В АПЛ барахтается худший клуб за 123 года! Кто был так же плох и чем всё заканчивалось?

«Вулверхэмптон» проводит ужасающий сезон. После 18 туров АПЛ команда набрала всего два очка. «Вулвз» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» и «Брайтоном», а также потерпели 16 поражений. По данным Opta, вероятность вылета клуба в Чемпионшип — 99,83%. Так плохо в чемпионате Англии в XXI веке к 19-му туру не шёл никто.

Также «Вулверхэмптон» стал первой за 123 года командой элитного английского дивизиона, которая в 18 встречах на старте чемпионата не одержала ни одной победы. Вспоминаем другие случаи, когда клубы АПЛ набрали очень мало очков к середине сезона. И ищем примеры в других топ-5 лигах. Спойлер: даже с менее плачевной ситуацией не спасался никто.

«Шеффилд Юнайтед», сезон-2020/2021 (пять очков после 19 туров)

Аарон Рамсдейл Фото: Glyn Kirk — Pool/Getty Images

«Шеффилд Юнайтед» с 1992 года провёл всего шесть сезонов в обновлённой АПЛ. И только один из них получился действительно успешным. Сезон-2019/2020 команда завершила на девятом месте. Однако уже следующий год оказался оглушительно провальным. Хотя состав остался примерно тем же, а тренер Крис Уайлдер никуда не ушёл.

Первую победу в сезоне-2020/2021 «Шеффилд» одержал только в 18-м туре. После этого клуб выиграл ещё шесть встреч чемпионата, но всё равно занял 20-е место. И отстал от спасительной 17-й строчки на 16 очков.

«Саутгемптон», сезон-2024/2025 (шесть очков после 23 туров)

Иван Юрич Фото: Marc Atkins/Getty Images

В прошлом сезоне АПЛ также был явный аутсайдер. «Саутгемптон» выступал в элитном дивизионе на протяжении 11 лет (2012-2023). Затем клуб на сезон выпал в Чемпионшип, но тут же вернулся. Не очень удачно. Начинал год «Саутгемптон» с Расселлом Мартином, однако после 16-го тура шотландца уволили. Спасать «святых» приехал ученик Джан Пьеро Гасперини — Иван Юрич.

Правда, хорвату не удалось изменить ситуацию. С Мартином «Саутгемптон» набрал четыре очка, с Юричем — восемь. В итоге клуб благополучно покинул АПЛ с отставанием от спасительного 17-го места в 26 очков. «Саутгемптон» всего на очко опередил худший результат в истории АПЛ («Дерби Каунти» – 2007/2008, 11 очков).

«Сандерленд», сезон-2005/2006 (шесть очков после 22 туров)

Рори Делап Фото: Richard Heathcote/Getty Images

В сезоне-2005/2006 «Сандерленд» только вернулся в АПЛ из Чемпионшипа. Однако камбэк получился неудачным. Команда финишировала 20-й в таблице, одержав всего три победы. А после 18 туров у «Сандерленда» было шесть очков (одна победа, три ничьих). Дальше ситуация не улучшилась, и клуб отправился на повторное очищение Чемпионшипом. Впрочем, «Сандерленд» вернулся через год и держался в АПЛ уже на протяжении 10 сезонов.

«Дерби Каунти», сезон-2007/2008 (семь очков после 23 туров)

Дэнни Миллз Фото: Phil Cole/Getty Images

Именно за антирекордом «Дерби» гонится сейчас «Вулверхэмптон». В сезоне-2007/2008 клуб из графства Дербишир набрал всего 11 очков за 38 туров. Хотя после 18 встреч команда лишь на семь очков отставала от «безопасной» зоны (для сравнения, «Саутгемптон» сейчас отстаёт от 17-го места на 16 очков). У «Дерби» были шансы спастись, однако до конца сезона клуб не одержал ни одной победы. Четыре ничьих, сразу 16 поражений — и итоговый плачевный вылет в Чемпионшип. После этого «Дерби» ни разу не возвращался в АПЛ.

Примеры из других лиг:

«Альмерия», сезон-2023/2024 (шесть очков после 23 туров)

Игроки «Альмерии» в сезоне-2023/2024 Фото: Quality Sport Images/Getty Images

«Альмерия» всего один раз финишировала выше 10-го места в Примере (восьмое в сезоне-2007/2008 под руководством Унаи Эмери). А обычно скромный клуб борется за выживание. В 2022 году «Альмерия» поднялась в элиту и финишировала 17-й. Однако на следующий год команда всё же вылетела.

За сезон-2023/2024 они набрали всего 21 очко, при этом основное количество было набрано уже во второй половине (15 после 23-го тура). Однако на тот момент конкуренты оторвались слишком сильно. «Альмерия» по дополнительным показателям обогнала «Гранаду», но отстала от 17-й строчки на 17 очков.

«Шальке-04», сезон-2020/2021 (восемь очков после 20 туров)

Клас-Ян Хунтелар Фото: Frederic Scheidemann/Getty Images

В XXI веке «Шальке» — один из самых успешных клубов Германии. Гельзенкирхенцы доходили до полуфинала Лиги чемпионов в 2011 году, а также пять раз финишировали вторыми в Бундеслиге. Но с сезона-2018/2019 «Шальке» угодил в яму. Сначала команда заняла 14-е место, на следующий год — 12-е, а в сезоне-2020/2021 — вылет во вторую лигу.

Непростое финансовое положение, постоянная чехарда с тренерами, провальная селекция привели к первому с 1988-го падению во Вторую Бундеслигу. После вылета игрокам «Шальке» даже пришлось убегать от разъярённых болельщиков. В сезоне-2022/2023 клуб вернулся в элиту, но тут же вернулся обратно. И до сих пор выступает во Второй Бундеслиге.

«Фиорентина», сезон-2025/2026 (девять очков после 17 туров)

Паоло Ваноли Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Самая удивительная метаморфоза произошла в нынешнем сезоне в Италии. «Фиорентина» была прекрасна при Винченцо Итальяно и Раффаэле Палладино: в прошлом сезоне финишировала шестой в Серии А, а в 2023 и 2024 годах выходила в финал Лиги конференций. Но сейчас «фиалки» переживают жуткий кризис.

Команда набрала всего девять очков после 17 туров и занимает последнее, 20-е место. Пока что отставание от 17-й строчки не такое критичное (пять очков, восемь — по потерянным). Спасти «Фиорентину» пытается экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли. Он сменил в ноябре Стефано Пиоли. В 16-м туре «Фиорентина» одержала первую победу — над «Удинезе», 5:1. Впереди у клуба ещё 21 матч в Серии А — времени на спасение полно.