах, где вёл в счёте, в АПЛ сезона-2025/2026

⚽️ 23:15: «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 19-й тур

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «МЮ» с худшим клубом АПЛ?

В прошлом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» показал, что может побеждать без Бруну Фернандеша. Португалец получил травму, а его команда одолела дома «Ньюкасл» (1:0). «МЮ» занимает шестое место в таблице, а вот «Вулверхэмптон» замыкает её. Команда проводит катастрофический сезон — два очка по итогам 18 туров. Она регулярно уступает в АПЛ начиная с 18 октября. Кажется, «МЮ» должен обыгрывать такого соперника. Или нас ждёт сюрприз?

Статистика АПЛ
Что было интересного в европейском футболе в прошедшие выходные:
Долгожданный гол Вирца, убойная гонка в Италии, Эмери — гений. Главное в еврофутболе
Долгожданный гол Вирца, убойная гонка в Италии, Эмери — гений. Главное в еврофутболе

⚽️ 23:15: «Арсенал» — «Астон Вилла», АПЛ, 19-й тур

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья победная серия прервётся?

Безумно интригующий матч. «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ, «Астон Вилла» занимает третье место. Их разделяют всего три очка. В этом сезоне клуб из Бирмингема уже обыгрывал лондонскую команду. В начале декабря Унаи Эмери напомнил о себе «бывшей» — 2:1. Но теперь соперники встретятся в столице Англии. «Арсенал» одержал пять побед подряд во всех турнирах. Серия «Астон Виллы» ещё более впечатляющая — 11 побед.

Статистика АПЛ
Высокая оценка:
«Он — тактический гений». Олли Уоткинс — о тренере «Астон Виллы» Эмери
