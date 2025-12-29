Топ-события вторника: Царукян против Шары Буллета, битва лидеров АПЛ, НБА и хоккей

За чем следить 30 декабря: Овечкин и Панарин в НХЛ, «Бруклин» — «Голден Стэйт», ЦСКА — «Динамо» Москва в КХЛ и Кубок Африки по футболу!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 30 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: выиграют гости?

«Каролина» и «Рейнджерс» в этом сезоне встречались два раза, и оба матча выиграли гости. «Ураганы» после трёх упущенных побед смогли исправиться во встрече с «Детройтом» — команда Бриндамора победила со счётом 5:2. «Рейнджерс» в дерби с «Айлендерс» уступили 0:2 и выглядели очень блёкло. Артемий Панарин забьёт?

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Овечкин забьёт?

Александр Овечкин в последнем матче прервал длинную серию без заброшенных шайб, забив «Нью-Джерси» и переведя встречу в овертайм. «Флорида» же приходит в себя после тяжёлого начала сезона и большого количества травм. Сейчас «пантеры» борются за плей-офф, и победа им не помешает. Смогут ли подопечные Мориса сломить сопротивление «Вашингтона»?

🏀 3:30: «Майами Хит» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК Майами Хит Майами Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Йокич окажется сильнее?

«Денвер» — привычно в топе Запада, «Майами», как обычно, в зоне плей-ин — стабильность! Тем не менее «Хит» всегда могут преподнести неожиданный подарок, поэтому Споэльстру и компанию никогда нельзя списывать со счетов. Йокич и его банда уже уступили «Орландо» на выезде, настало время исправляться.

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: первая встреча Дёмина с Карри

Ещё в прошлом году Дёмин в интервью «Чемпионату» говорил, что он вдохновлялся Стефеном Карри. Теперь Егор сразится в НБА с одним из своих кумиров детства — что за история?! «Бруклин» в отличной форме — клуб выиграл семь из последних 10 матчей. «Голден Стэйт» такой стабильностью похвастаться не может. Как проявит себя россиянин и кто заберёт победу?

🏒 17:00: ЦСКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ЦСКА продлит победную серию?

ЦСКА в последних двух матчах одержал тяжёлые победы, но игра армейцев по-прежнему оставляет желать лучшего. Никитин продолжает при этом не ставить в состав Спронга, который, похоже, до дедлайна будет обменян. «Динамо» при Козлове играет пока не особо стабильно, особо бело-голубым не удаются матчи с минскими одноклубниками. Антон Слепышев набрал очки в двух встречах, продлит серию?

🎦 ⚽️ 19:00: Уганда — Нигерия, Кубок африканских наций, группа C, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: завершит ли Нигерия групповой этап с девятью очками?

Сборная Нигерии набрала максимальное количество очков по итогам двух туров и завоевала путёвку в плей-офф. В любом случае ниже второго места в квартете она точно не опустится. Впереди игра с худшей командой группы. Уганда за два тура набрала всего одно очко. Этой команде желательно победить, чтобы рассчитывать на место в 1/8 финала.

🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: СКА выиграет в дерби?

СКА в последнее время выглядит здорово, уверенно находится в зоне плей-офф, но последний матч с «Сочи» не удался — петербуржцы проиграли со счётом 4:8. А у «Шанхая» серьёзные проблемы — команда Галлана выглядит ужасно, выпала из зоны плей-офф. Главное, что просветов не видно, менеджмент пытается залатать дыры в составе путём подписания просмотровых контрактов, однако пока это не помогает. Победа в дерби позволит переломить ситуацию?

👊 20:00: Шарабутдин Магомедов — Арман Царукян, схватка по грэпплингу

*Время начала схватки может измениться и будет уточнено

Интрига: кто сильнее в грэпплинге?

Арман Царукян продолжает свой борцовский марафон: претендент на пояс UFC постоянно участвует в турнирах по грэпплингу, неизменно там побеждая. Но теперь у него крупный соперник — Шара Буллет. Да, Пират никогда не считался хорошим борцом, зато он значительно крупнее и попробует навязать Царукяну свою игру. Плюс парни отлично раскачали свой бой в медиа, обменявшись обидными фразами. Кто окажется лучше на ковре?

🎦 ⚽️ 22:00: Бенин — Сенегал, Кубок африканских наций, группа D, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: обыграет ли Сенегал удобного соперника?

Перед заключительным туром в группе D образовалась интересная ситуация. Сенегал и ДР Конго набрали по четыре очка, Бенин — три. Таким образом, Сенегалу достаточно не проиграть в заключительном туре, чтобы гарантировать себе попадание в 1/8 финала. Впрочем, можно предположить, что ничья устроит и Бенин, поскольку четырёх очков, скорее всего, хватит для попадания в плей-офф даже с третьего места в группе. Сенегал четыре раза одолел соперника в пяти предыдущих очных встречах. С фаворитом всё понятно, но оправдают ли номинальные гости этот статус?

⚽️ 22:30: «Челси» — «Борнмут», АПЛ, 19-й тур

Интрига: обыграет ли «Челси» соперника, который не побеждает с конца октября?

«Челси» не побеждает в АПЛ на протяжении двух туров. Сначала он поделил очки с «Ньюкаслом» (2:2), а затем уступил «Астон Вилле» (1:2). В результате команда Энцо Марески оказалась на пятой строчке в таблице. «Борнмут» располагается на 15-м месте. Серия команды без побед в АПЛ насчитывает уже девять встреч (четыре ничьих, пять поражений). Любопытно, что два предыдущих матча с участием «Челси» и «Борнмута» завершались вничью. Как будет на этот раз?

⚽️ 23:15: «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 19-й тур

Интрига: справится ли «МЮ» с худшим клубом АПЛ?

В прошлом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» показал, что может побеждать без Бруну Фернандеша. Португалец получил травму, а его команда одолела дома «Ньюкасл» (1:0). «МЮ» занимает шестое место в таблице, а вот «Вулверхэмптон» замыкает её. Команда проводит катастрофический сезон — два очка по итогам 18 туров. Она регулярно уступает в АПЛ начиная с 18 октября. Кажется, «МЮ» должен обыгрывать такого соперника. Или нас ждёт сюрприз?

⚽️ 23:15: «Арсенал» — «Астон Вилла», АПЛ, 19-й тур

Интрига: чья победная серия прервётся?

Безумно интригующий матч. «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ, «Астон Вилла» занимает третье место. Их разделяют всего три очка. В этом сезоне клуб из Бирмингема уже обыгрывал лондонскую команду. В начале декабря Унаи Эмери напомнил о себе «бывшей» — 2:1. Но теперь соперники встретятся в столице Англии. «Арсенал» одержал пять побед подряд во всех турнирах. Серия «Астон Виллы» ещё более впечатляющая — 11 побед.