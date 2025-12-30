Каким был «Чемп» на старте и за что его отключал хостинг? Истории от одного из создателей

Весь 2025 год мы праздновали юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы публиковали истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) рассказывали, что для них главное слово в спорте.

В моём тексте не будет увлекательных историй про ЧМ в Катаре или про то, как я колесил с Рабинером по Южной Америке. Просто в силу моей роли на проекте – не видимого никому разработчика😀. Зато я попробую вспомнить и рассказать историю возникновения и развития «Чемпионата»…

Как появился прародитель «Чемпионата»

Начнём с того, как я вообще увлёкся спортом и спортивной статистикой, ведь в дальнейшем это сыграло важную роль. Первые спортивные воспоминания: зимняя Олимпиада 1988 года в Калгари, ответный матч «Спартак» – «Наполи» в 1990-м, противостояние Моники Селеш и Штеффи Граф в теннисе в начале 90-х, первые гонки Формулы-1 по телевизору в 1992-м…

В 1993-м я уже вёл на расчерченном листе бумаги турнирную таблицу Ф-1 с очками по всем гонкам. А уезжая на лето в деревню, просил бабушку смотреть и заполнять её, ведь потом информацию было получить неоткуда.

В общем, когда в университете в 1998-м произошло первое относительно близкое знакомство с интернетом, а потом я прошёл курс по разработке веб-страниц, то моё будущее было практически предрешено. Весной 1999-го я стал делать свой первый спортивный сайт с календарём и таблицами ЧР по футболу. Разумеется, на бесплатном домене третьего уровня и бесплатном хостинге narod.ru. Можно сказать, в этот момент и родился будущий «Чемпионат»…

Картинок с того времени не сохранилось. Первое, что есть в архивах — 2000 год:

Сайт Павла Головина образца 2000 года Фото: Из личного архива Головина

Далее были многочисленные редизайны, переезды с хостинга на хостинг и, наконец, свой собственный домен fnews.ru. Помню, как гордился попаданием сначала на первую страницу рейтинга «Рамблер топ-100» в категории «Спорт», а позже – в первую двадцатку, десятку…

fnews.ru в 2003 году Фото: Из личного архива Головина

fnews.ru в 2003 году – статистика Фото: Из личного архива Головина

Начало Рунета, отсутствие сегодняшних технологий: смартфонов, мобильного интернета, ИИ… Всё маленькое, тёплое и ламповое! Только появляются современные гиганты: «Рамблер» (1996), «Гугл» (1997), «Мейл.ру» (1998), «Яндекс» (2000)… Было ощущение, что стоишь у истоков и делаешь историю, хотя тогда совершенно не задумывался, каким станет «Чемпионат» через 20 лет. Да и до «Чемпионата»-то ещё было несколько лет.

Как стартовал «Чемпионат» — нас даже отключали от хостинга

Весной 2002 мы познакомились с Димой Сергеевым, который уже тогда предложил делать совместный проект. Но я в тот момент заканчивал учёбу в университете, писал диплом – в общем, и не сложилось. А вот через два с половиной года, осенью 2004-го, уже началась наша совместная работа над будущим «Чемпионатом».

Был подготовлен первый дизайн, разработана база данных для футбольной статистики. Первая новость вышла 11 марта 2005 года. Первый сезон мы освещали только РФПЛ, и выглядело всё это примерно так:

«Чемпионат.ру» в 2005 году Фото: Из личного архива Головина

19 ноября во время матча «Локомотив» – «Спартак» хостинг не выдержал наплыва посетителей, и нас отключили за повышенную нагрузку. Пришлось экстренно оптимизировать код, отключать рекламную сеть и просить провайдера вернуть «Чемпионат» к жизни. После этого к сезону-2006 и чемпионату мира мы переехали на первый собственный выделенный сервер. И произошло логичное объединение «Чемпионата» и fnews – мы стали освещать весь футбол.

«Чемпионат» в 2006 году Фото: Из личного архива Головина

Команда была маленькая, все за всё хватались, пытались друг другу помочь… Помню смешной случай во время ЧМ-2006, когда во время матча после забитого гола я решил помочь статистикам и побыстрее добавить мяч в админке. А они, разумеется, добавили тоже – здравствуй, ошибка!

Павел Головин, Дмитрий Сергеев и Алексей Виноградов на дне рождения «Чемпионата» Фото: Из личного архива Головина

Первые два года я работал над «Чемпионатом» из дома, по вечерам и в выходные, так как была постоянная официальная работа. Всё изменилось в 2007-м, когда нас заметила и приобрела компания СУП. Помню незабываемые впечатления от первого офиса в пентхаусе «Смоленского пассажа» с полностью стеклянной крышей и видом на Садовое кольцо. Правда, была и обратная сторона: летом из-за этой крыши целый день работали промышленные кондиционеры с жутким шумом. И только вечером наступала тишина, когда их отключали.

В том же 2007-м стали появляться новые виды спорта: хоккей, мини-футбол, теннис, далее везде. Проект развивался семимильными шагами: расширялась редакция, росла сложность статистики в базе данных и админки. Провели очередной редизайн, создали фотоленту под репортажи Саши Сафонова.

«Чемпионат» в 2007 году Фото: Из личного архива Головина

«Фанат.ру» и другие проекты

Всё общение пользователей сначала велось на форуме, а уже потом появились комменты к новостям и матчам, дошедшие до наших дней после многочисленных преобразований.

Что-то из проектов взлетало, что-то – нет. Например, старожилы помнят, как мы пытались запустить «Фанат.ру» – что-то вроде собственной соцсети для болельщиков:

Страница регистрации «Фанат.ру» Фото: Из личного архива Головина

Ещё был проект с «Фэнтези»… Наверное, сюда мы заходили поздновато, но в любом случае не бывает так, чтобы все идеи срабатывали.

Раздел «Фэнтези» в 2013 году Фото: Из личного архива Головина

Ещё в 2008-м создали «Чемпионат.ТВ» – собственный хостинг видеороликов, который позднее переехал в раздел «Видео Чемпионата». К слову, о видео. Мы пробовали разные технологии – например, в 2010-м к ЧМ запускали вместе с Castrol голы в виде 3D-анимации, что привело к насмешкам и даже мемам:

Как выглядел «Чемп» в разные годы

Вообще, много чего было, но я же всё-таки разработчик, а не журналист, поэтому давайте лучше покажу ещё несколько скриншотов, демонстрирующих, как раньше выглядел «Чемпионат». Поностальгируем вместе!

«Чемпионат» в 2008-м Фото: Из личного архива Головина

«Чемпионат» в 2009-м Фото: Из личного архива Головина

Ещё между делом сменили домен ru на com, хотя и сейчас, спустя более чем 10 лет, многие продолжают по старой памяти говорить «Чемпионат.ру».

«Чемпионат» в 2014-м Фото: Из личного архива Головина

Вот пример ещё одного редизайна к чемпионату мира по футболу. Правда, такая версия главной страницы продержалась недолго.

«Чемпионат» летом 2014-го Фото: Из личного архива Головина

Вообще, забавный момент: за 18 лет на проекте я полностью сходился во взглядах на проект лишь с одним арт-директором – Лёшей Биркле 😀.

Напоследок вспомню ещё один вариант дизайна «Чемпа» – с ним мы проводили домашний чемпионат мира по футболу.

«Чемпионат» летом 2018-го Фото: Из личного архива Головина

Моё время на «Чемпе» подошло к концу в 2024 году. 18 лет в одном проекте – не шутки, пришло время попробовать что-то новое. Не буду оригинальным и напишу примерно то же самое, что и коллеги по рубрике: даже если кто-то из нас ушёл, то «Чемпуля» и его команда навсегда остаются в сердце. А в моём случае разве может быть иначе, если речь идёт о собственном ребёнке?