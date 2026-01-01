Скидки
Главные игры в январские каникулы 2026, АПЛ, Серия А, Суперкубок Испании, Франции, Кубок Африки, Реал, Барса, МЮ, Ливерпуль, ПСЖ

Финал у Сафонова, «Ливерпуль» — «Арсенал» в АПЛ и Суперкубок Испании! Топ-игры в каникулы
Никита Паглазов
Главные игры в январские каникулы — 2026
А ещё плей-офф Кубка Африки, крутые вывески в Серии А и жара в Шотландии и Турции. Сколько же классных матчей нас ждёт!

Новогодние праздники 2026-го продлятся аж до 12 января! У нас будет много времени на отдых. А вот футболисты продолжат играть, причём многим предстоят важные матчи. Начало года побалует нас изобилием классных встреч. Рассказываем обо всех основных событиях, чтобы вы не пропустили ничего.

1 января, четверг

«Ливерпуль» — «Лидс», АПЛ, 20:30 мск

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» продлит свою беспроигрышную серию до семи матчей? Чемпион Англии открывает год на «Энфилде».

Арне Слот Подробнее

«Сандерленд» — «Манчестер Сити», АПЛ, 23:00 мск

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Хосепа Гвардиолы отправляется в гости к удивившему всех новичку АПЛ.

Как «Сандерленд» стал претендентом на еврокубки:
Главная сенсация старта АПЛ. Новичку прогнозировали последнее место, но он идёт в зоне ЛЧ
Главная сенсация старта АПЛ. Новичку прогнозировали последнее место, но он идёт в зоне ЛЧ

3 января, суббота

«Селтик» — «Рейнджерс», Премьер-лига Шотландии, 15:30 мск

Шотландия — Премьер-лига . 21-й тур
03 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Селтик
Глазго
Не начался
Рейнджерс
Глазго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Одно из злейших мировых дерби! И последняя возможность для «Рейнджерс» включиться в гонку за золото с «Хартс» и «Селтиком».

«Монако» — «Лион», Лига 1, 19:00 мск

Франция — Лига 1 . 17-й тур
03 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Монако» с Александром Головиным примет клуб-гегемон из 2000-х. Битва за попадание в еврокубки.

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Neal Simpson/Allstar/Getty Images

«Борнмут» — «Арсенал», АПЛ, 20:30 мск

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидер АПЛ отправится в гости к кризисному «Борнмуту». Но команда Андони Ираолы способна удивить!

«Аталанта» — «Рома», Серия А, 22:45 мск

Италия — Серия А . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Джан Пьеро Гасперини возвращается в Бергамо. Важнейший матч для «Ромы» в борьбе за золото Серии А.

«Эспаньол» — «Барселона», Примера, 23:00 мск

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Каталонское дерби в чемпионате Испании. Первый матч «Барсы» в 2026 году.

Мощно!
«Барселона» забивает в 38 матчах Ла Лиги подряд — самая длинная голевая серия за 12 лет
Истории
«Барселона» забивает в 38 матчах Ла Лиги подряд — самая длинная голевая серия за 12 лет

4 января, воскресенье

«Лацио» — «Наполи», Серия А, 14:30 мск

Италия — Серия А . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Маурицио Сарри примет команду Антонио Конте, в которой провёл лучшие годы тренерской карьеры. Битва двух итальянских тренеров-гениев!

Маурицио Сарри Подробнее

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 15:30 мск

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Одно из самых ожесточённых дерби Англии. «Противостояние роз», уходящее корнями в XV век!

«Фулхэм» — «Ливерпуль», АПЛ, 18:00 мск

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» гостит у не самого удобного для себя соперника.

Исака очень жаль. А Семеньо «Ливерпуль», кажется, уже упустил:
Самый дорогой трансфер АПЛ — провал. После травмы Исака «Ливерпуль» идёт за другой звездой
Самый дорогой трансфер АПЛ — провал. После травмы Исака «Ливерпуль» идёт за другой звездой

«Реал» Мадрид — «Бетис», Примера, 18:15 мск

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч 2026 года для команды Хаби Алонсо. И новый поход Килиана Мбаппе за рекордами!

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Манчестер Сити» — «Челси», АПЛ, 20:30 мск

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча двух клубов-гигантов, изменивших АПЛ в XXI веке. Битва Пепа Гвардиолы со своим учеником Энцо Мареской. И возможность для «Челси» помочь «Арсеналу» в борьбе за золото.

«Интер» — «Болонья», Серия А, 22:45 мск

Италия — Серия А . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» примет прессинг-машину Винченцо Итальяно. В декабре 2025-го «Болонья» обыграла миланцев в полуфинале Суперкубка Италии. Будет реванш?

«Реал Сосьедад» — «Атлетико», Примера, 23:00 мск

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Арсен Захарян выйдет и огорчит «Атлетико»? Россиянин может оказаться на поле в 10-м туре подряд!

Арсен Захарян Подробнее

7 января, среда

«ПСЖ» — «Марсель», Финал Суперкубка Франции, 21:00 мск

Суперкубок Франции 2025 . Финал
08 января 2026, четверг. 21:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Марсель
Марсель
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отличный шанс для «ПСЖ» выиграть ещё один трофей. А мы надеемся, что российский голкипер парижан Матвей Сафонов успеет восстановиться к матчу.

Рассказали про наших ребят за границей в 2025 году:
Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?
Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?

«Барселона» — «Атлетик» Бильбао, полуфинал Суперкубка Испании, 22:00 мск

Суперкубок Испании . 1/2 финала
07 января 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Остановит ли «Атлетик» каталонцев на пути к потенциальному «класико» в финале Суперкубка?

Ламин Ямаль и Рафинья

Ламин Ямаль и Рафинья

Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Манчестер Сити» — «Брайтон», АПЛ, 22:30 мск

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный конкурент «Арсенала» за золото АПЛ примет команду, которая не уступала «Манчестер Сити» уже в трёх матчах подряд.

8 января, четверг

«Атлетико» — «Реал» Мадрид, полуфинал Суперкубка Испании, 22:00 мск

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мадридское дерби в полуфинале Суперкубка Испании. Гарантия зрелища!

Эндрик перезагрузится во Франции?
Главный переход до открытия трансферного окна. «Реал» — настоящие гении аренд!
Главный переход до открытия трансферного окна. «Реал» — настоящие гении аренд!

«Арсенал» — «Ливерпуль», АПЛ, 23:00 мск

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
08 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победа в гостях над «Арсеналом» – один из последних шансов «Ливерпуля» вернуться в гонку за золото АПЛ. В 1-м круге мерсисайдцы обыграли главного претендента на титул дома (1:0).

«Арсенал» — «Ливерпуль»

«Арсенал» — «Ливерпуль»

Фото: Alex Pantling/Getty Images

9 января, пятница

«Айнтрахт» Франкфурт — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 22:30 мск

Германия — Бундеслига . 16-й тур
09 января 2026, пятница. 22:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Самый весёлый клуб Германии («Айнтрахт») сыграет с главной командой-прагматиком Бундеслиги («Боруссия» Д).

10 января, суббота

Финал Суперкубка Турции, 20:30 мск

Суперкубок Турции . Финал
10 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Galatasaray/Trabzonspor
Не начался
Fenerbahce/Samsunspor
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Потенциальная встреча двух главных клубов Турции на «Ататюрк Олимпьят». В полуфиналах сыграют «Галатасарай» – «Трабзонспор» и «Фенербахче» – «Самсунспор».

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла», Кубок Англии, 20:45 мск

Кубок Англии . 3. 3-й тур
10 января 2026, суббота. 20:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Топ-вывеска уже в третьем раунде Кубка Англии. Унаи Эмери продолжит творить чудеса ещё в одном турнире?

«Астон Вилла» впечатляет:
У «Астон Виллы» — самая длинная серия побед в АПЛ в сезоне-2025/2026
Истории
У «Астон Виллы» — самая длинная серия побед в АПЛ в сезоне-2025/2026

Финал Суперкубка Испании, 22:00 мск

Суперкубок Испании . Final. 1-й тур
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Barcelona/Athletic Bilbao
Не начался
Atletico Madrid/Real Madrid
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В решающем матче на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде сыграют победители пар «Барселона» – «Атлетик» и «Атлетико» – «Реал».

«Барселона» — «Реал»

«Барселона» — «Реал»

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

11 января, воскресенье

«Интер» — «Наполи», Серия А, 22:45 мск

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча действующего чемпиона Италии с одним из главных претендентов на золото в нынешнем сезоне.

Бонус

Плей-офф Кубка Африки, 1/8 и 1/4 финала

С 3 по 6 января на Кубке африканских наций состоится первый раунд плей-офф. А 9-10 января пройдут четвертьфиналы.

Календарь Кубка Африки
Комментарии
