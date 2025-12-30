25 главных матчей ХХI века — по одному за каждый год. Такого сложного выбора ещё не было

Вот-вот наступит 2026 год. Позади уже четверть XXI века — адекватная дистанция, чтобы определить лучших. Результаты опроса за звание главного футболиста на данном отрезке получились бы вполне ожидаемыми: слишком уж легендарны Месси с Роналду — остальные поборолись бы разве что за третье место.

С матчами всё куда сложнее и интереснее: кому-то ближе «Стамбульское чудо» «Ливерпуля», для кого-то вне конкуренции лучшая игра в истории сборной России, а кто-то без ума от крутейшей развязки в истории АПЛ. Да и других вариантов хватает. Мы собрали 25 таковых — за каждый год XXI века. А самый-самый предлагаем выбрать вам. Огромная порция ностальгии прилагается.

Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, какие матчи оставили в вашем сердечке наиболее неизгладимые впечатления. И неважно, попали ли они в список — выбор всё-таки субъективен. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

