25 главных матчей ХХI века — по одному за каждый год. Такого сложного выбора ещё не было

Вот-вот наступит 2026 год. Позади уже четверть XXI века — адекватная дистанция, чтобы определить лучших. Результаты опроса за звание главного футболиста на данном отрезке получились бы вполне ожидаемыми: слишком уж легендарны Месси с Роналду — остальные поборолись бы разве что за третье место.
С матчами всё куда сложнее и интереснее: кому-то ближе «Стамбульское чудо» «Ливерпуля», для кого-то вне конкуренции лучшая игра в истории сборной России, а кто-то без ума от крутейшей развязки в истории АПЛ. Да и других вариантов хватает. Мы собрали 25 таковых — за каждый год XXI века. А самый-самый предлагаем выбрать вам. Огромная порция ностальгии прилагается.
Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, какие матчи оставили в вашем сердечке наиболее неизгладимые впечатления. И неважно, попали ли они в список — выбор всё-таки субъективен. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
2008 год. 1/4 финала чемпионата Европы. Нидерланды — Россия — 1:3
Зачем тут вообще что-либо писать, если данный матч и так у всех вас до сих пор всплывает в голове кинолентой? Разве что для молодого поколения, не заставшего тот шедевр. В подборку вошла только одна игра с российским следом, ведь объективно в общем мировом масштабе остальные проигрывают конкуренцию. Но не эта.
Нидерланды катком прошлись по «группе смерти», растоптав действующих финалистов чемпионата мира Италию с Францией плюс Румынию с общей разностью 9:1. Россия же вообще с трудом пробралась на Евро-2008. Спасибо хорватам за гостевую победу над Англией. И всё же на групповом этапе команда Гуса Хиддинка обошла Швецию с Грецией, что давало ей надежду.
Россияне реально давили фаворитов турнира. Жирков опасно заряжал со штрафного. Колодин мощно колотил издали. Аршавин вновь после победного Кубка УЕФА поразил европейцев изящным дриблингом (на родине о нём и так были в курсе) и изматывал ван дер Сара хлёсткими ударами. А Павлюченко взял и замкнул в касание подачу Семака на 55-й минуте! У Нидерландов мало что получалось. Кроме стандартов. Один из таких в конце основного времени реализовал ван Нистелрой с закидушки Снейдера.
В овертаймах сказалось физическое превосходство России. Павлюченко был близок к дублю, но сотряс перекладину. Убойный шанс не использовал Торбинский. Аршавин накручивал одного соперника за другим и в итоге сделал результат: удачно подал на Торбинского и по-королевски катнул между ног ван дер Сару. Что-то на невероятном. То был и прайм комментатора Георгия Черданцева: крылатыми стали его эмоциональные выкрики «До свидааания!», «Колодин, пушка страшная!», «Ну-ка сам можешь всё!» и, конечно, «Я сейчас закончу вообще всё!».
2005 год. Финал Лиги чемпионов — 2004/2005. «Милан» — «Ливерпуль» — 3:3 (2:3 пен.)
25 мая 2005 года — эпохальный день в истории футбола. Крутые камбэки, конечно, случались и раньше, но именно тогда все болельщики окончательно поняли: не нужно бросать просмотр матча, даже если одна из команд безнадёжно летит 0:3 после первого тайма. А спортсмены — что сдаваться не стоит при любой безнадёге. «Милан» разрывал «Ливерпуль» в клочья. В первой же атаке Кака заработал стандарт, Пирло загрузил в штрафную, а Мальдини идеально, с отскоком от газона, пальнул с лёта. Вдобавок перед перерывом Креспо угостил мерсисайдцев дублем: подкараулил прострел Шевченко и стильным черпачком реализовал выход один на один.
«Похоже на нокаут», — подумали многие зрители и отправились спать. С утра разочарованнее их выглядели разве что игроки «Милана», потому что к 61-й минуте на табло уже светились 3:3! Джеррард взмыл вверх при подаче Риисе, Шмицеру удался бильярдный дальнобойный выстрел в левую шестёрку, а Барош отдал пяткой на того же Джеррарда и увидел, как того завалил Гаттузо. Дида справился с пенальти Алонсо, но не с добиванием испанца. Перевес растаял, словно мороженое на июльском солнцепёке.
Дошло до серии пенальти, и там царил Дудек. Вратарь «Ливерпуля» и в овертайме дважды подряд не дал забить Шевченко из убойных позиций, а затем потащил 11-метровые от украинца и Пирло. Заодно в небеса пробил Сержиньо. Неста вспоминал: «В раздевалке после игры никто не осмеливался заговорить. Царила тишина. Мы все были как будто мертвы». «Мы начали праздновать в перерыве и считали, что такое преимущество отыграть невозможно», — делился болью Мальдини.
2022 год. Финал чемпионата мира. Аргентина — Франция — 3:3 (4:2 пен.)
Аргентина и Франция играли на стадионе со звучным названием «Айконик». Матч действительно получился каноничным. Здесь вполне могла быть очередная история о грандиозном камбэке. Только вот аргентинцы безжалостно руинили каждую попытку французов завладеть преимуществом в счёте. При этом не раз позволяли делать его равным, поэтому о вечере в Лусаиле вы наверняка расскажете внукам. А те — уже своим внукам. И так далее — из поколения в поколение.
Месси напролом шёл к мечте впервые стать чемпионом мира — для абсолютного величия ему не хватало только этого. Ди Мария приблизил к ней капитана и упал в чужой штрафной после столкновения с Дембеле. Лео реализовал пенальти и чуть позже сконструировал комбинацию, которую с передачи Мак Аллистера завершил тот же Ди Мария. Всё шло к уверенной победе Аргентины. Французы с такой постановкой не согласились и с 80-й по 81-ю минуту сравнялись! Мбаппе забил с 11-метрового за снос Коло Муани и тут же сыграл в стенку с Тюрамом, классно пальнув с лёта. Привет, овертаймы. Хотя у Рабьо или Месси было по шансу, чтобы качнуть перевес и обойтись без дополнительного времени.
Лаутаро не использовал два убойных момента. Не беда, Месси пришёл на выручку и добил за ним же. Однако Монтьель хотел посмотреть за серией пенальти и выставил руку под удар Мбаппе. Килиан сам же исполнил наказание, а Коло Муани едва не перечеркнул желание Монтьеля выходом один на один. Мартинес выдвинулся из ворот, расставил ноги и спас! Повторив в серии 11-метровых и потащив удар Комана. Заодно промахнулся Тчуамени. Пеле отметил: «Поздравляю Аргентину! Безусловно, Диего [Марадона] сейчас улыбается».
2009 год. АПЛ-2008/2009. «Ливерпуль» — «Арсенал» — 4:4
Весной 2009-го случились две знаковые битвы английских клубов с одинаковыми 4:4. Первая — в подзаголовке. Вторая — тоже с участием «Ливерпуля», только против «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. И без покера, поэтому выбор пал на АПЛ. И вновь речь о бенефисе Аршавина. То его достижение — на века. Лично я тот матч в прямом эфире не видел. А когда услышал от знакомого результат, принял его слова за розыгрыш: «Покер Аршавина? Ага, а «Зенит» взял ЛЧ и разгромил в финале «Реал». Ты точно переиграл в FIFA». Что ж, заход в интернет заставил меня замолчать. Как и Андрей — весь «Энфилд».
Раз, и Фабрегас покатил в центр штрафной — есть первый гол и фирменное празднование с приложенным к губам пальцем. То был только разминочный первый тайм. «Ливерпуль» как следует напрягал чужую оборону и в начале второй половины вышел вперёд: Кюйт удачно подал на Торреса и Бенаюна. И тут Аршавин опять показал себя во всей красе: отобрал мяч у Арбелоа и плюхнул издали в дальний угол, поймал отскок и вонзил третий. Торрес развернулся и оформил дубль. Почти дотянувшись до хет-трика — из пустых ворот вынес Гиббз. А как насчёт контратаки и четвёртого «гвоздя» от Андрея? Бенаюн сравнял счёт на 90+3-й — идеальная точка в таком сумасшествии.
«Он стоит своих миллионов. Хотя, откровенно говоря, не думал, что Аршавин способен на такое чудо», — удивлялся Арсен Венгер. Сам же Андрей, отвечая на вопрос про баскетбольный счёт, шутил: «Игра действительно напоминала баскетбольную. Но я не смог забить 90 голов, только четыре. Извините». Газета The Independent отметила его достижение прозвищем «русский Пеле». И это не смотрелось преувеличением.
2006 год. Финал чемпионата мира. Италия — Франция — 1:1 (5:3 пен.)
Здесь нет множества голов, и дело вовсе не в статусе матча. Просто он насквозь пропитан культовостью. Смаковать можно и кинематографичную предысторию. Во-первых, месть итальянцев за проигранный в дополнительное время финал Евро-2000. Если учитывать поступок Матерацци, она получилась особенно сладкой. Во-вторых, прямо перед турниром случилось знаменитое «кальчополи», когда за договорные встречи серьёзно наказали в том числе «Милан», «Фиорентину» и «Лацио». А «Ювентус» вообще лишили чемпионства и отправили в Серию В.
Итальянский футбол погряз в коррупции и скандалах. А сборная сплотилась на фоне невзгод и выдала топ-уровень. Хотя начало финала ЧМ-2006 стало вовсе не радужным: в скором времени обладатель «Золотого мяча» Каннаваро упустил Малуда, и Матерацци сфолил. Зидан даже пенальти умудрился сделать гениальным, кинув мяч «паненкой» по центру ворот и забив от перекладины. Осмелиться на такой поступок способен либо псих, либо гений. Особенно когда в воротах такая глыба, как Буффон. Зато за Италию играл Пирло, и он как рукой забросил с углового на Матерацци. Тони позднее мог повторить, да угодил в перекладину.
Французы наращивали давление, и всё равно Италия дожила до овертаймов. Где Матерацци додумался оскорбить сестру Зидана и выключить его из игры удалением за легендарное бодание. Так и завершилась карьера Зизу. Перед этим он позволил Буффону совершить одно из главных спасений в карьере, мощно пробив головой — пока ещё не в грудь Марко. А в серии пенальти Трезеге попал в каркас. Занавес. Поступок Матерацци не поддержали даже на родине, чему он искренне удивлялся: «Зидана защищали французы, а меня критиковали мои же соотечественники. Для меня они не настоящие итальянцы. Я патриот и всегда защищал цвета Италии. Их критика ранила меня больше всего. Эти люди должны были целовать землю, по которой я ходил».
2003 год. 1/4 финала Лиги чемпионов — 2002/2003. «Манчестер Юнайтед» — «Реал» — 4:3
Неустаревающая классика Лиги чемпионов. В Мадриде «Реал» за счёт дубля Рауля и гола Фигу вёл с комфортными 3:0. Однако ответный гол ван Нистелроя подарил «Манчестер Юнайтед» надежду. А зрителям — одну из культовых развязок в истории. Причём для России она стала особенной вдвойне — из-за великолепной работы связки комментаторов Уткин — Розанов, усилившей и без того громкий эффект от футбольного спектакля.
В дебюте матча Роналдо безжалостно прошил ближний угол при контратаке, и общая разница увеличилась до неприличной. А в конце первого тайма Фигу сфолил на чужой половине. Вроде бы ничего страшного, однако закидушка Сильвестра конвертировалась в пас Кина под выход «два в одного». Ван Нистелрой забил, и «МЮ» обрушил на соперника град атак. Зидану и Роберто Карлосу было плевать — они вывели Роналдо на пустые ворота.
Всё? Нет! Верон спродюсировал самострел пяткой Эльгеры. «Юнайтед» давил. Несмотря на это, отличился всё равно Роналдо, шикарно выстрелив издали в правый угол. Ему аплодировал весь «Олд Траффорд», а Уткин произнёс культовое: «Мама, веришь ли ты мне? Я смотрю этот футбол. Это фантастика. Я не видел такого очень давно. Бывает, ждёшь чего-то великого. А в итоге самые смелые ожидания оказываются ерундой». Бекхэм оформил дубль и воскресил интригу. Розанов говорил: «Вся барселонская земля сейчас опять встаёт дыбом, желая помочь манкунианцам». Дожать мадридцев у «МЮ» всё равно не получилось.
2019 год. Полуфинал Лиги чемпионов — 2018/2019. «Ливерпуль» — «Барселона» — 4:0
Это сейчас Дембеле — футбольный герой года и обладатель «Золотого мяча». Весной 2019-го болельщикам его клуба — тогда это была «Барселона» — хотелось материть француза как можно громче. В конце первого полуфинального матча с «Ливерпулем» Усману никто не мешал казнить мерсисайдцев примерно с 12 метров. Он же легонько отправил мяч прямо в руки Алисону, что, как выяснилось, повлияло на общий исход. Даже при победе 3:0! За два года до этого «Барса» отыграла четыре гола у «ПСЖ», а теперь сама приняла роль жертвы.
Ориги стоял перед воротами крайне вовремя — тер Штеген как раз в него отразил мяч вслед за ударом Хендерсона. Стоп, а почему вообще играл Ориги? Да потому что не могли выйти Фирмино и Салах. Но даже это не помешало «Ливерпулю». Соперники устроили друг другу прожарку, обмениваясь острыми выпадами. После 53-й минуты отметка well done появилась, но лишь на одной стороне! Вейналдум бабахнул дуплетом, за пару минут замкнув прострел Трента и навес Шакири. Вот и нет преимущества каталонцев! Они «поплыли» под вдохновением «Ливерпуля» и допустили одну из курьёзнейших оплошностей в истории ЛЧ.
Пока игроки «Барсы» расставлялись при угловом, никто не обратил внимание на подающего Трента. Но он-то не подал, а отдал низом, и Ориги спокойно в касание заставил челюсти всех без исключения зрителей отвиснуть от удивления! Слово Юргену Клоппу: «Говорил футболистам: «Отыграться невозможно, но когда речь идёт о вас — шанс есть». В моей жизни было много матчей, однако подобных этому не вспомню. Против тебя выступает топ-команда, ты не имеешь права пропускать. Сложно просто выиграть, а уж с сухим счётом… Не представляю, как ребята это сделали».
2010 год. 1/4 финала чемпионата мира. Уругвай — Гана — 1:1 (4:2 пен.)
Любое произведение, будь то книга или фильм, украшает достойный финал. Взять для примера тот же сериал «Игра престолов» — просто потому что его смотрели практически все. Слитая концовка оставила смазанное впечатление от в целом шикарной картины. Без легендарной развязки матч Уругвая и Ганы мы бы здесь не упоминали. Однако она перекрывает очень и очень многое. Буквально все встречи 2010 года, хотя конкуренты попадались достойные: тот же напряжённый финал ЧМ между Испанией и Нидерландами (1:0) или лигочемпионские разборки «Барселоны» с «Арсеналом» (2:2) и «Интером» (общие 2:3).
Гана была очень близка к наивысшему на тот момент достижению африканских стран на чемпионатах мира — только спустя 12 лет, в 2022-м, в полуфинал пробрались марокканцы. В добавленное к первому тайму время Мунтари удался бронебойный дальний выстрел в правый угол, пока Муслера двигался на противоходе. Эффект мяча «Джабулани», который любил вилять в полёте. Во второй половине лучший футболист турнира Форлан навесу со стандарта предпочёл прямой удар — и тоже застал врасплох вратаря. Но это всё затравка.
В самом конце овертаймов Адийя бил в упор и окунал Уругвай в траур. И тут Суарес выставил руки на ленточке. Разумеется, его удалили. А Гьян взял и зарядил с пенальти в перекладину! Уругвай вцепился в результат и оказался точнее в серии 11-метровых. Да, Перейра промахнулся. Тем не менее Муслера справился с подходами Менса и того же Адийи. Вся Африка погрузилась в траур, а Суарес стал там самой ненавистной персоной. И национальным героем в родной стране.
2017 год. 1/8 финала Лиги чемпионов — 2016/2017. «Барселона» — «ПСЖ» — 6:1
Как бы ни относились зрители к спорному судейству в этом матче, «Барселона» добилась исторического камбэка. 0:4 в первой игре — и вот «Барсу» уже никто не воспринимает как вероятного участника четвертьфинала. Кроме её футболистов и, как наверняка язвительно напишут в комментариях, арбитров. Как бы то ни было, каталонцы вонзили шесть (!) голов уверенным в итоговом успехе парижанам! «ПСЖ» полностью растворился на «Камп Ноу» и, забыв о прессинге, растерянно принимал одну оплеуху за другой.
Трапп небрежно сыграл на выходе и не помешал Суаресу кивнуть головой — Маркиньос выбил мяч, когда тот уже пересёк ленточку. «Барса» настырно лезла вперёд и никак не могла снова забить. Помог Курзава, неловко срезав в собственные ворота. Затем Неймар столкнулся со стелющимся по газону Мёнье — Месси с пенальти не промазал. Кавани понял — запахло вылетом. Для начала уругваец попал в штангу. А на 62-й минуте оказался одинок в центре штрафной и с лёта пальнул под перекладину. Общие 5:3 — уже спокойнее.
Решающими оказались неиспользованные выходы один на один Кавани и Ди Марии: в первом случае справился тер Штеген, во втором — Анхеля настиг Маскерано. С 88-й минуты пошёл переворот. Неймар идеально перекинул стенку со штрафного. Суарес изобразил вселенские муки от лёгкого касания Маркиньоса и заработал пенальти для Неймара. Который вдобавок на 90+5-й черпачком закинул на удар Роберто в падении. Вау! «Именно такие матчи по-настоящему остаются в памяти, не только выигранные трофеи. Если и была команда, способная на такое, то это «Барселона». Сумасшедшая игра, одна из главных в истории ЛЧ», — резюмировал Ракитич.
2025 год. Полуфинал Лиги чемпионов — 2024/2025. «Интер» — «Барселона» — 4:3
Выделить здесь можно было бы и первый, и второй матчи этой пары. В Каталонии соперники расписали могучие 3:3 и забивали на любой вкус. А в Милане даже перевыполнили и без того высочайшую планку, устроив зрителям аттракцион похлеще многих боевиков. Да что там, практически всех. Как и триллеров — по качельному накалу. Этот матч от множества других из списка отличает проявленное величие обеих сторон. В том числе проигравшей.
Димарко накрыл прессингом Ольмо, и Думфрис отдал Лаутаро на пустые ворота. Под конец первого тайма аргентинец ещё и заработал пенальти для Чалханоглу за подкат Кубарси вне рамок правил. «Что ж, вызов брошен», — посчитали каталонские звёзды и принялись за уничтожение. Запустили, впрочем, его не они: обильно критикуемый Мартин загрузил — Гарсия замкнул в касание. Ещё одна закидушка того же авторства — Ольмо занёс головой в падении. Ямаль практически заработал пенальти, но Мхитарян фолил в сантиметрах от штрафной.
На 87-й минуте Рафинья, казалось, поставил эффектную точку, добив за собой же с лёта. Ещё и Ямаль стрельнул в штангу. Тем не менее в добавленное время Ачерби рванул вперёд и, оттеснив Араухо, устроил расстрел в упор! А в овертайме Фраттези реализовал скидку Тареми и упаковал «Барселоне» неприятный презент в левый нижний угол. Зафиналило всё суперспасение Зоммера от гола Ямаля. Ух, футболище! Вдвойне обидно, что после такого великолепия в финале ЛЧ «Интер» безропотно слил «ПСЖ» (0:5).
2020 год. 1/4 финала Лиги чемпионов — 2019/2020. «Барселона» — «Бавария» — 2:8
Как клуб уровня «Барселоны» может пропустить восемь раз, если речь не о баскетболе? Ответ дала «Бавария» в коронавирусном августе 2020-го, когда раунды плей-офф, начиная с четвертьфинального, были одноматчевыми и проходили в Португалии без зрителей. Так уж совпало, что каталонцы тогда испытывали непростой период, а мюнхенцы набрали солидную мощь. И, не имея чувства жалости, наносили сопернику одну пробоину за другой. «Барса» потерпела крупнейшее поражение за 69 лет!
Алаба курьёзно срезал в свои ворота, и «Барселона» на седьмой минуте ответила на мяч Мюллера. «Голов будет много», — можно было подумать. Реальность превзошла ожидания. Бам, Перишича оставили одного на левом краю штрафной. Бам, и Гнабри реализовал выход один на один. Бам, и Мюллер в касание замкнул прострел Киммиха. С 31-й по 57-ю минуту «Бавария» дала каталонцам отдышаться, но затем получила точный удар Суареса и вновь показала — даже не надейтесь на камбэк. Киммих, дважды Левандовски и, что иронично, отданный как раз «Барсой» в аренду Коутиньо установили бомбический перевес.
«Мы так повеселились сегодня! Имена игроков значения не имеют», — Мюллер и не пытался играть в сострадание. Пике показывал, что сине-гранатовые в нём и так не нуждались: «Мы достигли дна. Если мне нужно уйти, чтобы в команде появилась новая кровь, я уйду. В Европе мы не соревнуемся, и в чемпионате Испании всё закончилось. Это больше нельзя скрывать. Это позор, больше я ничего не могу сказать. Такое происходит не в первый и не во второй раз».
2013 год. Полуфинал Лиги чемпионов — 2012/2013. «Боруссия» Дортмунд — «Реал» — 4:1
Начиная с 1957 года закинуть «Реалу» покер смогли лишь трое избранных: Диего Милито в 2006-м за «Сарагосу» в Кубке Испании (6:1), Левандовски в 2013-м за «Боруссию» (4:1) и Кастельянос в 2023-м за «Жирону» в Ла Лиге (4:2). Выделяется из списка, конечно, поляк. Всё-таки речь о полуфинале Лиги чемпионов. Соперники уже встречались на групповом этапе, там дортмундцы даже опередили мадридцев за счёт домашних 2:1 и гостевых 2:2. Однако всё это отходило на второй план.
«Боруссия» выдала настоящий концерт, а Левандовски по привычке выступил её первой скрипкой, вчистую выиграв дуэль у Криштиану. Роналду тоже забил — Игуаин вывел его на пустые ворота в конце первого тайма. «Реал» тогда уже уступал — поляк в самом дебюте упал и замкнул закидушку Гётце. Избиение началось во второй половине. Левандовски избежал офсайда после хитрого паса Ройса. Пока мадридцы поднимали руки в надежде на свисток, Роберт уверенно катнул в угол.
Поймать отскок, закрыть мяч корпусом от Пепе, уйти вправо и прошить верх — легко. Лопес прыгал по углам и мешал Левандовскому оформить покер, лишь откладывая неизбежное. Алонсо толкнул Ройса, и Роберт исполнил казнь с пенальти. Став первым автором четырёх голов в полуфинале или финале еврокубка с 1960 года. В ответном матче «Реал» включился слишком поздно, забив дважды после 82-й минуты. «Боруссия» тем не менее не сдержала «Баварию» в финале (1:2), через год заодно отпустив к ней бесплатно Левандовского.
2004 год. 1/4 финала Лиги чемпионов — 2003/2004. «Депортиво» — «Милан» — 4:0
Вы приехали на «Сан-Сиро» и оказались раздавлены лучшей командой Европы — 1:4. Полтора года назад уже отхватывая от неё и на родном «Риасоре» (0:4). У соперника в обороне, возможно, самая бетонирующая связка в истории — Неста с Мальдини. Плюс великолепный Кафу — один из лучших правых защитников в истории. Гаттузо, Пирло и Зеедорф в центре поля — что-то с чем-то. Кака — технарь на пути к «Золотому мячу». И Шевченко в нападении — несколько месяцев спустя актуальный обладатель главной индивидуальной награды. Но при этом вы — «СуперДепор», которому, как оказалось, по плечу любые свершения.
«Мы помчимся вперёд и попытаемся отыграться. Верю, нам это по силам. Если мы пройдём дальше, обещаю: проползу путь из Ла-Коруньи в Сантьяго-де-Компостелу (паломническая дорога протяжённостью свыше 70 км. – Прим. «Чемпионата») на коленях», — обещал тренер Хавьер Ирурета. Что ж, слово пришлось сдерживать! Пусть и не на коленях. Шевченко и Даль Томассон упустили возможность забить. Но не Пандиани — Вальтер развернулся вокруг Мальдини и низом уложил мяч в правый угол.
Дальше — больше. Быстрый гол ошарашил фаворитов, и на перерыв те отправились уже при 0:3! Валерон воспользовался ошибкой Диды на выходе и поразил головой пустые ворота, а Неста махнул мимо мяча, и Луке спокойно убежал от Кафу после длинного выноса. Фран на 76-й минуте довершил приговор. Руй Кошта пальнул в девятку, но Молина потащил, и «СуперДепор» сенсационно шагнул дальше. Ирурета констатировал: «Ничего необычного». Что ж, имел право.
2024 год. Финал чемпионата Европы. Испания — Англия — 2:1
Футбол Англии на Евро-2024 надолго стал синонимом слов «скука», «уныние», «снотворное» и тому подобных. Особенно удивляло это на фоне огромного количества английских звёзд, способных делать разницу в одиночку: Беллингем, Сака, Палмер, Фоден, Кейн и так далее. Зато чего у англичан при Гарете Саутгейте нельзя было отнять, так это умения доходить до поздних стадий: топ-4 на ЧМ-2018, два финала Евро. Намечалась битва двух стихий: тягучей британской и яркой, плетущей техничные комбинации испанской.
Первая поначалу успешно нейтрализовывала вторую. В стартовом тайме сбывались худшие опасения — отсутствие моментов и единственный удар в створ на две команды, да и то в добавленное время. Почему же матч попал в данный список? Во-первых, из-за важности. Во-вторых, сценарий второй половины кардинально поменялся. Ещё бы, когда Уильямс на 47-й минуте с передачи Ямаля пробил низом точно в дальний угол. Ямаль, Ольмо и тот же Уильямс пожалели англичан и не использовали возможности увеличить разницу. Палмер же был хладнокровен и смачно залепил издали!
Симпатии сторонних наблюдателей целиком ушли к Испании. И в концовке та их не подвела! Оярсабаль опередил Гехи, вонзил с прострела Кукурельи и упал в объятия партнёров. А Ольмо вытащил мяч с ленточки после кивка головой невезучего вдвойне Гехи — и всё! За этот вариант точно не проголосуют многие из вас. Но он не только про конкретный матч, а — для кучи болельщиков — про справедливость футбола в целом. Испания заслуживала трофея — она его и получила. Так выходит далеко не всегда.
2012 год. АПЛ-2011/2012. «Манчестер Сити» — «КПР» — 3:2
Можно ли придумать развязку сезона эпичнее? Вряд ли. «Я никогда не делал ставок, однако, если бы меня спросили, посоветовал бы ставить на «Манчестер Юнайтед». Мы хотим достойно завершить сезон, но чемпионская гонка закончена», — говорил тренер «Сити» Роберто Манчини в апреле 2012 года, когда его команда отставала от соседей на три очка. Вероятно, итальянец прибеднялся, ведь после 32 матчей отрыв «МЮ» был восьмиочковым. «Ман Сити» мобилизовался в конце сезона и постепенно съедал разрыв, а к финальному туру и вовсе стал лидером по дополнительным показателям.
Нужно было, как казалось, всего лишь обыграть «КПР» с 17-й строчки. Ха-ха, всего лишь. На самом деле те боролись за выживание и тоже остро нуждались в положительном результате. Что и подтвердилось делом. Да, сперва Сабалета «убил» вратаря Кенни хлёстким ударом. Однако в начале второго тайма большинству на «Этихаде» стало не по себе. Лескотт «привёз», и в будущем герой «Кубани» Сиссе забил. Вскоре грубиян Бартон заехал локтём по лицу Тевесу, оставив своих в меньшинстве, после чего закрепил решение судьи подлым пинком Агуэро. И даже так лондонцы вышли вперёд: Макки заколотил в падении с навеса Траоре.
Футболисты «Сити» как бешеные пёрли в атаку. Ничего не получалось. «Юнайтед» параллельно спокойно победил «Сандерленд» и готовился праздновать. Напрасно. Судья добавил шесть минут к основному времени, а парням Манчини хватило и трёх! Джеко реализовал 19-й угловой «Ман Сити», Балотелли падал от контакта с соперником и всё равно нашёл в штрафной Агуэро — 3:2, первое чемпионство за 44 года! Манчини ошибся со ставкой — и его это волновало меньше всего. «КПР», к слову, тоже мог быть доволен, потому что сохранил место в АПЛ благодаря ничьей «Болтона».
2014 год. Финал Лиги чемпионов — 2013/2014. «Реал» — «Атлетико» — 4:1
«Реал» расстался с Жозе Моуринью и его токсичностью, ощутив крылья при демократичном Карло Анчелотти. И на космической тяге шёл к первой победе в Лиге чемпионов за 12 лет. Групповой этап? Есть 16 очков из 18. «Шальке» в 1/8 финала? Нате общие 9:2. Да, с дортмундской «Боруссией» получилось непросто (3:2), зато «Бавария» получила пятёрку безответных голов. «Атлетико», впрочем, переломал в плей-офф «Милан» (5:1), «Барселону» (2:1) и «Челси» (3:1) — сетка у парней Диего Симеоне точно не была слабее. Да и их разгромное поражение в финале — стечение обстоятельств.
В 2016-м Анчелотти назвал «Атлетико» самым сложным соперником «Реала»: «В последние годы они всегда создавали нам проблемы». В решающем матче ЛЧ-2013/2014 команда Криштиану билась о стену Симеоне и никак не могла её пробить. А вот «матрасники» шанс использовали. Варан вынес мяч после углового, но Хуанфран тут же забросил его обратно, и Годин, стоя спиной к воротам, исхитрился грамотно кивнуть головой. Основное время дерби самым зрелищным точно не назвать — всё компенсирует великолепие в решающие минуты.
90+3-я. Секунды для «Реала» таяли максимально стремительно. И тут Модрич подал с углового, а Рамос совершил высоченный прыжок в историю. Получив смертельную дозу дизморали, «Атлетико» выстоял в первом овертайме, но на второй уже, по сути, не вышел. Бэйл, Марсело и Криштиану с пенальти оформили разгром. На послематчевой пресс-конференции Симеоне встретили продолжительными аплодисментами — куда более громкими, чем в адрес Анчелотти.
2002 год. 1/4 финала чемпионата мира. Бразилия — Англия — 2:1
Сборная Бразилии — самая титулованная за всю историю ЧМ. При этом побеждала она в последний раз в далёком 2002 году, а самым сложным для неё был вовсе не финал с Германией (2:0) или полуфинал с Турцией (1:0), а упорный четвертьфинал с Англией. Королём турнира стал Роналдо, чью нелепую причёску с оставленной на выбритой голове чёлкой копировали по всему миру. Всё-таки забил восемь голов и стал лучшим бомбардиром. Но звёздных англичан с Бекхэмом тем не менее «похоронила» магия другого волшебника.
Бразильцы сразу же полезли в атаку. На то они и бразильцы в одном из праймовых поколений. Но потом Лусио на ровном месте подарил мяч Оуэну, и тот воспользовался подарком. «Что же его ждёт в Бразилии, если ошибка станет решающей?» — задавался вопросом комментатор Виктор Гусев. Гадать не пришлось, ведь в конце первого тайма Роналдиньо на финтах убежал от Эшли Коула и отдал направо под расстрел Ривалдо. А в начале второго взял и закинул с 40 метров за спину Симэну со стандарта!
Бывший тренер сборной Англии и «Барселоны» Терри Венейблс утверждал: «Заставь Роналдиньо ещё раз 500 пробить подобный штрафной, вряд ли хоть один залетит в ворота. Я в этом абсолютно уверен». После 2002-го бразилец не раз доказывал, что способен и не на такое. В том матче он вскоре получил красную, и всё же Бразилия выстояла. Чтобы в последний раз минимум за 24 года стать лучшей в мире.
2015 год. Суперкубок УЕФА. «Барселона» — «Севилья» — 5:4
Суперкубок УЕФА часто называют выставочным матчем. Для фаворитов, как правило, так и есть. Но не для тех, кто взял титул Лиги Европы и не относится к грандам мирового футбола. «Севилья» в 2015 году это сполна доказала, огорошив «Барселону» неожиданным суперкамбэком в основное время. Начиналось всё, впрочем, с быстрого гола севильцев — Банега эффектно закрутил со штрафного. Тер Штегену только и оставалось, что беспомощно стоять на месте и провожать мяч взглядом.
«Барса» не на шутку разозлилась. Особенно Месси — тот показал соотечественнику, что может не хуже. Дважды. Бету в обоих случаях пытался среагировать, а что толку? Так Лео впервые забил дважды в одной встрече со штрафных. В декабре 2018-го он повторил такой трюк в дерби с «Эспаньолом» (4:0), а в ноябре 2019-го — в матче с «Сельтой» (4:1). Суарес отдал на Рафинью и забил сам — вот уже и 4:1 к 52-й минуте. Хороним «Севилью»? Не-а!
Рейес, который спустя четыре года погиб в автокатастрофе, использовал заброс Витоло с левого края. А тот позже и пенальти для Гамейро заработал. На 81-й минуте дебютант севильцев Коноплянка дождался прострела Иммобиле на дальней штанге. А решил исход на 115-й минуте… конечно, штрафной Месси. Лео попал в стенку, сам же добил и увидел, как Педро поймал мяч после спасения Бету. Так «Севилья» стала первой, кто забил в Суперкубке УЕФА четыре раза и всё равно уступил. Ну и, само собой, больше никто в истории мини-турнира не отыгрывал три гола.
2001 год. Финал Кубка УЕФА — 2000/2001. «Ливерпуль» — «Алавес» — 5:4
В полуфинале скромный испанский клуб накидал охапку голов бедолагам из «Кайзерслаутерна» (общие 9:2), тогда как «Ливерпуль» не пропустил от самой «Барселоны» (1:0) с Клюйвертом и Ривалдо в составе. Но при этом «Алавес» ранее высадил из турнира «Интер» (5:3) Вьери и Рекобы, так что финал не предвещал лёгкой победы для мерсисайдцев. Хотя начиналось всё для них как нельзя лучше. Уже на четвёртой минуте Баббель чётко замкнул подачу Макалистера со стандарта, а на 16-й Оуэн прекрасной передачей нашёл в штрафной свободного Джеррарда.
План сдерживания «Алавеса» с пятью защитниками провалился, и тренер Хосе Мануэль Эсналь выпустил вместо Эггена нападающего Ивана Алонсо. Сработало! Тот уже спустя четыре минуты с навеса Контры точно пробил головой. Дальше вратарь Эррера снёс Оуэна, и Макалистер восстановил комфортную разницу. Но «Алавес» всё равно не сдался. Хоп, и Контра снова результативно подал — уже на Морено. А следом тот и дубль оформил, издевательски пробив со штрафного под стенкой — туда в те времена ещё никто не укладывался.
Фаулер шикарно пробил низом, и победа «Ливерпуля» вновь замаячила. Пока на 89-й минуте Круифф-младший не выпрыгнул выше всех на ближней штанге при закидушке с углового. И только в овертаймах «Алавес» дрогнул: красные получили Моселин и Кармона, свои же ворота поразил Гели. Пожалуй, лучший финал второго по значимости еврокубка за всё время. Мерсисайдцы в тот год завоевали ещё и Кубок Англии с Кубком лиги плюс Суперкубок УЕФА, а Оуэн покрасовался с «Золотым мячом».
2016. 1/4 финала Лиги Европы — 2015/2016. «Ливерпуль» — «Боруссия» Дортмунд — 4:3
Встретились бывшая и на тот момент нынешняя команда Юргена Клоппа — огонь был обеспечен. Заодно болельщикам по обе стороны предоставился отличный повод побрататься и хором затянуть фирменное You’ll Never Walk Alone. Ну и обсудить крутость Клоппа, конечно. Первый матч завершился скромными 1:1. Как оказалось, «Ливерпуль» и «Боруссия» просто берегли силы для ответного. Если бы к футболу примеряли музыкальные жанры, та встреча была бы на 100% рок-н-роллом.
Первым отпраздновал Мхитарян, добив за Обамеянгом. К девятой минуте Пьер-Эмерик ещё и поразил мощным выстрелом ближний угол. В тот момент могло показаться: а Клоппу точно стоило менять Дортмунд на Мерсисайд? Дальнейшее убедило — стоило. Не только в тот вечер, а вообще. Однако сейчас концентрация на нём. На 48-й минуте Ориги с паса Джана проткнул мяч мимо Вайденфеллера. Ройс моментально восстановил разницу обводящим ударом в дальнюю шестёрку.
До 65-й минуты ничего не менялось. На самом деле, камбэк всё равно приближался. Возможно, вы забыли, но Коутиньо был тогда очень крут. Бразилец зарядил издали и призвал трибуны увеличить поддержку. А далее в дело ворвались центральные защитники: Сако не зря прибежал на угловой, Ловрен на 90+1-й минуте притаился на дальней штанге под навес Милнера. «Нет. Нет. Нет», — появилась запись на странице дортмундцев в соцсетях. «Да! Да! Да!» — комментировали её поклонники «Ливерпуля».
2018 год. Групповой этап чемпионата мира. Португалия — Испания — 3:3
Испания перед чемпионатом мира лишилась главного тренера: Хулен Лопетеги заранее подписал контракт с «Реалом», и в руководстве федерации серьёзно обиделись, не дав тому закончить начатое. Исполнять обязанности стал Фернандо Йерро с практически отсутствующим опытом. Во многом поэтому испанцы не добрались даже до четвертьфинала — привет сборной России. Да и вообще победили всего в одном матче. Первую осечку им помогла совершить Португалия. Получилась кайфовая перестрелка — с Роналду и Диего Костой в главных ролях.
Четвертая минута принесла гол Криштиану с пенальти — тот сам же его и заработал, поймав фол Начо. Коста выиграл борьбу у Пепе, раскачал Фонте и мастерски положил низом, а вскоре испанцы и вовсе должны были выходить вперёд — мяч после «пушки» Иско отскочил от перекладины в поле. Де Хеа, видимо, расстроился слишком сильно и поэтому отразил мяч в ворота при лёгком ударчике Роналду по центру.
Второй гол Испании получился тоже с виду лёгким. Но там уже сработало мастерство комбинации: Силва со стандарта забросил на Бускетса, и тот головой вдоль вратарской отдал Косте на пустые ворота. А вот Начо отличился по-королевски: поймал летящий мяч и вдарил что есть силы, рикошетом от штанги подарив преимущество испанцам. Всё бы ничего, только Криштиану с поля не уходил. И на 88-й минуте «плюнул» со штрафного точно в девятку. Карнавальный футбол.
2021 год. 1/8 финала чемпионата Европы. Франция — Швейцария — 3:3 (4:5 пен.)
До Евро-2020 сборная Швейцарии никогда не забиралась дальше 1/8 финала на континентальном первенстве. Да и тогда, прямо скажем, предпосылок было немного. Да, обыграли Турцию (3:1), но та влетала на турнире вообще всем. В группе выше швейцарцев оказались Италия и Уэльс. В плей-офф команде Мурата Якина попалась великолепная Франция — действующий чемпион мира с Погба, Мбаппе, вернувшимся после шестилетки скандальной разлуки Бензема, Канте, Гризманном и другими звёздами. Зато у Швейцарии нашлись Зоммер с Сеферовичем.
Как раз последний высоким прыжком и открыл счёт с навеса Цубера. Швейцарцы и вовсе должны были увеличивать разницу, да Родригес на 55-й минуте не переиграл Льориса с пенальти. И понеслось. Франция проснулась от анабиоза и помчала уничтожать соперника. Выход один на один + Бензема = гол. Карим же и добил головой за Гризманном. А Погба фирменно пальнул издали.
1:3 к 80-й минуте? «Сеферович, настало твоё время!» — подумал Мбабу и загрузил в штрафную. Гол Гаврановича отменили из-за офсайда, однако он забил и легитимно, посадив на пятую точку Кимпембе. Зоммер включил режим супермена в овертаймах и не выключил его в серии пенальти, нейтрализовав попытку Мбаппе. С Испанией в четвертьфинале Швейцария тоже дожила до 11-метровых, и там удача всё-таки улыбнулась соперникам. Так, глядишь, обсуждали бы швейцарскую сказку в одном ряду с греческой на Евро-2004 и датской – на Евро-1992.
2007 год. Полуфинал Лиги чемпионов — 2006/2007. «Манчестер Юнайтед» — «Милан» — 3:2
Никто не хотел выиграть Лигу чемпионов больше, чем «Милан». Для них-то «Стамбульское чудо» 2005 года обернулось не чудом, а кошмаром во плоти. Плюс в сезоне-2005/2006 их лишь с разницей в один мяч прошла «Барселона» Райкарда (общие 1:0), которая и забрала трофей. А в сезоне-2006/2007 из-за коррупционного скандала миланцы должны были участвовать в Кубке УЕФА — повезло, что как надо сработала апелляция. И вот в полуфинале побитым жизнью итальянцам встретился монструозный «Манчестер Юнайтед», который совсем недавно вынес с удивительными 7:1 «Рому».
В дебютной встрече перестрелка получилась что надо. Отчаянный подкат Несты помешал забить Руни. Но вот Криштиану при угловом от Гиггза противостоять уже был никто не в состоянии. Даже Дида, от чьей ладони мяч и залетел в сетку. А потом в дело вступил Кака — не зря по итогам того года он поднял над головой «Золотой мяч». Для начала бразилец ворвался в штрафную под передачу Зеедорфа и из-под Хайнце покатил в дальний угол. А затем устроил настоящий шедевр: на скорости и финтах заставил столкнуться лбами Эвра с Хайнце и тихонько катнул мимо ван дер Сара.
Всё это случилось в первом тайме. Во втором солировал уже Руни. Во-первых, использовал чудо-заброс Скоулза. Во-вторых, кульминационно на последних секундах принял пас Гиггза и поразил ближний угол, пока сэр Алекс нервно жевал жвачку. Чистое великолепие. Ответная встреча получилась уже односторонней: «Милан» разгромил «Юнайтед» (3:0) и спокойно выбрался в финал-реванш к «Ливерпулю», взяв его в офсайдную ловушку — ту самую, которая не удержала оформившего дубль Филиппо Индзаги (2:1).
2011 год. АПЛ-2010/2011. «Ньюкасл» — «Арсенал» — 4:4
В истории АПЛ случалось множество камбэков, когда одна команда вела у другой с разницей в три гола. Но чтобы в четыре — только один. И организовал его «Ньюкасл» в 2011-м, причём менее чем за 20 минут! Истинное безумие. «Арсенал» начал без раскачки. Уже на первой минуте быстроногий Уолкотт не изменил себе и легко ускакал от обладателя пышной причёски Колоччини, катнув в левый угол. На третьей— Джуру перепрыгнул Уильямсона и сделал подачу Аршавина ассистом. Мало? Вот ещё! 10-я минута принесла гол ван Перси, которого оставили без присмотра прямо перед воротами. А на 26-й «летучий голландец» взмыл под закидушку Санья.
Во время трансляции камеры выхватывали хватающихся за головы болельщиков «Ньюкасла», и их эмоции не вызывали вопросов. Многие из них, оценив немощь любимчиков, наверняка отправились домой или в бар. Чтобы позже навсегда пожалеть о том поступке. На 50-й минуте Диаби поддался на провокацию известного бунтаря Бартона и схватил того за горло — красная карточка, до свидания. И даже так шансы «сорок» оставались мизерными — с такой-то разницей на табло. Но всё-таки они были.
Бартон точно исполнил пенальти — 1:4. Щенсны уже начал осознавать возможный крах и не хотел отдавать соперникам мяч. Бест оправдал фамилию и, избавившись от опеки Клиши, устроил расстрел в упор — 2:4. Бартону предоставили ещё один 11-метровый — 3:4. Арсен Венгер вжимался в кресло. А Тиоте взял и с лёта вмазал издали точно в левую шестёрку. В 2017 году ивуариец потерял сознание на тренировке и в возрасте 30 лет скоропостижно скончался. Он ушёл слишком молодым, однако его наследие вечно — в том числе благодаря матчу с «Арсеналом».
2023 год. 1/8 финала Лиги чемпионов — 2022/2023. «Ливерпуль» — «Реал» — 2:5
Весной 2022-го «Реал» с минимальным перевесом одолел «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Шанс для мести подвернулся быстро — менее чем через год. И он складывался для мерсисайдцев идеально. Команда Юргена Клоппа сразу же придавила мадридцев и вообще не допускала моментов у своих ворот. При этом к 14-й минуте дважды забив. Гол Нуньеса так вообще получился удивительно эстетским. Особенно если знать, как уругваец обожает пороть моменты. Вынырнуть из-за спины Милитао и переправить мяч пяткой в ворота — топ-уровень. Куртуа оказался обескуражен и допустил чудовищную ошибку, подарив Салаху расстрел в упор.
Кто ж знал, что в итоге «Ливерпуль» не разгромит, а разгромят. Всё решили индивидуальное мастерство футболистов «Реала» вместе с персональными ошибками мерсисайдцев. Винисиус обыгрался с Бензема и нанёс из-под Гомеса блестящий обводящий удар. А затем запрессинговал Алисона и вынудил того вынести мяч прямиком ему на ногу! Будто в той встрече в обоих вратарей вселился дух Кариуса. На этом бразилец не закончил и заработал стандарт для Модрича, чтобы Милитао забил с него головой! Переворот заказывали?
Бензема тоже хотел отличиться и рикошетом от Гомеса поставил Алисона в неудобное положение. И сделал это ещё раз на 67-й минуте, оказавшись на острие контратаки и обойдя финтом выдвинувшегося вперёд бедолагу Алисона. «Мы говорим об истинном величии. Модрич и Бензема выступают на совершенно другом уровне, нежели большинство других игроков», — справедливые итоги от Джеррарда.