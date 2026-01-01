Финал у Сафонова, «Ливерпуль» — «Арсенал» в АПЛ и Суперкубок Испании! Топ-игры в каникулы

Новогодние праздники 2026-го продлятся аж до 12 января! У нас будет много времени на отдых. А вот футболисты продолжат играть, причём многим предстоят важные матчи. Начало года побалует нас изобилием классных встреч. Рассказываем обо всех основных событиях, чтобы вы не пропустили ничего.
1 января, четверг
«Ливерпуль» — «Лидс», АПЛ, 20:30 мск
«Ливерпуль» продлит свою беспроигрышную серию до семи матчей? Чемпион Англии открывает год на «Энфилде».
«Сандерленд» — «Манчестер Сити», АПЛ, 23:00 мск
Команда Хосепа Гвардиолы отправляется в гости к удивившему всех новичку АПЛ.
3 января, суббота
«Селтик» — «Рейнджерс», Премьер-лига Шотландии, 15:30 мск
Одно из злейших мировых дерби! И последняя возможность для «Рейнджерс» включиться в гонку за золото с «Хартс» и «Селтиком».
«Монако» — «Лион», Лига 1, 19:00 мск
«Монако» с Александром Головиным примет клуб-гегемон из 2000-х. Битва за попадание в еврокубки.
Александр Головин
Фото: Neal Simpson/Allstar/Getty Images
«Борнмут» — «Арсенал», АПЛ, 20:30 мск
Лидер АПЛ отправится в гости к кризисному «Борнмуту». Но команда Андони Ираолы способна удивить!
«Аталанта» — «Рома», Серия А, 22:45 мск
Джан Пьеро Гасперини возвращается в Бергамо. Важнейший матч для «Ромы» в борьбе за золото Серии А.
«Эспаньол» — «Барселона», Примера, 23:00 мск
Каталонское дерби в чемпионате Испании. Первый матч «Барсы» в 2026 году.
4 января, воскресенье
«Лацио» — «Наполи», Серия А, 14:30 мск
Маурицио Сарри примет команду Антонио Конте, в которой провёл лучшие годы тренерской карьеры. Битва двух итальянских тренеров-гениев!
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 15:30 мск
Одно из самых ожесточённых дерби Англии. «Противостояние роз», уходящее корнями в XV век!
«Фулхэм» — «Ливерпуль», АПЛ, 18:00 мск
«Ливерпуль» гостит у не самого удобного для себя соперника.
«Реал» Мадрид — «Бетис», Примера, 18:15 мск
Первый матч 2026 года для команды Хаби Алонсо. И новый поход Килиана Мбаппе за рекордами!
Килиан Мбаппе
Фото: Angel Martinez/Getty Images
«Манчестер Сити» — «Челси», АПЛ, 20:30 мск
Встреча двух клубов-гигантов, изменивших АПЛ в XXI веке. Битва Пепа Гвардиолы со своим учеником Энцо Мареской. И возможность для «Челси» помочь «Арсеналу» в борьбе за золото.
«Интер» — «Болонья», Серия А, 22:45 мск
«Интер» примет прессинг-машину Винченцо Итальяно. В декабре 2025-го «Болонья» обыграла миланцев в полуфинале Суперкубка Италии. Будет реванш?
«Реал Сосьедад» — «Атлетико», Примера, 23:00 мск
Арсен Захарян выйдет и огорчит «Атлетико»? Россиянин может оказаться на поле в 10-м туре подряд!
7 января, среда
«ПСЖ» — «Марсель», Финал Суперкубка Франции, 21:00 мск
Отличный шанс для «ПСЖ» выиграть ещё один трофей. А мы надеемся, что российский голкипер парижан Матвей Сафонов успеет восстановиться к матчу.
«Барселона» — «Атлетик» Бильбао, полуфинал Суперкубка Испании, 22:00 мск
Остановит ли «Атлетик» каталонцев на пути к потенциальному «класико» в финале Суперкубка?
Ламин Ямаль и Рафинья
Фото: Alex Caparros/Getty Images
«Манчестер Сити» — «Брайтон», АПЛ, 22:30 мск
Главный конкурент «Арсенала» за золото АПЛ примет команду, которая не уступала «Манчестер Сити» уже в трёх матчах подряд.
8 января, четверг
«Атлетико» — «Реал» Мадрид, полуфинал Суперкубка Испании, 22:00 мск
Мадридское дерби в полуфинале Суперкубка Испании. Гарантия зрелища!
«Арсенал» — «Ливерпуль», АПЛ, 23:00 мск
Победа в гостях над «Арсеналом» – один из последних шансов «Ливерпуля» вернуться в гонку за золото АПЛ. В 1-м круге мерсисайдцы обыграли главного претендента на титул дома (1:0).
«Арсенал» — «Ливерпуль»
Фото: Alex Pantling/Getty Images
9 января, пятница
«Айнтрахт» Франкфурт — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 22:30 мск
Самый весёлый клуб Германии («Айнтрахт») сыграет с главной командой-прагматиком Бундеслиги («Боруссия» Д).
10 января, суббота
Финал Суперкубка Турции, 20:30 мск
Потенциальная встреча двух главных клубов Турции на «Ататюрк Олимпьят». В полуфиналах сыграют «Галатасарай» – «Трабзонспор» и «Фенербахче» – «Самсунспор».
«Тоттенхэм» — «Астон Вилла», Кубок Англии, 20:45 мск
Топ-вывеска уже в третьем раунде Кубка Англии. Унаи Эмери продолжит творить чудеса ещё в одном турнире?
Финал Суперкубка Испании, 22:00 мск
В решающем матче на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде сыграют победители пар «Барселона» – «Атлетик» и «Атлетико» – «Реал».
«Барселона» — «Реал»
Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images
11 января, воскресенье
«Интер» — «Наполи», Серия А, 22:45 мск
Встреча действующего чемпиона Италии с одним из главных претендентов на золото в нынешнем сезоне.
Бонус
Плей-офф Кубка Африки, 1/8 и 1/4 финала
С 3 по 6 января на Кубке африканских наций состоится первый раунд плей-офф. А 9-10 января пройдут четвертьфиналы.