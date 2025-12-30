Главные сюжеты 2025-го в ФНЛ. Титул «Балтики», мегаскандал «Торпедо» и бан Писарского

Куда же без «Черноморца» и таблички Евсеева? Голосуем за топ-события года в мире российского футбольного андеграунда.

Конец года — время подводить итоги. В ФНЛ 2025-й получился насыщенным — весной мы провожали Андрея Талалаева в Премьер-Лигу, потом хватались за голову от новостей о «Торпедо» и «Черноморце». Затем наблюдали за костромским «Спартаком» и «Челябинском» в Лиге Pari. Радовались за Ильдара Ахметзянова. Пора выбрать самое-самое важное.

