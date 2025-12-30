Футбол-2026: главная тенденция. Прогибается даже Гвардиола, но вопрос остаётся

В классическом видео передачи Monday Night Football от мая 2018 года Пеп Гвардиола крайне ёмко объяснил суть своей философии. «Я люблю короткие передачи. Почему? Потому так ты реже потеряешь мяч. Передача на 15 метров рискованнее, чем передача на пять метров. К тому же, если не удаётся передача на пять метров, переход в оборону ближе и легче, чем в случае с передачей на 15 метров», — сказал Гвардиола.

Параллельно с этими словами Пеп двигал футболистов на экране и максимально наглядно показал, как можно разместить их так, чтобы создать лучшую сеть коротких передач. Сначала он расположил крайних защитников Делфа и Уокера в обычных для крайних защитников позициях…

Гвардиола и схема расположения игроков Фото: Кадр из трансляции

…а затем передвинул обоих в середину, объединяя в одну линию с опорным полузащитником Фернандиньо. Моментально стало очевидно, о чём говорит Пеп: каждый из футболистов приблизился друг к другу. Даже если не знать, у кого именно мяч, можно было безошибочно сказать, что вариантов для короткой передачи будет больше.

Гвардиола и схема расположения игроков Фото: Кадр из трансляции

Честно скажу, что этот короткий клип с объяснением философии Гвардиолы стал в тренерской и — шире — футбольной среде бомбой. Я видел его десятки раз у разных тренеров, и даже спустя семь-восемь лет видео продолжает циркулировать — настолько понятными становятся преимущества. Это же видео вместе с самой игрой команды Гвардиолы спровоцировало невероятный бум инвертированных крайних защитников. Каждый начал искать в своей команде Делфа и Уокера, и, даже если игроки в этой команде совершенно не подходили для действий во внутренних коридорах, использование крайних защитников в опорной зоне считалось самосбывающимся пророчеством.

За несколько дней до записи этого эпизода Monday Night Football «Манчестер Сити» официально отпраздновал победу в чемпионате Англии. Цифры поражали: 100 очков, 19 очков отрыва от второго места, всего два поражения, 106 забитых мячей. Но была и ещё одна выдающаяся цифра, которая затмевала перечисленные.

В сезоне-2017/2018 «Манчестер Сити» владел мячом немыслимые 71,8% игрового времени.

Объяснение Гвардиолы подействовало на футбольную Европу. На следующий сезон в топ-5 европейских лигах было уже 11 команд со средним владением выше 60%. Ещё через год сразу несколько грандов сделали знаковые трансферы в центр полузащиты — включая сам «Сити», который взял Родри. Это был абсолютный пик развития позиционной игры.

Футбол моментально начал искать ответ на сеть коротких передач от Гвардиолы и тренеров команд, которые последовали этой логике. Возникло несколько важных идей для противодействия:

1. Прессинговать как можно выше, включая начальный розыгрыш. Цель — моментально забить. Это поставило под риск розыгрыш мяча на своей трети, пока партнёры занимают лучшие позиции. Команды вроде прошлогоднего «Борнмута» наслаждаются любой потерей соперника вблизи его штрафной — моментальная атака створа доводится до совершенства.

2. Давить персонально по всему полю. В изначальной логике Гвардиолы передача на пять метров безопаснее передачи на 15 метров, так как технически её проще сделать. Однако когда на каждом твоём игроке есть соперник, то расстояние почти перестаёт играть важную роль — передача на пять метров будет так же отпрессингована, как и передача на 15 метров. С развитием физической стороны игры, необходимой для персонального давления, безопасность передачи постепенно переставала становиться заметным преимуществом.

3. Бросать мяч в оставленное пространство, куда прибежит игрок (его там нет, но он будет!). Ещё раз взгляните на то, как выглядит «Сити»-2017/2018 с Делфом и Уокером в опорной зоне и сеткой коротких связей. Есть ли какие-то пространства, которые вызывают у вас опасения? Фланговые зоны, например? Целью контрпрессинга, о котором в мае 2018 года говорил Пеп («Если теряешь передачу на пять метров, переход в оборону ближе и легче, чем в случае с передачей на 15 метров»), было отбить мяч у соперников, которые должны пытаться выбраться из отбора через пас партнёру. Но всё чаще соперники «Сити» и не думали сохранять мяч там, где его отвоевали, а просто бросали как раз в эти никем не занятые пространства. Мы уже выяснили, что игра развивала физическую сторону как ответ на позиционную игру, а потому важной стала и скорость в затяжных рывках. В последнем матче прошлого сезона, когда терпение Гвардиолы лопнуло, «Кристал Пэлас» забрал у «Сити» Кубок Англии ровно таким способом: отдал в оставленное пространство на затяжной рывок.

«Кристал Пэлас» против «Сити» в финале Кубка Англии Фото: Кадр из трансляции

4. Моментально убегать за линию мяча всей командой и держать линии обороны и полузащиты максимально компактно. Креативные полузащитники «Сити» и позиционных команд были вытеснены в полуфланговые карманы, откуда они получали традиционные диагональные передачи с фланга (классическое действие Кевина Де Брёйне). По факту это всё, что можно сделать с командой, которая откатилась компактным блоком и не открывает последнюю линию. «Десятки» стали задыхаться, позиционная логика — временами барахлить, так как соперники знали, что команда, опирающаяся на такой стиль игры с мячом, будет стремиться располагаться рационально. А значит, рядом с принимающим мяч сильным атакующим игроком, особенно в центральном коридоре, будет целая клетка из соперников.

Один из самых нацеленных на работу с мячом тренеров Европы — нидерландец Петер Бош — почувствовал, что само по себе владение в позиционном футболе перестаёт иметь ценность, осенью 2023-го. Его ПСВ приехал в Лондон и получил 0:4 от «Арсенала», что заставило тренера размышлять. «Я начал думать: почему мы играли очень хорошо, но уступили 0:4? Мы хорошо строили атаки, но, как только доходили до штрафной, всё было кончено. Что «Арсенал» делал не так, как мы? Ответ простой: они очень хороши в штрафной соперника, а также в своей собственной. Они откатывают как можно больше игроков за линию мяча как можно быстрее. Они делают это с 10 или 11 игроками, а мы делали это с шестью или семью», — рассказывал Бош The Athletic.

Итак, четыре важные идеи начали разрушать то, что в мае 2018 года стало золотым стандартом. Некоторые команды, включая упомянутый «Арсенал», комбинировали эти идеи, не ограничиваясь одной, и ценность владения мячом начала стремительно падать. Год назад Гвардиола провозгласил современными командами «Борнмут», «Ньюкасл» и «Ливерпуль», которые отлично пользуются описанными выше приёмами. И в этот момент футбол замер в неопределённости, которая свойственна переходному времени.

В этом сезоне всего четыре команды из топ-5 европейских чемпионатов владеют мячом более 60% времени. При этом «Бавария» и «ПСЖ» доминируют в своих лигах настолько, что продолжат иметь столько владения, даже если будет научно доказано, что оно вредит здоровью. В этом сезоне сам «Сити» владеет мячом меньше 60% времени — неслыханно для Гвардиолы. В каждом большом чемпионате наблюдается симптом, максимально свойственный «Манчестер Юнайтед»: упорно отказывающаяся от владения команда успешнее играет те матчи, где находится с мячом меньше времени, и проигрывает те встречи, где владеет мячом больше.

Ключевой вопрос в нынешней самой низкой (или, по крайней мере, наиболее оспариваемой) точке ценности владения мячом заключается в следующем. Долгое время логика позиционного футбола обращала внимание на то, где будут свободное пространство и свободный игрок. Вопрос поиска пространства доминировал, так как в момент расцвета позиционной игры пространства было полно, команды были хуже организованы оборонительно, и «Где пространство?» было справедливым вопросом. Его нужно было просто найти.

Хосеп Гвардиола с игроками «Сити» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Однако с ходом времени и всё лучше оттачиваемых приёмов обороны против позиционного футбола пространства, и вместе с ним свободных игроков становилось всё меньше. Как далеко от чужих ворот (при терпеливом розыгрыше на тебя оказывается массированное давление), так и недалеко от них (компактные блоки с хорошо отработанными коллективными взаимодействиями по занятию важных зон за линией мяча). Вертикальные атаки постепенно были приняты как метод даже Гвардиолой, но проблема устаревшего основного вопроса позиционного футбола никуда не делась.

Вопрос, на который предстоит отвечать командам, которые хотят побеждать через хорошую организацию владения мячом, будет звучать теперь так: как создать свободное пространство? Это постепенно добавляет в дилемму пространства и времени третью переменную, которая некоторое время оставалась на обочине. Эту переменную впервые провозгласил ещё почти 50 лет назад выдающийся аргентинский тренер Сесар Луис Менотти. «Футбол — это пространство, время и обман», — утверждал Менотти, подразумевая под обманом любые действия, которые позволяют манипулировать пространственно-временным континуумом. Пока рациональное занятие пространства позволяло найти лёгкие дыры, обман был в меньшей цене. Однако теперь снова за обманщиками будет взлом обозначенных приёмов действенной обороны.

Поэтому Гвардиола иногда хочет наорать на Райана Шерки, а иногда — поцеловать. Но при сложившемся порядке противодействия владению и максимальной оборонительной дисциплине очень сложно быть успешным, играя с мячом, без антипозиционного обманщика вроде Шерки.