А ещё плей-офф Кубка Африки, крутые вывески в Серии А и жара в Шотландии и Турции. Сколько же классных матчей нас ждёт!

Финал у Сафонова, «Ливерпуль» — «Арсенал» в АПЛ и Суперкубок Испании! Топ-игры в каникулы

Новогодние праздники 2026-го продлятся аж до 12 января! У нас будет много времени на отдых. А вот футболисты продолжат играть, причём многим предстоят важные матчи. Начало года побалует нас изобилием классных встреч. Рассказываем обо всех основных событиях, чтобы вы не пропустили ничего.

1 января, четверг

«Ливерпуль» — «Лидс», АПЛ, 20:30 мск

«Ливерпуль» продлит свою беспроигрышную серию до семи матчей? Чемпион Англии открывает год на «Энфилде».

«Сандерленд» — «Манчестер Сити», АПЛ, 23:00 мск

Команда Хосепа Гвардиолы отправляется в гости к удивившему всех новичку АПЛ.

3 января, суббота

«Селтик» — «Рейнджерс», Премьер-лига Шотландии, 15:30 мск

Одно из злейших мировых дерби! И последняя возможность для «Рейнджерс» включиться в гонку за золото с «Хартс» и «Селтиком».

«Монако» — «Лион», Лига 1, 19:00 мск

«Монако» с Александром Головиным примет клуб-гегемон из 2000-х. Битва за попадание в еврокубки.

Александр Головин Фото: Neal Simpson/Allstar/Getty Images

«Борнмут» — «Арсенал», АПЛ, 20:30 мск

Лидер АПЛ отправится в гости к кризисному «Борнмуту». Но команда Андони Ираолы способна удивить!

«Аталанта» — «Рома», Серия А, 22:45 мск

Джан Пьеро Гасперини возвращается в Бергамо. Важнейший матч для «Ромы» в борьбе за золото Серии А.

«Эспаньол» — «Барселона», Примера, 23:00 мск

Каталонское дерби в чемпионате Испании. Первый матч «Барсы» в 2026 году.

4 января, воскресенье

«Лацио» — «Наполи», Серия А, 14:30 мск

Маурицио Сарри примет команду Антонио Конте, в которой провёл лучшие годы тренерской карьеры. Битва двух итальянских тренеров-гениев!

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 15:30 мск

Одно из самых ожесточённых дерби Англии. «Противостояние роз», уходящее корнями в XV век!

«Фулхэм» — «Ливерпуль», АПЛ, 18:00 мск

«Ливерпуль» гостит у не самого удобного для себя соперника.

«Реал» Мадрид — «Бетис», Примера, 18:15 мск

Первый матч 2026 года для команды Хаби Алонсо. И новый поход Килиана Мбаппе за рекордами!

Килиан Мбаппе Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Манчестер Сити» — «Челси», АПЛ, 20:30 мск

Встреча двух клубов-гигантов, изменивших АПЛ в XXI веке. Битва Пепа Гвардиолы со своим учеником Энцо Мареской. И возможность для «Челси» помочь «Арсеналу» в борьбе за золото.

«Интер» — «Болонья», Серия А, 22:45 мск

«Интер» примет прессинг-машину Винченцо Итальяно. В декабре 2025-го «Болонья» обыграла миланцев в полуфинале Суперкубка Италии. Будет реванш?

«Реал Сосьедад» — «Атлетико», Примера, 23:00 мск

Арсен Захарян выйдет и огорчит «Атлетико»? Россиянин может оказаться на поле в 10-м туре подряд!

7 января, среда

«ПСЖ» — «Марсель», Финал Суперкубка Франции, 21:00 мск

Суперкубок Франции 2025 . Финал Суперкубок Франции 2025 . Финал 08 января 2026, четверг. 21:00 МСК ПСЖ Париж Не начался Марсель Марсель Кто победит в основное время? П1 X П2

Отличный шанс для «ПСЖ» выиграть ещё один трофей. А мы надеемся, что российский голкипер парижан Матвей Сафонов успеет восстановиться к матчу.

«Барселона» — «Атлетик» Бильбао, полуфинал Суперкубка Испании, 22:00 мск

Остановит ли «Атлетик» каталонцев на пути к потенциальному «класико» в финале Суперкубка?

Ламин Ямаль и Рафинья Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Манчестер Сити» — «Брайтон», АПЛ, 22:30 мск

Главный конкурент «Арсенала» за золото АПЛ примет команду, которая не уступала «Манчестер Сити» уже в трёх матчах подряд.

8 января, четверг

«Атлетико» — «Реал» Мадрид, полуфинал Суперкубка Испании, 22:00 мск

Мадридское дерби в полуфинале Суперкубка Испании. Гарантия зрелища!

«Арсенал» — «Ливерпуль», АПЛ, 23:00 мск

Победа в гостях над «Арсеналом» – один из последних шансов «Ливерпуля» вернуться в гонку за золото АПЛ. В 1-м круге мерсисайдцы обыграли главного претендента на титул дома (1:0).

«Арсенал» — «Ливерпуль» Фото: Alex Pantling/Getty Images

9 января, пятница

«Айнтрахт» Франкфурт — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 22:30 мск

Самый весёлый клуб Германии («Айнтрахт») сыграет с главной командой-прагматиком Бундеслиги («Боруссия» Д).

10 января, суббота

Финал Суперкубка Турции, 20:30 мск

Потенциальная встреча двух главных клубов Турции на «Ататюрк Олимпьят». В полуфиналах сыграют «Галатасарай» – «Трабзонспор» и «Фенербахче» – «Самсунспор».

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла», Кубок Англии, 20:45 мск

Топ-вывеска уже в третьем раунде Кубка Англии. Унаи Эмери продолжит творить чудеса ещё в одном турнире?

Финал Суперкубка Испании, 22:00 мск

В решающем матче на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде сыграют победители пар «Барселона» – «Атлетик» и «Атлетико» – «Реал».

«Барселона» — «Реал» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

11 января, воскресенье

«Интер» — «Наполи», Серия А, 22:45 мск

Встреча действующего чемпиона Италии с одним из главных претендентов на золото в нынешнем сезоне.

Бонус

Плей-офф Кубка Африки, 1/8 и 1/4 финала

С 3 по 6 января на Кубке африканских наций состоится первый раунд плей-офф. А 9-10 января пройдут четвертьфиналы.