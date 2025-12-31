25 знаковых интервью «Чемпионата» в 2025 году

Искренние, яркие и фактурные герои. Чудесные, весёлые, грустные и очень сильные истории. Кое-как у нас получилось отобрать топ-25!

Каждую неделю на «Чемпионате» выходит много эксклюзивных интервью. Все их можно найти по тегу:

Для удобства мы разделили все интервью по видам спорта и добавили навигацию:

Футбольные интервью

«Мне повезло на войне, в Антарктиде и «Крокусе». О футболе и жизни с Виктором Гусевым

Огромное интервью Олега Лысенко с легендарным комментатором к его юбилею.

Таких объёмных интервью на «Чемпионате», кажется, за все 20 лет не было. Герой и повод — замечательные! Виктору Гусеву — 70. В преддверии юбилея голос российского спорта последних трёх десятилетий пришёл к нам в гости и три часа рассказывал о своей увлекательной жизни. Историй в ней на полнометражный художественный фильм хватит, и не только о футболе. Испытайте ностальгию и удивитесь вместе с нами.

«Безумие такое творилось, что хотелось затихариться». Файзулин наконец заговорил

Непраздничный разговор с обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА в день рождения.

Среди сотен интервью Олега Лысенко это, возможно, самое долгоиграющее. Автор заочно познакомился с Виктором в мае 2018-го (история мессенджера всё помнит!), но только спустя семь лет его наконец разговорил. Повод мощный подвернулся — грядущее 100-летие «Зенита», в котором Файзулин провëл самые незабываемые годы.

«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини

Обсудили перестройку команды, игру Акинфеева и Кисляка, переговоры с Бариновым и пользу лимита. А ещё — правила жизни Фабио, Россию и тату.

Фабио Челестини — один из главных героев РПЛ в этом сезоне. Он подхватил ЦСКА после неожиданного ухода Марко Николича и в усечённом составе. Однако и в этих условиях молодая команда показывает яркую игру и борется за титул уже сейчас, находясь всего в двух очках от лидера. На базе ЦСКА Андрей Панков проговорил с Челестини около двух часов. Хотелось узнать обо всём – и о перестройке команды, и подробности его игровых принципов с новой ролью Игоря Акинфеева, и о прогрессе Матвея Кисляка, и о трансферах… Даже сам его выбор в пользу РПЛ вместо Лиги чемпионов с «Базелем» многих удивил.

«Может, без меня Марио полез бы в петлю». Уникальный переводчик уже больше 20 лет в ЦСКА

Уроки Гинера, похождения Вагнера, джет от Роналдиньо и Кубок УЕФА — в редком интервью с Максимом Головлёвым.

Мы много лет пытались уговорить на интервью одну из «теневых легенд» ЦСКА — и всякий раз получали вежливо твëрдый отказ: «Ну кто я такой?» В знаменательный для клуба год — 20-летия первой и пока единственной победы в еврокубке — главный специалист ЦСКА по международным отношениям наконец согласился поговорить «под запись». И выдал Олегу Лысенко море увлекательных историй.

«Я ударил игрока, судью, тренера соперника и инспектора». Рахимов, каким вы его не знали

Тренер «Рубина» рассказал, что посмеялся с Даку над срывом трансфера в «Зенит». А ещё — об армии, как послал Сёмина и трижды чуть не погиб.

У Рахимова яркая жизнь и карьера ― и не только тренерская, но и игровая. Он заиграл в «Памире» у Юрия Сёмина, с которым потом поработал и в «Локомотиве». Был у Олега Романцева в «Спартаке». Последние семь лет карьеры отыграл в Австрии, где стал легендой «Аустрии». В Австрии же Рахимов и начал тренировать и только потом вернулся в Россию – чтобы возглавить «Амкар». А ещё Рашид Маматкулович служил в погранвойсках, трижды был на грани жизни и смерти и устраивал настоящие потасовки на поле. Почти три часа разговора Андрея Панкова с тренером, который состоялся в начале июля на базе «Рубина», перед вами.

«Табу — только «Спартак». Редкое интервью с Александром Головиным

Андрей Панков встретился с нашим легионером в Монако и обсудил всё – от РПЛ, предложения «Зенита» и клубов Европы до травм и сборной России.

Корреспондент «Чемпионата» прогулялся с Головиным вдоль Лигурийского моря, разговаривая о футболе и жизни. Вот что из этого получилось.

Хоккейные интервью

«1000 голов Овечкина? Всё зависит от него». Беседа с боссом НХЛ о великом рекорде

Мы поговорили со вторым человеком в лиге о церемонии в честь Ови, новой цели форварда и его месте в хоккее.

Владимир Лаевский обсудил с вице-комиссионером Национальной хоккейной лиги Биллом Дэйли самые важные вопросы относительно достижений Ови.

«Денег предлагали много, но я не собирался уходить из «Спартака». Интервью с Жамновым

Главный тренер красно-белых впервые объяснил своё решение продлить контракт с клубом на три года.

В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву Алексей Юрьевич подробно рассказал о принятом решении, признался, что получал более заманчивые в финансовом плане предложения от других клубов, и расставил главные акценты в своей работе.

«Радулов — как волк. Чует твой страх». Истории чемпионского «Локомотива»

После прочтения этого материала станет намного понятнее, как Ярославль добрался до Кубка Гагарина.

В летопись российского хоккея ярославский праздник будет занесён с пометкой «многострадальный». Здесь и сдвинутая на несколько месяцев с момента триумфа дата, и сенсационный уход главного тренера Игоря Никитина с помощниками в ЦСКА, и история с перстнями, которая последние дни будоражит хоккейную общественность. Эти штрихи к чемпионству «Локомотива» Пётр Терещенков собирал урывками всё лето.

«Ты создаёшь команду, а её у тебя забирают. Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым

Подробный разговор с бывшим главным тренером московского «Динамо».

Отставка Алексея Кудашова из московского «Динамо» стала настоящим шоком для спортивной общественности. Команда, ставящая перед собой самые высокие задачи, в одночасье лишилась главного тренера. Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев связался с Алексеем Николаевичем, узнав от него в эксклюзивной беседе все подробности случившегося и подробно поговорив на разные темы.

Интервью по другим видам спорта

Большое интервью с юным гением шахмат из России. Как Рома Шогджиев удивляет весь мир?!

Мальчику всего 10 лет, и он может стать самым молодым гроссмейстером в истории. А ещё он уже два раза встречался с Магнусом Карлсеном.

В конце мая 2025 года 10-летний российский шахматист Роман Шогджиев установил удивительный рекорд – стал самым юным в истории международным мастером, выполнив необходимый норматив на турнире в Радничках. Ни Рома, ни его семья останавливаться на этом не собираются: в планах – звание гроссмейстера и большие победы. Андрей Шитихин встретился с семьёй Шогджиевых, чтобы больше узнать про юного гения шахмат из России, его интересы, мечты и цели.

«Я отпустила прошлое». Честный разговор с Чикуновой — главной звездой российского плавания

Евгения готовится к дебюту на чемпионате мира. Не жалеет ли она о том, что не попала на ЧМ-2019 и не выступила на Олимпиаде в Париже?

В интервью Рустаму Имамову Чикунова максимально честно рассказала, жалеет ли о каких-то решениях из своего драматичного прошлого и с каким настроем смотрит в будущее.

«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА

Российский талант рассказал, как проходил процесс выбора «Бруклина», а также поделился своими ожиданиями и мнением о конкуренции в команде.

Каково это — в 19 лет стать символом нового поколения российского баскетбола и оказаться в центре мирового внимания? Обо всём этом — в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Сначала был просто страх за свою жизнь». Откровенное интервью с Полиной Кнороз

Лучшая легкоатлетка России — о неприятном диагнозе, рекордных высотах и желании попробовать себя на телевидении.

Полина рассказала Андрею Шитихину о неприятном диагнозе, из-за которого были самые разные мысли, о желании постоянно напоминать о себе соперницам, выступающим на крупных стартах, о помощи свыше, о желании попробовать себя в роли комментатора и о многом другом.

На Олимпиаде вся Россия плакала с Бладцевой. А теперь Анжела ярко раскрыла свои чувства

Лучшая батутистка страны рассказала, как пережила трагедию в Париже, где нашла любовь и почему взяла ипотеку в 14 лет.

В большом интервью Юлии Сидоровой Анжела рассказала и об отношении к россиянам на международных стартах, и о слезах в Париже, и о том, как нашла любовь, и даже о том, как закрыла ипотеку, взятую ещё в 14 лет.

«Буду приветствовать возвращение России». Как бельгиец стал своим в казанском «Зените»

Откровенное интервью с капитаном сборной Бельгии по волейболу Сэмом Деру.

Капитан сборной Бельгии поделился мнением о перспективах своего клуба в розыгрыше плей-офф, рассказал об особенностях политического устройства разделённой двумя языками родины, высказался о футболе, велоспорте и хоккее и даже поддержал возвращение сборной России на международную арену.

«Сашу уже многие списали. Это было некрасиво». Интервью с Большуновым-старшим

Александр Иванович — о семейной трагедии, тяжёлом положении в родном селе и состоянии своего сына.

Прошедший сезон для трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова получился неоднозначным – первая половина неудачная, но на чемпионате России – четыре золота, а в финале Кубка России – шесть побед из шести возможных. Однако радость от такой концовки сезона и отпуска оказалась омрачена страшным известием – 25 апреля после прямого попадания снаряда сгорел дом родителей Большунова в Подывотье.

О том, что именно случилось, как пережить такое известие, о собственном будущем и будущем сына в большом спорте Андрей Шитихин поговорил с Александром Ивановичем Большуновым – отцом лидера сборной.

«Поняла, что не хочу быть середнячком». Откровенный разговор с нашей чемпионкой Уимблдона

Вероника Кудерметова после триумфа на травяном ТБШ вернулась в родную Казань. Там мы с ней и пообщались.

Уимблдон-2025 российским болельщикам запомнился прежде всего яркой победой нашей теннисистки Вероники Кудерметовой в парном разряде. Вместе с бельгийкой Элисе Мертенс Кудерметова-старшая дошла до решающей встречи, где они одолели в трёх сетах Се Шувэй с Тайваня и Елену Остапенко из Латвии. Для Вероники это первый титул на турнирах серии «Большого шлема» — она стала всего лишь седьмой в истории теннисисткой из России, кому удалось выиграть подобное соревнование в парном разряде. Особенно важно для Кудерметовой было победить именно сейчас, поскольку два последних сезона у неё складывались далеко не лучшим образом. Вместе с кубком она приехала на неделю в родную Казань и в большом интервью «Чемпионату» поделилась своими эмоциями от успеха, а также честно призналась, как переживала спад в карьере и благодаря чему вновь нашла свою игру и заново полюбила теннис.

«Махачев такой же «идиот», как и я». Откровенный разговор с Олегом Тактаровым

Знаменитый чемпион не стеснялся в выражениях.

Совсем недавно первый чемпион UFC из России Олег Тактаров отметил свой 58-й день рождения. Мы связались с нашим знаменитым спортсменом и актёром, чтобы поговорить обо всём самом важном в ММА и не только. Обсудили минувший бой Хамзата Чимаева с Дрикусом дю Плесси, попросили рассказать о встрече Тактарова с Владимиром Путиным, затронули тему хейта в интернете и многое другое. Олег Николаевич ответил на вопросы «Чемпионата», не скрывая эмоций.

Путин, Махачев, UFC в России. Наш разговор с Арманом Царукяном — о самом главном

Российская суперзвезда UFC и амбассадор PARI — в гостях у «Чемпионата».

В промоушене UFC выступает огромное количество успешных бойцов из России, и один из самых ярких – Арман Царукян, второй номер рейтинга лёгкого веса и амбассадор бренда PARI. Находясь в подготовке к новому бою, Царукян заглянул в гости к «Чемпионату»: мы поговорили о диете, оценили возможность проведения турниров UFC в России, вспомнили встречу Армана с Владимиром Путиным и выбрали самого неприятного бойца дивизиона.

«Чтобы представлять Россию, нужно жить в деревне?» Интервью с Александром Волковым

Поговорили с Драго перед важнейшим поединком в его карьере.

Корреспондент «Чемпионата» Максим Яковлев расспросил Волкова о желании подраться на турнире UFC в Белом доме, победе Чимаева, поражении Анкалаева и многом другом.

Человек, который «переехал» Цзю. Интервью с российским чемпионом мира Муртазалиевым

О гонорарах, сбегающих соперниках и главных событиях в мировом боксе.

В октябре 2024-го Бахрам Муртазалиев устроил один из самых громких апсетов года, уничтожив в титульном поединке Тимофея Цзю. После этого россиянин практически не появлялся в инфопространстве, и у него до сих пор не назначен новый поединок. В интервью «Чемпионату» Муртазалиев рассказал о том, с кем сорвались переговоры, когда он надеется вернуться в ринг и какие у него отношения с Тимом Цзю. Также Бахрам поделился мнением о бое Канело с Теренсом Кроуфордом, отреагировал на очередное возвращение Тайсона Фьюри и не оставил без внимания потенциальную трилогию Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Я проспал ночь на клубке ядовитых змей». Легендарному штурману «КАМАЗ-мастер» — 60 лет!

Трёхкратный победитель «Дакара» Айдар Беляев вспоминает яркие моменты карьеры и объясняет, почему паника — это не про него.

11 декабря 60 лет исполнилось знаменитому штурману команды «КАМАЗ-мастер» Айдару Беляеву, выступавшему на «Дакаре» и других гонках с конца 1995-го по 2018-й. На счету Беляева два триумфа на «Дакаре» с Фирдаусом Кабировым и один — с Айратом Мардеевым, множество побед на других соревнованиях. Перед юбилеем Евгений Кустов попросил звёздного «навигатора» вспомнить интересные истории и вообще рассказать о своей работе как в кабине спортивного грузовика, так и за её пределами.

«Ты сольёшь старт и сломаешься под давлением». Нужен ли спортсменам психолог?

Секреты ментальных тренировок — от Екатерины Мироновой, Евгения Устенко и психолога Татьяны Свидловой.

Почему ментальные «шоколадные» тренировки очень популярны среди фигуристов? Чем отличается работа с мастерами конька от работы с представителями других видов спорта? Почему психолог – это тренер твоего внутреннего мира и как работа с ним действительно может улучшать результаты? Секретами подготовки поделились танцоры сборной России Екатерина Миронова и Евгений Устенко, их тренер Елена Соколова и психолог Татьяна Свидлова, которая уже более 20 лет работает со спортсменами национальной команды в разных видах спорта.

«Мы приняли решение, что идём к следующей Олимпиаде». Интервью со Степановой и Букиным

Поговорили с лидерами наших танцев на льду.

Четырёхкратные и действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин были заявлены Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) на получение нейтрального статуса для участия в отборочном турнире к Олимпийским играм в Милане, но получили отказ от Международного союза конькобежцев (ISU) без объяснения причин. Тем не менее пара приняла решение продолжить карьеру — и уже успела выиграть два этапа Гран-при России с заметным преимуществом. В эксклюзивном интервью Маре Кравченко Александра и Иван рассказали о целях после недопуска к олимпийскому отбору, конфликтах на льду за 20 лет совместной работы, поддержке семьи и конкуренции в России.