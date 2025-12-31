Скидки
Лучшие интервью 2025 года: Александр Головин, Виктор Гусев, Фабио Челлестини, Егор Дёмин, Олег Тактаров, Алексей Жамнов

25 знаковых интервью «Чемпионата» в 2025 году
«Чемпионат»
25 знаковых интервью «Чемпионата» в 2025 году
Искренние, яркие и фактурные герои. Чудесные, весёлые, грустные и очень сильные истории. Кое-как у нас получилось отобрать топ-25!

Каждую неделю на «Чемпионате» выходит много эксклюзивных интервью. Все их можно найти по тегу:

Эксклюзив Подробнее

Для удобства мы разделили все интервью по видам спорта и добавили навигацию:

Футбольные интервью

«Мне повезло на войне, в Антарктиде и «Крокусе». О футболе и жизни с Виктором Гусевым

Огромное интервью Олега Лысенко с легендарным комментатором к его юбилею.

Читать всё интервью:
«Мне повезло на войне, в Антарктиде и «Крокусе». О футболе и жизни с Виктором Гусевым
Эксклюзив
«Мне повезло на войне, в Антарктиде и «Крокусе». О футболе и жизни с Виктором Гусевым

Таких объёмных интервью на «Чемпионате», кажется, за все 20 лет не было. Герой и повод — замечательные! Виктору Гусеву — 70. В преддверии юбилея голос российского спорта последних трёх десятилетий пришёл к нам в гости и три часа рассказывал о своей увлекательной жизни. Историй в ней на полнометражный художественный фильм хватит, и не только о футболе. Испытайте ностальгию и удивитесь вместе с нами.

«Безумие такое творилось, что хотелось затихариться». Файзулин наконец заговорил

Непраздничный разговор с обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА в день рождения.

Читать всё интервью:
«Безумие такое творилось, что хотелось затихариться». Файзулин наконец заговорил
Эксклюзив
«Безумие такое творилось, что хотелось затихариться». Файзулин наконец заговорил

Среди сотен интервью Олега Лысенко это, возможно, самое долгоиграющее. Автор заочно познакомился с Виктором в мае 2018-го (история мессенджера всё помнит!), но только спустя семь лет его наконец разговорил. Повод мощный подвернулся — грядущее 100-летие «Зенита», в котором Файзулин провëл самые незабываемые годы.

«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини

Обсудили перестройку команды, игру Акинфеева и Кисляка, переговоры с Бариновым и пользу лимита. А ещё — правила жизни Фабио, Россию и тату.

Читать всё интервью:
«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини
Эксклюзив
«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини

Фабио Челестини — один из главных героев РПЛ в этом сезоне. Он подхватил ЦСКА после неожиданного ухода Марко Николича и в усечённом составе. Однако и в этих условиях молодая команда показывает яркую игру и борется за титул уже сейчас, находясь всего в двух очках от лидера. На базе ЦСКА Андрей Панков проговорил с Челестини около двух часов. Хотелось узнать обо всём – и о перестройке команды, и подробности его игровых принципов с новой ролью Игоря Акинфеева, и о прогрессе Матвея Кисляка, и о трансферах… Даже сам его выбор в пользу РПЛ вместо Лиги чемпионов с «Базелем» многих удивил.

«Может, без меня Марио полез бы в петлю». Уникальный переводчик уже больше 20 лет в ЦСКА

Уроки Гинера, похождения Вагнера, джет от Роналдиньо и Кубок УЕФА — в редком интервью с Максимом Головлёвым.

Читать всё интервью:
«Может, без меня Марио полез бы в петлю». Уникальный переводчик уже больше 20 лет в ЦСКА
Эксклюзив
«Может, без меня Марио полез бы в петлю». Уникальный переводчик уже больше 20 лет в ЦСКА

Мы много лет пытались уговорить на интервью одну из «теневых легенд» ЦСКА — и всякий раз получали вежливо твëрдый отказ: «Ну кто я такой?» В знаменательный для клуба год — 20-летия первой и пока единственной победы в еврокубке — главный специалист ЦСКА по международным отношениям наконец согласился поговорить «под запись». И выдал Олегу Лысенко море увлекательных историй.

«Я ударил игрока, судью, тренера соперника и инспектора». Рахимов, каким вы его не знали

Тренер «Рубина» рассказал, что посмеялся с Даку над срывом трансфера в «Зенит». А ещё — об армии, как послал Сёмина и трижды чуть не погиб.

Читать всё интервью:
«Я ударил игрока, судью, тренера соперника и инспектора». Рахимов, каким вы его не знали
Эксклюзив
«Я ударил игрока, судью, тренера соперника и инспектора». Рахимов, каким вы его не знали

У Рахимова яркая жизнь и карьера ― и не только тренерская, но и игровая. Он заиграл в «Памире» у Юрия Сёмина, с которым потом поработал и в «Локомотиве». Был у Олега Романцева в «Спартаке». Последние семь лет карьеры отыграл в Австрии, где стал легендой «Аустрии». В Австрии же Рахимов и начал тренировать и только потом вернулся в Россию – чтобы возглавить «Амкар». А ещё Рашид Маматкулович служил в погранвойсках, трижды был на грани жизни и смерти и устраивал настоящие потасовки на поле. Почти три часа разговора Андрея Панкова с тренером, который состоялся в начале июля на базе «Рубина», перед вами.

«Табу — только «Спартак». Редкое интервью с Александром Головиным

Андрей Панков встретился с нашим легионером в Монако и обсудил всё – от РПЛ, предложения «Зенита» и клубов Европы до травм и сборной России.

Читать всё интервью:
«Табу — только «Спартак». Редкое интервью с Александром Головиным
Эксклюзив
«Табу — только «Спартак». Редкое интервью с Александром Головиным

Корреспондент «Чемпионата» прогулялся с Головиным вдоль Лигурийского моря, разговаривая о футболе и жизни. Вот что из этого получилось.

Хоккейные интервью

«1000 голов Овечкина? Всё зависит от него». Беседа с боссом НХЛ о великом рекорде

Мы поговорили со вторым человеком в лиге о церемонии в честь Ови, новой цели форварда и его месте в хоккее.

Читать всё интервью:
«1000 голов Овечкина? Всё зависит от него». Беседа с боссом НХЛ о великом рекорде
Эксклюзив
«1000 голов Овечкина? Всё зависит от него». Беседа с боссом НХЛ о великом рекорде

Владимир Лаевский обсудил с вице-комиссионером Национальной хоккейной лиги Биллом Дэйли самые важные вопросы относительно достижений Ови.

«Денег предлагали много, но я не собирался уходить из «Спартака». Интервью с Жамновым

Главный тренер красно-белых впервые объяснил своё решение продлить контракт с клубом на три года.

Читать всё интервью:
«Денег предлагали много, но я не собирался уходить из «Спартака». Интервью с Жамновым
Эксклюзив
«Денег предлагали много, но я не собирался уходить из «Спартака». Интервью с Жамновым

В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву Алексей Юрьевич подробно рассказал о принятом решении, признался, что получал более заманчивые в финансовом плане предложения от других клубов, и расставил главные акценты в своей работе.

«Радулов — как волк. Чует твой страх». Истории чемпионского «Локомотива»

После прочтения этого материала станет намного понятнее, как Ярославль добрался до Кубка Гагарина.

Читать всё интервью:
«Радулов — как волк. Чует твой страх». Истории чемпионского «Локомотива»
Эксклюзив
«Радулов — как волк. Чует твой страх». Истории чемпионского «Локомотива»

В летопись российского хоккея ярославский праздник будет занесён с пометкой «многострадальный». Здесь и сдвинутая на несколько месяцев с момента триумфа дата, и сенсационный уход главного тренера Игоря Никитина с помощниками в ЦСКА, и история с перстнями, которая последние дни будоражит хоккейную общественность. Эти штрихи к чемпионству «Локомотива» Пётр Терещенков собирал урывками всё лето.

«Ты создаёшь команду, а её у тебя забирают. Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым

Подробный разговор с бывшим главным тренером московского «Динамо».

Читать всё интервью:
«Ты создаёшь команду, а её у тебя забирают». Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым
Эксклюзив
«Ты создаёшь команду, а её у тебя забирают». Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым

Отставка Алексея Кудашова из московского «Динамо» стала настоящим шоком для спортивной общественности. Команда, ставящая перед собой самые высокие задачи, в одночасье лишилась главного тренера. Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев связался с Алексеем Николаевичем, узнав от него в эксклюзивной беседе все подробности случившегося и подробно поговорив на разные темы.

Интервью по другим видам спорта

Большое интервью с юным гением шахмат из России. Как Рома Шогджиев удивляет весь мир?!

Мальчику всего 10 лет, и он может стать самым молодым гроссмейстером в истории. А ещё он уже два раза встречался с Магнусом Карлсеном.

Читать всё интервью:
Большое интервью с юным гением шахмат из России. Как Рома Шогджиев удивляет весь мир?!
Эксклюзив
Большое интервью с юным гением шахмат из России. Как Рома Шогджиев удивляет весь мир?!

В конце мая 2025 года 10-летний российский шахматист Роман Шогджиев установил удивительный рекорд – стал самым юным в истории международным мастером, выполнив необходимый норматив на турнире в Радничках. Ни Рома, ни его семья останавливаться на этом не собираются: в планах – звание гроссмейстера и большие победы. Андрей Шитихин встретился с семьёй Шогджиевых, чтобы больше узнать про юного гения шахмат из России, его интересы, мечты и цели.

«Я отпустила прошлое». Честный разговор с Чикуновой — главной звездой российского плавания

Евгения готовится к дебюту на чемпионате мира. Не жалеет ли она о том, что не попала на ЧМ-2019 и не выступила на Олимпиаде в Париже?

Читать всё интервью:
«Я отпустила прошлое». Честный разговор с Чикуновой — главной звездой российского плавания
Эксклюзив
«Я отпустила прошлое». Честный разговор с Чикуновой — главной звездой российского плавания

В интервью Рустаму Имамову Чикунова максимально честно рассказала, жалеет ли о каких-то решениях из своего драматичного прошлого и с каким настроем смотрит в будущее.

«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА

Российский талант рассказал, как проходил процесс выбора «Бруклина», а также поделился своими ожиданиями и мнением о конкуренции в команде.

Читать всё интервью:
«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА
Эксклюзив
«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА

Каково это — в 19 лет стать символом нового поколения российского баскетбола и оказаться в центре мирового внимания? Обо всём этом — в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Сначала был просто страх за свою жизнь». Откровенное интервью с Полиной Кнороз

Лучшая легкоатлетка России — о неприятном диагнозе, рекордных высотах и желании попробовать себя на телевидении.

Читать всё интервью:
«Сначала был просто страх за свою жизнь». Откровенное интервью с Полиной Кнороз
Эксклюзив
«Сначала был просто страх за свою жизнь». Откровенное интервью с Полиной Кнороз

Полина рассказала Андрею Шитихину о неприятном диагнозе, из-за которого были самые разные мысли, о желании постоянно напоминать о себе соперницам, выступающим на крупных стартах, о помощи свыше, о желании попробовать себя в роли комментатора и о многом другом.

На Олимпиаде вся Россия плакала с Бладцевой. А теперь Анжела ярко раскрыла свои чувства

Лучшая батутистка страны рассказала, как пережила трагедию в Париже, где нашла любовь и почему взяла ипотеку в 14 лет.

Читать всё интервью:
На Олимпиаде вся Россия плакала с Бладцевой. А теперь Анжела ярко раскрыла свои чувства
Эксклюзив
На Олимпиаде вся Россия плакала с Бладцевой. А теперь Анжела ярко раскрыла свои чувства

В большом интервью Юлии Сидоровой Анжела рассказала и об отношении к россиянам на международных стартах, и о слезах в Париже, и о том, как нашла любовь, и даже о том, как закрыла ипотеку, взятую ещё в 14 лет.

«Буду приветствовать возвращение России». Как бельгиец стал своим в казанском «Зените»

Откровенное интервью с капитаном сборной Бельгии по волейболу Сэмом Деру.

Читать всё интервью:
«Буду приветствовать возвращение России». Как бельгиец стал своим в казанском «Зените»
Эксклюзив
«Буду приветствовать возвращение России». Как бельгиец стал своим в казанском «Зените»

Капитан сборной Бельгии поделился мнением о перспективах своего клуба в розыгрыше плей-офф, рассказал об особенностях политического устройства разделённой двумя языками родины, высказался о футболе, велоспорте и хоккее и даже поддержал возвращение сборной России на международную арену.

«Сашу уже многие списали. Это было некрасиво». Интервью с Большуновым-старшим

Александр Иванович — о семейной трагедии, тяжёлом положении в родном селе и состоянии своего сына.

Читать всё интервью:
«Сашу уже многие списали. Это было некрасиво». Интервью с Большуновым-старшим
Эксклюзив
«Сашу уже многие списали. Это было некрасиво». Интервью с Большуновым-старшим

Прошедший сезон для трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова получился неоднозначным – первая половина неудачная, но на чемпионате России – четыре золота, а в финале Кубка России – шесть побед из шести возможных. Однако радость от такой концовки сезона и отпуска оказалась омрачена страшным известием – 25 апреля после прямого попадания снаряда сгорел дом родителей Большунова в Подывотье.

О том, что именно случилось, как пережить такое известие, о собственном будущем и будущем сына в большом спорте Андрей Шитихин поговорил с Александром Ивановичем Большуновым – отцом лидера сборной.

«Поняла, что не хочу быть середнячком». Откровенный разговор с нашей чемпионкой Уимблдона

Вероника Кудерметова после триумфа на травяном ТБШ вернулась в родную Казань. Там мы с ней и пообщались.

Читать всё интервью:
«Поняла, что не хочу быть середнячком». Откровенный разговор с нашей чемпионкой Уимблдона
Эксклюзив
«Поняла, что не хочу быть середнячком». Откровенный разговор с нашей чемпионкой Уимблдона

Уимблдон-2025 российским болельщикам запомнился прежде всего яркой победой нашей теннисистки Вероники Кудерметовой в парном разряде. Вместе с бельгийкой Элисе Мертенс Кудерметова-старшая дошла до решающей встречи, где они одолели в трёх сетах Се Шувэй с Тайваня и Елену Остапенко из Латвии. Для Вероники это первый титул на турнирах серии «Большого шлема» — она стала всего лишь седьмой в истории теннисисткой из России, кому удалось выиграть подобное соревнование в парном разряде. Особенно важно для Кудерметовой было победить именно сейчас, поскольку два последних сезона у неё складывались далеко не лучшим образом. Вместе с кубком она приехала на неделю в родную Казань и в большом интервью «Чемпионату» поделилась своими эмоциями от успеха, а также честно призналась, как переживала спад в карьере и благодаря чему вновь нашла свою игру и заново полюбила теннис.

«Махачев такой же «идиот», как и я». Откровенный разговор с Олегом Тактаровым

Знаменитый чемпион не стеснялся в выражениях.

Читать всё интервью:
«Махачев такой же «идиот», как и я». Откровенный разговор с Олегом Тактаровым
Эксклюзив
«Махачев такой же «идиот», как и я». Откровенный разговор с Олегом Тактаровым

Совсем недавно первый чемпион UFC из России Олег Тактаров отметил свой 58-й день рождения. Мы связались с нашим знаменитым спортсменом и актёром, чтобы поговорить обо всём самом важном в ММА и не только. Обсудили минувший бой Хамзата Чимаева с Дрикусом дю Плесси, попросили рассказать о встрече Тактарова с Владимиром Путиным, затронули тему хейта в интернете и многое другое. Олег Николаевич ответил на вопросы «Чемпионата», не скрывая эмоций.

Путин, Махачев, UFC в России. Наш разговор с Арманом Царукяном — о самом главном

Российская суперзвезда UFC и амбассадор PARI — в гостях у «Чемпионата».

Читать всё интервью:
Путин, Махачев, UFC в России. Наш разговор с Арманом Царукяном — о самом главном
Эксклюзив
Путин, Махачев, UFC в России. Наш разговор с Арманом Царукяном — о самом главном

В промоушене UFC выступает огромное количество успешных бойцов из России, и один из самых ярких – Арман Царукян, второй номер рейтинга лёгкого веса и амбассадор бренда PARI. Находясь в подготовке к новому бою, Царукян заглянул в гости к «Чемпионату»: мы поговорили о диете, оценили возможность проведения турниров UFC в России, вспомнили встречу Армана с Владимиром Путиным и выбрали самого неприятного бойца дивизиона.

«Чтобы представлять Россию, нужно жить в деревне?» Интервью с Александром Волковым

Поговорили с Драго перед важнейшим поединком в его карьере.

Читать всё интервью:
«Чтобы представлять Россию, нужно жить в деревне?» Интервью с Александром Волковым
Эксклюзив
«Чтобы представлять Россию, нужно жить в деревне?» Интервью с Александром Волковым

Корреспондент «Чемпионата» Максим Яковлев расспросил Волкова о желании подраться на турнире UFC в Белом доме, победе Чимаева, поражении Анкалаева и многом другом.

Человек, который «переехал» Цзю. Интервью с российским чемпионом мира Муртазалиевым

О гонорарах, сбегающих соперниках и главных событиях в мировом боксе.

Читать всё интервью:
Человек, который «переехал» Цзю. Интервью с российским чемпионом мира Муртазалиевым
Эксклюзив
Человек, который «переехал» Цзю. Интервью с российским чемпионом мира Муртазалиевым

В октябре 2024-го Бахрам Муртазалиев устроил один из самых громких апсетов года, уничтожив в титульном поединке Тимофея Цзю. После этого россиянин практически не появлялся в инфопространстве, и у него до сих пор не назначен новый поединок. В интервью «Чемпионату» Муртазалиев рассказал о том, с кем сорвались переговоры, когда он надеется вернуться в ринг и какие у него отношения с Тимом Цзю. Также Бахрам поделился мнением о бое Канело с Теренсом Кроуфордом, отреагировал на очередное возвращение Тайсона Фьюри и не оставил без внимания потенциальную трилогию Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Я проспал ночь на клубке ядовитых змей». Легендарному штурману «КАМАЗ-мастер» — 60 лет!

Трёхкратный победитель «Дакара» Айдар Беляев вспоминает яркие моменты карьеры и объясняет, почему паника — это не про него.

Читать всё интервью:
«Я проспал ночь на клубке ядовитых змей». Легендарному штурману «КАМАЗ-мастер» — 60 лет!
Эксклюзив
«Я проспал ночь на клубке ядовитых змей». Легендарному штурману «КАМАЗ-мастер» — 60 лет!

11 декабря 60 лет исполнилось знаменитому штурману команды «КАМАЗ-мастер» Айдару Беляеву, выступавшему на «Дакаре» и других гонках с конца 1995-го по 2018-й. На счету Беляева два триумфа на «Дакаре» с Фирдаусом Кабировым и один — с Айратом Мардеевым, множество побед на других соревнованиях. Перед юбилеем Евгений Кустов попросил звёздного «навигатора» вспомнить интересные истории и вообще рассказать о своей работе как в кабине спортивного грузовика, так и за её пределами.

«Ты сольёшь старт и сломаешься под давлением». Нужен ли спортсменам психолог?

Секреты ментальных тренировок — от Екатерины Мироновой, Евгения Устенко и психолога Татьяны Свидловой.

Читать всё интервью:
«Ты сольёшь старт и сломаешься под давлением». Нужен ли спортсменам психолог?
Эксклюзив
«Ты сольёшь старт и сломаешься под давлением». Нужен ли спортсменам психолог?

Почему ментальные «шоколадные» тренировки очень популярны среди фигуристов? Чем отличается работа с мастерами конька от работы с представителями других видов спорта? Почему психолог – это тренер твоего внутреннего мира и как работа с ним действительно может улучшать результаты? Секретами подготовки поделились танцоры сборной России Екатерина Миронова и Евгений Устенко, их тренер Елена Соколова и психолог Татьяна Свидлова, которая уже более 20 лет работает со спортсменами национальной команды в разных видах спорта.

«Мы приняли решение, что идём к следующей Олимпиаде». Интервью со Степановой и Букиным

Поговорили с лидерами наших танцев на льду.

Читать всё интервью:
«Мы приняли решение, что идём к следующей Олимпиаде». Интервью со Степановой и Букиным
Эксклюзив
«Мы приняли решение, что идём к следующей Олимпиаде». Интервью со Степановой и Букиным

Четырёхкратные и действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин были заявлены Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) на получение нейтрального статуса для участия в отборочном турнире к Олимпийским играм в Милане, но получили отказ от Международного союза конькобежцев (ISU) без объяснения причин. Тем не менее пара приняла решение продолжить карьеру — и уже успела выиграть два этапа Гран-при России с заметным преимуществом. В эксклюзивном интервью Маре Кравченко Александра и Иван рассказали о целях после недопуска к олимпийскому отбору, конфликтах на льду за 20 лет совместной работы, поддержке семьи и конкуренции в России.

