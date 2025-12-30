Суперудар через себя и камбэк Хакими. Марокко красиво вышло в плей-офф Кубка Африки!

Позади первый игровой день 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Мы узнали ещё трёх участников плей-офф. К сборной Египта присоединились команды ЮАР, Марокко и Мали.

Египет завершил групповой этап вторым составом

Последний матч в группе превратился для сборной Египта в формальность. Команда не просто завоевала путёвку в 1/8 финала Кубка Африки, но и обеспечила себе первое место в квартете. В связи с этим настрой на игру с Анголой был соответствующим. Главный тренер египтян Хоссем Хассан выпустил далеко не основной состав. Главные звёзды — Мохамед Салах и Омар Мармуш — просидели всю игру в запасе.

До перерыва футболисты сборной Анголы смотрелись намного интереснее. Египтяне занимались тем, что сдерживали соперника. В конце первого тайма у Анголы было два шанса, чтобы открыть счёт, но Чику Банза пробил мимо створа, а с ударом Фреди справился вратарь Мостафа Шобейр.

Египет и Ангола поделили очки Фото: cafonline.com

На старте второй половины номинальные хозяева едва не реализовали стандарт. Всё тот же Фреди зарядил в штангу. Египет создал пару моментов в концовке, однако на табло застыли нули. Результат полностью устроил фаворита. А вот Ангола завершила групповой этап на третьем месте. Шансы на выход в плей-офф ещё оставались, но они были минимальными.

Удивительный матч с пятью голами

Пока Ангола и Египет «веселили» нулями на табло, сборные Зимбабве и ЮАР делали контент. В первом тайме команды обменялись голами. ЮАР вышла вперёд после удара Чепанга Мореми — спасибо рикошету. Футболисты Зимбабве отыгрались спустя 12 минут. Таванда Масванхисе сделал всё красиво — обыграл одного соперника, ушёл от второго и посадил на пятую точку третьего. Оставалось только попасть в створ, с чем нападающий прекрасно справился.

ЮАР одолела Зимбабве Фото: cafonline.com

После перерыва было ещё веселее. Лайл Фостер снова вывел ЮАР вперёд. Безобразная скидка головой от защитника Зимбабве голкиперу привела к тому, что соперник перебросил мяч через вратаря. Но номинальные хозяева снова отыгрались. Голкипер ЮАР Ронвен Уильямс справился с ударом, однако мяч рикошетом от головы Обрея Модибы влетел в ворота. Нелепый автогол!

И всё же футболисты сборной ЮАР добились победы. Марвелоуз Накамба сыграл рукой в штрафной площади, и судья назначил пенальти. Осуин Апполлис уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам — 2:3. ЮАР выходит в плей-офф со второго места в группе, а Зимбабве прекращает борьбу на турнире.

Разгром от Марокко с красивым голом ударом через себя

Марокканцы, в отличие от египтян, перед заключительным туром ещё ничего себе не обеспечили. Поэтому хозяева Кубка Африки вышли на поле в боевом составе. Они сразу обозначили, что сопернику нечего ловить. Уже к 27-й минуте мяч два раза побывал в воротах сборной Замбии. Сначала Айюб Эль-Кааби просочился между защитниками и головой открыл счёт. А позднее Браим Диас отличился в третьем матче подряд — замкнул в касание прострел с фланга.

На старте второй половины ещё один шедевр подарил Эль-Кааби. Нападающий нанёс роскошный удар через себя после подачи со штрафного. Красотища! Сначала судейская бригада отменила гол, однако после подсказки видеоассистентов поменяла решение. К слову, Эль-Кааби забил уже второй гол на турнире «ножницами». Как он это делает?

Через 14 минут стадион в Рабате разразился бурными овациями — на поле вышел Ашраф Хакими. Футболист «ПСЖ» оправился от травмы и впервые сыграл на нынешнем турнире. Ашрафу сразу вручили капитанскую повязку. У Хакими была возможность забить в первой же встрече, но вратарь сборной Замбии справился с непростым ударом марокканца.

Ашраф Хакими Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Хозяева турнира вышли в плей-офф с первого места в группе. А вот Замбия потеряла шансы на продолжение борьбы, поскольку заняла последнюю строчку.

Малийцы вышли в 1/8 финала, не одержав ни одной победы

Ещё один матч сегодняшнего дня, который не порадовал голами. Результат полностью устроил сборную Мали. Она заняла второе место в группе и вышла напрямую в 1/8 финала. Правда, первую встречу плей-офф пропустит Амаду Айдара — он заработал красную карточку на 88-й минуте. Малийцы завершили групповой этап с тремя ничьими.

Команда Коморских островов не забила ни одного мяча в трёх матчах и заняла третье место в группе. Однако она уже лишилась шансов на выход в следующий этап. Из шести сборных, которые займут третьи места, в плей-офф попадут только четыре. Сейчас Коморские острова занимают в этом рейтинге только пятое место и выше уже никак не поднимутся.