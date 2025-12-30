Главные сюжеты 2025-го в ФНЛ. Титул «Балтики», мегаскандал «Торпедо» и бан Писарского

Конец года — время подводить итоги. В ФНЛ 2025-й получился насыщенным — весной мы провожали Андрея Талалаева в Премьер-Лигу, потом хватались за голову от новостей о «Торпедо» и «Черноморце». Затем наблюдали за костромским «Спартаком» и «Челябинском» в Лиге Pari. Радовались за Ильдара Ахметзянова. Пора выбрать самое-самое важное.
«Балтика» на первом месте
Этой фразой Талалаев обычно закрывал свои пресс-конференции (после чего стучал по столу и уходил из зала). Мантра тренера «Балтики» превратилась в отдельный мем, но с позитивным наполнением. В мае уходящего года клуб из Калининграда повторил собственное достижение 30-летней давности — тогда стали чемпионами Первой лиги ПФЛ. Два года назад «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича заняла второе место и не смогла закрепиться в РПЛ. А вот Талалаев просто разрывает вышку — команда ушла на перерыв пятой с отставанием всего в пять очков от лидирующего «Краснодара» (и всего лишь с одним поражением).
Чемпионский сезон «Балтики» удивителен. Во-первых, Талалаева пригласили по ходу сезона. Сначала в Калининграде рулил молодой Александр Грищенко — он ушёл после 8-го тура. Во-вторых, по общей стоимости состава (по оценке Transfermarkt) в первой половине сезона «Балтика» уступала «Торпедо» и «Сочи».
Талалаев грамотно подкрутил баланс и отправился на штурм первой строчки. «Балтика» методично включалась на 20-25 минут, и этого хватало для результата. Особенно выделялись Кевин Андраде и Натан Гассама, превратившие оборону в цемент.
История успеха продолжается и сейчас. «Балтика» — тренерская команда, где каждый знает свой функционал. Илья Петров — мозг команды. Максим Петров — организатор контратак, который открывается под передачи либо сам двигает мяч. Брайан Хиль — футболист, создающий пространство для партнёров. Владислав Саусь конкурирует с Дани Алвесом за звание лучшего правого защитника в XXI веке. Хочется верить, что в 2026-м уникальная «Балтика» не закончится.
Табличка Вадима Евсеева
«Черноморец» перед началом сезона рисковал лишиться квоты в Первой лиге и провалил старт сезона. Но ушёл на зиму на комфортном 12-м месте. За преображение клуб должен быть благодарен Евсееву. Под руководством героя Уэльса-2003 новороссийский клуб выдал серию из семи матчей без поражений.
Причем Евсеев уже не тот нигилист, который отрицает важность голов. «Черноморец» значительно преобразился, в том числе и в атаке.
После заключительной победы над «Шинником» (2:1) Евсеев выдал гениальное флеш-интервью. Показал нарисованную от руки таблицу, заявив: «Когда в команду пришёл тренерский штаб со мной, «Черноморец» на последнем месте [располагался в турнирной таблице]. Три очка было. Сейчас сколько? 24? Убираем три очка, 21? 26 [очков] за это время набрал «Факел», «Урал» — 21. На втором месте «Родина» — 25. Так что приятно заканчивать в тройке. Вопросы после этого ещё есть? Может, там студия хочет чё-нибудь сказать?»
Евсеев так убедительно ворвался в «Черноморец», что наработал на оффер из РПЛ ещё до завершения сезона (уже в четвёртый раз) и возглавил махачкалинское «Динамо». Кажется, вопросов не осталось.
Изгнание «Торпедо» из РПЛ и непотопляемый Кононов
Нет более токсичных отношений, чем между «Торпедо» и их болельщиками. Легендарный клуб в мае 2025-го подарил надежду на светлое будущее и должен был вернуться в Премьер-Лигу, но радость фанатов быстро сменилась на гнев. «Торпедо» угодило в коррупционный скандал. Президента автозаводцев Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова обвинили в подкупе судей, а команду понизили в классе.
Несмотря на уход нескольких ключевых футболистов, автозаводцы по умолчанию рассматривались как одни из фаворитов нового сезона Первой лиги. Тем не менее старт у команды Олега Кононова не задался: ничья с «Нефтехимиком» (0:0) и три поражения — от «СКА-Хабаровск» (0:1) и двух новичков лиги, «Челябинска» (2:3) и костромского «Спартака» (0:1). После этого белорусского специалиста уволили.
Нокаут оказался нокдауном. В стиле мемов «запомните, я не сломаюсь» Олег Георгиевич вернулся в «Торпедо» спустя всего 60 дней после провала. За этот период в клубе успели поработать Павел Кирильчик, Сергей Жуков и Дмитрий Парфёнов.
«Торпедо» лишь в ноябре героически поднялось из зоны вылета. 2025-й для команды получился убойным.
Сенсационные «Спартак» и «Челябинск»
Агрессивный футбол «Спартака» из Костромы и убийственные стандарты «Челябинска» — новые элементы на картине Первой лиги.
Костромичи благодаря сумасшедшей физике и боевому характеру даже вырвались на первое место. Потом чуть сдали и ушли на перерыв на четвёртом месте. Но рывок для новичка лиги всё равно впечатляющий. Архитектор команды-сенсации — Евгений Таранухин. Его футбол заточен на длинных и диагональных передачах. Российская адаптация классического британского «бей-беги» прекрасно сочетается с одержимостью забрать любой подбор и выиграть все верховые единоборства. В матчах с Костромой очень сложно владеть инициативой, ведь всё заточено на футбольную корриду.
Всего в двух очках от «Спартака» расположился «Челябинск». Команда Романа Пилипчука здорово усилилась летом. Трансфер 34-летнего Александра Жирова добавил обороне надёжности, а в лице Рамазана Гаджимурадова клуб нашёл тащера, генерирующего остроту на правом фланге атаки и на стандартах.
«Челябинск» не проиграл ни одной домашней встречи. Подобное достижение смог повторить только лидирующий «Факел». Под конец сезона вылетели Гаджимурадов, Гаррик Левин и Тимофей Комиссаров, что усложнило борьбу за топ-4, однако нет сомнений, что на весну у команды большие планы.
Олег Василенко снова тащит Воронеж
Летом «Факел» нацелился на оперативное возвращение в РПЛ. Собрал почти всех лучших футболистов лиги и поставил тренером Игоря Шалимова. Правда, на старте сезона, несмотря на серию побед, «Факел» смотрелся очень вяло. После домашних 0:0 с аутсайдерами из «Чайки» игру команды раскритиковал даже губернатор Александр Гусев.
Основным кандидатом на пост главного тренера называли Сергея Ташуева, но в итоге в клуб вернулся Василенко, с которым «Факел» уже выходил в РПЛ в 2022-м.
Команда выиграла практически все оставшиеся встречи осенней части сезона, допустив лишь одну осечку на выезде в Хабаровске. Сейчас «Факел» уверенно лидирует в Первой лиге. Если Василенко не отпустит педаль газа, то к следующему сезону российский футбол увидит «наглецов из Воронежа» версии 2.0.
Ахметзянов возглавил «Оренбург»
Этот год точно запомнится великолепной игрой «КАМАЗа» из Набережных Челнов. Ильдар Ахметзянов с минимальными вложениями построил здесь злую (в хорошем смысле) и дерзкую команду, которая не просто закрепилась в Первой лиге, но и вышла на один уровень с лидерами.
Отличительная черта «КАМАЗа» — каждый год клуб теряет ключевых игроков, но потом перестраивается и снова идёт в бой. Удивительную стабильность Ахметзянова заметили в РПЛ. 9 октября «Оренбург» выкупил тренера у «КАМАЗа» за 20 млн рублей. Напоследок Ильдар Раушанович грохнул «Урал» (5:1) и оставил команду Антону Хазову.
Получается, в «Лучшей лиге мира» вырос готовый тренер для Премьер-Лиги.
Коллапс «Черноморца»
Для команды из Новороссийска сезон-2024/2025 должен был превратиться в сказку. Хороший бюджет, сильные игроки, Олег Василенко в роли главного тренера, выход в стыки. Однако всё закончилось настоящей катастрофой, из-за которой «Черноморец» едва не исчез с футбольной карты.
Сначала клубу отказали в лицензировании домашней арены, затем футболистам команды объявили об уходе основного инвестора Сергея Шишкарёва. Тот, к слову, обвинил гендиректора Максима Пономарёва в попытке организации договорного матча с «Сочи». «Черноморец» распух от скандалов.
Команду не допустили до стыковых встреч за право сыграть в РПЛ. Летом ушли Василенко и все ключевые футболисты. «Черноморец» оказался на грани банкротства. По неофициальным данным, администрация города выделила 150 млн рублей — не самая большая сумма. Шишкарёв в итоге остыл и оставил часть инвестиций в рамках пакета «минимум». «Черноморец» выжил, но почти сразу же свалился в подвал турнирной таблицы. Все выглядело грустно, пока не пришёл Вадим Евсеев.
«Черноморец» точно заслужил шанс побороться за РПЛ, однако стал жертвой регламента. Фильм с грустной концовкой.
Бан Писарского
2025-й стал драматичным для футбольной карьеры Владимира Писарского. Экс-Сычевой и экс-форвард «Оренбурга», «Крыльев» и «Сочи» был отстранён на четыре года (три из них — условно) за ставки через посредника на стыковой матч «Сочи» — «Пари НН».
По данным Sport Baza, посредник Писарского совершил 14 ставок на игру. В октябре выяснилось, что футболист делал ставки, когда играл за «Иртыш» в 2020-м. Наказание продлили ещё на четыре месяца.
После того как история получила громкий резонанс, «Крылья Советов» моментально расторгли контракт с футболистом. Писарский нашёл спасение в Медиалиге, став игроком СКА рэпера Басты. Сказалось присутствие Андрея Каряки, хорошо знакомого форварду.
А ведь ещё недавно Писарский разрывал РПЛ в составе «Оренбурга», наколотил 14 мячей и перешёл в «Крылья» к Игорю Осинькину. Как минимум до лета 2026-го 29-летнего нападающего в профессиональном футболе мы не увидим.
«Урал» не вернулся в Премьер-Лигу
В Екатеринбурге всё чаще экспериментируют с тренерами. После провала с Виктором Гончаренко задачу возвращения в РПЛ поставили Евгению Аверьянову. Команда не выпадала из чемпионской гонки, но к ноябрю 2024-го оказалась лишь четвёртой. Президент «Урала» Григорий Иванов пошёл на странный эксперимент и объявил 34-летнего Олега Шатова исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.
В итоге «Урал» так и остался четвёртым. Отстал на 10 очков от «Балтики» и всего лишь на два опередил «Сочи». В стыках команда уступила «Ахмату» по сумме двух встреч (2:1 дома и 0:2 – на выезде).
В новом сезоне «Урал» тоже бьётся за РПЛ, однако уже на семь очков отстаёт от лидирующего «Факела». Главным тренером до недавнего времени был Мирослав Ромащенко, которого убрали из-за неубедительного отрезка на финише осенней части. Команду возглавил Василий Березуцкий.
Все ждали возвращения «Урала» в элиту весной, но этого не произошло. Вторая попытка отложена на 2026-й.
Завал «Алании» и «Тюмени»
В 2025-м обе команды совершили космический прыжок в обратном направлении. Весной играли в Первой лиге. Теперь готовятся к дивизиону «Серебро» Leon-Второй лиги «А».
Есть во Владикавказе давняя традиция. Раз в несколько лет «Алания» обменивает профессиональный статус на банкротский. В декабре 2024-го вице-президент клуба Данил Гуриев заявил о смене вектора в пользу развития молодёжи и сокращении бюджета. Вскоре у «Алании» заблокировали счета в трёх банках, а с марта 2025-го футболисты перестали вовремя получать зарплату. «Алания» ожидаемо вылетела во Вторую лигу, а перед началом нынешнего сезона долг владикавказцев составил 13 млн рублей.
Спартак Гогниев много нервничал и боролся с судьями. После игры с «Тюменью» получил бан на пять матчей. Во время встречи с «Велесом» почти увёл команду с поля.
Судьба «Тюмени» тоже печальна. В сезоне-2023/2024 клуб шёл в числе лидеров Первой лиги, но, как только замаячила перспектива попасть в РПЛ, команда отказалась от притязаний и даже отозвала заявку на лицензирование. Летом 2024-го ушли многие лидеры. Игорь Меньщиков не справился с перестройкой — «Тюмень» улетела во Вторую лигу.
Здесь команду подхватил Сергей Попков, который после серии неудач по собственной инициативе покинул клуб. Несмотря на кучу шансов и подарков от конкурентов, «Тюмень» так и не зацепилась в битве за выживание.
Тетрадзе против своих футболистов
За что мы любим ФНЛ, так это за неподдельную искренность. Перед уходом на зимнюю паузу главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе раскритиковал футболистов своей команды после домашнего разгрома от воронежского «Факела» (0:4).
«Не имеет значения, играешь ты с лидером или с аутсайдером. Самолюбие должно быть у футболиста в первую очередь. Должен любить свою работу, ты этим зарабатываешь. У меня уже слов нет. Так играть никому не позволено! Из футбольного клуба «Уфа» сделали игрушку. Хочу — играю, хочу — не играю. Не может так быть, что одну игру играешь, а потом проваливаешься. В себе нужно искать причину! Это уже говорит об уровне футболиста, о его отношении к своему делу. Наш тренерский штаб я тоже сюда включаю. Не думайте, что я оправдываюсь. Я как главный тренер несу ответственность. Но я знаю одно: такие футболисты не должны находиться в футбольном клубе «Уфа»!»
SMM-менеджеры «Уфы» не стали выкладывать полную версию пресс-конференции, показав лишь часть того, что говорил Тетрадзе. Вскоре в Сеть попало полное видео — с горячими цитатами и нецензурной лексикой.
16-е место «Уфы» — едва ли тот результат, на который рассчитывали в клубе перед началом сезона. По данным журналиста Сергея Ильёва, Тетрадзе заявлял о готовности уйти из команды, однако руководство поддержало своего главного тренера.
«Енисей» теперь без Тихонова, но с Ташуевым
9 декабря «Енисей» сообщил об увольнении Андрея Тихонова. Впервые Андрей Валерьевич возглавил красноярцев в сезоне-2016/2017 — и едва не вывел клуб в РПЛ, споткнувшись о стыковые матчи. В январе 2024-го специалист вернулся в клуб с целью добиться исторического повышения, которое регион запланировал к 2028-му — к году 400-летия Красноярска.
Правда, ожидания руководителей клуба не соответствуют реальным возможностям. В начале 2025-го Тихонов заявил, что бюджет «Енисея» составляет порядка 300-400 млн рублей. Летом клуб потерял двух ключевых футболистов — Александр Ломакин ушёл в «Оренбург», Кирилл Ушатов вернулся в «Родину». Вместе с ними Красноярск покинула группа футболистов ротации, а взамен «Енисей» подписал новичков, которые по разными причинам не стали глобальным усилением.
«Енисей» завершил первую часть сезона на 13-м месте. Тихонов ушёл, а вместо него пришёл Сергей Ташуев. В 2026-м ждём в Красноярске футбол в стиле Пепа Гвардиолы.