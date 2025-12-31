«Я радуюсь, когда вспоминают мои ошибки и оговорки». Провожаем 2025-й с Геннадием Орловым

В журналистско-комментаторском сообществе России не найти человека опытнее Геннадия Орлова. До 25 лет он сам профессионально играл в футбол и уже более полувека со знанием дела рассказывает о нём болельщикам. Суждения и оценки ГСО и сегодня находят живой отклик у читателя и зрителя — от одобрения до резкого неприятия. Понимаете, почему именно его мы попросили подвести итоги 2025 года для российского футбола?

Открытия РПЛ, «Спартак» и «Динамо» с и. о., Дивеев/Гонду

— Какие события, по-вашему, были главными в российском футболе в 2025 году?

— Отрадно, что у нас появилась группа молодых футболистов, которые привлекают внимание болельщиков скоростной, современной игрой. Их фамилии на слуху: Батраков, Кисляк. Прогресс этих ребят не может не радовать.

Приятная сенсация — зарождение сильного клуба в Калининграде. Талалаев за один год довёл команду от Первой лиги до ведущей пятёрки РПЛ. В Советском Союзе 1980-х так «Жальгирис» с тренером Зелькявичюсом выстрелил. Практически одни литовцы были в составе, но играли очень самобытно и составляли серьёзную конкуренцию фаворитам. «Балтика» похожа на тот «Жальгирис».

Наконец, четыре отражённых пенальти сделали Матвея Сафонова необыкновенно популярным человеком во Франции. Если он ещё и станет первым номером в «ПСЖ», слава у него будет высокая. Встать в один ряд с Доннаруммой, Куртуа и ещё десятком классных европейских вратарей дорогого стоит. Пожелаем успехов и стабильности Матвею. Вратарю нужно играть. Это лишнее подтверждение, что вратарская школа у нас есть. Посмотрите, как раскрылся Агкацев. А как не отметить Бориско из «Балтики», если он меньше всех пропустил?! Сейчас это один из лучших вратарей страны.

— Что насчёт не чужого вам «Зенита»?

— «Зенит» не очень уверенно шёл по дистанции, но в конце года подтянулся — всего на одно очко отстаёт от «Краснодара». Весной предстоит очень интересная борьба. Многое будет зависеть от учебно-тренировочной работы — кто как подготовится.

— Сразу два популярных московских клуба встречают Новый год без полноправных главных тренеров. Аномалия?

— В «Динамо» совершили просчёт. Зачем было Валерию Карпину совмещать два поста? Получилось неудачно. А «Спартак»… Команда-то при Станковиче неплохо играла. Однако поведение самого тренера было не джентльменским — по отношению к российскому футболу. Однако «Спартак» всё равно не хочет своих, доморощенных тренеров. Хотя достойные кандидаты есть. Первый же пример — Дмитрий Аленичев, который был большим футболистом.

— Это важно?

— Ну конечно! Приходя в новую команду, тренер должен пользоваться авторитетом в глазах футболистов, и особенно иностранных, представителей сборных. Ему следует расположить их к себе. Семаку в «Зените» это удалось. Мусаев — тоже молодец. У него ведь команда тоже непростая — восемь легионеров в составе. Лидерство «Краснодара» и «Зенита» говорит о том, что это специалисты высокого уровня. Считаю, что и ЦСКА с тренером повезло. Челестини совсем иначе выстроил игру. Он подаёт пример профессионального отношения к делу, и молодые ребята при нём растут, поднимаются. Но в целом хороших, качественных тренеров не хватает.

Ролан Гусев и Вадим Романов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В советском футболе такой проблемы не существовало. Борис Аркадьев, Михаил Якушин, Виктор Маслов, Константин Бесков, Герман Зонин, Валерий Лобановский — кого ни возьми, каждый был явным лидером тренерского дела, при том что все они сделали себя сами. Организованная советская тренерская школа дала нам Эдуарда Малофеева и Павла Садырина — и оба выигрывали чемпионат СССР.

Первостепенная задача тренера заключается в том, чтобы у него вырастали и обретали свою лучшую форму футболисты. Наш рекордсмен Анатолий Владимирович Тарасов подготовил 53 заслуженных мастера спорта. Потом эту эстафету подхватил Тихонов. И мы в хоккее шли параллельным курсом с канадцами. Поэтому ставка на отечественных тренеров мне кажется очень важным моментом. Тренер должен говорить с игроком на одном языке. Да, иностранные специалисты нам тоже многое дали. Мы у них учимся, но, к сожалению, свои конспекты они не оставляли. У них свои секреты. А способные ребята у нас и сейчас появляются.

— Например?

— При Ахметзянове «Оренбург» стал лучше играть. Это говорит о резерве. Куда пропал тренер Федотов, который «Сочи» вывел на второе место, а потом то же самое повторил с ЦСКА? Непонятно. Если в «Спартаке» спортивный директор — испанец Кахигао, он кого приобретает?

— Иностранцев?

— Ну конечно. Я считаю, что спортивный директор должен быть отечественным. Пусть у него работают скауты за рубежом, но ему нужно понимать и видеть, что у нас происходит. Разве тот же «Спартак» откажется от хороших российских игроков? Нет, конечно. Футбольные менеджеры — самая большая проблема у нас. Генеральными директорами, членами правления должны быть футбольные люди. Для меня всегда образцом в этом плане была «Бавария». Беккенбауэра уже нет, однако Хеннес, Румменигге до сих пор в руководстве клуба. И «Бавария» всегда наверху, потому что редко допускает ошибки в селекционной работе — все разбираются в футболе! У нас тоже есть умные футбольные люди. Их немного, но для команд РПЛ хватит. То, что Константина Зырянова сделали председателем правления «Зенита», — прогрессивно для клуба. И Семака это тоже касается. Раньше-то все иностранцы работали, и с какими именами, настоящие тренеры! Они внесли свой вклад в успехи клуба, однако, к сожалению, у них ни один российский футболист после Денисова не заиграл, не стал ведущим игроком. Нашим же футбольным менеджерам нужно менять свой менталитет и давать дорогу молодым, способным, дерзким — тем, кто действительно этого заслуживает.

— Самая обсуждаемая трансферная тема последних дней — грядущий обмен Лусиано на Дивеева. Кому он пойдёт на пользу, если всё-таки состоится?

— Мне кажется, обе команды от такого обмена выиграют. Лусиано в последнее время мало играл — прежде всего из-за лимита. Семак вынужден был ставить Соболева, который явно уступает в индивидуальном мастерстве Гонду. И аргентинец как-то погас. Переход в ЦСКА станет для него новым вызовом. А наш замечательный защитник станет находкой для «Зенита». Он ведь ещё и забивать на стандартах умеет. Для «Зенита», против которого большинство соперников играет низким блоком, это ценное качество. Почему-то бытует мнение, что Дивеев часто травмируется, но на самом деле он почти во всех матчах за ЦСКА играл, и играл здорово! Данные у него хорошие, а насчёт здоровья всё проверить можно. У футболиста есть медицинская карта. То, что Игорь сейчас нужен «Зениту», у меня не вызывает сомнений.

Лусиано Гонду и Игорь Дивеев Фото: «Чемпионат»

Современные комментаторы, русский язык и ИИ

— Кого из молодых коллег-комментаторов вы слушаете с удовольствием?

— Я всем им желаю успеха. Комментаторская профессия очень сложная — это я могу сказать с полной уверенностью. Ты как на подиуме находишься: любая оговорка, шутка на виду. Но, знаете, я даже радуюсь, когда болельщики вспоминают мои ошибки, оговорки 2004, 2005 года. Это мне же плюс — значит, я для них был важен. Однако у нас на советском телевидении никогда не считалось ошибкой произношение иностранной фамилии. Они же могут по-разному звучать. Это вообще не главное. Для российских комментаторов главное – русские фамилии правильно произносить. Смешно же будут выглядеть претензии к французскому или немецкому комментатору: «Ты неправильно произносишь фамилию Кержаков». А её вообще по-французски или по-немецки не выговорить! К этому надо относиться спокойно, с улыбкой.

— А что насчёт современных комментаторов?

— Комментаторы стали лучше, но называть фамилии мне бы не хотелось. А то пойдут заголовки: «Орлов — против того-то». Зачем это, не надо. Мне бы просто хотелось напомнить коллегам о тех трёх китах, на которых стоит наша профессия.

— Давайте.

— Первый — это русский язык. Режет слух обилие неправильных ударений в словах. Учтите, комментаторы, что вас слушают и филологи, и преподаватели русского языка, и особенно дети. На советском телевидении очень серьёзный был отбор по всем направлениям. Поэтому и ведущие, дикторы правильно говорили. Никто не мог сказать «обле́гчить», а сейчас сплошь и рядом такое слышу, даже на федеральных каналах. Это ещё с Горбачёва пошло. Михаил Сергеевич много говорил, но по-русски — плохо (смеётся). Кстати, у Володи Стогниенко русский язык хороший. Он сейчас главный по спорту в Okko, и видно, что направляет сотрудников. Благодаря этой платформе у нас появилась ещё группа интересных комментаторов.

Второе. Жанр футбольного репортажа предполагает рассказ о том, что происходит на футбольном поле. А у нас слишком большие ответвления порой происходят. Естественно, все готовятся к играм, репортажам — молодцы. Интернет открывает много возможностей. Но ещё у советского комментатора было правило: краткость — сестра таланта. Не должно быть обилия словесного мусора в эфире. Ты попытайся рассказать о нюансах игры — это самое главное!

Третий кит — доброжелательность. Я всё время пропагандирую знаменитую формулу, которую мне открыл великий Николай Николаевич Озеров в далёком 1973 году. ОВВ — общество взаимной вежливости. Между комментаторами в эфире такое отношение особенно важно. Телезрителям нравится, когда перед ними работают вежливые люди.

Безусловно, знание предмета в нашем деле очень важно. Однако даже заслуженные мастера спорта Маслаченко и Майоров никогда не позволяли себе поучать тренеров. Это считалось запретным делом. Когда сегодня я слышу утверждения, якобы не та была выбрана тактика, мне хочется воскликнуть: «Товарищи комментаторы, ну будьте же корректны, не надо этого делать. У вас другая задача — пропагандировать футбол». Нужно подмечать «вкусные» моменты, но о недостатках обязательно говорить — кто конкретно ошибся.

Сергей Семак и Геннадий Орлов Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Сейчас во все сферы жизни агрессивно проникает искусственный интеллект. Допускаете, что ИИ со временем заменит комментаторов?

— Слушайте, не лишайте людей работы (смеётся). Человеческий фактор для меня всегда был и остаётся на первом месте. Мне хочется услышать не объективное мнение искусственного интеллекта, а живые человеческие интонации. И эти интонации должны быть очень доверительными и уважительными, чтобы привлекать людей к футболу. У нас сейчас на стадион ходит в среднем по 12-13 тысяч человек — это очень мало. В СССР ходило намного больше. Сегодня нет такой моды на футбол. Если играет «Спартак», болельщики ЦСКА никогда не пойдут на стадион. А почему не пойти и не посмотреть на такого мастера, как Барко? Почему спартаковцам не сходить на «Локомотив» «на Батракова»? Там же тоже есть ребята интересные.

Культура игры, футбола меняется. Клубы много делают, чтобы люди приходили на футбол отдохнуть, но болельщиков всё равно мало. Видимо, должны ещё укорениться у нас традиции семейного боления, как в тех же США. Если люди будут приходить на игры с детьми, жёнами, то и агрессии на трибунах станет меньше. Конечно, фанатские движения тоже есть и будут. Я лично против Fan ID — не могу понять, зачем от футбола отлучили часть болельщиков.

Любимый салат, жизненный лозунг и пожелание на 2026-й

— Чего пожелаете российскому футболу, болельщикам в 2026 году?

— Пожелание одно — вернуться в Европу. Европейские команды играют за сезон 60-70 матчей, и мы видим, какой темп они поддерживают. А мы проводим всего 30 игр в чемпионате и ещё, дай бог, 10 в Кубке. И при этом тренеры в кубковых матчах берегут основных исполнителей — говорят: «Устали». Но 40 и 70 игр — это очень большая разница. В интервью Нобелю Арустамяну Головин сказал: «У нас другая интенсивность в тренировках и играх». И это не только «Монако» и Франции касается, а всех ведущих клубов. Поэтому нашим тренерам нужно хорошенько подумать, как перейти на новые рельсы. Когда я сам играл, мы многих соперников превосходили в физической форме. Иностранцы удивлялись: «Вы что, сумасшедшие? Как можно столько бегать?» В этом отношении киевское «Динамо» задавало тон в 1980-х. Нам не хватало техничных игроков, но зато в физике никому не уступали. Сегодня этого задела не стало. И сами игроки ещё не научились правильно готовить себя между матчами. Но уровень-то держать надо. А для этого желательно постоянно играть в режиме: воскресенье — среда — воскресенье.

— Как будете отмечать Новый год?

— Новый год я отмечаю дома, в семье. Тосты произношу, как и все. Новый год — новые ожидания. У каждого человека должно быть правило: сколько бы ему ни было лет, он завтра должен быть лучше, чем сегодня. Ещё одну книжку прочитать, фильм хороший посмотреть. Поэтому желаю всем самосовершенствования. У меня со школы был лозунг: добродетель плюс познание. Ещё тогда я понял, что главное — узнавать новое и быть доброжелательным. Конечно, все мы не ангелы и допускаем ошибки. Это нормально. Я люблю повторять пословицу: «Спотыкается тот, кто бежит. Кто ползёт — не спотыкается». В жизни надо бежать, и особенно молодым людям.

— Какое блюдо на вашем новогоднем столе должно быть обязательно?

— Я предпочитаю не оливье, а норвежский салат. Всё-таки я ближе к Скандинавии живу, поэтому часто там бывал и видел, что и как они готовят. В основание кладётся печень трески с картошкой, а сверху всё это покрывается слоем красной икры.

— Солидно!

— А икры не так много надо, чтобы закрасить подложку. Хотя от оливье я тоже не откажусь. Кто-то делает его с мясом, кто-то — с крабовыми палочками, а я люблю с докторской колбасой, но обязательно хорошего качества.

В полночь налегать на еду с напитками — не лучшая традиция. Вы проводите старый год в девять часов, съешьте, что хотите, а уж потом поднимите бокал шампанского. Мне кажется, так просто здоровее будет.